Тур: 36. Стадион: Либеро Либерати.
0:1
Конец матча
0'
34' Желтая карточкаГирингелли Лука
0:1
42' ГолMarco Curto
45' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
50' Желтая карточкаDaniele Casiraghi
76' Желтая карточкаПалумбо Антонио
90'+6
Ход матча
34'
42'
0:1
76'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
409 Количество передач 352
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Simone Davi
-
18 Ровер Маттео
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Тернана
Зюйдтироль
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|7 (1)
|0.19
|Партипило Антони
|6
|0.17
|Палумбо Антонио
|4
|0.11
|Кулибали Мамаду
|3
|0.08
|Фалетти Сесар
|3 (2)
|0.08
|Петтинари Стефано
|2
|0.06
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.03
|Соренсен Фредерик
|1
|0.03
|Гирингелли Лука
|1
|0.03
|Моро Рауль
|1
|0.03
|Капанни Габриэле
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Агацци Давиде
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|8
|0.22
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.14
|Giovanni Zaro
|5
|0.14
|Маццокки Симоне
|3
|0.08
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.06
|Белардинелли Лука
|2
|0.06
|Fabian Tait
|2
|0.06
|Сиссе Мустафа
|2
|0.06
|Marco Curto
|2
|0.06
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.06
|Де Коль Филиппо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.03
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|10
|0
|Кассата Франческо
|9
|0
|Диаките Салим
|6
|1
|Палумбо Антонио
|7
|0
|Соренсен Фредерик
|5
|1
|Партипило Антони
|6
|0
|Фавилли Андреа
|6
|0
|Челли Алессандро III
|5
|0
|Мантовани Валерио
|5
|0
|Дефенди Марино
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Гирингелли Лука
|3
|0
|Агацци Давиде
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Коррадо Никколо
|3
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Капуано Марко
|2
|0
|Богдан Лука
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|5
|2
|Мазиелло Андреа
|7
|0
|Giovanni Zaro
|6
|0
|Помпетти Марко
|4
|1
|Daniele Casiraghi
|5
|0
|Fabian Tait
|5
|0
|Белардинелли Лука
|5
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Маццокки Симоне
|4
|0
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Ровер Маттео
|4
|0
|Де Коль Филиппо
|3
|0
|Д'Орацио Томмазо
|3
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|1
|Сиссе Мустафа
|2
|0
|Карретта Мирко
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Сьега Николас
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Крочата Джованни
|2
|0
|Ларривей Хоакин
|1
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Результаты матчей
Тернана
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
4
Тернана
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (10)
39% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
22
4
Волевые поражения
10
19
Тернана
69.2%
30.8%
18 побед 8 поражений
Первый тайм
53% (19)
33% (12)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
53% (19)
28% (10)
Зюйдтироль
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Сухие победы
10
9
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
24
5
Волевые поражения
17
23
Голы по времени матча
Забито
19
16
13 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 9
22 Не забивали 25
4
21%
3
19%
1-15
5
26%
3
19%
16-30
4
21%
3
19%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
3
16%
5
31%
76-90
Пропущено
18
14
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
11%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
28%
4
29%
31-45
2
11%
1
7%
46-60
2
11%
5
36%
61-75
5
28%
2
14%
76-90
Забито
17
21
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 11
26 Не забивали 22
1
6%
2
10%
1-15
2
12%
6
29%
16-30
4
24%
2
10%
31-45
3
18%
2
10%
46-60
2
12%
4
19%
61-75
5
29%
29%
5
24%
76-90
Пропущено
26
16
16 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
6
23%
1
6%
1-15
2
8%
2
13%
16-30
8
31%
4
25%
31-45
4
15%
1
6%
46-60
3
12%
2
13%
61-75
3
12%
6
38%
76-90
Забито
36
37
20 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 18
15 Забивали первыми 20
12 Не забивали 11
5
14%
5
14%
1-15
7
19%
9
24%
16-30
8
22%
5
14%
31-45
4
11%
4
11%
46-60
4
11%
4
11%
61-75
8
22%
10
27%
76-90
Пропущено
44
30
25 В 1-м тайме 13
19 Во 2-м тайме 17
15 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 21
8
18%
2
7%
1-15
4
9%
3
10%
16-30
13
30%
30%
8
27%
31-45
6
14%
2
7%
46-60
5
11%
7
23%
61-75
8
18%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1 Брешия - Тернана 1:0
СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Тернана - Кальяри 1:0
Зюйдтироль
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Зюйдтироль - Бари 0:1
Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0 Дженоа - Зюйдтироль 2:0
Результаты матчей
Тернана
Зюйдтироль
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 47%
0
12 раз 33%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
1
14 раз 39%
0
11 раз 31%
2
11 раз 31%
Тоталы голов в матче
Тернана
Зюйдтироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
414
612
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
117
315
513
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
2511
729
1125
333
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|8
|6
|57 - 22
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|47 - 22
|70
|3.
|36
|16
|14
|6
|54 - 33
|62
|4.
|36
|14
|15
|7
|36 - 31
|57
|5.
|36
|13
|15
|8
|47 - 33
|54
|6.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|7.
|36
|16
|4
|16
|48 - 44
|49
|8.
|2:0
|36
|11
|15
|10
|45 - 44
|48
|9.
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|36
|12
|10
|14
|39 - 45
|46
|11.
|36
|12
|10
|14
|47 - 46
|46
|12.
|36
|12
|9
|15
|44 - 50
|45
|13.
|36
|9
|16
|11
|44 - 47
|43
|14.
|36
|11
|10
|15
|34 - 46
|43
|15.
|36
|9
|14
|13
|33 - 44
|41
|16.
|36
|9
|12
|15
|29 - 51
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|18.
|36
|9
|9
|18
|35 - 47
|36
|19.
|0:2
|36
|7
|14
|15
|38 - 49
|35
|20.
|36
|6
|14
|16
|29 - 45
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|2:0
|18
|8
|7
|3
|23 - 14
|31
|5.
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|6.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|7.
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|9.
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|10.
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|11.
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|12.
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|14.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:2
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|20.
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|6.
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|9.
|18
|7
|2
|9
|21 - 22
|20
|10.
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|11.
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|12.
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|2:0
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|14.
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|0:2
|18
|3
|7
|8
|13 - 23
|16
|16.
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11