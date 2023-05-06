Тур: 26. Стадион: Ростов Арена.
Бонусы букмекеров
Ход матча
34'
46'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
47
Божин
Сергей
14
Аппаев
Хызыр
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
78 Цулая МихаилВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
62 Комаров ИванНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Viktor Onopko
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
47 Божин СергейЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Аппаев ХызырНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Рабеи РедаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
История личных встреч
Ростов
Факел
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
90
270
Бомбардиры внутри турнира
Ростов
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Комличенко Николай
|11 (1)
|0.42
|Полоз Дмитрий
|8 (6)
|0.31
|Осипенко Максим
|6 (4)
|0.23
|Глебов Данил
|4
|0.15
|Уткин Даниил
|3
|0.12
|Сильянов Александр
|2
|0.08
|Лангович Андрей
|2
|0.08
|Миронов Алексей
|1
|0.04
|Щетинин Кирилл
|1
|0.04
|Байрамян Хорен
|1
|0.04
|Чернов Евгений
|1
|0.04
|Селява Александр
|1
|0.04
|Голенков Егор
|1
|0.04
|Мельников Степан
|1
|0.04
|Тугарев Роман
|1 (1)
|0.04
|Комаров Иван
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонгадзе Георгий
|9 (5)
|0.35
|Максимов Максим
|4
|0.15
|Акбашев Роман
|3
|0.12
|Квеквескири Ираклий
|3
|0.12
|Аппаев Хызыр
|2
|0.08
|Божин Сергей
|2
|0.08
|Дашаев Аслан
|2
|0.08
|Морозов Евгений
|2
|0.08
|Альшин Ильнур
|1
|0.04
|Магаль Руслан
|1
|0.04
|Ивахнов Матвей
|1
|0.04
|Рабеи Реда
|1 (1)
|0.04
|Шляков Евгений
|0
|0
|Черов Василий
|0
|0
|Марков Евгений
|0
|0
|Якимов Вячеслав
|0
|0
|Дмитриев Олег
|0
|0
|Брахими Мохамед
|0
|0
Карточки
Ростов
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миронов Алексей
|8
|0
|Глебов Данил
|3
|1
|Прохин Данила
|3
|1
|Мелёхин Виктор
|3
|1
|Полоз Дмитрий
|4
|0
|Байрамян Хорен
|4
|0
|Чернов Евгений
|4
|0
|Комличенко Николай
|4
|0
|Голенков Егор
|4
|0
|Уткин Даниил
|4
|0
|Песьяков Сергей
|3
|0
|Тугарев Роман
|3
|0
|Лангович Андрей
|3
|0
|Валерий Карпин
|1
|1
|Осипенко Максим
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Комаров Иван
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|8
|0
|Акбашев Роман
|6
|0
|Божин Сергей
|5
|0
|Аппаев Хызыр
|5
|0
|Мендель Андрей
|5
|0
|Дмитриев Олег
|3
|1
|Суслов Кирилл
|4
|0
|Калинин Игорь
|4
|0
|Гонгадзе Георгий
|4
|0
|Максимов Максим
|3
|0
|Магаль Руслан
|3
|0
|Морозов Евгений
|3
|0
|Ивахнов Матвей
|1
|1
|Альшин Ильнур
|2
|0
|Черов Василий
|2
|0
|Шляков Евгений
|1
|0
|Шаваев Алихан
|1
|0
|Якимов Вячеслав
|1
|0
|Черняков Даниил
|1
|0
|Свинов Илья
|1
|0
Результаты матчей
Ростов
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
4
10
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Факел
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
9
Волевые поражения
21
18
Ростов
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Факел
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
9
Волевые поражения
25
28
Голы по времени матча
Забито
22
12
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
5%
3
25%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
5
23%
1
8%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
19%
7
29%
29%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
5
31%
6
25%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Забито
22
20
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
9%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
6
30%
31-45
4
18%
5
25%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
7
32%
4
20%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
7
35%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
6
38%
3
15%
76-90
Забито
44
32
14 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
3
7%
5
16%
1-15
5
11%
2
6%
16-30
6
14%
9
28%
31-45
10
23%
7
22%
46-60
8
18%
4
13%
61-75
12
27%
5
16%
76-90
Пропущено
32
44
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
5
16%
2
5%
1-15
5
16%
9
20%
16-30
4
13%
10
23%
31-45
2
6%
6
14%
46-60
8
25%
9
20%
61-75
8
25%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2
Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2
Факел
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0
Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2
Результаты матчей
Ростов
Факел
Точный счет
2:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
Точный счет
2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Ростов
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
112
85
58
211
310
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
39
39
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
232
Больше Меньше
205
1411
817
520
322
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|65 - 13
|61
|2.
|0:1 Заявка
|26
|14
|8
|4
|44 - 33
|50
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|55 - 32
|49
|4.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|46 - 23
|48
|5.
|Заявка
|26
|13
|4
|9
|41 - 34
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|48 - 48
|39
|8.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|53 - 41
|39
|9.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 45
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 41
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 40
|25
|13.
|1:0 Заявка
|26
|4
|12
|10
|32 - 45
|24
|14.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|27 - 49
|22
|15.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|24 - 58
|17
|16.
|Заявка
|26
|3
|4
|19
|20 - 49
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|5.
|0:1 Заявка
|14
|8
|3
|3
|22 - 17
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 17
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|1:0 Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|23 - 22
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|1
|10
|8 - 24
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|0:1 Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|1:0 Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 24
|10
|14.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ростов 0:1 Факел
Исход игры
Ростов
91.3% (126)
Ничья
2.2% (3)
Факел
6.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (66)
Меньше
46.34% (57)
Обе команды забьют
Да
53.66% (66)
Нет
46.34% (57)
Популярный счёт
2:1 Ростов
34.8% (48)
2:0 Ростов
25.4% (35)
1:0 Ростов
13% (18)
3:1 Ростов
10.1% (14)
1:1 Ничья
2.2% (3)
3:0 Ростов
2.2% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!