Тур: 36. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
1:0
16' ГолБани Маттиа
58' Желтая карточкаФольякко Алессандро
59' Желтая карточкаБеллучи Джузеппе
62' Желтая карточкаКоллоколо Микеле
2:0
63' ГолБадель Милан
2:0
66' Не забитый пенальтиКода Массимо
2:1
68' ГолМарсура Давиде
76' Желтая карточкаСабелли Стефано
90'+7
Ход матча
16'
1:0
59'
62'
63'
2:0
66'
2:0
68'
76'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 1
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
369 Количество передач 399
-
48 Владение мячом, % 52
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
90
Мендеш
Педру
15
Гондо
Седрик
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
77 Драгус ДенисПолузащитник
-
10 Араму МаттиаНападающий
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
-
-
35 Липани Лука
-
68 Brayan Boci
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бреда Роберто
История личных встреч
Дженоа
Асколи
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|10 (4)
|0.28
|Гудмундссон Альберт
|9
|0.25
|Ягелло Филип
|4
|0.11
|Пушкаш Георге
|4
|0.11
|Дрэгушин Раду
|4
|0.11
|Бани Маттиа
|2
|0.06
|Араму Маттиа
|2
|0.06
|Бадель Милан
|2
|0.06
|Стротман Кевин
|2
|0.06
|Сальседо Эдди
|2
|0.06
|Morten Frendrup
|2
|0.06
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Стураро Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|7 (3)
|0.19
|Дионизи Федерико
|5 (2)
|0.14
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Мендеш Педру
|4
|0.11
|Боттегин Эрик
|3
|0.08
|Форте Франческо
|3
|0.08
|Марсура Давиде
|3
|0.08
|Калигара Фабрицио
|2 (1)
|0.06
|Чичиретти Амато
|2
|0.06
|Шимич Лоренцо
|2
|0.06
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Адьяпонг Клод
|1
|0.03
|Донати Франческо
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Бюхель Марсель
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабелли Стефано
|9
|0
|Бани Маттиа
|7
|1
|Фольякко Алессандро
|7
|0
|Бадель Милан
|5
|1
|Гудмундссон Альберт
|5
|1
|Стураро Стефано
|4
|1
|Хефти Сильван
|5
|0
|Стротман Кевин
|4
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Кода Массимо
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|0
|Morten Frendrup
|3
|0
|Дрэгушин Раду
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Сальседо Эдди
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|10
|2
|Гондо Седрик
|8
|2
|Беллучи Джузеппе
|8
|1
|Шимич Лоренцо
|7
|1
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|1
|Коллоколо Микеле
|4
|1
|Боттегин Эрик
|5
|0
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Кваранта Данило
|4
|0
|Леали Никола
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Марсура Давиде
|3
|0
|Чичиретти Амато
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Донати Франческо
|3
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
56% (10)
44% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Асколи
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
5
8
Дженоа
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Асколи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
39% (7)
33% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
11
Волевые поражения
22
15
Дженоа
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (12)
47% (17)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
47% (17)
22% (8)
Асколи
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Сухие победы
13
8
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
7
14
Волевые поражения
27
23
Голы по времени матча
Забито
25
20
12 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 10
22 Не забивали 23
1
4%
2
10%
1-15
5
20%
3
15%
16-30
6
24%
2
10%
31-45
3
12%
1
5%
46-60
3
12%
6
30%
61-75
7
28%
6
30%
76-90
Пропущено
7
24
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 16
1 Пропускали первыми 8
5 Не пропускали 14
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
4
17%
16-30
