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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Тернана
0:1
Конец матча
Зюйдтироль
0'
34' Желтая карточка
Гирингелли Лука
0:1
42' Гол
Marco Curto
45' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
50' Желтая карточка
Daniele Casiraghi
76' Желтая карточка
Палумбо Антонио
90'+6

Ход матча

34'
Гирингелли Лука
 
42'
0:1
Marco Curto
45'
Соренсен Фредерик
 
46'
Дефенди Марино
Гирингелли Лука
 
50'
 
Daniele Casiraghi
57'
 
Ровер Маттео
Daniele Casiraghi
59'
Фалетти Сесар
Кассата Франческо
 
65'
Капанни Габриэле
Агацци Давиде
 
68'
 
Фьордилино Лука
Маццокки Симоне
68'
 
Лунетта Габриэль
Де Коль Филиппо
73'
Доннарумма Альфредо
Партипило Антони
 
73'
Капуано Марко
Мантовани Валерио
 
76'
Палумбо Антонио
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 409 Количество передач 352
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
1
Яннарилли
Энтони
24
Гирингелли
Лука
4
Соренсен
Фредерик
13
Мантовани
Валерио
91
Коррадо
Никколо
34
Агацци
Давиде
14
Ди
Таккио
Франческо
29
Кассата
Франческо
21
Партипило
Антони
5
Палумбо
Антонио
17
Фавилли
Андреа
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
3
Челли
Алессандро
III
26
Де
Коль
Филиппо
21
Fabian
Tait
16
Белардинелли
Лука
17
Daniele
Casiraghi
9
Маццокки
Симоне
90
Raphael
Odogwu
Тернана
4-3-2-1
Зюйдтироль
4-4-2

История личных встреч

Тернана
Зюйдтироль

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:0
СC
1:1
СC
2:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 7 (1) 0.19
Партипило Антони 6 0.17
Палумбо Антонио 4 0.11
Кулибали Мамаду 3 0.08
Фалетти Сесар 3 (2) 0.08
Петтинари Стефано 2 0.06
Доннарумма Альфредо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Коррадо Никколо 1 0.03
Ди Таккио Франческо 1 0.03
Соренсен Фредерик 1 0.03
Гирингелли Лука 1 0.03
Моро Рауль 1 0.03
Капанни Габриэле 1 0.03
Диаките Салим 1 0.03
Агацци Давиде 0 0
Кассата Франческо 0 0
Дефенди Марино 0 0
Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 8 0.22
Ровер Маттео 5 (2) 0.14
Giovanni Zaro 5 0.14
Маццокки Симоне 3 0.08
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.06
Белардинелли Лука 2 0.06
Fabian Tait 2 0.06
Сиссе Мустафа 2 0.06
Marco Curto 2 0.06
Николусси Кавилья Ханс 2 0.06
Де Коль Филиппо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.03
Маркони Микеле 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Сьега Николас 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 10 0
Кассата Франческо 9 0
Диаките Салим 6 1
Палумбо Антонио 7 0
Соренсен Фредерик 5 1
Партипило Антони 6 0
Фавилли Андреа 6 0
Челли Алессандро III 5 0
Мантовани Валерио 5 0
Дефенди Марино 3 0
Яннарилли Энтони 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Гирингелли Лука 3 0
Агацци Давиде 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Коррадо Никколо 3 0
Пройетти Маттиа 1 1
Капуано Марко 2 0
Богдан Лука 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0
Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 5 2
Мазиелло Андреа 7 0
Giovanni Zaro 6 0
Помпетти Марко 4 1
Daniele Casiraghi 5 0
Fabian Tait 5 0
Белардинелли Лука 5 0
Берра Филиппо 4 0
Маццокки Симоне 4 0
Фьордилино Лука 4 0
Ровер Маттео 4 0
Де Коль Филиппо 3 0
Д'Орацио Томмазо 3 0
Лунетта Габриэль 1 1
Сиссе Мустафа 2 0
Карретта Мирко 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Сьега Николас 2 0
Полуцци Джакомо 2 0
Крочата Джованни 2 0
Ларривей Хоакин 1 0
Маркони Микеле 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0

Результаты матчей

Тернана
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
4
Тернана
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

22
4

Волевые поражения

10
19
Тернана
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (19)
33% (12)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
53% (19)
28% (10)
Зюйдтироль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)

Сухие победы

10
9

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

24
5

Волевые поражения

17
23

Голы по времени матча

Забито

19
16
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 9
22 Не забивали 25
4
21%
3
19%
1-15
5
26%
3
19%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
5
31%
76-90

Пропущено

18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
5
36%
61-75
5
28%
2
14%
76-90

Забито

17
21
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 11
26 Не забивали 22
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
6
29%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90

Пропущено

26
16
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
6
23%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
31%
4
25%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
3
12%
6
38%
76-90

Забито

36
37
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 20
12 Не забивали 11
5
14%
5
14%
1-15
7
19%
9
24%
16-30
8
22%
5
14%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
8
22%
10
27%
76-90

Пропущено

44
30
25 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
8
18%
2
7%
1-15
4
9%
3
10%
16-30
13
30%
30%
8
27%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
5
11%
7
23%
61-75
8
18%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0
СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1
Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0

Результаты матчей

Тернана
Зюйдтироль

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 47%
0
12 раз 33%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
1
14 раз 39%
0
11 раз 31%
2
11 раз 31%

Тоталы голов в матче

Тернана
Зюйдтироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
4
4
14
1.5
6
12
1
17
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
11
7
3
15
1.5
5
13
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
25
11
7
29
1.5
11
25
3
33
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 36 22 8 6 57 - 22 74
2.
Дженоа
 36 20 11 5 47 - 22 70
3.
Бари
 36 16 14 6 54 - 33 62
4.
Зюйдтироль
 36 14 15 7 36 - 31 57
5.
Кальяри
 36 13 15 8 47 - 33 54
6.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
7.
Реджина
 36 16 4 16 48 - 44 49
8.
Палермо
 2:0 36 11 15 10 45 - 44 48
9.
Пиза
 36 11 13 12 46 - 39 46
10.
Асколи
 36 12 10 14 39 - 45 46
11.
Венеция
 36 12 10 14 47 - 46 46
12.
Модена
 36 12 9 15 44 - 50 45
13.
Комо
 36 9 16 11 44 - 47 43
14.
Тернана
 36 11 10 15 34 - 46 43
15.
Читтаделла
 36 9 14 13 33 - 44 41
16.
Козенца
 36 9 12 15 29 - 51 39
17.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
18.
Перуджа
 36 9 9 18 35 - 47 36
19.
СПАЛ
 0:2 36 7 14 15 38 - 49 35
20.
Беневенто
 36 6 14 16 29 - 45 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
3.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
4.
Палермо
 2:0 18 8 7 3 23 - 14 31
5.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
6.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
7.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
8.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
9.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
10.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
11.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 0:2 18 4 7 7 25 - 26 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
11.
Модена
 18 6 1 11 20 - 33 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 2:0 18 3 8 7 22 - 30 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 0:2 18 3 7 8 13 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Реджина Майер Жан 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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