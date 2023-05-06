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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Торпедо Москва
0:3
Второй тайм: 68'
Ахмат
0'
9' Желтая карточка
Швец Антон
0:1
12' Гол
Тодорович Дарко
0:2
19' Гол
Конате Мохамед
0:3
38' Гол
Камилов Владислав
45' Желтая карточка
Лебеденко Игорь
53' Желтая карточка
Юзепчук Роман
Интервью Йорди Рейна в перерыве ...
Интервью Нене Гбамбле в перерыве...
0:3. Гол Владислава Камилова (ви...
0:2. Гол Дарко Тодоровича (видео...
0:1. Гол Дарко Тодоровича (видео...
Интервью Жозепа Клотета перед ма...
Интервью Сергея Ташуева перед ма...

Ход матча

9'
 
Швец Антон
12'
0:1
Тодорович Дарко
(Карапузов Владислав)
19'
0:2
Конате Мохамед
(Тодорович Дарко)
38'
0:3
Камилов Владислав
45'
Лебеденко Игорь
 
46'
 
Ильин Владимир
Гбамбле Нене
46'
Караев Давид
Лебеденко Игорь
 
53'
Юзепчук Роман
 
66'
Турищев Максим
Андре Филипе
 
67'
Орехов Александр
Каймаков Михаил
 
Прогнозы 142
Торпедо Москва 14.8% (21)
X 26.1% (37)
Ахмат 59.2% (84)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Торпедо Москва
Ничья
Ахмат
88.00
8.50
2.24
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Бабурин
Егор
25
Юзепчук
Роман
4
Кожемякин
Олег
24
Савич
Игор
44
Самсонов
Артём
Владимирович
21
Андре
Филипе
97
Чурич
Марио
27
Каймаков
Михаил
16
Рейна
Йорди
10
Лебеденко
Игорь
9
Стефанович
Илья
88
Шелия
Гиорги
4
Тодорович
Дарко
15
Семёнов
Андрей
96
Быстров
Марат
8
Богосавац
Мирослав
18
Камилов
Владислав
23
Швец
Антон
17
Карапузов
Владислав
47
Гбамбле
Нене
24
Диванович
Заим
13
Конате
Мохамед
II
Торпедо Москва
4-3-1-2
Ахмат
4-2-3-1

История личных встреч

Торпедо Москва
Ахмат

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 3 0.12
Лебеденко Игорь 2 0.08
Караев Давид 2 0.08
Смольников Игорь 1 0.04
Рейна Йорди 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Нетфуллин Равиль 1 0.04
Шапич Стефан 1 0.04
Каймаков Михаил 1 0.04
Померко Алексей 1 (1) 0.04
Андре Филипе 1 (1) 0.04
Юзепчук Роман 0 0
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 9 0.35
Тимофеев Артём 7 0.27
Бериша Бернард 5 (2) 0.19
Харин Евгений 4 0.15
Ильин Владимир 3 0.12
Садулаев Лечи 2 0.08
Швец Антон 2 0.08
Трошечкин Александр 2 0.08
Олейников Иван 1 0.04
Тодорович Дарко 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Камилов Владислав 1 0.04
Агаларов Гамид 1 0.04
Богосавац Мирослав 0 0
Карапузов Владислав 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 8 0
Кутепов Илья 5 1
Роганович Боян 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Лебеденко Игорь 4 0
Савич Игор 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Хосеп Клотет Руис 0 1
Темников Иван 1 0
Андре Филипе 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Юзепчук Роман 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Чурич Марио 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 10 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Конате Мохамед II 3 1
Тимофеев Артём 4 0
Карапузов Владислав 4 0
Семёнов Андрей 3 0
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Нижич Зоран 2 0
Ильин Владимир 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Ахмат
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

2
7
Торпедо Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

6
12
Торпедо Москва
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Ахмат
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

20
17

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

5
20
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
21 Не забивали 14
0
0%
5
25%
1-15
1
20%
2
10%
16-30
2
40%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
40%
4
20%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
5
24%
5
28%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
4
19%
2
11%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

26
15
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
1
4%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
11
42%
1
7%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
8
31%
4
27%
61-75
3
12%
4
27%
76-90

