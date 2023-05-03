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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Ростов
 
Позже
Факел
Прогнозы 42
Ростов 83.3% (35)
X 2.4% (1)
Факел 14.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ростов
Ничья
Факел
4.80
3.86
4.98
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История личных встреч

Ростов
Факел

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:1
ТМК
2:0
К
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

90
270

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Комличенко Николай 11 (1) 0.44
Полоз Дмитрий 8 (6) 0.32
Осипенко Максим 6 (4) 0.24
Глебов Данил 4 0.16
Уткин Даниил 3 0.12
Сильянов Александр 2 0.08
Лангович Андрей 2 0.08
Миронов Алексей 1 0.04
Щетинин Кирилл 1 0.04
Байрамян Хорен 1 0.04
Чернов Евгений 1 0.04
Селява Александр 1 0.04
Голенков Егор 1 0.04
Мельников Степан 1 0.04
Тугарев Роман 1 (1) 0.04
Комаров Иван 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонгадзе Георгий 9 (5) 0.36
Максимов Максим 4 0.16
Акбашев Роман 3 0.12
Квеквескири Ираклий 3 0.12
Аппаев Хызыр 2 0.08
Божин Сергей 2 0.08
Дашаев Аслан 2 0.08
Морозов Евгений 2 0.08
Альшин Ильнур 1 0.04
Магаль Руслан 1 0.04
Ивахнов Матвей 1 0.04
Рабеи Реда 1 (1) 0.04
Шляков Евгений 0 0
Черов Василий 0 0
Марков Евгений 0 0
Якимов Вячеслав 0 0
Дмитриев Олег 0 0
Брахими Мохамед 0 0

Карточки

Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миронов Алексей 8 0
Глебов Данил 3 1
Прохин Данила 3 1
Мелёхин Виктор 3 1
Полоз Дмитрий 4 0
Байрамян Хорен 4 0
Чернов Евгений 4 0
Комличенко Николай 4 0
Голенков Егор 4 0
Уткин Даниил 4 0
Песьяков Сергей 3 0
Тугарев Роман 3 0
Лангович Андрей 3 0
Валерий Карпин 1 1
Осипенко Максим 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Сильянов Александр 2 0
Комаров Иван 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 8 0
Акбашев Роман 5 0
Божин Сергей 5 0
Аппаев Хызыр 5 0
Мендель Андрей 5 0
Дмитриев Олег 3 1
Суслов Кирилл 4 0
Калинин Игорь 4 0
Гонгадзе Георгий 4 0
Максимов Максим 3 0
Магаль Руслан 3 0
Морозов Евгений 3 0
Ивахнов Матвей 1 1
Альшин Ильнур 2 0
Черов Василий 2 0
Шляков Евгений 1 0
Шаваев Алихан 1 0
Якимов Вячеслав 1 0
Черняков Даниил 1 0
Свинов Илья 1 0

Результаты матчей

Ростов
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Факел
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

4
10
Ростов
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Факел
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
9

Волевые поражения

21
18
Ростов
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Факел
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
28% (7)
48% (12)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
9

Волевые поражения

25
28

Голы по времени матча

Забито

22
12
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 16
1
5%
3
25%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
6
27%
2
17%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
5
23%
1
8%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
2
13%
1
4%
1-15
2
13%
2
8%
16-30
3
19%
7
29%
29%
31-45
2
13%
3
13%
46-60
5
31%
6
25%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Забито

22
20
7 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
2
9%
2
10%
1-15
3
14%
1
5%
16-30
2
9%
6
30%
31-45
4
18%
5
25%
46-60
4
18%
2
10%
61-75
7
32%
4
20%
76-90

Пропущено

16
20
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
19%
1
5%
1-15
3
19%
7
35%
16-30
1
6%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
3
19%
3
15%
61-75
6
38%
3
15%
76-90

Забито

44
32
14 В 1-м тайме 16
30 Во 2-м тайме 16
14 Забивали первыми 11
2 Не забивали 5
3
7%
5
16%
1-15
5
11%
2
6%
16-30
6
14%
9
28%
31-45
10
23%
7
22%
46-60
8
18%
4
13%
61-75
12
27%
5
16%
76-90

Пропущено

32
44
14 В 1-м тайме 21
18 Во 2-м тайме 23
9 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
5
16%
2
5%
1-15
5
16%
9
20%
16-30
4
13%
10
23%
31-45
2
6%
6
14%
46-60
8
25%
9
20%
61-75
8
25%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ростов
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спартак Москва - Ростов 1:1 Урал - Ростов 1:3 Ростов - Зенит 0:0 Оренбург - Ростов 2:2
Краснодар - Ростов 1:1 Ростов - Торпедо Москва 2:1 Химки - Ростов 0:1 Пари НН - Ростов 0:1 Ростов - Пари НН 2:1 Ростов - Локомотив Москва 1:3 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Арарат-Армения - Ростов 0:3 Ростов - Краснодар 0:4 Сочи - Ростов 3:0 Ростов - Спартак Москва 0:0 Ростов - Джохор Дарул Такзим 2:0 Ростов - Бунёдкор 4:0 Ростов - Ахмат 3:0 Оренбург - Ростов 4:2
Факел
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Динамо Москва - Факел 0:2 Факел - Оренбург 1:3 Факел - Ахмат 1:1 Торпедо Москва - Факел 2:0
Факел - ЦСКА Москва 0:2 Факел - Факел (мол.) 5:1 Факел - Сочи 3:0 Спартак Москва - Факел 3:2 Факел - Химки 1:1 Факел - Истиклол 3:0 Сочи - Факел 4:2 Факел - Кайсар 2:1 Торпедо Москва - Факел 1:1 Факел - Чайка 0:1 Факел - Андижан 4:1 Славия София - Факел 1:2 Факел - Графичар Белград 2:0 Спартак Субботица - Факел 1:0 Крылья Советов - Факел 1:0 Факел - Зенит 0:2

Результаты матчей

Ростов
Факел

Точный счет

2:1
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 31%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 46%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
4:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

2:1
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:1
6 раз 24%
2:0
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 36%
1
9 раз 36%
3
3 раза 12%
0
2 раза 8%
4
2 раза 8%
1
12 раз 48%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Ростов
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
11
2
8
5
1.5
5
8
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
3
9
3
9
2.5
1
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
2
0.5
Больше Меньше
20
5
14
11
1.5
8
17
5
20
2.5
3
22
2
23
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
7.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
8.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 25 4 5 16 24 - 57 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 25 3 4 18 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
14.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
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Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 8 часов 40 минут.



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  • 18 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 42
    Ростов 83.3% (35)
    X 2.4% (1)
    Факел 14.3% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ростов
    Ничья
    Факел
    4.80
    3.86
    4.98
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ростов - Факел онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ростов - Факел

    Исход игры
    Ростов
    83.3% (35)
    Ничья
    2.4% (1)
    Факел
    14.3% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.57% (17)
    Меньше
    51.43% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    48.57% (17)
    Нет
    51.43% (18)
    Популярный счёт
    2:0 Ростов
    28.6% (12)
    2:1 Ростов
    26.2% (11)
    1:0 Ростов
    11.9% (5)
    3:1 Ростов
    9.5% (4)
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    Ростов
    Факел
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