Тур: 36. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
1:1
Перерыв
0'
12' Желтая карточкаДоннарумма Даниэле
0:1
18' ГолПеттинари Стефано
1:1
28' ГолВита Алессио
30' Желтая карточкаФулон Дам
Ход матча
18'
28'
30'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 1
-
1 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
31
Тошка
Алин
18
Фулон
Дам
28
Чано
Камилло
10
Фариас
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Тошка АлинЗащитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрешкин РокоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andrea Agostinelli
История личных встреч
Читтаделла
Беневенто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
3 победы 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.6
1.13
Среднее время на гол
150
80
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.31
1.15
Тотал матчей
2.5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
78
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|10 (3)
|0.28
|Крочата Джованни
|6
|0.17
|Маистрелло Томми
|3
|0.08
|Беретта Джакомо
|2
|0.06
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.06
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.06
|Вита Алессио
|1
|0.03
|Andrea Magrassi
|1
|0.03
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1 (1)
|0.03
|Каррьеро Джузеппе
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|0
|0
|Бранка Симоне
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Андрес
|5
|0.14
|Акампора Дженнаро
|4
|0.11
|Чано Камилло
|3 (1)
|0.08
|Форте Франческо
|3
|0.08
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.08
|Фариас Диего
|2
|0.06
|Импрота Риккардо
|2
|0.06
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Леверб Максим
|1
|0.03
|Пастина Кристиан
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Капеллини Риккардо
|1
|0.03
|Весели Фредерик
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|10
|2
|Пертиконе Романо
|9
|1
|Паван Никола
|7
|0
|Каррьеро Джузеппе
|7
|0
|Сальви Алессандро
|5
|1
|Данци Андреа
|3
|2
|Мастрантонио Валерио
|6
|0
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Federico Giraudo
|4
|1
|Доннарумма Даниэле
|5
|0
|Ignacio Lores
|5
|0
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Фраре Доменико
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Вита Алессио
|4
|0
|Andrea Magrassi
|4
|0
|Крочата Джованни
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Кастари Элхан
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|10
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|10
|0
|Тельо Андрес
|8
|1
|Вивиани Маттиа
|8
|1
|Пастина Кристиан
|7
|1
|Фулон Дам
|8
|0
|Карич Нермин
|8
|0
|Леверб Максим
|6
|1
|Куцупиас Илиас
|6
|0
|Весели Фредерик
|4
|1
|Глик Камил
|5
|0
|Импрота Риккардо
|3
|1
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|2
|1
|Фариас Диего
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Тошка Алин
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Чано Камилло
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
Беневенто
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
5
9
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Беневенто
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
41% (7)
41% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
19
Волевые поражения
11
9
Читтаделла
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (10)
49% (17)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (10)
46% (16)
26% (9)
Беневенто
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (9)
51% (18)
23% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
34% (12)
31% (11)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
22
20
Волевые поражения
16
18
Голы по времени матча
Забито
15
14
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
28 Не забивали 25
1
7%
1
7%
1-15
3
20%
4
29%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
2
13%
2
14%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
4
27%
3
21%
76-90
Пропущено
22
18
11 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
5%
4
22%
1-15
5
23%
2
11%
16-30
5
23%
4
22%
31-45
2
9%
1
6%
46-60
4
18%
1
6%
61-75
5
23%
6
33%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
24 Не забивали 24
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
5
38%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
9%
5
20%
1-15
6
27%
2
8%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
5
23%
7
28%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
3
14%
5
20%
76-90
Забито
29
27
11 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 9
17 Не забивали 14
3
10%
1
4%
1-15
5
17%
5
19%
16-30
3
10%
8
30%
30%
31-45
2
7%
6
22%
46-60
8
28%
2
7%
61-75
8
28%
5
19%
76-90
Пропущено
44
43
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 22
24 Не пропускали 27
3
7%
9
21%
1-15
11
25%
4
9%
16-30
7
16%
7
16%
31-45
7
16%
8
19%
46-60
8
18%
4
9%
61-75
8
18%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1
Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3
Беневенто
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Беневенто - Парма 2:2 Палермо - Беневенто 1:1 Беневенто - Реджина 1:1 Беневенто - СПАЛ 1:3
Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1
Результаты матчей
Читтаделла
Беневенто
Точный счет
0:0
4 раза 24%
0:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 59%
1
3 раза 18%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
7 раз 41%
1
6 раз 35%
2
4 раза 24%
Точный счет
0:0
7 раз 20%
1:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 20%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 49%
1
11 раз 31%
2
3 раза 9%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
14 раз 40%
1
14 раз 40%
2
7 раз 20%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
710
Больше Меньше
117
413
315
413
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
107
315
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1817
Больше Меньше
2114
728
728
431
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|36
|21
|9
|6
|55 - 22
|72
|2.
|1:0
|36
|20
|11
|5
|46 - 21
|70
|3.
|1:0
|36
|17
|13
|6
|54 - 32
|64
|4.
|1:0
|36
|14
|15
|7
|36 - 31
|57
|5.
|36
|13
|15
|8
|47 - 33
|54
|6.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|7.
|1:0
|36
|16
|4
|16
|47 - 43
|49
|8.
|1:0
|36
|13
|9
|14
|47 - 45
|48
|9.
|1:1
|36
|11
|14
|11
|46 - 37
|47
|10.
|0:1
|36
|12
|10
|14
|38 - 44
|46
|11.
|35
|10
|15
|10
|43 - 44
|45
|12.
|0:1
|36
|12
|8
|16
|43 - 50
|44
|13.
|0:1
|36
|9
|16
|11
|43 - 46
|43
|14.
|0:1
|36
|11
|10
|15
|34 - 46
|43
|15.
|1:1
|36
|8
|15
|13
|31 - 44
|39
|16.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|17.
|0:1
|36
|9
|11
|16
|28 - 51
|38
|18.
|36
|9
|9
|18
|35 - 47
|36
|19.
|35
|7
|14
|14
|38 - 47
|35
|20.
|1:1
|36
|6
|15
|15
|29 - 43
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|1:0
|18
|11
|6
|1
|24 - 6
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|0:1
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|5.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|6.
|1:0
|18
|9
|2
|7
|26 - 21
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|8.
|0:1
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|9.
|1:0
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|10.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|19 - 17
|27
|11.
|1:0
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|12.
|1:1
|18
|7
|6
|5
|26 - 17
|27
|13.
|0:1
|18
|6
|7
|5
|23 - 17
|25
|14.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|1:0
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|18.
|1:1
|18
|4
|8
|6
|17 - 22
|20
|19.
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|20.
|1:1
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|25 - 13
|37
|2.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|1:1
|18
|8
|6
|4
|23 - 13
|30
|4.
|1:0
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|1:0
|18
|7
|4
|7
|21 - 20
|25
|6.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|7.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 23
|23
|8.
|1:1
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|9.
|1:0
|18
|7
|2
|9
|21 - 22
|20
|10.
|1:1
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|11.
|0:1
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|12.
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|1:1
|18
|3
|9
|6
|15 - 19
|18
|14.
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|15.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|16.
|0:1
|18
|2
|9
|7
|18 - 27
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|0:1
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|0:1
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|12