Забито

15
36
7 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 16
14 Не забивали 3
1
7%
9
25%
1-15
3
20%
3
8%
16-30
3
20%
9
25%
31-45
3
20%
5
14%
46-60
1
7%
3
8%
61-75
4
27%
7
19%
76-90

Пропущено

47
33
20 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 19
2
4%
2
6%
1-15
1
2%
8
24%
16-30
17
36%
4
12%
31-45
8
17%
5
15%
46-60
12
26%
8
24%
61-75
7
15%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0
Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Ахмат

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
1
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
7
5
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
22
3
5
20
1.5
11
14
1
24
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 3:0 Заявка 26 13 4 9 39 - 33 43
6.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
7.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
8.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 26 4 5 17 24 - 58 17
16.
Торпедо Москва
 0:3 Заявка 26 3 4 19 19 - 47 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 3:0 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
14.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 0:3 Заявка 13 2 1 10 7 - 22 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 3:0 Заявка 13 7 2 4 23 - 18 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 0:3 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 2 гола - дубль!
    77'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:4! МОХАМЕД КОНАТЕ!
    Справляются гости с атакой торпедовцев и проводят стремительную контратаку два в одного, Диванович своевременно катит на Конате, который выходит на рандеву с Бабуриным и отправляет мяч в сетку!
  • 75'
    Всё-таки сподобились хозяева на гол престижа, сейчас на кураже торпедовцы вполне могут максимально возродить интригу.
  • Описание гола
    74'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:3! ИЛЬЯ СТЕФАНОВИЧ!
    Турищев с линии штрафной исполнил закидушку на небольшой высоте, а Стефанович в падении головой по красивой дуге отправил снаряд в дальний угол!
  • Угловой
    72'
    Обменялись команды угловыми, момент "Ахмата" завершился неточным ударом Дивановича с подбора, торпедовский корнер вообще ничем интересным не закончился.
  • 71'
    Трошечкин цепляется за мяч и оставляет его под удар Камилову, удар которого удается накрыть защитнику, снаряд прошел мимо створа.
  • Замена
    70'
    Покинул поле Антон Швец, в срочном порядке на поле появляется Александр Трошечкин.
  • Опасный момент
    69'
    Юзепчук с правого фланга исполняет подачу на дальний угол вратарской, а Турищев в касание пробивает рядом с ближней штангой!
  • Травма, повреждение
    68'
    Мяч в предыдущем эпизоде от Семёнова отскочил в пах Швецу, помощь врачей требуется Антону.
  • 67'
    Дальний удар Караева из центральной зоны блокирует Семёнов, требует Давид назначить штрафной за игру рукой, но Турбин иного мнения.
  • Замена
    66'
    Максим Турищев появляется на поле вместо Андре Филипе, а Александр Орехов меняет Михаила Каймакова.
  • 65'
    Выбрались гости в контратаку, пытался Конате на левом краю штрафной придумать острое продолжение, однако защитники "Торпедо" справились.
  • 63'
    Около получаса остается играть у нас, второй тайм по игре остается за "Торпедо", однако вернуть интригу автозаводцам никак не удается.
  • 61'
    Штрафной на правом фланге атаки заработали торпедовцы, однако даже "стандарты" торпедовцев ни к чему интересному не приводят.
  • 60'
    Мощный удар Караева из-за пределов штрафной цели не достигает, однако было зафиксировано касание Семёнова, мяч ушел на угловой, который черно-белые разыграли плохо.
  • 59'
    Новая атака "Торпедо" через правый фланг завершается подачей в штрафную - Тодорович выигрывает верховую борьбу на втором этаже.
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    • 57'
      Стефанович после паса Рейны вываливается под углом на рандеву с Шелией, но вместо удара катит в центр на Андре Филипе, которого защитники "Ахмата" опережают.
    • Опасный момент
      56'
