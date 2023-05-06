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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Ростов
0:1
Второй тайм: 54'
Факел
0'
34' Желтая карточка
Акбашев Роман
0:1
46' Гол
Гонгадзе Георгий
Песьяков отражает два опасных уд...

Ход матча

34'
 
Акбашев Роман
46'
0:1
Гонгадзе Георгий
51'
 
Квеквескири Ираклий
Акбашев Роман
Прогнозы 138
Ростов 91.3% (126)
X 2.2% (3)
Факел 6.5% (9)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ростов
Ничья
Факел
5.90
3.90
4.94
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Песьяков
Сергей
87
Лангович
Андрей
92
Мелёхин
Виктор
18
Прохин
Данила
45
Сильянов
Александр
88
Щетинин
Кирилл
15
Глебов
Данил
47
Уткин
Даниил
23
Тугарев
Роман
27
Комличенко
Николай
19
Байрамян
Хорен
1
Свинов
Илья
85
Морозов
Евгений
47
Божин
Сергей
15
Суслов
Кирилл
17
Брахими
Мохамед
23
Якимов
Вячеслав
7
Акбашев
Роман
18
Мендель
Андрей
10
Альшин
Ильнур
21
Гонгадзе
Георгий
14
Аппаев
Хызыр
Ростов
4-3-3
Факел
3-5-2

История личных встреч

Ростов
Факел

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
2:0
К
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 11 (1) 0.42
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.31
Осипенко Максим 6 (4) 0.23
Глебов Данил 4 0.15
Уткин Даниил 3 0.12
Сильянов Александр 2 0.08
Лангович Андрей 2 0.08
Миронов Алексей 1 0.04
Щетинин Кирилл 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Чернов Евгений 1 0.04
Селява Александр 1 0.04
Голенков Егор 1 0.04
Мельников Степан 1 0.04
Тугарев Роман 1 (1) 0.04
Комаров Иван 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 9 (5) 0.35
Максимов Максим 4 0.15
Акбашев Роман 3 0.12
Квеквескири Ираклий 3 0.12
Аппаев Хызыр 2 0.08
Божин Сергей 2 0.08
Дашаев Аслан 2 0.08
Морозов Евгений 2 0.08
Альшин Ильнур 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
Ивахнов Матвей 1 0.04
Рабеи Реда 1 (1) 0.04
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Брахими Мохамед 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 8 0
Глебов Данил 3 1
Прохин Данила 3 1
Мелёхин Виктор 3 1
Полоз Дмитрий 4 0
Байрамян Хорен 4 0
Чернов Евгений 4 0
Комличенко Николай 4 0
Голенков Егор 4 0
Уткин Даниил 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Тугарев Роман 3 0
Лангович Андрей 3 0
Валерий Карпин 1 1
Осипенко Максим 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Комаров Иван 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 8 0
Акбашев Роман 6 0
Божин Сергей 5 0
Аппаев Хызыр 5 0
Мендель Андрей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Суслов Кирилл 4 0
Калинин Игорь 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Морозов Евгений 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Альшин Ильнур 2 0
Черов Василий 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Черняков Даниил 1 0
Свинов Илья 1 0

Результаты матчей

Ростов
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

4
10
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Факел
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

21
18
Ростов
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Факел
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

25
28

Голы по времени матча

Забито

22
12
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
5%
3
25%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
5
23%
1
8%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
19%
7
29%
29%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
5
31%
6
25%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Забито

22
20
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
9%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
6
30%
31-45
4
18%
5
25%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
7
32%
4
20%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
7
35%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
6
38%
3
15%
76-90

Забито

44
32
14 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
3
7%
5
16%
1-15
5
11%
2
6%
16-30
6
14%
9
28%
31-45
10
23%
7
22%
46-60
8
18%
4
13%
61-75
12
27%
5
16%
76-90

Пропущено

32
44
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
5
16%
2
5%
1-15
5
16%
9
20%
16-30
4
13%
10
23%
31-45
2
6%
6
14%
46-60
8
25%
9
20%
61-75
8
25%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2
Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2
Факел
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0
Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2