1
14%
4
17%
31-45
0
0%
5
21%
46-60
3
43%
3
13%
61-75
2
29%
8
33%
76-90
Забито
23
18
11 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
24 Не забивали 25
3
13%
1
6%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
5
22%
3
17%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
2
9%
3
17%
61-75
7
30%
6
33%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 13
1
7%
3
14%
1-15
0
0%
5
23%
16-30
5
36%
1
5%
31-45
4
29%
1
5%
46-60
3
21%
4
18%
61-75
1
7%
8
36%
76-90
Забито
48
38
23 В 1-м тайме 13
25 Во 2-м тайме 25
24 Забивали первыми 17
10 Не забивали 12
4
8%
3
8%
1-15
8
17%
5
13%
16-30
11
23%
5
13%
31-45
6
13%
4
11%
46-60
5
10%
9
24%
61-75
14
29%
29%
12
32%
76-90
Пропущено
21
46
8 В 1-м тайме 17
13 Во 2-м тайме 29
6 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 27
1
5%
3
7%
1-15
1
5%
9
20%
16-30
6
29%
5
11%
31-45
4
19%
6
13%
46-60
6
29%
7
15%
61-75
3
14%
16
35%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0 Комо - Дженоа 2:2
Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Асколи - Дженоа 0:0
Асколи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0 Фрозиноне - Асколи 2:0
Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0 Пиза - Асколи 2:0
Результаты матчей
Дженоа
Асколи
Точный счет
1:0
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 44%
0
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
0:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 33%
0
10 раз 28%
1
10 раз 28%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
14 раз 39%
0
12 раз 33%
2
6 раз 17%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
117
711
513
315
216
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
99
513
117
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
2412
1620
1026
432
432
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|8
|6
|57 - 22
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|47 - 22
|70
|3.
|36
|16
|14
|6
|54 - 33
|62
|4.
|36
|14
|15
|7
|36 - 31
|57
|5.
|36
|13
|15
|8
|47 - 33
|54
|6.
|35
|14
|10
|11
|43 - 38
|52
|7.
|36
|16
|4
|16
|48 - 44
|49
|8.
|2:0
|36
|11
|15
|10
|45 - 44
|48
|9.
|36
|11
|13
|12
|46 - 39
|46
|10.
|36
|12
|10
|14
|39 - 45
|46
|11.
|36
|12
|10
|14
|47 - 46
|46
|12.
|36
|12
|9
|15
|44 - 50
|45
|13.
|36
|9
|16
|11
|44 - 47
|43
|14.
|36
|11
|10
|15
|34 - 46
|43
|15.
|36
|9
|14
|13
|33 - 44
|41
|16.
|36
|9
|12
|15
|29 - 51
|39
|17.
|35
|9
|11
|15
|33 - 52
|38
|18.
|36
|9
|9
|18
|35 - 47
|36
|19.
|0:2
|36
|7
|14
|15
|38 - 49
|35
|20.
|36
|6
|14
|16
|29 - 45
|32
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|3.
|18
|10
|6
|2
|26 - 16
|36
|4.
|2:0
|18
|8
|7
|3
|23 - 14
|31
|5.
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|6.
|17
|9
|2
|6
|22 - 15
|29
|7.
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|8.
|18
|7
|7
|4
|25 - 19
|28
|9.
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|10.
|18
|6
|9
|3
|29 - 19
|27
|11.
|18
|6
|9
|3
|20 - 17
|27
|12.
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|14.
|18
|6
|5
|7
|19 - 21
|23
|15.
|18
|6
|5
|7
|26 - 25
|23
|16.
|18
|6
|5
|7
|16 - 21
|23
|17.
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:2
|18
|4
|7
|7
|25 - 26
|19
|20.
|18
|3
|6
|9
|14 - 24
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|18
|5
|8
|5
|21 - 23
|23
|6.
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|18
|4
|8
|6
|20 - 20
|20
|9.
|18
|7
|2
|9
|21 - 22
|20
|10.
|18
|4
|7
|7
|14 - 22
|19
|11.
|18
|6
|1
|11
|20 - 33
|19
|12.
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|2:0
|18
|3
|8
|7
|22 - 30
|17
|14.
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|0:2
|18
|3
|7
|8
|13 - 23
|16
|16.
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|18
|4
|3
|11
|16 - 23
|15
|18.
|17
|3
|6
|8
|17 - 31
|15
|19.
|18
|3
|5
|10
|15 - 28
|14
|20.
|18
|2
|5
|11
|9 - 34
|11
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11