      Карапузов ловит мяч на подъём на линии штрафной и мощно стреляет первым касанием - снаряд проходит в миллиметрах над перекладиной!
    • Фол, нарушение
      54'
      В следующем моменте Ильин зарабатывает штрафной в единоборстве с Каймаковым, однако после навеса Тодоровича мяч достается Бабурину.
    • Желтая карточка
      53'
      Юзепчук получает предупреждение за фол против Дивановича на фланге.
    • 51'
      И снова ничего не получается в позиционном нападении у хозяев, подача Каймакова с левого фланга легко прерывается защитниками "Ахмата".
    • 50'
      Проход Ильина левым флангом завершается прострелом в чужую штрафную, однако до Конате в этом моменте мяч не доходит.
    • 49'
      Подача Самсонова с левого фланга легко прерывается обороной "Ахмата", с подбора дальним ударом отмечается Юзепчук - мяч летит очень высоко.
    • 48'
      Начинается вторая половина у нас с атак "Торпедо", посмотрим, удастся ли черно-белым вернуть интригу в этот матч.
    • 47'
      Опять Стефанович пытается в акробатическом прыжке переправить мяч в ворота, в этот раз Илья направляет снаряд выше ворот.
    • Замена
      46'
      У хозяев вместо Игоря Лебеденко играет Давид Караев, у гостей Владимир Илин меняет Нене Гбамбле.
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • Желтая карточка
      45'
      Лебеденко получает желтую карточку за разговоры с арбитром, какой-то спорный эпизод нашел капитан "Торпедо".
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавляет Евгений Турбин к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Андре Филипе врывается в штрафную, разворачивает двоих соперников, но подстраховка в лице Тодоровича на месте.
    • Травма, повреждение
      42'
      Какие-то проблемы со здоровьем возникают у Гбамбле, помощь врачей требуется ивуарийскому игроку "Ахмата".
    • 41'
      На большом кураже "Ахмат" действует в эти минуты, собирая все мячи на любом участке поля, ощущение, что торпедовцев на поле человека на три меньше.
    • 40'
      Гбамбле катит мяч на правый край штрафной на Конате, которого всё-таки опережает Кожемякин. Но в опорной зоне у "Торпедо" огромная дыра.
    • Описание гола
      38'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:3! ВЛАДИСЛАВ КАМИЛОВ!
      После навеса углового с правого фланга Семёнов добирается до верхового мяча, снаряд отскакивает от бедра Стефановича к линии вратарской, а первым на мяче оказался Камилов!
    • 37'
      Теперь Гбамбле, обыграв троих соперников, пробивает с радиуса штрафной - мяч цепляет ногу защитника и проходит рядом со штангой.
    • 36'
      Конате получает мяч в штрафной хозяев и пробивает между ног Юзепчука - небольшой рикошет Бабурина не смутил, Егор забрал мяч.
    • 35'
      Любопытно, что всего команды до сегодняшнего дня провели в РПЛ три встречи, которые завершились разными исходами, а забито было суммарно два мяча. Сегодня уже самая веселая очная встреча.
    • 34'
      По-прежнему ничего толкового не клеится у "Торпедо" впереди, хотя приближается у нас уже концовка первого тайма.
    • 32'
      Конате приближается к штрафной соперника по центру и без помех наносит плотный удар в створ - Бабурин справляется.
    • 31'
      Жесткое единоборство Андре Филипе и Быстрова завершается без свистка арбитра, всё в порядке с обоими футболистами.
    • 29'
      Крайне уверенно "Ахмат" действует без мяча, ничего толкового не клеится у "Торпедо" впереди, за очень редкими исключениями.
    • 27'
      Теперь Конате из глубины поля пытается вырезать диагональ на правый край, однако Бабурин на выходе мяч забирает.
    • Угловой
      26'
      Угловой в исполнении "Ахмата" получается не самым опасным, вторым темпом последовала еще одна подача в штрафную и уверенный выход Бабурина.
    • Опасный момент
      25'
      Конате после заброса Гбамбле обыгрывает вышедшего за пределы штрафной Бабурина и слабо катит в направлении пустого створа, однако Кожемякин успевает выбить мяч!
    • 24'
      Диванович пробивает из-за пределов штрафной низом, в этом моменте Бабурин не имел особых проблем и забрал мяч.
    • 23'
