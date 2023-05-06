Юзепчук с правого фланга исполняет подачу на дальний угол вратарской, а Турищев в касание пробивает рядом с ближней штангой!

Покинул поле Антон Швец, в срочном порядке на поле появляется Александр Трошечкин.

Трошечкин цепляется за мяч и оставляет его под удар Камилову, удар которого удается накрыть защитнику, снаряд прошел мимо створа.

Обменялись команды угловыми, момент "Ахмата" завершился неточным ударом Дивановича с подбора, торпедовский корнер вообще ничем интересным не закончился.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3! ИЛЬЯ СТЕФАНОВИЧ! Турищев с линии штрафной исполнил закидушку на небольшой высоте, а Стефанович в падении головой по красивой дуге отправил снаряд в дальний угол!

Всё-таки сподобились хозяева на гол престижа, сейчас на кураже торпедовцы вполне могут максимально возродить интригу.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:4! МОХАМЕД КОНАТЕ! Справляются гости с атакой торпедовцев и проводят стремительную контратаку два в одного, Диванович своевременно катит на Конате, который выходит на рандеву с Бабуриным и отправляет мяч в сетку!

Новая атака "Торпедо" через правый фланг завершается подачей в штрафную - Тодорович выигрывает верховую борьбу на втором этаже.

Мощный удар Караева из-за пределов штрафной цели не достигает, однако было зафиксировано касание Семёнова, мяч ушел на угловой, который черно-белые разыграли плохо.

Штрафной на правом фланге атаки заработали торпедовцы, однако даже "стандарты" торпедовцев ни к чему интересному не приводят.

Около получаса остается играть у нас, второй тайм по игре остается за "Торпедо", однако вернуть интригу автозаводцам никак не удается.

Выбрались гости в контратаку, пытался Конате на левом краю штрафной придумать острое продолжение, однако защитники "Торпедо" справились.

Максим Турищев появляется на поле вместо Андре Филипе, а Александр Орехов меняет Михаила Каймакова.

Дальний удар Караева из центральной зоны блокирует Семёнов, требует Давид назначить штрафной за игру рукой, но Турбин иного мнения.

Мяч в предыдущем эпизоде от Семёнова отскочил в пах Швецу, помощь врачей требуется Антону.

У хозяев вместо Игоря Лебеденко играет Давид Караев, у гостей Владимир Илин меняет Нене Гбамбле.

Опять Стефанович пытается в акробатическом прыжке переправить мяч в ворота, в этот раз Илья направляет снаряд выше ворот.

Начинается вторая половина у нас с атак "Торпедо", посмотрим, удастся ли черно-белым вернуть интригу в этот матч.

Подача Самсонова с левого фланга легко прерывается обороной "Ахмата", с подбора дальним ударом отмечается Юзепчук - мяч летит очень высоко.

Проход Ильина левым флангом завершается прострелом в чужую штрафную, однако до Конате в этом моменте мяч не доходит.

И снова ничего не получается в позиционном нападении у хозяев, подача Каймакова с левого фланга легко прерывается защитниками "Ахмата".

Юзепчук получает предупреждение за фол против Дивановича на фланге.

В следующем моменте Ильин зарабатывает штрафной в единоборстве с Каймаковым, однако после навеса Тодоровича мяч достается Бабурину.

Карапузов ловит мяч на подъём на линии штрафной и мощно стреляет первым касанием - снаряд проходит в миллиметрах над перекладиной!

Стефанович после паса Рейны вываливается под углом на рандеву с Шелией, но вместо удара катит в центр на Андре Филипе, которого защитники "Ахмата" опережают.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' Лебеденко получает желтую карточку за разговоры с арбитром, какой-то спорный эпизод нашел капитан "Торпедо".

45' 2 минуты добавляет Евгений Турбин к основному времени первого тайма.

44' Андре Филипе врывается в штрафную, разворачивает двоих соперников, но подстраховка в лице Тодоровича на месте.

42' Какие-то проблемы со здоровьем возникают у Гбамбле, помощь врачей требуется ивуарийскому игроку "Ахмата".

41' На большом кураже "Ахмат" действует в эти минуты, собирая все мячи на любом участке поля, ощущение, что торпедовцев на поле человека на три меньше.

40' Гбамбле катит мяч на правый край штрафной на Конате, которого всё-таки опережает Кожемякин. Но в опорной зоне у "Торпедо" огромная дыра.

38' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3! ВЛАДИСЛАВ КАМИЛОВ!

