Тур: 36. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
1:0
1' ГолГлиоцци Этторе
23' Желтая карточкаНадь Адам
27' Желтая карточкаРоден Маркус
1:1
32' Гол в свои воротаРус Адриан
45' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
Ход матча
1'
23'
27'
32'
1:1
45'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
44
Рус
Адриан
16
Надь
Адам
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Miha Trdan
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Пиза
Фрозиноне
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.78
1.3
Среднее время на гол
115
69
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
0.78
Среднее время на гол
81
115
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.95
1.05
Тотал матчей
2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
95
85
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|10 (4)
|0.28
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.17
|Торрегросса Эрнесто
|6 (4)
|0.17
|Мазуччи Гаэтано
|5
|0.14
|Туре Идрисса
|3
|0.08
|Трамони Маттео
|3
|0.08
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.08
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|12
|0.33
|Касо Джузеппе
|8
|0.22
|Инсинье Роберто
|8 (1)
|0.22
|Моро Лука
|6
|0.17
|Боррелли Дженнаро
|4 (1)
|0.11
|Роден Маркус
|3
|0.08
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Маццители Лука
|2
|0.06
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|13
|1
|Беруатто Пьетро
|11
|0
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Надь Адам
|7
|1
|Барба Федерико
|6
|0
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Рус Адриан
|3
|1
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0
|Моруцан Олимпиу
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Трамони Маттео
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|10
|0
|Маццители Лука
|8
|0
|Роден Маркус
|7
|0
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Касо Джузеппе
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Калай Сержио
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Фрозиноне
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
6
5
Пиза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Фрозиноне
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
47% (8)
6% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
14
28
Пиза
59.1%
40.9%
13 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (8)
51% (18)
26% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (12)
49% (17)
17% (6)
Фрозиноне
37%
63%
10 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (6)
40% (14)
43% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
40% (14)
34% (12)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
16
8
Волевые поражения
20
33
Голы по времени матча
Забито
25
22
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
2
8%
1
5%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
6
24%
4
18%
31-45
3
12%
2
9%
46-60
3
12%
6
27%
61-75
7
28%
6
27%
76-90
Пропущено
16
12
12 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 10
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
4
33%
16-30
5
31%
4
33%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
4
25%
1
8%
76-90
Забито
21
31
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
23 Не забивали 21
2
10%
2
6%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
2
10%
9
29%
29%
46-60
4
19%
6
19%
61-75
8
38%
5
16%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
16%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
6
32%
1
10%
61-75
2
11%
3
30%
76-90
Забито
46
53
19 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 34
14 Забивали первыми 17
11 Не забивали 8
4
9%
3
6%
1-15
7
15%
6
11%
16-30
8
17%
10
19%
31-45
5
11%
11
21%
46-60
7
15%
12
23%
61-75
15
33%
11
21%
76-90
Пропущено
35
22
20 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 16
6
17%
2
9%
1-15
4
11%
5
23%
16-30
10
29%
6
27%
31-45
3
9%
2
9%
46-60
6
17%
3
14%
61-75
6
17%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0
Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0
Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3
Результаты матчей
Пиза
Фрозиноне
Точный счет
0:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 29%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
3
3 раза 18%
4
1 раз 6%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
7 раз 41%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
3
3 раза 18%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 31%
1
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
1
11 раз 31%
3
9 раз 26%
2
8 раз 23%
0
7 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пиза
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
125
Больше Меньше
153
89
117
413
612
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
134
513
611
315
314
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2411
Больше Меньше
287
1322
1718
728
926
134
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|36
|21
|9
|6
|55 - 22
|72
|2.
|1:0
|36
|20
|11
|5
|46 - 21
|70
|3.
|1:0
|36
|17
|13
|6
|54 - 32
|64
|4.
|1:0
|36
|14
|15
|7
|36 - 31
|57
|5.
|36
|13
|15
|8
|47 - 33
|54
|6.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|7.
|1:0
|36
|16
|4
|16
|47 - 43
|49
|8.
|1:0
|36
|13
|9
|14
|47 - 45
|48
|9.
|1:1
|36
|11
|14
|11
|46 - 37
|47
|10.
|0:1
|36
|12
|10
|14
|38 - 44
|46
|11.
|35
|10
|15
|10
|43 - 44
|45
|12.
|0:1
|36
|12
|8
|16
|43 - 50
|44
|13.
|0:1
|36
|9
|16
|11
|43 - 46
|43
|14.
|0:1
|36
|11
|10
|15
|34 - 46
|43
|15.
|1:1
|36
|8
|15
|13
|31 - 44
|39
|16.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|17.
|0:1
|36
|9
|11
|16
|28 - 51
|38
|18.
|36
|9
|9
|18
|35 - 47
|36
|19.
|35
|7
|14
|14
|38 - 47
|35
|20.
|1:1
|36
|6
|15
|15
|29 - 43
|33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|1:0
|18
|11
|6
|1
|24 - 6
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|0:1
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|5.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|6.
|1:0
|18
|9
|2
|7
|26 - 21
|29
|7.
|17
|7
|7
|3
|21 - 14
|28
|8.
|0:1
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|9.
|1:0
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|10.
|0:1
|18
|7
|6
|5
|19 - 17
|27
|11.
|1:0
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|12.
|1:1
|18
|7
|6
|5
|26 - 17
|27
|13.
|0:1
|18
|6
|7
|5
|23 - 17
|25
|14.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|1:0
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|18.
|1:1
|18
|4
|8
|6
|17 - 22
|20
|19.
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|20.
|1:1
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|11
|4
|3
|25 - 13
|37
|2.
|1:0
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|1:1
|18
|8
|6
|4
|23 - 13
|30
|4.
|1:0
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|1:0
|18
|7
|4
|7
|21 - 20
|25
|6.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|7.
|0:1
|18
|6
|5
|7
|19 - 23
|23
|8.
|1:1
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|9.
|1:0
|18
|7
|2
|9
|21 - 22
|20
|10.
|1:1
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|11.
|0:1
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|12.
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|1:1
|18
|3
|9
|6
|15 - 19
|18
|14.
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|15.
|17
|3
|7
|7
|13 - 21
|16
|16.
|0:1
|18
|2
|9
|7
|18 - 27
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|0:1
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|0:1
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|15 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|12