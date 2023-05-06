Тур: 36. Стадион: Оресте Гранильо.
0'
1:0
22' ГолСтрелец Давид
26' Желтая карточкаВиньяли Лука
47' Желтая карточкаБеллемо Алессандро
2:0
52' ГолСтрелец Давид
83' Желтая карточкаМайер Жан
87' Желтая карточкаЧерри Альберто
2:1
89' ГолКутроне Патрик
90' Красная карточкаМенез Жереми
90'+8
Ход матча
22'
1:0
26'
52'
2:0
83'
87'
89'
2:1
90'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 1
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 9
-
16 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
283 Количество передач 369
-
43 Владение мячом, % 57
Прогноз на матч от Liveresult
37
Майер
Жан
26
Одентал
Кас
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Реджина
Комо
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
4
Среднее время на гол
180
22
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
45
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.22
|Эрнани Азеведо
|7 (3)
|0.19
|Менез Жереми
|5
|0.14
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|Пьероцци Никколо
|4
|0.11
|Ривас Ригоберто
|3
|0.08
|Гори Габриэле
|3
|0.08
|Стрелец Давид
|3
|0.08
|Гальоло Риккардо
|2
|0.06
|Майер Жан
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Буа Девид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|9 (4)
|0.25
|Кутроне Патрик
|9 (1)
|0.25
|Манкузо Леонардо
|6
|0.17
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.11
|Иоанну Николас
|3
|0.08
|Арригони Томмазо
|3
|0.08
|Бланко Алехандро
|2
|0.06
|Беллемо Алессандро
|1
|0.03
|Да Кунья Лукас
|1
|0.03
|Виньяли Лука
|1
|0.03
|Базелли Даниэле
|1
|0.03
|Liam Kerrigan2
|1
|0.03
|Да Рива Якопо
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.03
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Канестрелли Симоне
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Бинкс Луис
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|11
|1
|Менез Жереми
|9
|1
|Ционек Тьяго
|7
|2
|Пьероцци Никколо
|7
|1
|Фаббиан Джованни
|7
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Буа Девид
|4
|1
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Индзаги Филиппо
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллемо Алессандро
|9
|0
|Виньяли Лука
|9
|0
|Черри Альберто
|7
|0
|Одентал Кас
|7
|0
|Арригони Томмазо
|5
|1
|Бинкс Луис
|5
|1
|Фабрегас Сеск
|5
|0
|Париджини Витторио
|5
|0
|Иоанну Николас
|5
|0
|Скалья Филиппо
|3
|1
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Да Рива Якопо
|2
|1
|Фараго Паоло
|3
|0
|Иовин Алессио
|3
|0
|Бланко Алехандро
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Гидотти Симоне
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Результаты матчей
Реджина
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
39% (7)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
28% (5)
33% (6)
Комо
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
5
5
Волевые победы
5
0
Волевые поражения
6
16
Реджина
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Комо
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
18
6
Волевые поражения
14
24
Реджина
56.3%
43.7%
18 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
31% (11)
31% (11)
Комо
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
17% (6)
44% (16)
39% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
9
8
Волевые победы
23
6
Волевые поражения
20
40
Голы по времени матча
Забито
27
20
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 6
24 Не забивали 24
3
11%
4
20%
1-15
4
15%
4
20%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
6
22%
1
5%
46-60
5
19%
1
5%
61-75
5
19%
8
40%
76-90
Пропущено
22
27
9 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
3
14%
2
7%
1-15
2
9%
6
22%
16-30
4
18%
5
19%
31-45
2
9%
6
22%
46-60
8
36%
4
15%
61-75
3
14%
4
15%
76-90
Забито
19
24
11 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 10
23 Не забивали 22
2
11%
6
25%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
4
21%
4
17%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
2
11%
5
21%
61-75
3
16%
4
17%
76-90
Пропущено
24
20
8 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
2
8%
3
15%
1-15
2
8%
4
20%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
5
21%
3
15%
46-60
3
13%
1
5%
61-75
8
33%
7
35%
76-90
Забито
46
44
22 В 1-м тайме 22
24 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 16
11 Не забивали 10
5
11%
10
23%
1-15
9
20%
6
14%
16-30
8
17%
6
14%
31-45
9
20%
4
9%
46-60
7
15%
6
14%
61-75
8
17%
12
27%
76-90
Пропущено
46
47
17 В 1-м тайме 22
29 Во 2-м тайме 25
18 Пропускали первыми 17
26 Не пропускали 26
5
11%
5
11%
1-15
4
9%
10
21%
16-30
8
17%
7
15%
31-45
7
15%
9
19%
46-60
11
24%
5
11%
61-75
11
24%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Фрозиноне - Реджина 3:1 Реджина - Брешия 1:2 Беневенто - Реджина 1:1 Реджина - Венеция 1:0
Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0 Комо - Реджина 0:1
Комо
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2 Комо - Дженоа 2:2
Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0 Тернана - Комо 0:3
Результаты матчей
Реджина
Комо
Точный счет
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
2:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Реджина
Комо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
144
108
711
414
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
513
513
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
2610
1521
1224
630
432
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|8
|6
|57 - 22
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|47 - 22
|70
|3.
|36
|16
|14
|6
|54 - 33
|62
|4.
|36
|14
|15
|7
|36 - 31
|57
|5.
|36
|13
|15
|8
|47 - 33
|54
|6.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|7.
|36
|16
|4
|16
|48 - 44
|49
|8.
|2:0
|36
|11
|15
|10
|45 - 44
|48
|9.
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|36
|12
|10
|14
|39 - 45
|46
|11.
|36
|12
|10
|14
|47 - 46
|46
|12.
|36
|12
|9
|15
|44 - 50
|45
|13.
|36
|9
|16
|11
|44 - 47
|43
|14.
|36
|11
|10
|15
|34 - 46
|43
|15.
|36
|9
|14
|13
|33 - 44
|41
|16.
|36
|9
|12
|15
|29 - 51
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|18.
|36
|9
|9
|18
|35 - 47
|36
|19.
|0:2
|36
|7
|14
|15
|38 - 49
|35
|20.
|36
|6
|14
|16
|29 - 45
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|2:0
|18
|8
|7
|3
|23 - 14
|31
|5.
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|6.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|7.
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|9.
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|10.
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|11.
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|12.
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|14.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:2
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|20.
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|6.
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|9.
|18
|7
|2
|9
|21 - 22
|20
|10.
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|11.
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|12.
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|2:0
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|14.
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|0:2
|18
|3
|7
|8
|13 - 23
|16
|16.
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11