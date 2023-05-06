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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Пиза
1:3
Конец матча
Фрозиноне
0'
1:0
1' Гол
Глиоцци Этторе
23' Желтая карточка
Надь Адам
27' Желтая карточка
Роден Маркус
1:1
32' Гол в свои ворота
Рус Адриан
45' Желтая карточка
Беруатто Пьетро
46' Желтая карточка
Оливери Андреа
1:2
52' Гол
Боррелли Дженнаро
74' Желтая карточка
Болока Даниэль
1:3
77' Гол
Касо Джузеппе
90'+5
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
44
Рус
Адриан
20
Беруатто
Пьетро
16
Надь
Адам
8
Марин
Мариус
25
Гарджуло
Марио
17
Сибилли
Джузеппе
9
Глиоцци
Этторе
26
Мазуччи
Гаэтано
22
Турати
Стефано
30
Монтеризи
Иларио
5
Лучиони
Фабио
20
Раванелли
Лука
99
Фработта
Джанлука
7
Роден
Маркус
11
Болока
Даниэль
14
Francesco
Gelli
32
Баэс
Хайме
90
Боррелли
Дженнаро
16
Гарритано
Лука
Пиза
4-2-3-1
Фрозиноне
4-3-3

История личных встреч

Пиза
Фрозиноне

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

19 матчей

26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы

История матчей

СB
0:0
СB
1:2
СB
1:3
СB
3:1
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
К
0:1
СB
0:0
СB
0:0
ППД
2:1
ППД
0:0
ППД
1:0
ППД
1:1
ППД
2:1
ППД
1:2
СB
1:1
СB
3:1
СB
1:5

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

0.78
1.3

Среднее время на гол

115
69

Всего голов

11
7

Голов в среднем за матч

1.1
0.78

Среднее время на гол

81
115

Всего голов

18
20

Голов в среднем за матч

0.95
1.05

Тотал матчей

2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

95
85

Бомбардиры внутри турнира

Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 10 (4) 0.28
Моруцан Олимпиу 6 (1) 0.17
Торрегросса Эрнесто 6 (4) 0.17
Мазуччи Гаэтано 5 0.14
Туре Идрисса 3 0.08
Трамони Маттео 3 0.08
Сибилли Джузеппе 3 0.08
Морео Стефано 2 0.06
Канестрелли Симоне 2 0.06
Ионице Артур 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Барба Федерико 1 0.03
Гарджуло Марио 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Трамони Лисандру 1 0.03
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Эштевеш Томаш 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 12 0.33
Касо Джузеппе 9 0.25
Инсинье Роберто 8 (1) 0.22
Моро Лука 6 0.17
Боррелли Дженнаро 5 (1) 0.14
Роден Маркус 3 0.08
Лучиони Фабио 3 0.08
Гарритано Лука 2 0.06
Маццители Лука 2 0.06
Баэс Хайме 1 0.03
Шиминьски Пшемыслав 1 0.03
Болока Даниэль 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Монтеризи Иларио 1 0.03
Лулич Карло 0 0
Фработта Джанлука 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Francesco Gelli 0 0
Коттали Маттео 0 0
Бошич Милош 0 0
Калай Сержио 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 13 1
Беруатто Пьетро 12 0
Калабрези Артуро 8 1
Надь Адам 7 1
Барба Федерико 6 0
Мастину Джузеппе 6 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Херманнссон Хьёртур 3 1
Рус Адриан 3 1
Мазуччи Гаэтано 4 0
Моруцан Олимпиу 4 0
Ионице Артур 2 1
Николас Андраде 3 0
Туре Идрисса 3 0
Караччоло Антонио 2 0
Канестрелли Симоне 2 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Морео Стефано 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Трамони Маттео 1 0
Эштевеш Томаш 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 11 0
Роден Маркус 8 0
Маццители Лука 8 0
Лучиони Фабио 7 0
Коттали Маттео 7 0
Фработта Джанлука 5 0
Касо Джузеппе 5 0
Боррелли Дженнаро 5 0
Гарритано Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Коне Бенджамин 4 0
Инсинье Роберто 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Калай Сержио 3 0
Сампиризи Марио 2 0
Лулич Карло 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Бошич Милош 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Оливери Андреа 1 0

