Теперь, возможно, характер игры изменится, и заметно увеличатся периоды, когда мячом владеет "Ростов" в своих позиционных атаках.

Хызыр Аппаев настырно прессинговал Виктора Мелёхина, однако тот выдержал давление и спокойно отпасовал назад Сергею Песьякову.

В центральной трети поля на одном из флангов Александр Сильянов не по правилам обошёлся с Мохамедом Брахими.

Замена производится в составе "Факела": Ираклий Квеквескири вступает в игру вместо Романа Акбашева. Мавр сделал своё дело, мавр может уходить. Если серьёзно, то наверняка заменили Акбашева, потому что он висел на жёлтой карточке.

Ильнур Альшин подтолкнул Кирилла Щетинина в центре поля на одном из флангов. Недавно был подобный фол на другом краю, только со стороны "Ростова".

Из-за пределов штрафной площади прикладывался Даниил Уткин с подбора. Мяч стал прилично крутиться в воздухе и просвистел выше перекладины.

Ираклий Квеквескири уже встроился в ряды воронежцев и выбил мяч головой в аут. В позиционной обороне пребывает сейчас команда из Воронежа.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Роман Акбашев! Сергей Божин со своей половины поля закинул мяч вперёд на левый полуфланг, Хызыр Аппаев скинул на Георгия Гонгадзе, тот сбросил ещё в центр, и Роман Акбашев здорово метров с двадцати с лёта поразил левый нижний угол.

Вот вам и "Факел"! С динамовцами разобрался в гостях в предыдущем туре, а сейчас реально грозится обыграть команду со второго места.

Роман Акбашев, уже имеющий жёлтую карточку, подтолкнул впереди на левом фланге Андрея Ланговича. Если что, аккуратнее надо быть, а то вдруг второе предупреждение.

Роман Тугарев слева подавал во вратарскую, и к мячу стремились Николай Комличенко, Серей Божин, а также Илья Свинов. Итогом оказалось то, что "Ростов" заработал угловой удар.

Не получился примечательным этот корнер. Недолго остаётся командам ещё играть в первом тайме. Счёт не открыт по-прежнему, игра наблюдается плюс-минус равная.

Данил Глебов отдавал направо Хорену Байрамяну, чья подача не нашла голову Николая Комличенко. Вроде не было ещё настоящих моменто у "Ростова".

Свисток на перерыв без добавленных минут. На табло красуются цифры 0:0.

Теперь же фол возле центральной линии производится против Николая Комличенко. Здесь Вячеслав Якимов выступил в роли нарушителя.

"Факел" в прошлом туре выиграл на выезде у "Динамо", то есть показал, что умеет добиваться результата, когда никак не считается фаворитом.

Даниил Уткин выполнил подачу с левого края с углового удара, а Виктор Мелёхин головой переправил мяч в перчатки Ильи Свинова.

Роман Акбашев грубо бросился в ноги Романа Тугарева и получил жёлтую карточку. Чуть оказалось бы серьёзнее нарушение - и могла бы быть красная.

Хорен Байрамян подтолкнул в штрафной площади гостей Ильнура Альина, услышал свисток арбитра и саркастически заулыбался.

57 против 43 - это владение мячом в процентном соотношении. А вот в плане ударов по воротам "Факел" опережает "Ростов". 2 попытки были у хозяев, и 3 сделали гости.

Кирилл Щетинин в зоне правого инсайда не достал мяч в пределах поля и прострелил уже из-за лицевой линии. Так что зря игрок "Ростова" кидался в подкат за сферой.

Данила Прохин на половине поля "Факела" ударил и уронил Георгия Гонгадзе. Мелкий фол совершил экс-игрок "Зенита", чтобы сорвать атаку воронежского клуба.

Ильнуру Альшину оказалось закрыто пространство для навеса в штрафную площадь. Лишь аута на левом фланге добились гости. Потом после вброса Георгий Гонгадзе пытался пробить через себя после скидки Хызыра Аппаева, но толком не дотянулся до мяча.

Кирилл Щетинин делал перевод на левый фланг, а Роман Тугарев, поняв, что не достаёт мяч, который уходит за лицевую, сыграл рукой.

30' Николай Комличенко нарушает правила в жёсткой борьбе в середине поля на одном из флангов. Сергей Божин пострадал в данном случае.

29' Данил Глебов хороший такой перевод сделал на правый край чужой вратарской, откуда Хорен Байрамян головой скинул мяч не Николаю Комличенко, а в руки Ильи Свинова.

28' Ильнур Альшин разыграл угловой на левом краю, потом был прострел в штрафную плюс заброс из глубины. В итоге мяч легко поймал Сергей Песьяков.

