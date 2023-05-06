  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Реджина
1:0
Перерыв
Комо
0'
1:0
22' Гол
Стрелец Давид
26' Желтая карточка
Виньяли Лука

Ход матча

22'
Стрелец Давид
1:0
26'
 
Виньяли Лука

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 5
  • 7 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Комо
2.77
4.30
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Контини
Никита
23
Кампорезе
Микеле
28
Гальоло
Риккардо
6
Лояконо
Джузеппе
27
Пьероцци
Никколо
14
Фаббиан
Джованни
37
Майер
Жан
20
Эрнани
Азеведо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
19
Стрелец
Давид
99
Ривас
Ригоберто
32
Гомис
Альфред
26
Одентал
Кас
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
28
Виньяли
Лука
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
6
Иовин
Алессио
63
Кутроне
Патрик
9
Габриеллони
Алессандро
77
Манкузо
Леонардо
Реджина
3-5-2
Комо
3-4-3

История личных встреч

Реджина
Комо

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
1:4
СB
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
4

Среднее время на гол

180
22

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
45

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 8 0.22
Эрнани Азеведо 7 (3) 0.19
Менез Жереми 5 0.14
Канотто Луиджи 5 0.14
Пьероцци Никколо 4 0.11
Ривас Ригоберто 3 0.08
Гори Габриэле 3 0.08
Стрелец Давид 2 0.06
Гальоло Риккардо 2 0.06
Майер Жан 1 0.03
Льотти Даниэле 1 0.03
Кризетиг Лоренцо 1 0.03
Буа Девид 1 0.03
Ломбарди Алессандро 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0
Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 9 (4) 0.25
Кутроне Патрик 8 (1) 0.22
Манкузо Леонардо 6 0.17
Габриеллони Алессандро 4 0.11
Иоанну Николас 3 0.08
Арригони Томмазо 3 0.08
Бланко Алехандро 2 0.06
Беллемо Алессандро 1 0.03
Виньяли Лука 1 0.03
Да Кунья Лукас 1 0.03
Базелли Даниэле 1 0.03
Liam Kerrigan2 1 0.03
Да Рива Якопо 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 0.03
Фабрегас Сеск 0 0
Чаджиа Мутир 0 0
Париджини Витторио 0 0
Канестрелли Симоне 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Одентал Кас 0 0
Бинкс Луис 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Жан 10 1
Ционек Тьяго 7 2
Менез Жереми 9 0
Пьероцци Никколо 7 1
Фаббиан Джованни 7 1
Гальоло Риккардо 8 0
Буа Девид 4 1
Эрнани Азеведо 5 0
Кампорезе Микеле 4 0
Кризетиг Лоренцо 4 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Коломби Симоне 2 0
Лояконо Джузеппе 2 0
Равалья Федерико 2 0
Индзаги Филиппо 1 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Гори Габриэле 1 0
Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виньяли Лука 9 0
Беллемо Алессандро 8 0
Одентал Кас 7 0
Арригони Томмазо 5 1
Бинкс Луис 5 1
Черри Альберто 6 0
Фабрегас Сеск 5 0
Париджини Витторио 5 0
Иоанну Николас 5 0
Скалья Филиппо 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Да Рива Якопо 2 1
Фараго Паоло 3 0
Иовин Алессио 3 0
Бланко Алехандро 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кутроне Патрик 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Целехин Энрико 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0

Результаты матчей

Реджина
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)
Комо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
15
Реджина
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Комо
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

18
6

Волевые поражения

14
24
Реджина
54.8%
45.2%
17 побед 14 поражений
Первый тайм
29% (10)
43% (15)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (14)
29% (10)
31% (11)
Комо
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
17% (6)
46% (16)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (7)
43% (15)
37% (13)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

9
8

Волевые победы

22
6

Волевые поражения

20
39

Голы по времени матча

Забито

25
19
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 6
24 Не забивали 24
3
12%
4
21%
1-15
3
12%
4
21%
16-30
4
16%
2
11%
31-45
5
20%
1
5%
46-60
5
20%
1
5%
61-75
5
20%
7
37%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
3
14%
2
8%
1-15
2
10%
5
20%
16-30
4
19%
5
20%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
8
38%
4
16%
61-75
2
10%
4
16%
76-90

Забито

19
24
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
22 Не забивали 21
2
11%
6
25%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
3
16%
4
17%
76-90