Результаты матчей

Ростов
Факел

Точный счет

2:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ростов
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
5
8
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
3
9
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
20
5
14
11
1.5
8
17
5
20
2.5
3
22
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 0:1 Заявка 26 14 8 4 44 - 33 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
7.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
8.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Факел
 1:0 Заявка 26 4 12 10 32 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
15.
Химки
 Заявка 26 4 5 17 24 - 58 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 26 3 4 19 20 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 0:1 Заявка 14 8 3 3 22 - 17 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 1:0 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
14.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 0:1 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Факел
 1:0 Заявка 13 2 4 7 13 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
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Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Ираклий Квеквескири уже встроился в ряды воронежцев и выбил мяч головой в аут. В позиционной обороне пребывает сейчас команда из Воронежа.
  • 54'
    Из-за пределов штрафной площади прикладывался Даниил Уткин с подбора. Мяч стал прилично крутиться в воздухе и просвистел выше перекладины.
  • Фол, нарушение
    53'
    Ильнур Альшин подтолкнул Кирилла Щетинина в центре поля на одном из флангов. Недавно был подобный фол на другом краю, только со стороны "Ростова".
  • Замена
    51'
    Замена производится в составе "Факела": Ираклий Квеквескири вступает в игру вместо Романа Акбашева. Мавр сделал своё дело, мавр может уходить. Если серьёзно, то наверняка заменили Акбашева, потому что он висел на жёлтой карточке.
  • Фол, нарушение
    50'
    В центральной трети поля на одном из флангов Александр Сильянов не по правилам обошёлся с Мохамедом Брахими.
  • 50'
    Хызыр Аппаев настырно прессинговал Виктора Мелёхина, однако тот выдержал давление и спокойно отпасовал назад Сергею Песьякову.
  • 48'
    Теперь, возможно, характер игры изменится, и заметно увеличатся периоды, когда мячом владеет "Ростов" в своих позиционных атаках.
  • 47'
    Вот вам и "Факел"! С динамовцами разобрался в гостях в предыдущем туре, а сейчас реально грозится обыграть команду со второго места.
  • Описание гола
    46'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0:1 Роман Акбашев!
    Сергей Божин со своей половины поля закинул мяч вперёд на левый полуфланг, Хызыр Аппаев скинул на Георгия Гонгадзе, тот сбросил ещё в центр, и Роман Акбашев здорово метров с двадцати с лёта поразил левый нижний угол.
     