27' Андрей Лангович подставил своего вратаря, отдав передачу назад. Мяч проскочил мимо Сергея Песьякова, но не в створ, а на угловой для "Факела".

26' Александр Сильянов, пытаясь сделать навес с левого фланга, заработал угловой для "Ростова". Разыграли корнер хозяева блекло, ничего любопытного.

25' МОМЕНТ! "Факел" упускает шанс открыть счёт! Хызыр Аппаев простреливал с левого полуфланга, а на отскок прибежал Роман Акбашев, с ходу запуливший мяч выше створа.

24' Ничего интересного не образовалось со стандарта у команды хозяев. Даниил Уткин взял и выполнил кросс прямо в руки Ильи Свинова.

23' Андрей Мендель ударил сзади по ногам Хорена Байрамяна. Из-за этого "Ростов" подаст штрафной с правого фланга. Посмотрим, что из этого получится.

22' Не скажешь пока, что "Ростов" стабильно действует с преимуществом. Примерно равная игра наблюдается в первую половину первого тайма.

21' Мохамед Брахими не сразу поднимается с газона недалеко от штрафной "Факела", после того как после него нарушил правила Хорен Байрамян.

20' Ещё одно падение Георгия Гонгадзе, на сей раз поближе к штрафной "Ростова". Но на этот раз не свистит арбитр. А Вадим Евсеев недоволен - впрочем, это и неудивительно.

19' Георгий Гонгадзе вдали от каких-либо ворот оказался лежащим на газоне. Ногой ему попал по плечу Виктор Мелёхин. Нарушение правил было со стороны "Ростова".

18' Роман Акбашев отдал мяч налево Ильнуру Альшину, который выполнил неточный навес, и мяч перелетел через перекладину ворот хозяев.

17' Валерий Карпин, который, напомним, наблюдает за игрой с трибуны, связывается по аппарату наверняка с кем-то из тренерского штаба "Ростова". Рекомендации даёт, так сказать.

16' Что касается "Зенита", то он болеет сегодня за то, чтобы "Ростов" не выиграл, поскольку в таком случае завтра гипотетическая победа санкт-петербуржцев над "Спартаком" сделает их чемпионами.

15' Добивание Ильнура Альшина из района левого угла вратарской также отражается Сергеем Песьяковым. "Факел" демонстрирует, что намеревается забивать сегодня.

15' Георгий Гонгадзе, кладя корпус, опасно пробивал из пределов штрафной в падении в сторону левого угла, но Сергей Песяьков выручил свою команду в данной ситуации.

13' Вячеслав Якимов упал на газон и закрыл лицо рукам - ему попал туда мяч после удара Данила Глебова. Но всё нормально с полузащитником "Факела".

12' Роман Акбашев в середине поля мелко нарушил правила против Андрея Ланговича, прежде чем вступить в борьбу с ним за верховой мяч.

11' Андрей Лангович, простреливая с правой стороны, заработал для "Ростова" угловой. Ничего опасного во время подачи корнера не получилось.

10' Хызыр Аппаев подцепил мяч на левом полуфланге, внедрился в чужую штрафную и в падении из-под Данилы Прохина пробил выше перекладины.

9' "Ростов" в последние минуты три забрал мяч под свой контроль, однако не обостряет ситуацию впереди команда с берегов Дона.

8' Спокойным выдалось начало сегодняшнего матча. Команды не стартовали с места в карьер. Посмотрим, как будут развиваться игровые события дальше.

7' Даниил Уткин с правого полуфланга со штрафного забросил мяч мимо дальней штанги. Никто из ростовчан не смог замкнуть эту передачу.

6' Ильнур Альшин метрах в пятнадцати от своей штрафной площади наступил на ногу Хорену Байрамяну. Получается, штрафной будет у "Ростова".

5' С тренерской скамейки сегодня руководить "Ростовом" будет Виктор Онопко. Ну а у "Факела" новый именно главный тренер - Вадим Евсеев.

4' Аут заработали воронежцы в атаке на правом фланге, а чуть позже аут оказался в той же зоне уже в пользу ростовской команды.

4' Валерий Карпин сегодня пребывает на трибуне из-за дисквалификации после горячего матча "Ростова" со "Спартаком" недельной давности.

3' Андрей Мендель теперь на фланге в центре поля роняет Кирилла Щетинина и убеждает арбитра не показывать жёлтую карточку.

2' Даниил Глебов выбил мяч из центрального круга, после чего в него врезался Кирилл Морозов.

1' Цвета у команд сегодня стандартные: "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, тогда как у "Факела" экипировка сине-белая.