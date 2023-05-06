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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Козенца
0:1
Перерыв
Венеция
0'
0:1
34' Гол
Похьянпало Йоэль
40' Желтая карточка
Йонсен Деннис
45' Желтая карточка
Кало Джакомо

Ход матча

34'
0:1
Похьянпало Йоэль
(Андерсен Магнус II)
40'
 
Йонсен Деннис
45'
Кало Джакомо
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Венеция
3.38
4.15
3.15
Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
13
Мерони
Андреа
15
Вяйсянен
Саули
4
Брешанини
Марко
3
Рисполи
Андреа
32
Маррас
Мануэль
6
Кало
Джакомо
27
Pietro
Martino
16
Финотто
Маттиа
40
Massimo
Zilli
11
Д'Орацио
Томмазо
66
Йоронен
Йессе
55
Христов
Петко
23
Чеппители
Лука
44
Карбони
Андреа
27
Кандела
Антонио
38
Андерсен
Магнус
II
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
17
Йонсен
Деннис
Козенца
3-4-3
Венеция
3-5-2

История личных встреч

Козенца
Венеция

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
2:0
СB
3:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:1
СB
0:1

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.14
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
157

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Насти Марко 4 0.11
Д'Урсо Кристиан 3 0.08
Брешанини Марко 3 0.08
Ларривей Хоакин 3 0.08
Флоренци Альдо 3 0.08
Риджионе Микеле 2 0.06
Бриньола Энрико 2 0.06
Маррас Мануэль 1 0.03
Рисполи Андреа 1 0.03
Мерола Давиде 1 0.03
Вяйсянен Саули 1 0.03
Д'Орацио Томмазо 1 0.03
Мерони Андреа 1 0.03
Корнвиг Эмиль 1 0.03
Бутич Карло 1 (1) 0.03
Делич Иван 0 0
Massimo Zilli 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Вентури Майкл 0 0
Pietro Martino 0 0
Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 17 (3) 0.47
Черышев Денис 4 0.11
Йонсен Деннис 3 0.08
Тессманн Таннер 3 0.08
Чрнигой Домен 3 0.08
Пьерини Николас 3 0.08
Кандела Антонио 2 0.06
Кюизанс Микаэль 2 0.06
Карбони Андреа 2 0.06
Дзампано Франческо 1 0.03
Новакович Андрия 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Чеккарони Пьетро 1 0.03
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.03
Миланезе Томмазо 1 0.03
Киерво Риккардо 0 0
Ульманн Максимилиан 0 0
Андерсен Магнус II 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насти Марко 9 0
Вока Идриз 8 0
Маррас Мануэль 6 1
Флоренци Альдо 6 1
Брешанини Марко 6 0
Pietro Martino 4 1
Рисполи Андреа 5 0
Риджионе Микеле 5 0
Вяйсянен Саули 5 0
Вентури Майкл 5 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Кало Джакомо 4 0
Мерони Андреа 4 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 4 0
Кортиновис Алессандро 2 1
Massimo Zilli 3 0
Ларривей Хоакин 2 0
Микай Алессандро 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Бриньола Энрико 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Камильяно Агостино 1 0
Бутич Карло 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0
Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 7 1
Тессманн Таннер 6 1
Дзампано Франческо 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Христов Петко 4 1
Висневски Пшемыслав 5 0
Свобода Михаэль 5 0
Йоронен Йессе 3 1
Чеппители Лука 4 0
Новакович Андрия 4 0
Кандела Антонио 4 0
Карбони Андреа 4 0
Фьордилино Лука 3 0
Йонсен Деннис 3 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Яяло Мато 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Сверко Марин 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Миланезе Томмазо 1 0

Результаты матчей

Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Венеция
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

6
7
Козенца
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Венеция
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

29
14

Волевые поражения

5
22
Козенца
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
37% (13)
20% (7)
Венеция
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (18)
37% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
26% (9)
31% (11)

Сухие победы

10
5

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

34
19

Волевые поражения

11
29

Голы по времени матча

Забито

19
20
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
2
11%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
21%
5
25%
61-75
6
32%
7
35%
76-90

Пропущено

16
20
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
0
0%
3
15%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
8
50%
4
20%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
3
19%
4
20%
76-90

Забито

11
26
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
0
0%
3
12%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
4
36%
4
15%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
5
45%
3
12%
76-90

