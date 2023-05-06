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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 36. Стадион: .
Дженоа
2:1
Конец матча
Асколи
0'
1:0
16' Гол
Бани Маттиа
58' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
59' Желтая карточка
Беллучи Джузеппе
62' Желтая карточка
Коллоколо Микеле
2:0
63' Гол
Бадель Милан
2:0
66' Не забитый пенальти
Кода Массимо
2:1
68' Гол
Марсура Давиде
76' Желтая карточка
Сабелли Стефано
90'+7

Ход матча

16'
Бани Маттиа
1:0
46'
Ягелло Филип
Стураро Стефано
 
58'
Фольякко Алессандро
 
59'
 
Беллучи Джузеппе
62'
 
Коллоколо Микеле
63'
Бадель Милан
2:0
66'
Кода Массимо
2:0
67'
 
Лунгой Кристофер
Форте Франческо
67'
 
Марсура Давиде
Мендеш Педру
68'
2:1
Марсура Давиде
(Коллоколо Микеле)
73'
 
Джоване Самуэль
Бюхель Марсель
76'
Сабелли Стефано
 
77'
Экубан Калеб
Кода Массимо
 
82'
Хефти Сильван
Сабелли Стефано
 
82'
Араму Маттиа
Гудмундссон Альберт
 
82'
 
Дионизи Федерико
Гондо Седрик
82'
 
Донати Франческо
Адьяпонг Клод

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 369 Количество передач 399
  • 48 Владение мячом, % 52
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
22
Мартинес
Хосеп
13
Бани
Маттиа
14
Фольякко
Алессандро
5
Дрэгушин
Раду
32
Morten
Frendrup
27
Стураро
Стефано
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
2
Сабелли
Стефано
9
Кода
Массимо
11
Гудмундссон
Альберт
1
Леали
Никола
17
Адьяпонг
Клод
55
Беллучи
Джузеппе
4
Шимич
Лоренцо
21
Simone
Giordano
18
Коллоколо
Микеле
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
90
Мендеш
Педру
11
Форте
Франческо
15
Гондо
Седрик
Дженоа
3-5-2
Асколи
4-3-1-2

История личных встреч

Дженоа
Асколи

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:0
К
3:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 10 (4) 0.28
Гудмундссон Альберт 9 0.25
Ягелло Филип 4 0.11
Пушкаш Георге 4 0.11
Дрэгушин Раду 4 0.11
Бани Маттиа 2 0.06
Араму Маттиа 2 0.06
Бадель Милан 2 0.06
Стротман Кевин 2 0.06
Сальседо Эдди 2 0.06
Morten Frendrup 2 0.06
Экубан Калеб 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Сабелли Стефано 0 0
Стураро Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Липани Лука 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 7 (3) 0.19
Дионизи Федерико 5 (2) 0.14
Коллоколо Микеле 4 0.11
Мендеш Педру 4 0.11
Боттегин Эрик 3 0.08
Форте Франческо 3 0.08
Марсура Давиде 3 0.08
Калигара Фабрицио 2 (1) 0.06
Чичиретти Амато 2 0.06
Шимич Лоренцо 2 0.06
Лунгой Кристофер 1 0.03
Адьяпонг Клод 1 0.03
Донати Франческо 1 0.03
Фаласко Никола 0 0
Бюхель Марсель 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Джоване Самуэль 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабелли Стефано 9 0
Бани Маттиа 7 1
Фольякко Алессандро 7 0
Бадель Милан 5 1
Гудмундссон Альберт 5 1
Стураро Стефано 4 1
Хефти Сильван 5 0
Стротман Кевин 4 0
Араму Маттиа 4 0
Кода Массимо 3 0
Паяч Марко 3 0
Мартинес Хосеп 3 0
Morten Frendrup 3 0
Дрэгушин Раду 3 0
Ильзанкер Штефан 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Сальседо Эдди 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Драгус Денис 1 0
Йебоа Келвин 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 10 2
Гондо Седрик 8 2
Беллучи Джузеппе 8 1
Шимич Лоренцо 7 1
Бюхель Марсель 8 0
Калигара Фабрицио 6 1
Джоване Самуэль 6 1
Коллоколо Микеле 4 1
Боттегин Эрик 5 0
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Кваранта Данило 4 0
Леали Никола 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Марсура Давиде 3 0
Чичиретти Амато 3 0
Проя Федерико 3 0
Адьяпонг Клод 3 0
Лунгой Кристофер 3 0
Донати Франческо 3 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Alessio Re 1 0