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв без добавленных минут. На табло красуются цифры 0:0.
  • 44'
    Данил Глебов отдавал направо Хорену Байрамяну, чья подача не нашла голову Николая Комличенко. Вроде не было ещё настоящих моменто у "Ростова".
  • 43'
    Не получился примечательным этот корнер. Недолго остаётся командам ещё играть в первом тайме. Счёт не открыт по-прежнему, игра наблюдается плюс-минус равная.
  • Угловой
    42'
    Роман Тугарев слева подавал во вратарскую, и к мячу стремились Николай Комличенко, Серей Божин, а также Илья Свинов. Итогом оказалось то, что "Ростов" заработал угловой удар.
  • Фол, нарушение
    41'
    Роман Акбашев, уже имеющий жёлтую карточку, подтолкнул впереди на левом фланге Андрея Ланговича. Если что, аккуратнее надо быть, а то вдруг второе предупреждение.
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    • Фол, нарушение
      40'
      Кирилл Щетинин делал перевод на левый фланг, а Роман Тугарев, поняв, что не достаёт мяч, который уходит за лицевую, сыграл рукой.
    • 39'
      Ильнуру Альшину оказалось закрыто пространство для навеса в штрафную площадь. Лишь аута на левом фланге добились гости. Потом после вброса Георгий Гонгадзе пытался пробить через себя после скидки Хызыра Аппаева, но толком не дотянулся до мяча.
    • Фол, нарушение
      38'
      Данила Прохин на половине поля "Факела" ударил и уронил Георгия Гонгадзе. Мелкий фол совершил экс-игрок "Зенита", чтобы сорвать атаку воронежского клуба.
    • 37'
      Кирилл Щетинин в зоне правого инсайда не достал мяч в пределах поля и прострелил уже из-за лицевой линии. Так что зря игрок "Ростова" кидался в подкат за сферой.
    • 36'
      57 против 43 - это владение мячом в процентном соотношении. А вот в плане ударов по воротам "Факел" опережает "Ростов". 2 попытки были у хозяев, и 3 сделали гости.
    • Фол, нарушение
      35'
      Хорен Байрамян подтолкнул в штрафной площади гостей Ильнура Альина, услышал свисток арбитра и саркастически заулыбался.
    • Желтая карточка
      34'
      Роман Акбашев грубо бросился в ноги Романа Тугарева и получил жёлтую карточку. Чуть оказалось бы серьёзнее нарушение - и могла бы быть красная.
    • Угловой
      33'
      Даниил Уткин выполнил подачу с левого края с углового удара, а Виктор Мелёхин головой переправил мяч в перчатки Ильи Свинова.
    • 32'
      "Факел" в прошлом туре выиграл на выезде у "Динамо", то есть показал, что умеет добиваться результата, когда никак не считается фаворитом.
    • Фол, нарушение
      31'
      Теперь же фол возле центральной линии производится против Николая Комличенко. Здесь Вячеслав Якимов выступил в роли нарушителя.
    • Травма, повреждение
      30'
      Николай Комличенко нарушает правила в жёсткой борьбе в середине поля на одном из флангов. Сергей Божин пострадал в данном случае.
    • 29'
      Данил Глебов хороший такой перевод сделал на правый край чужой вратарской, откуда Хорен Байрамян головой скинул мяч не Николаю Комличенко, а в руки Ильи Свинова. 
    • 28'
      Ильнур Альшин разыграл угловой на левом краю, потом был прострел в штрафную плюс заброс из глубины. В итоге мяч легко поймал Сергей Песьяков.
    • Угловой
      27'
      Андрей Лангович подставил своего вратаря, отдав передачу назад. Мяч проскочил мимо Сергея Песьякова, но не в створ, а на угловой для "Факела".
    • Угловой
      26'
      Александр Сильянов, пытаясь сделать навес с левого фланга, заработал угловой для "Ростова". Разыграли корнер хозяева блекло, ничего любопытного.
    • Опасный момент
      25'
      МОМЕНТ! "Факел" упускает шанс открыть счёт! Хызыр Аппаев простреливал с левого полуфланга, а на отскок прибежал Роман Акбашев, с ходу запуливший мяч выше створа.
    • 24'
      Ничего интересного не образовалось со стандарта у команды хозяев. Даниил Уткин взял и выполнил кросс прямо в руки Ильи Свинова.
    • Фол, нарушение
      23'
      Андрей Мендель ударил сзади по ногам Хорена Байрамяна. Из-за этого "Ростов" подаст штрафной с правого фланга. Посмотрим, что из этого получится.
    • 22'
      Не скажешь пока, что "Ростов" стабильно действует с преимуществом. Примерно равная игра наблюдается в первую половину первого тайма.
    • Фол, нарушение
      21'