Пропущено

32
25
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
5
16%
2
8%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
3
9%
5
20%
31-45
6
19%
5
20%
46-60
7
22%
3
12%
61-75
5
16%
10
40%
76-90

Забито

30
46
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
2
7%
5
11%
1-15
3
10%
5
11%
16-30
5
17%
8
17%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
4
13%
12
26%
61-75
11
37%
10
22%
76-90

Пропущено

48
45
25 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 29
5
10%
5
11%
1-15
9
19%
1
2%
16-30
11
23%
9
20%
31-45
7
15%
9
20%
46-60
8
17%
7
16%
61-75
8
17%
14
31%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0
Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1
Венеция
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0
Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1

Результаты матчей

Козенца
Венеция

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
9 раз 50%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%

Точный счет

1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
18 раз 51%
0
13 раз 37%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Козенца
Венеция

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
14
4
4
13
1.5
7
11
2
15
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
11
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
13
0.5
Больше Меньше
25
10
4
31
1.5
12
23
2
33
2.5
5
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:1 36 21 9 6 55 - 22 72
2.
Дженоа
 1:0 36 20 11 5 46 - 21 70
3.
Бари
 1:0 36 17 13 6 54 - 32 64
4.
Зюйдтироль
 1:0 36 14 15 7 36 - 31 57
5.
Кальяри
 36 13 15 8 47 - 33 54
6.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
7.
Реджина
 1:0 36 16 4 16 47 - 43 49
8.
Венеция
 1:0 36 13 9 14 47 - 45 48
9.
Пиза
 1:1 36 11 14 11 46 - 37 47
10.
Асколи
 0:1 36 12 10 14 38 - 44 46
11.
Палермо
 35 10 15 10 43 - 44 45
12.
Модена
 0:1 36 12 8 16 43 - 50 44
13.
Комо
 0:1 36 9 16 11 43 - 46 43
14.
Тернана
 0:1 36 11 10 15 34 - 46 43
15.
Читтаделла
 1:1 36 8 15 13 31 - 44 39
16.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
17.
Козенца
 0:1 36 9 11 16 28 - 51 38
18.
Перуджа
 36 9 9 18 35 - 47 36
19.
СПАЛ
 35 7 14 14 38 - 47 35
20.
Беневенто
 1:1 36 6 15 15 29 - 43 33
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 1:1 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Дженоа
 1:0 18 11 6 1 24 - 6 38
3.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
4.
Тернана
 0:1 18 8 5 5 19 - 18 29
5.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
6.
Реджина
 1:0 18 9 2 7 26 - 21 29
7.
Палермо
 17 7 7 3 21 - 14 28
8.
Комо
 0:1 18 7 7 4 25 - 19 28
9.
Бари
 1:0 18 6 9 3 29 - 19 27
10.
Козенца
 0:1 18 7 6 5 19 - 17 27
11.
Зюйдтироль
 1:0 18 6 9 3 20 - 17 27
12.
Пиза
 1:1 18 7 6 5 26 - 17 27
13.
Модена
 0:1 18 6 7 5 23 - 17 25
14.
Асколи
 0:1 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 1:0 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
18.
Читтаделла
 1:1 18 4 8 6 17 - 22 20
19.
СПАЛ
 18 4 7 7 25 - 26 19
20.
Беневенто
 1:1 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:0 18 11 4 3 25 - 13 37
2.
Дженоа
 1:0 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 1:1 18 8 6 4 23 - 13 30
4.
Зюйдтироль
 1:0 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Венеция
 1:0 18 7 4 7 21 - 20 25
6.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
7.
Асколи
 0:1 18 6 5 7 19 - 23 23
8.
Пиза
 1:1 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 1:0 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Читтаделла
 1:1 18 4 7 7 14 - 22 19
11.
Модена
 0:1 18 6 1 11 20 - 33 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Беневенто
 1:1 18 3 9 6 15 - 19 18
14.
Палермо
 18 3 8 7 22 - 30 17
15.
СПАЛ
 17 3 7 7 13 - 21 16
16.
Комо
 0:1 18 2 9 7 18 - 27 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 0:1 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 0:1 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 15 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Бари Ди Чезаре Валерио 12
Весь список
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Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Венеция
3.38
4.15
3.15
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Где смотреть матч Козенца 0:1 Венеция онлайн

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Козенца
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