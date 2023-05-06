Тур: 36. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla.
Ход матча
34'
40'
45'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Насти МаркоНападающий
-
19 Делич ИванНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: William Viali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Нери ФилиппоВратарь
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
История личных встреч
Козенца
Венеция
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.14
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
157
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Насти Марко
|4
|0.11
|Д'Урсо Кристиан
|3
|0.08
|Брешанини Марко
|3
|0.08
|Ларривей Хоакин
|3
|0.08
|Флоренци Альдо
|3
|0.08
|Риджионе Микеле
|2
|0.06
|Бриньола Энрико
|2
|0.06
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Рисполи Андреа
|1
|0.03
|Мерола Давиде
|1
|0.03
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|Д'Орацио Томмазо
|1
|0.03
|Мерони Андреа
|1
|0.03
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.03
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.03
|Делич Иван
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Вентури Майкл
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|17 (3)
|0.47
|Черышев Денис
|4
|0.11
|Йонсен Деннис
|3
|0.08
|Тессманн Таннер
|3
|0.08
|Чрнигой Домен
|3
|0.08
|Пьерини Николас
|3
|0.08
|Кандела Антонио
|2
|0.06
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.06
|Карбони Андреа
|2
|0.06
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Новакович Андрия
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
|Андерсен Магнус II
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насти Марко
|9
|0
|Вока Идриз
|8
|0
|Маррас Мануэль
|6
|1
|Флоренци Альдо
|6
|1
|Брешанини Марко
|6
|0
|Pietro Martino
|4
|1
|Рисполи Андреа
|5
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Вяйсянен Саули
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Мерони Андреа
|4
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|4
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|1
|Massimo Zilli
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Микай Алессандро
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Бриньола Энрико
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|7
|1
|Тессманн Таннер
|6
|1
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Христов Петко
|4
|1
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Свобода Михаэль
|5
|0
|Йоронен Йессе
|3
|1
|Чеппители Лука
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Карбони Андреа
|4
|0
|Фьордилино Лука
|3
|0
|Йонсен Деннис
|3
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Венеция
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
6
7
Козенца
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
22% (4)
28% (5)
Венеция
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
12% (2)
47% (8)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
18% (3)
35% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
29
14
Волевые поражения
5
22
Козенца
75%
25%
18 побед 6 поражений
Первый тайм
37% (13)
46% (16)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
37% (13)
20% (7)
Венеция
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
11% (4)
51% (18)
37% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (15)
26% (9)
31% (11)
Сухие победы
10
5
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
34
19
Волевые поражения
11
29
Голы по времени матча
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 6
22 Не забивали 23
2
11%
2
10%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
26%
2
10%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
21%
5
25%
61-75
6
32%
7
35%
76-90
Пропущено
16
20
11 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 14
0
0%
3
15%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
8
50%
4
20%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
3
19%
4
20%
76-90
Забито
11
26
2 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 14
2 Забивали первыми 9
25 Не забивали 21
0
0%
3
12%
1-15
2
18%
3
12%
16-30
0
0%
6
23%
31-45
4
36%
4
15%
46-60
0
0%
7
27%
61-75
5
45%
3
12%
76-90
Пропущено
32
25
14 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 18
14 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 15
5
16%
2
8%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
3
9%
5
20%
31-45
6
19%
5
20%
46-60
7
22%
3
12%
61-75
5
16%
10
40%
76-90
Забито
30
46
10 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 28
9 Забивали первыми 15
12 Не забивали 9
2
7%
5
11%
1-15
3
10%
5
11%
16-30
5
17%
8
17%
31-45
5
17%
6
13%
46-60
4
13%
12
26%
61-75
11
37%
10
22%
76-90
Пропущено
48
45
25 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 30
21 Пропускали первыми 19
25 Не пропускали 29
5
10%
5
11%
1-15
9
19%
1
2%
16-30
11
23%
9
20%
31-45
7
15%
9
20%
46-60
8
17%
7
16%
61-75
8
17%
14
31%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1 Палермо - Козенца 0:0
Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0 Козенца - Брешия 1:1
Венеция
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2 Реджина - Венеция 1:0
Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2 Перуджа - Венеция 2:1
Результаты матчей
Козенца
Венеция
Точный счет
0:0
3 раза 18%
1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 53%
0
4 раза 24%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
4 раза 24%
1:1
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
9 раз 50%
0
6 раз 35%
1
6 раз 35%
2
3 раза 18%
4
2 раза 12%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
18 раз 51%
0
13 раз 37%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
1
13 раз 37%
0
10 раз 29%
2
7 раз 20%
3
2 раза 6%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Козенца
Венеция
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
144
413
711
215
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2213
Больше Меньше
2510
431
1223
233
530
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|36
|21
|9
|6
|55 - 22
|72
|2.
|1:0
|36
|20
|11
|5
|46 - 21
|70
|3.
|1:0
|36
|17
|13
|6
|54 - 32
|64
|4.
|1:0
|36
|14
|15
|7
|36 - 31
|57
|5.
|36
|13
|15
|8
|47 - 33
|54
|6.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|7.
|1:0
|36
|16
|4
|16
|47 - 43
|49
|8.
|1:0
|36
|13
|9
|14
|47 - 45
|48
|9.
|1:1
|36
|11
|14
|11
|46 - 37
|47
|10.
|0:1
|36
|12
|10
|14
|38 - 44
|46
|11.
|35
|10
|15
|10
|43 - 44
|45
|12.
|0:1
|36
|12
|8
|16
|43 - 50
|44
|13.
|0:1
|36
|9
|16
|11
|43 - 46
|43
|14.
|0:1
|36
|11
|10
|15
|34 - 46
|43
|15.
|1:1
|36
|8
|15
|13
|31 - 44
|39
|16.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|17.
|0:1
|36
|9
|11
|16
|28 - 51
|38
|18.
|36
|9
|9
|18
|35 - 47
|36
|19.
|35
|7
|14
|14
|38 - 47
|35
|20.
|1:1
|36
|6
|15
|15
|29 - 43
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|1:0
|18
|11
|6
|1
|24 - 6
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|0:1
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|5.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|6.
|1:0
|18
|9
|2
|7
|26 - 21
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|8.
|0:1
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|9.
|1:0
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|10.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|19 - 17
|27
|11.
|1:0
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|12.
|1:1
|18
|7
|6
|5
|26 - 17
|27
|13.
|0:1
|18
|6
|7
|5
|23 - 17
|25
|14.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|1:0
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|18.
|1:1
|18
|4
|8
|6
|17 - 22
|20
|19.
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|20.
|1:1
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|25 - 13
|37
|2.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|1:1
|18
|8
|6
|4
|23 - 13
|30
|4.
|1:0
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|1:0
|18
|7
|4
|7
|21 - 20
|25
|6.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|7.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 23
|23
|8.
|1:1
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|9.
|1:0
|18
|7
|2
|9
|21 - 22
|20
|10.
|1:1
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|11.
|0:1
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|12.
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|1:1
|18
|3
|9
|6
|15 - 19
|18
|14.
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|15.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|16.
|0:1
|18
|2
|9
|7
|18 - 27
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|0:1
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|0:1
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|12