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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Читтаделла
3:1
Конец матча
Беневенто
0'
12' Желтая карточка
Доннарумма Даниэле
0:1
18' Гол
Петтинари Стефано
1:1
28' Гол
Вита Алессио
30' Желтая карточка
Фулон Дам
65' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
66' Желтая карточка
Крочата Джованни
68' Желтая карточка
Чано Камилло
2:1
82' Гол
Маистрелло Томми
3:1
89' Гол
Каррьеро Джузеппе
90' Желтая карточка
Каррьеро Джузеппе
90'+6
36
Кастари
Элхан
14
Сальви
Алессандро
2
Пертиконе
Романо
26
Паван
Никола
17
Доннарумма
Даниэле
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
21
Крочата
Джованни
10
Антонуччи
Мирко
70
Амброзино
Джузеппе
99
Andrea
Magrassi
12
Манфредини
Никколо
55
Весели
Фредерик
33
Леверб
Максим
31
Тошка
Алин
18
Фулон
Дам
16
Импрота
Риккардо
27
Скьяттарелла
Паскуале
4
Акампора
Дженнаро
28
Чано
Камилло
9
Петтинари
Стефано
10
Фариас
Диего
Читтаделла
4-3-1-2
Беневенто
4-3-1-2

История личных встреч

Читтаделла
Беневенто

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
3 победы 0 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед

История матчей

СB
1:0
СB
0:1
СB
4:1
СB
1:2
СB
4:1
СB
0:3
СB
1:2
СB
1:0
К
1:0
СB
0:1
СB
1:0
СB
1:0
ЛПС
2:4

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

0.6
1.13

Среднее время на гол

150
80

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.31
1.15

Тотал матчей

2.5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

68
78

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 10 (3) 0.28
Крочата Джованни 6 0.17
Маистрелло Томми 4 0.11
Беретта Джакомо 2 0.06
Асенсио Рауль 2 (1) 0.06
Каррьеро Джузеппе 2 0.06
Бальдини Энрико 2 (1) 0.06
Вита Алессио 1 0.03
Andrea Magrassi 1 0.03
Мастрантонио Валерио 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 (1) 0.03
Бранка Симоне 0 0
Сальви Алессандро 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Federico Giraudo 0 0
Данци Андреа 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Андрес 5 0.14
Акампора Дженнаро 4 0.11
Чано Камилло 3 (1) 0.08
Форте Франческо 3 0.08
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.08
Фариас Диего 2 0.06
Импрота Риккардо 2 0.06
Фулон Дам 1 0.03
Леверб Максим 1 0.03
Пастина Кристиан 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Капеллини Риккардо 1 0.03
Весели Фредерик 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Скьяттарелла Паскуале 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 10 2
Пертиконе Романо 9 1
Каррьеро Джузеппе 8 0
Паван Никола 7 0
Сальви Алессандро 5 1
Данци Андреа 3 2
Мастрантонио Валерио 6 0
Висентин Сантьяго 6 0
Federico Giraudo 4 1
Доннарумма Даниэле 5 0
Ignacio Lores 5 0
Крочата Джованни 5 0
Антонуччи Мирко 5 0
Фраре Доменико 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Тункара Мамаду 4 0
Вита Алессио 4 0
Andrea Magrassi 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Кастари Элхан 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Маньеро Лука 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 10 1
Скьяттарелла Паскуале 11 0
Тельо Андрес 8 1
Вивиани Маттиа 8 1
Пастина Кристиан 7 1
Фулон Дам 8 0
Карич Нермин 8 0
Леверб Максим 6 1
Куцупиас Илиас 6 0
Весели Фредерик 4 1
Глик Камил 5 0
Импрота Риккардо 3 1
Летиция Гаэтано 4 0
Ла Гумина Антонино 4 0
Эль-Кауакиби Хамза 2 1
Фариас Диего 3 0
Форте Франческо 3 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Чано Камилло 2 0
Тошка Алин 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Палеари Альберто 1 0
Юрешкин Роко 1 0

Результаты матчей

Читтаделла
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Беневенто
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

5
10
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Беневенто
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

16
19

Волевые поражения

11
9
Читтаделла
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
50% (18)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
44% (16)
25% (9)
Беневенто
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (9)
53% (19)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
33% (12)
33% (12)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

8
7

Волевые победы

23
20

Волевые поражения

16
19

Голы по времени матча

Забито

18
15
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
28 Не забивали 25
1
6%
1
7%
1-15
4
22%
5
33%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
6
33%
3
20%
76-90

Пропущено

23
21
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
4%
4
19%
1-15
6
26%
3
14%
16-30
5
22%
4
19%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
5
22%
8
38%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
25 Не забивали 25
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
5
38%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
2
15%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
9%
5
20%
1-15
6
27%
2
8%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
5
23%
7
28%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
3
14%
5
20%
76-90

Забито

32
28
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
3
9%
1
4%
1-15
6
19%
6
21%
16-30
3
9%
8
29%
31-45
2
6%
6
21%
46-60
8
25%
2
7%
61-75
10
31%
5
18%
76-90

Пропущено

45
46
22 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 22
25 Не пропускали 28
3
7%
9
20%
1-15
12
27%
5
11%
16-30
7
16%
7
15%
31-45
7
16%
8
17%
46-60
8
18%
4
9%
61-75
8
18%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1
Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3
Беневенто
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Беневенто - Парма 2:2 Палермо - Беневенто 1:1 Беневенто - Реджина 1:1 Беневенто - СПАЛ 1:3
Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1

Результаты матчей

Читтаделла
Беневенто

Точный счет

0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%

Точный счет

0:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
17 раз 47%
1
11 раз 31%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
14 раз 39%
2
7 раз 19%

Тоталы голов в матче

Читтаделла
Беневенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
11
7
5
13
1.5
3
15
5
13
2.5
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
11
7
3
15
1.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
17
0.5
Больше Меньше
22
14
8
28
1.5
7
29
5
31
2.5
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 36 22 8 6 57 - 22 74
2.
Дженоа
 36 20 11 5 47 - 22 70
3.
Бари
 36 16 14 6 54 - 33 62
4.
Зюйдтироль
 36 14 15 7 36 - 31 57
5.
Кальяри
 36 13 15 8 47 - 33 54
6.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
7.
Реджина
 36 16 4 16 48 - 44 49
8.
Палермо
 2:0 36 11 15 10 45 - 44 48
9.
Пиза
 36 11 13 12 46 - 39 46
10.
Асколи
 36 12 10 14 39 - 45 46
11.
Венеция
 36 12 10 14 47 - 46 46
12.
Модена
 36 12 9 15 44 - 50 45
13.
Комо
 36 9 16 11 44 - 47 43
14.
Тернана
 36 11 10 15 34 - 46 43
15.
Читтаделла
 36 9 14 13 33 - 44 41
16.
Козенца
 36 9 12 15 29 - 51 39
17.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
18.
Перуджа
 36 9 9 18 35 - 47 36
19.
СПАЛ
 0:2 36 7 14 15 38 - 49 35
20.
Беневенто
 36 6 14 16 29 - 45 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
3.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
4.
Палермо
 2:0 18 8 7 3 23 - 14 31
5.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
6.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
7.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
8.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
9.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
10.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
11.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 0:2 18 4 7 7 25 - 26 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
11.
Модена
 18 6 1 11 20 - 33 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 2:0 18 3 8 7 22 - 30 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 0:2 18 3 7 8 13 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Реджина Майер Жан 1 11
Весь список
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    • 46'
      Доннарумма Даниэле уходит с поля. Federico Giraudo выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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