Результаты матчей

Пиза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Фрозиноне
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
11

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

8
5
Пиза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Фрозиноне
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

11
5

Волевые поражения

14
28
Пиза
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (8)
53% (19)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
47% (17)
19% (7)
Фрозиноне
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (6)
42% (15)
42% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)

Сухие победы

5
6

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

16
10

Волевые поражения

22
33

Голы по времени матча

Забито

27
24
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
3
11%
1
4%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
7
26%
4
17%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
3
11%
6
25%
61-75
7
26%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

18
14
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 11
3
17%
1
7%
1-15
4
22%
4
29%
16-30
5
28%
5
36%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90

Забито

21
31
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
2
10%
2
6%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
2
10%
9
29%
29%
46-60
4
19%
6
19%
61-75
8
38%
5
16%
76-90

Пропущено

19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
16%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
6
32%
1
10%
61-75
2
11%
3
30%
76-90

Забито

48
55
21 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 17
11 Не забивали 8
5
10%
3
5%
1-15
7
15%
6
11%
16-30
9
19%
10
18%
31-45
5
10%
12
22%
46-60
7
15%
12
22%
61-75
15
31%
12
22%
76-90

Пропущено

37
24
20 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 17
6
16%
3
13%
1-15
4
11%
5
21%
16-30
10
27%
7
29%
29%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
6
16%
3
13%
61-75
7
19%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0
Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0
Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3

Результаты матчей

Пиза
Фрозиноне

Точный счет

0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%

Точный счет

0:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%

Точное количество голов

1
12 раз 33%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
1
11 раз 31%
3
10 раз 28%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%

Тоталы голов в матче

Пиза
Фрозиноне

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
15
3
8
10
1.5
11
7
4
14
2.5
6
12
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
7
11
3
15
2.5
4
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
11
0.5
Больше Меньше
29
7
13
23
1.5
18
18
7
29
2.5
10
26
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 36 22 8 6 57 - 22 74
2.
Дженоа
 36 20 11 5 47 - 22 70
3.
Бари
 36 16 14 6 54 - 33 62
4.
Зюйдтироль
 36 14 15 7 36 - 31 57
5.
Кальяри
 36 13 15 8 47 - 33 54
6.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
7.
Реджина
 36 16 4 16 48 - 44 49
8.
Палермо
 2:0 36 11 15 10 45 - 44 48
9.
Пиза
 36 11 13 12 46 - 39 46
10.
Асколи
 36 12 10 14 39 - 45 46
11.
Венеция
 36 12 10 14 47 - 46 46
12.
Модена
 36 12 9 15 44 - 50 45
13.
Комо
 36 9 16 11 44 - 47 43
14.
Тернана
 36 11 10 15 34 - 46 43
15.
Читтаделла
 36 9 14 13 33 - 44 41
16.
Козенца
 36 9 12 15 29 - 51 39
17.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
18.
Перуджа
 36 9 9 18 35 - 47 36
19.
СПАЛ
 0:2 36 7 14 15 38 - 49 35
20.
Беневенто
 36 6 14 16 29 - 45 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
3.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
4.
Палермо
 2:0 18 8 7 3 23 - 14 31
5.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
6.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
7.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
8.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
9.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
10.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
11.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 0:2 18 4 7 7 25 - 26 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
11.
Модена
 18 6 1 11 20 - 33 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 2:0 18 3 8 7 22 - 30 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 0:2 18 3 7 8 13 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Реджина Майер Жан 1 11
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      Оливери Андреа получил желтую карточку от судьи
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      46'
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