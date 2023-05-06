Тур: 36. Стадион: Stadio Romeo Anconetani.
0'
1:0
1' ГолГлиоцци Этторе
23' Желтая карточкаНадь Адам
27' Желтая карточкаРоден Маркус
1:1
32' Гол в свои воротаРус Адриан
45' Желтая карточкаБеруатто Пьетро
46' Желтая карточкаОливери Андреа
1:2
52' ГолБоррелли Дженнаро
74' Желтая карточкаБолока Даниэль
1:3
77' ГолКасо Джузеппе
90'+5
Ход матча
1'
23'
27'
32'
1:1
45'
46'
52'
74'
77'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
396 Количество передач 415
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
44
Рус
Адриан
16
Надь
Адам
32
Баэс
Хайме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Защитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Miha Trdan
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Пиза
Фрозиноне
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
19 матчей
26.3%
47.4%
26.3%
5 побед 9 ничьих 5 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
6 побед 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
15.8%
63.2%
21%
3 победы 12 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
0.78
1.3
Среднее время на гол
115
69
Всего голов
11
7
Голов в среднем за матч
1.1
0.78
Среднее время на гол
81
115
Всего голов
18
20
Голов в среднем за матч
0.95
1.05
Тотал матчей
2.5
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
95
85
Бомбардиры внутри турнира
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|10 (4)
|0.28
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.17
|Торрегросса Эрнесто
|6 (4)
|0.17
|Мазуччи Гаэтано
|5
|0.14
|Туре Идрисса
|3
|0.08
|Трамони Маттео
|3
|0.08
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.08
|Морео Стефано
|2
|0.06
|Канестрелли Симоне
|2
|0.06
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|12
|0.33
|Касо Джузеппе
|9
|0.25
|Инсинье Роберто
|8 (1)
|0.22
|Моро Лука
|6
|0.17
|Боррелли Дженнаро
|5 (1)
|0.14
|Роден Маркус
|3
|0.08
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Маццители Лука
|2
|0.06
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|13
|1
|Беруатто Пьетро
|12
|0
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Надь Адам
|7
|1
|Барба Федерико
|6
|0
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Херманнссон Хьёртур
|3
|1
|Рус Адриан
|3
|1
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0
|Моруцан Олимпиу
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Морео Стефано
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Трамони Маттео
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|11
|0
|Роден Маркус
|8
|0
|Маццители Лука
|8
|0
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Касо Джузеппе
|5
|0
|Боррелли Дженнаро
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Калай Сержио
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
|Оливери Андреа
|1
|0
Результаты матчей
Пиза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Фрозиноне
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
33% (6)
61% (11)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
11
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
8
5
Пиза
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
72% (13)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
50% (9)
28% (5)
Фрозиноне
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
11
5
Волевые поражения
14
28
Пиза
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (8)
53% (19)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
47% (17)
19% (7)
Фрозиноне
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
17% (6)
42% (15)
42% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
39% (14)
33% (12)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
16
10
Волевые поражения
22
33
Голы по времени матча
Забито
27
24
14 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 5
23 Не забивали 22
3
11%
1
4%
1-15
4
15%
3
13%
16-30
7
26%
4
17%
31-45
3
11%
3
13%
46-60
3
11%
6
25%
61-75
7
26%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
18
14
12 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 11
3
17%
1
7%
1-15
4
22%
4
29%
16-30
5
28%
5
36%
31-45
1
6%
1
7%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
5
28%
1
7%
76-90
Забито
21
31
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
2
10%
2
6%
1-15
3
14%
3
10%
16-30
2
10%
6
19%
31-45
2
10%
9
29%
29%
46-60
4
19%
6
19%
61-75
8
38%
5
16%
76-90
Пропущено
19
10
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 6
3
16%
2
20%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
5
26%
2
20%
31-45
3
16%
1
10%
46-60
6
32%
1
10%
61-75
2
11%
3
30%
76-90
Забито
48
55
21 В 1-м тайме 19
27 Во 2-м тайме 36
15 Забивали первыми 17
11 Не забивали 8
5
10%
3
5%
1-15
7
15%
6
11%
16-30
9
19%
10
18%
31-45
5
10%
12
22%
46-60
7
15%
12
22%
61-75
15
31%
12
22%
76-90
Пропущено
37
24
20 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 9
15 Пропускали первыми 15
24 Не пропускали 17
6
16%
3
13%
1-15
4
11%
5
21%
16-30
10
27%
7
29%
29%
31-45
4
11%
2
8%
46-60
6
16%
3
13%
61-75
7
19%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Пиза
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1 Пиза - Кальяри 0:0
Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Пиза - Асколи 2:0
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Асколи 2:0
Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0 Реджина - Фрозиноне 0:3
Результаты матчей
Пиза
Фрозиноне
Точный счет
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
3:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
Точный счет
0:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
1
11 раз 31%
3
10 раз 28%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
Тоталы голов в матче
Пиза
Фрозиноне
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
153
810
117
414
612
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
144
513
711
315
414
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
297
1323
1818
729
1026
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|8
|6
|57 - 22
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|47 - 22
|70
|3.
|36
|16
|14
|6
|54 - 33
|62
|4.
|36
|14
|15
|7
|36 - 31
|57
|5.
|36
|13
|15
|8
|47 - 33
|54
|6.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|7.
|36
|16
|4
|16
|48 - 44
|49
|8.
|2:0
|36
|11
|15
|10
|45 - 44
|48
|9.
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|36
|12
|10
|14
|39 - 45
|46
|11.
|36
|12
|10
|14
|47 - 46
|46
|12.
|36
|12
|9
|15
|44 - 50
|45
|13.
|36
|9
|16
|11
|44 - 47
|43
|14.
|36
|11
|10
|15
|34 - 46
|43
|15.
|36
|9
|14
|13
|33 - 44
|41
|16.
|36
|9
|12
|15
|29 - 51
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|18.
|36
|9
|9
|18
|35 - 47
|36
|19.
|0:2
|36
|7
|14
|15
|38 - 49
|35
|20.
|36
|6
|14
|16
|29 - 45
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|2:0
|18
|8
|7
|3
|23 - 14
|31
|5.
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|6.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|7.
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|9.
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|10.
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|11.
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|12.
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|14.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:2
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|20.
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|6.
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|9.
|18
|7
|2
|9
|21 - 22
|20
|10.
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|11.
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|12.
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|2:0
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|14.
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|0:2
|18
|3
|7
|8
|13 - 23
|16
|16.
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11