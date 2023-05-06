Тур: 36. Стадион: Stadio P.C. Tombolato.
3:1
Конец матча
0'
12' Желтая карточкаДоннарумма Даниэле
0:1
18' ГолПеттинари Стефано
1:1
28' ГолВита Алессио
30' Желтая карточкаФулон Дам
65' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
66' Желтая карточкаКрочата Джованни
68' Желтая карточкаЧано Камилло
2:1
82' ГолМаистрелло Томми
3:1
89' ГолКаррьеро Джузеппе
90' Желтая карточкаКаррьеро Джузеппе
90'+6
Ход матча
18'
28'
30'
66'
68'
82'
89'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
12 Удары в створ 2
-
3 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
348 Количество передач 327
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
31
Тошка
Алин
18
Фулон
Дам
28
Чано
Камилло
10
Фариас
Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Тошка АлинЗащитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоПолузащитник
- Нападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрешкин РокоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andrea Agostinelli
История личных встреч
Читтаделла
Беневенто
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
3 победы 0 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.1%
46.2%
30.7%
3 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
15.4%
30.8%
53.8%
2 победы 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
0.6
1.13
Среднее время на гол
150
80
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.31
1.15
Тотал матчей
2.5
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
68
78
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|10 (3)
|0.28
|Крочата Джованни
|6
|0.17
|Маистрелло Томми
|4
|0.11
|Беретта Джакомо
|2
|0.06
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.06
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.06
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.06
|Вита Алессио
|1
|0.03
|Andrea Magrassi
|1
|0.03
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1 (1)
|0.03
|Бранка Симоне
|0
|0
|Сальви Алессандро
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Андрес
|5
|0.14
|Акампора Дженнаро
|4
|0.11
|Чано Камилло
|3 (1)
|0.08
|Форте Франческо
|3
|0.08
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.08
|Фариас Диего
|2
|0.06
|Импрота Риккардо
|2
|0.06
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Леверб Максим
|1
|0.03
|Пастина Кристиан
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Капеллини Риккардо
|1
|0.03
|Весели Фредерик
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|10
|2
|Пертиконе Романо
|9
|1
|Каррьеро Джузеппе
|8
|0
|Паван Никола
|7
|0
|Сальви Алессандро
|5
|1
|Данци Андреа
|3
|2
|Мастрантонио Валерио
|6
|0
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Federico Giraudo
|4
|1
|Доннарумма Даниэле
|5
|0
|Ignacio Lores
|5
|0
|Крочата Джованни
|5
|0
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Фраре Доменико
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Вита Алессио
|4
|0
|Andrea Magrassi
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Кастари Элхан
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|10
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|11
|0
|Тельо Андрес
|8
|1
|Вивиани Маттиа
|8
|1
|Пастина Кристиан
|7
|1
|Фулон Дам
|8
|0
|Карич Нермин
|8
|0
|Леверб Максим
|6
|1
|Куцупиас Илиас
|6
|0
|Весели Фредерик
|4
|1
|Глик Камил
|5
|0
|Импрота Риккардо
|3
|1
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|0
|Эль-Кауакиби Хамза
|2
|1
|Фариас Диего
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Чано Камилло
|2
|0
|Тошка Алин
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
Результаты матчей
Читтаделла
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
61% (11)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Беневенто
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
5
10
Читтаделла
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Беневенто
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
16
19
Волевые поражения
11
9
Читтаделла
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
28% (10)
50% (18)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
44% (16)
25% (9)
Беневенто
54.5%
45.5%
12 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (9)
53% (19)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
33% (12)
33% (12)
Сухие победы
6
7
Сухие поражения
8
7
Волевые победы
23
20
Волевые поражения
16
19
Голы по времени матча
Забито
18
15
6 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
28 Не забивали 25
1
6%
1
7%
1-15
4
22%
5
33%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
2
11%
2
13%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
6
33%
3
20%
76-90
Пропущено
23
21
12 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
1
4%
4
19%
1-15
6
26%
3
14%
16-30
5
22%
4
19%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
5
22%
8
38%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
25 Не забивали 25
2
14%
0
0%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
2
14%
5
38%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
4
29%
2
15%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
11 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
2
9%
5
20%
1-15
6
27%
2
8%
16-30
2
9%
3
12%
31-45
5
23%
7
28%
46-60
4
18%
3
12%
61-75
3
14%
5
20%
76-90
Забито
32
28
12 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 10
17 Не забивали 14
3
9%
1
4%
1-15
6
19%
6
21%
16-30
3
9%
8
29%
31-45
2
6%
6
21%
46-60
8
25%
2
7%
61-75
10
31%
5
18%
76-90
Пропущено
45
46
22 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 25
20 Пропускали первыми 22
25 Не пропускали 28
3
7%
9
20%
1-15
12
27%
5
11%
16-30
7
16%
7
15%
31-45
7
16%
8
17%
46-60
8
18%
4
9%
61-75
8
18%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Парма 0:1
Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Бари 0:3
Беневенто
(20 матчей)
15%
40%
45%
3 победы 8 ничьих 9 поражений
Беневенто - Парма 2:2 Палермо - Беневенто 1:1 Беневенто - Реджина 1:1 Беневенто - СПАЛ 1:3
Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0 Парма - Беневенто 0:1
Результаты матчей
Читтаделла
Беневенто
Точный счет
0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:2
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
Точный счет
0:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
17 раз 47%
1
11 раз 31%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
15 раз 42%
0
14 раз 39%
2
7 раз 19%
Тоталы голов в матче
Читтаделла
Беневенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
117
513
315
513
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
117
315
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1917
Больше Меньше
2214
828
729
531
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|8
|6
|57 - 22
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|47 - 22
|70
|3.
|36
|16
|14
|6
|54 - 33
|62
|4.
|36
|14
|15
|7
|36 - 31
|57
|5.
|36
|13
|15
|8
|47 - 33
|54
|6.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|7.
|36
|16
|4
|16
|48 - 44
|49
|8.
|2:0
|36
|11
|15
|10
|45 - 44
|48
|9.
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|36
|12
|10
|14
|39 - 45
|46
|11.
|36
|12
|10
|14
|47 - 46
|46
|12.
|36
|12
|9
|15
|44 - 50
|45
|13.
|36
|9
|16
|11
|44 - 47
|43
|14.
|36
|11
|10
|15
|34 - 46
|43
|15.
|36
|9
|14
|13
|33 - 44
|41
|16.
|36
|9
|12
|15
|29 - 51
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|18.
|36
|9
|9
|18
|35 - 47
|36
|19.
|0:2
|36
|7
|14
|15
|38 - 49
|35
|20.
|36
|6
|14
|16
|29 - 45
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|2:0
|18
|8
|7
|3
|23 - 14
|31
|5.
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|6.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|7.
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|9.
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|10.
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|11.
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|12.
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|14.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:2
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|20.
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|6.
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|9.
|18
|7
|2
|9
|21 - 22
|20
|10.
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|11.
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|12.
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|2:0
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|14.
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|0:2
|18
|3
|7
|8
|13 - 23
|16
|16.
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11