      К середине первого тайма "Ахмат" продолжает уверенно вести дело к победе, при таком раскладе грозненцы вернутся на пятое место, которое после первого матча дня заняли динамовцы.
    • Опасный момент
      21'
      Стефанович получает мяч на правом краю штрафной и пробивает низом из-под защитника, но Шелия спасает свои ворота!
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:2! МОХАМЕД КОНАТЕ
      Гбамбле добирается до штрафной с левого края и катит в центральную зону, Карапузов откатывает еще правее на Тодоровича, который в касание пробивает по воротам, мяч попадает в ногу Конате и проходит мимо Бабурина!
    • 18'
      Бабурин выносит мяч под прессингом Карапузова точно на Гбамбле, тот входит в штрафную, но на дриблинге упускает снаряд за лицевую.
    • 17'
      Диванович входит в штрафную с левого края и в борьбе с Савичем оказывается на газоне, но свисток арбитра молчит.
    • 16'
      Напомним, что в первом круге "Ахмат" дома победил с минимальным счётом, тогда победный гол в конце первого тайма забил Конате.
    • 15'
      Рейна с правого фланга исполняет диагональный перевод в направлении Стефановича, однако до Ильи мяч не доходит.
    • 13'
      Красивый гол удается забить "Ахмату", снова команда Сергея Ташуева отмечается быстро забитым мячом.
    • Описание гола
      12'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! ДАРКО ТОДОРОВИЧ!
      Тодорович ввел аут на Карапузова, Владислав пяткой отдал обратно партнеру, тот вошел в штрафную с правого края и с левой нанес отменный обводящий удар в дальний угол!
    • Офсайд
      11'
      Пытаются торпедовцы перейти в наступление, однако боковой арбитр фиксирует у кого-то из черно-белых офсайд.
    • Видеоповтор
      10'
      Пришлось ВАР немного поработать, проверили видеоассистенты момент в штрафной "Ахмата", где ранее трудился Рейна, но фола со стороны Семёнова не определено.
    • Желтая карточка
      9'
      Швец жестковато фолит против Лебеденко около чужой штрафной и получает желтую карточку от Турбина.
    • Угловой
      8'
      Угловой черно-белые разыграли, попытался Рейна уже в штрафной создать что-то интересное на дриблинге, но грозненцы справились.
    • Опасный момент
      7'
      Стефанович после навеса Лебеденко пробивает в падении боковыми ножницами, однако Тодорович блокирует красивый удар Ильи!
    • 6'
      Карапузов завершает позиционную атаку "Ахмата" ударом из-за пределов штрафной, мяч попадает в одноклубника и проходит рядом со штангой.
    • 5'
      Проникающий пас Андре Филипе в чужую штрафную получается не самым точным, справляется оборона "Ахмата".
    • 3'
      Напомним, что "Торпедо" продолжает замыкать турнирную таблицу, после победы над "Факелом" москвичи проиграли три встречи кряду, оказываясь всё ближе к возвращению в Первую лигу.
    • 2'
      В спокойном темпе начинается встреча, антураж в "Лужниках", конечно, гнетущий и не располагающий к веселому футболу.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      47'
      Лебеденко Игорь получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      38'
      Г О О О О Л - Камилов Владислав бьет в цель!
    • 19'
      Тодорович Дарко сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Конате Мохамед II бьет в цель!
    • 12'
      Карапузов Владислав сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Тодорович Дарко бьет в цель!
    • Желтая карточка
      9'
      Швец Антон получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 29.6% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:3 Ахмат

    Исход игры
    Торпедо Москва
    14.8% (21)
    Ничья
    26.1% (37)
    Ахмат
    59.2% (84)
    Тотал 2.5
    Больше
    48.36% (59)
    Меньше
    51.64% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    75.41% (92)
    Нет
    24.59% (30)
    Популярный счёт
    1:2 Ахмат
    29.6% (42)
    1:1 Ничья
    23.2% (33)
    0:1 Ахмат
    13.4% (19)
    2:1 Торпедо Москва
    7.7% (11)
    0:2 Ахмат
    4.2% (6)
    1:0 Торпедо Москва
    2.8% (4)
    2:2 Ничья
    2.1% (3)
    1:3 Ахмат
    2.1% (3)
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    Ахмат
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