Пропущено

24
20
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
8
33%
7
35%
76-90

Забито

44
43
21 В 1-м тайме 22
23 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
5
11%
10
23%
1-15
8
18%
6
14%
16-30
8
18%
6
14%
31-45
8
18%
4
9%
46-60
7
16%
6
14%
61-75
8
18%
11
26%
76-90

Пропущено

45
45
17 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 24
18 Пропускали первыми 16
25 Не пропускали 25
5
11%
5
11%
1-15
4
9%
9
20%
16-30
8
18%
7
16%
31-45
7
16%
8
18%
46-60
11
24%
5
11%
61-75
10
22%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фрозиноне - Реджина 3:1 Реджина - Брешия 1:2 Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0
Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1
Комо
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2
Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3

Результаты матчей

Реджина
Комо

Точный счет

3:0
3 раза 18%
2:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
2
5 раз 29%
3
3 раза 18%
1
2 раза 12%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

2:1
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
3:0
3 раза 9%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
8 раз 23%
3
3 раза 9%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Реджина
Комо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
14
4
9
8
1.5
7
11
4
13
2.5
2
16
1
16
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
6
5
13
1.5
5
12
2
16
2.5
2
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
10
0.5
Больше Меньше
25
10
14
21
1.5
12
23
6
29
2.5
4
31
1
34
3.5
1
34
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:1 36 21 9 6 55 - 22 72
2.
Дженоа
 1:0 36 20 11 5 46 - 21 70
3.
Бари
 1:0 36 17 13 6 54 - 32 64
4.
Зюйдтироль
 1:0 36 14 15 7 36 - 31 57
5.
Кальяри
 36 13 15 8 47 - 33 54
6.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
7.
Реджина
 1:0 36 16 4 16 47 - 43 49
8.
Венеция
 1:0 36 13 9 14 47 - 45 48
9.
Пиза
 1:1 36 11 14 11 46 - 37 47
10.
Асколи
 0:1 36 12 10 14 38 - 44 46
11.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
12.
Модена
 0:1 36 12 8 16 43 - 50 44
13.
Комо
 0:1 36 9 16 11 43 - 46 43
14.
Тернана
 0:1 36 11 10 15 34 - 46 43
15.
Читтаделла
 1:1 36 8 15 13 31 - 44 39
16.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
17.
Козенца
 0:1 36 9 11 16 28 - 51 38
18.
Перуджа
 36 9 9 18 35 - 47 36
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 1:1 36 6 15 15 29 - 43 33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:1 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Дженоа
 1:0 18 11 6 1 24 - 6 38
3.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
4.
Тернана
 0:1 18 8 5 5 19 - 18 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Реджина
 1:0 18 9 2 7 26 - 21 29
7.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
8.
Комо
 0:1 18 7 7 4 25 - 19 28
9.
Бари
 1:0 18 6 9 3 29 - 19 27
10.
Козенца
 0:1 18 7 6 5 19 - 17 27
11.
Зюйдтироль
 1:0 18 6 9 3 20 - 17 27
12.
Пиза
 1:1 18 7 6 5 26 - 17 27
13.
Модена
 0:1 18 6 7 5 23 - 17 25
14.
Асколи
 0:1 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 1:0 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
18.
Читтаделла
 1:1 18 4 8 6 17 - 22 20
19.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
20.
Беневенто
 1:1 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:0 18 11 4 3 25 - 13 37
2.
Дженоа
 1:0 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 1:1 18 8 6 4 23 - 13 30
4.
Зюйдтироль
 1:0 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Венеция
 1:0 18 7 4 7 21 - 20 25
6.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
7.
Асколи
 0:1 18 6 5 7 19 - 23 23
8.
Пиза
 1:1 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 1:0 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Читтаделла
 1:1 18 4 7 7 14 - 22 19
11.
Модена
 0:1 18 6 1 11 20 - 33 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Беневенто
 1:1 18 3 9 6 15 - 19 18
14.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
15.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
16.
Комо
 0:1 18 2 9 7 18 - 27 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 0:1 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 0:1 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Бари Ди Чезаре Валерио 12
Весь список
Бесплатные ставки (фрибеты)
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Виньяли Лука получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Стрелец Давид бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 38% завершится победой Комо.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 2.64. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    2.64 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Комо
2.77
4.30
9.50
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Реджина 1:0 Комо онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Реджина
Комо
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 