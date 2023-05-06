Тур: 26. Стадион: Стадион им. Эдуарда Стрельцова.
0:3
Второй тайм: 68'
0'
9' Желтая карточкаШвец Антон
0:1
12' ГолТодорович Дарко
0:2
19' ГолКонате Мохамед
0:3
38' ГолКамилов Владислав
45' Желтая карточкаЛебеденко Игорь
53' Желтая карточкаЮзепчук Роман
Бонусы букмекеров
Ход матча
9'
12'
19'
38'
45'
53'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Бабурин
Егор
24
Савич
Игор
21
Андре
Филипе
97
Чурич
Марио
16
Рейна
Йорди
88
Шелия
Гиорги
23
Швец
Антон
47
Гбамбле
Нене
- Основной состав
-
12 Бабурин ЕгорВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Савич ИгорЗащитник
- Защитник
-
21 Андре ФилипеПолузащитник
-
97 Чурич МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Рейна ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
49 Прошкин ЕгорЗащитник
- Защитник
-
35 Енин ИванЗащитник
- Полузащитник
-
18 Караев ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Жажа КоэльоНападающий
-
Главный тренер: Клотет Пеп
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Гбамбле НенеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Черняк ИльяНападающий
-
Главный тренер: Ташуев Сергей
История личных встреч
Торпедо Москва
Ахмат
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
270
270
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|3
|0.12
|Лебеденко Игорь
|2
|0.08
|Караев Давид
|2
|0.08
|Смольников Игорь
|1
|0.04
|Рейна Йорди
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.04
|Шапич Стефан
|1
|0.04
|Каймаков Михаил
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Андре Филипе
|1 (1)
|0.04
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Рязанцев Александр
|0
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|9
|0.35
|Тимофеев Артём
|7
|0.27
|Бериша Бернард
|5 (2)
|0.19
|Харин Евгений
|4
|0.15
|Ильин Владимир
|3
|0.12
|Садулаев Лечи
|2
|0.08
|Швец Антон
|2
|0.08
|Трошечкин Александр
|2
|0.08
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Тодорович Дарко
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Камилов Владислав
|1
|0.04
|Агаларов Гамид
|1
|0.04
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Карапузов Владислав
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|8
|0
|Кутепов Илья
|5
|1
|Роганович Боян
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Лебеденко Игорь
|4
|0
|Савич Игор
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Хосеп Клотет Руис
|0
|1
|Темников Иван
|1
|0
|Андре Филипе
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Юзепчук Роман
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
|Чурич Марио
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|10
|0
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|6
|0
|Конате Мохамед II
|3
|1
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Карапузов Владислав
|4
|0
|Семёнов Андрей
|3
|0
|Шелия Гиорги
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Ахмат
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
2
7
Торпедо Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
6
12
Торпедо Москва
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Ахмат
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
20
17
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
5
20
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
21 Не забивали 14
0
0%
5
25%
1-15
1
20%
2
10%
16-30
2
40%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
40%
4
20%
76-90
Пропущено
21
18
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
5
24%
5
28%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
4
19%
2
11%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
26
15
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
1
4%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
11
42%
1
7%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
8
31%
4
27%
61-75
3
12%
4
27%
76-90
Забито
15
36
7 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 16
14 Не забивали 3
1
7%
9
25%
1-15
3
20%
3
8%
16-30
3
20%
9
25%
31-45
3
20%
5
14%
46-60
1
7%
3
8%
61-75
4
27%
7
19%
76-90
Пропущено
47
33
20 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 19
2
4%
2
6%
1-15
1
2%
8
24%
16-30
17
36%
4
12%
31-45
8
17%
5
15%
46-60
12
26%
8
24%
61-75
7
15%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0
Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Ахмат
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
111
49
75
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
223
520
1114
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|65 - 13
|61
|2.
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|44 - 32
|50
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|55 - 32
|49
|4.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|46 - 23
|48
|5.
|3:0 Заявка
|26
|13
|4
|9
|39 - 33
|43
|6.
|Заявка
|26
|12
|6
|8
|44 - 35
|42
|7.
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|48 - 48
|39
|8.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|53 - 41
|39
|9.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 45
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 41
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|27 - 49
|22
|14.
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|31 - 45
|21
|15.
|Заявка
|26
|4
|5
|17
|24 - 58
|17
|16.
|0:3 Заявка
|26
|3
|4
|19
|19 - 47
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 17
|21
|9.
|3:0 Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|23 - 22
|12
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|12 - 21
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|0:3 Заявка
|13
|2
|1
|10
|7 - 22
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|3:0 Заявка
|13
|7
|2
|4
|23 - 18
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|21 - 22
|16
|9.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|15.
|0:3 Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
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|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Ахмат
|Швец Антон
|10
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва 0:3 Ахмат
Исход игры
Торпедо Москва
14.8% (21)
Ничья
26.1% (37)
Ахмат
59.2% (84)
Тотал 2.5
Больше
48.36% (59)
Меньше
51.64% (63)
Обе команды забьют
Да
75.41% (92)
Нет
24.59% (30)
Популярный счёт
1:2 Ахмат
29.6% (42)
1:1 Ничья
23.2% (33)
0:1 Ахмат
13.4% (19)
2:1 Торпедо Москва
7.7% (11)
0:2 Ахмат
4.2% (6)
1:0 Торпедо Москва
2.8% (4)
2:2 Ничья
2.1% (3)
1:3 Ахмат
2.1% (3)
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