      Мохамед Брахими не сразу поднимается с газона недалеко от штрафной "Факела", после того как после него нарушил правила Хорен Байрамян.
    • Судья
      20'
      Ещё одно падение Георгия Гонгадзе, на сей раз поближе к штрафной "Ростова". Но на этот раз не свистит арбитр. А Вадим Евсеев недоволен - впрочем, это и неудивительно.
    • Фол, нарушение
      19'
      Георгий Гонгадзе вдали от каких-либо ворот оказался лежащим на газоне. Ногой ему попал по плечу Виктор Мелёхин. Нарушение правил было со стороны "Ростова".
    • 18'
      Роман Акбашев отдал мяч налево Ильнуру Альшину, который выполнил неточный навес, и мяч перелетел через перекладину ворот хозяев.
    • Судья
      17'
      Валерий Карпин, который, напомним, наблюдает за игрой с трибуны, связывается по аппарату наверняка с кем-то из тренерского штаба "Ростова". Рекомендации даёт, так сказать.
    • 16'
      Что касается "Зенита", то он болеет сегодня за то, чтобы "Ростов" не выиграл, поскольку в таком случае завтра гипотетическая победа санкт-петербуржцев над "Спартаком" сделает их чемпионами.
    • 15'
      Добивание Ильнура Альшина из района левого угла вратарской также отражается Сергеем Песьяковым. "Факел" демонстрирует, что намеревается забивать сегодня.
    • Опасный момент
      15'
      Георгий Гонгадзе, кладя корпус, опасно пробивал из пределов штрафной в падении в сторону левого угла, но Сергей Песяьков выручил свою команду в данной ситуации. 
    • Травма, повреждение
      13'
      Вячеслав Якимов упал на газон и закрыл лицо рукам - ему попал туда мяч после удара Данила Глебова. Но всё нормально с полузащитником "Факела".
    • Фол, нарушение
      12'
      Роман Акбашев в середине поля мелко нарушил правила против Андрея Ланговича, прежде чем вступить в борьбу с ним за верховой мяч.
    • Угловой
      11'
      Андрей Лангович, простреливая с правой стороны, заработал для "Ростова" угловой. Ничего опасного во время подачи корнера не получилось.
    • 10'
      Хызыр Аппаев подцепил мяч на левом полуфланге, внедрился в чужую штрафную и в падении из-под Данилы Прохина пробил выше перекладины.
    • 9'
      "Ростов" в последние минуты три забрал мяч под свой контроль, однако не обостряет ситуацию впереди команда с берегов Дона.
    • 8'
      Спокойным выдалось начало сегодняшнего матча. Команды не стартовали с места в карьер. Посмотрим, как будут развиваться игровые события дальше.
    • 7'
      Даниил Уткин с правого полуфланга со штрафного забросил мяч мимо дальней штанги. Никто из ростовчан не смог замкнуть эту передачу.
    • Фол, нарушение
      6'
      Ильнур Альшин метрах в пятнадцати от своей штрафной площади наступил на ногу Хорену Байрамяну. Получается, штрафной будет у "Ростова".
    • Судья
      5'
      С тренерской скамейки сегодня руководить "Ростовом" будет Виктор Онопко. Ну а у "Факела" новый именно главный тренер - Вадим Евсеев.
    • 4'
      Аут заработали воронежцы в атаке на правом фланге, а чуть позже аут оказался в той же зоне уже в пользу ростовской команды.
    • Судья
      4'
      Валерий Карпин сегодня пребывает на трибуне из-за дисквалификации после горячего матча "Ростова" со "Спартаком" недельной давности.
    • Фол, нарушение
      3'
      Андрей Мендель теперь на фланге в центре поля роняет Кирилла Щетинина и убеждает арбитра не показывать жёлтую карточку.
    • Фол, нарушение
      2'
      Даниил Глебов выбил мяч из центрального круга, после чего в него врезался Кирилл Морозов.
    • 1'
      Цвета у команд сегодня стандартные: "Ростов" играет в жёлто-чёрной форме, тогда как у "Факела" экипировка сине-белая.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      34'
      Акбашев Роман получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 34.8% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов 0:1 Факел

    Исход игры
    Ростов
    91.3% (126)
    Ничья
    2.2% (3)
    Факел
    6.5% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (66)
    Меньше
    46.34% (57)
    Обе команды забьют
    Да
    53.66% (66)
    Нет
    46.34% (57)
    Популярный счёт
    2:1 Ростов
    34.8% (48)
    2:0 Ростов
    25.4% (35)
    1:0 Ростов
    13% (18)
    3:1 Ростов
    10.1% (14)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    3:0 Ростов
    2.2% (3)
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