После навеса углового с правого фланга Семёнов добирается до верхового мяча, снаряд отскакивает от бедра Стефановича к линии вратарской, а первым на мяче оказался Камилов!

37' Теперь Гбамбле, обыграв троих соперников, пробивает с радиуса штрафной - мяч цепляет ногу защитника и проходит рядом со штангой.

36' Конате получает мяч в штрафной хозяев и пробивает между ног Юзепчука - небольшой рикошет Бабурина не смутил, Егор забрал мяч.

35' Любопытно, что всего команды до сегодняшнего дня провели в РПЛ три встречи, которые завершились разными исходами, а забито было суммарно два мяча. Сегодня уже самая веселая очная встреча.

34' По-прежнему ничего толкового не клеится у "Торпедо" впереди, хотя приближается у нас уже концовка первого тайма.

32' Конате приближается к штрафной соперника по центру и без помех наносит плотный удар в створ - Бабурин справляется.

31' Жесткое единоборство Андре Филипе и Быстрова завершается без свистка арбитра, всё в порядке с обоими футболистами.

29' Крайне уверенно "Ахмат" действует без мяча, ничего толкового не клеится у "Торпедо" впереди, за очень редкими исключениями.

27' Теперь Конате из глубины поля пытается вырезать диагональ на правый край, однако Бабурин на выходе мяч забирает.

26' Угловой в исполнении "Ахмата" получается не самым опасным, вторым темпом последовала еще одна подача в штрафную и уверенный выход Бабурина.

25' Конате после заброса Гбамбле обыгрывает вышедшего за пределы штрафной Бабурина и слабо катит в направлении пустого створа, однако Кожемякин успевает выбить мяч!

24' Диванович пробивает из-за пределов штрафной низом, в этом моменте Бабурин не имел особых проблем и забрал мяч.

23' К середине первого тайма "Ахмат" продолжает уверенно вести дело к победе, при таком раскладе грозненцы вернутся на пятое место, которое после первого матча дня заняли динамовцы.

21' Стефанович получает мяч на правом краю штрафной и пробивает низом из-под защитника, но Шелия спасает свои ворота!

19' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! МОХАМЕД КОНАТЕ

Гбамбле добирается до штрафной с левого края и катит в центральную зону, Карапузов откатывает еще правее на Тодоровича, который в касание пробивает по воротам, мяч попадает в ногу Конате и проходит мимо Бабурина!

18' Бабурин выносит мяч под прессингом Карапузова точно на Гбамбле, тот входит в штрафную, но на дриблинге упускает снаряд за лицевую.

17' Диванович входит в штрафную с левого края и в борьбе с Савичем оказывается на газоне, но свисток арбитра молчит.

16' Напомним, что в первом круге "Ахмат" дома победил с минимальным счётом, тогда победный гол в конце первого тайма забил Конате.

15' Рейна с правого фланга исполняет диагональный перевод в направлении Стефановича, однако до Ильи мяч не доходит.

13' Красивый гол удается забить "Ахмату", снова команда Сергея Ташуева отмечается быстро забитым мячом.

12' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДАРКО ТОДОРОВИЧ!

Тодорович ввел аут на Карапузова, Владислав пяткой отдал обратно партнеру, тот вошел в штрафную с правого края и с левой нанес отменный обводящий удар в дальний угол!

11' Пытаются торпедовцы перейти в наступление, однако боковой арбитр фиксирует у кого-то из черно-белых офсайд.

10' Пришлось ВАР немного поработать, проверили видеоассистенты момент в штрафной "Ахмата", где ранее трудился Рейна, но фола со стороны Семёнова не определено.

9' Швец жестковато фолит против Лебеденко около чужой штрафной и получает желтую карточку от Турбина.

8' Угловой черно-белые разыграли, попытался Рейна уже в штрафной создать что-то интересное на дриблинге, но грозненцы справились.

7' Стефанович после навеса Лебеденко пробивает в падении боковыми ножницами, однако Тодорович блокирует красивый удар Ильи!

6' Карапузов завершает позиционную атаку "Ахмата" ударом из-за пределов штрафной, мяч попадает в одноклубника и проходит рядом со штангой.

5' Проникающий пас Андре Филипе в чужую штрафную получается не самым точным, справляется оборона "Ахмата".

3' Напомним, что "Торпедо" продолжает замыкать турнирную таблицу, после победы над "Факелом" москвичи проиграли три встречи кряду, оказываясь всё ближе к возвращению в Первую лигу.

2' В спокойном темпе начинается встреча, антураж в "Лужниках", конечно, гнетущий и не располагающий к веселому футболу.