Результаты матчей

Дженоа
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Асколи
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

5
8
Дженоа
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Асколи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
11

Волевые поражения

22
15
Дженоа
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
47% (17)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
Асколи
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)

Сухие победы

13
8

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

7
14

Волевые поражения

27
23

Голы по времени матча

Забито

25
20
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 10
22 Не забивали 23
1
4%
2
10%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
6
24%
2
10%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
3
12%
6
30%
61-75
7
28%
6
30%
76-90

Пропущено

7
24
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
17%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
3
43%
3
13%
61-75
2
29%
8
33%
76-90

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
7
30%
6
33%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
7%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
1
7%
8
36%
76-90

Забито

48
38
23 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 25
24 Забивали первыми 17
10 Не забивали 12
4
8%
3
8%
1-15
8
17%
5
13%
16-30
11
23%
5
13%
31-45
6
13%
4
11%
46-60
5
10%
9
24%
61-75
14
29%
29%
12
32%
76-90

Пропущено

21
46
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 29
6 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 27
1
5%
3
7%
1-15
1
5%
9
20%
16-30
6
29%
5
11%
31-45
4
19%
6
13%
46-60
6
29%
7
15%
61-75
3
14%
16
35%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2
Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0
Асколи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0
Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0

Результаты матчей

Дженоа
Асколи

Точный счет

1:0
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 44%
0
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 33%
0
10 раз 28%
1
10 раз 28%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
12 раз 33%
2
6 раз 17%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
11
7
7
11
1.5
5
13
3
15
2.5
2
16
1
17
3.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
9
9
1.5
5
13
1
17
2.5
2
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
10
0.5
Больше Меньше
24
12
16
20
1.5
10
26
4
32
2.5
4
32
1
35
3.5
1
35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 36 22 8 6 57 - 22 74
2.
Дженоа
 36 20 11 5 47 - 22 70
3.
Бари
 36 16 14 6 54 - 33 62
4.
Зюйдтироль
 36 14 15 7 36 - 31 57
5.
Кальяри
 36 13 15 8 47 - 33 54
6.
Парма
 35 14 10 11 43 - 38 52
7.
Реджина
 36 16 4 16 48 - 44 49
8.
Палермо
 2:0 36 11 15 10 45 - 44 48
9.
Пиза
 36 11 13 12 46 - 39 46
10.
Асколи
 36 12 10 14 39 - 45 46
11.
Венеция
 36 12 10 14 47 - 46 46
12.
Модена
 36 12 9 15 44 - 50 45
13.
Комо
 36 9 16 11 44 - 47 43
14.
Тернана
 36 11 10 15 34 - 46 43
15.
Читтаделла
 36 9 14 13 33 - 44 41
16.
Козенца
 36 9 12 15 29 - 51 39
17.
Брешия
 35 9 11 15 33 - 52 38
18.
Перуджа
 36 9 9 18 35 - 47 36
19.
СПАЛ
 0:2 36 7 14 15 38 - 49 35
20.
Беневенто
 36 6 14 16 29 - 45 32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
3.
Кальяри
 18 10 6 2 26 - 16 36
4.
Палермо
 2:0 18 8 7 3 23 - 14 31
5.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
6.
Парма
 17 9 2 6 22 - 15 29
7.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
8.
Комо
 18 7 7 4 25 - 19 28
9.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
10.
Бари
 18 6 9 3 29 - 19 27
11.
Зюйдтироль
 18 6 9 3 20 - 17 27
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
14.
Асколи
 18 6 5 7 19 - 21 23
15.
Венеция
 18 6 5 7 26 - 25 23
16.
Брешия
 18 6 5 7 16 - 21 23
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 0:2 18 4 7 7 25 - 26 19
20.
Беневенто
 18 3 6 9 14 - 24 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 18 5 8 5 21 - 23 23
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 18 4 8 6 20 - 20 20
9.
Реджина
 18 7 2 9 21 - 22 20
10.
Читтаделла
 18 4 7 7 14 - 22 19
11.
Модена
 18 6 1 11 20 - 33 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 2:0 18 3 8 7 22 - 30 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 0:2 18 3 7 8 13 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 18 4 3 11 16 - 23 15
18.
Брешия
 17 3 6 8 17 - 31 15
19.
Тернана
 18 3 5 10 15 - 28 14
20.
Козенца
 18 2 5 11 9 - 34 11
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Реджина Майер Жан 1 11
Весь список
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    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      16'
      Г О О О О Л - Бани Маттиа бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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