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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Торпедо Москва
 
Позже
Ахмат
Прогнозы 39
Торпедо Москва 20.5% (8)
X 25.6% (10)
Ахмат 53.8% (21)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Торпедо Москва
Ничья
Ахмат
4.10
3.80
2.04
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Торпедо Москва
Ахмат

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
0.5

Среднее время на гол

0
180

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Среднее время на гол

180
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.33
0.33

Тотал матчей

0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

270
270

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стефанович Илья 3 0.12
Лебеденко Игорь 2 0.08
Караев Давид 2 0.08
Смольников Игорь 1 0.04
Рейна Йорди 1 0.04
Кухарчук Илья 1 0.04
Нетфуллин Равиль 1 0.04
Шапич Стефан 1 0.04
Каймаков Михаил 1 0.04
Померко Алексей 1 (1) 0.04
Андре Филипе 1 (1) 0.04
Юзепчук Роман 0 0
Рязанцев Александр 0 0
Самсонов Артём Владимирович 0 0
Турищев Максим 0 0
Эркинов Хожимат 0 0
Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конате Мохамед II 8 0.32
Тимофеев Артём 7 0.28
Бериша Бернард 5 (2) 0.2
Харин Евгений 4 0.16
Ильин Владимир 3 0.12
Садулаев Лечи 2 0.08
Швец Антон 2 0.08
Трошечкин Александр 2 0.08
Олейников Иван 1 0.04
Журавлёв Юрий 1 0.04
Агаларов Гамид 1 0.04
Богосавац Мирослав 0 0
Тодорович Дарко 0 0
Камилов Владислав 0 0
Карапузов Владислав 0 0

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самсонов Артём Владимирович 8 0
Кутепов Илья 5 1
Роганович Боян 5 0
Нетфуллин Равиль 3 1
Савич Игор 4 0
Эркинов Хожимат 4 0
Шапич Стефан 2 1
Лебеденко Игорь 3 0
Енин Иван 3 0
Ле Таллек Дамьен 2 0
Померко Алексей 2 0
Смольников Игорь 2 0
Бабурин Егор 2 0
Рейхмен Богдан 2 0
Турищев Максим 2 0
Хосеп Клотет Руис 0 1
Темников Иван 1 0
Андре Филипе 1 0
Караев Давид 1 0
Кожемякин Олег 1 0
Прошкин Егор 1 0
Каймаков Михаил 1 0
Чурич Марио 1 0
Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Швец Антон 9 0
Садулаев Лечи 5 1
Бериша Бернард 6 0
Конате Мохамед II 3 1
Тимофеев Артём 4 0
Карапузов Владислав 4 0
Семёнов Андрей 3 0
Шелия Гиорги 3 0
Трошечкин Александр 3 0
Быстров Марат 3 0
Агаларов Гамид 3 0
Нижич Зоран 2 0
Ильин Владимир 2 0
Камилов Владислав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Опарин Михаил 0 1
Олейников Иван 1 0
Богосавац Мирослав 1 0
Фольмер Кирилл 1 0
Харин Евгений 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Ахмат
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

0
6

Волевые поражения

2
7
Торпедо Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

20
11

Волевые поражения

6
12
Торпедо Москва
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Ахмат
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

20
17

Волевые поражения

8
19

Голы по времени матча

Забито

5
20
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
21 Не забивали 14
0
0%
5
25%
1-15
1
20%
2
10%
16-30
2
40%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
40%
4
20%
76-90

Пропущено

21
18
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
5
24%
5
28%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
4
19%
2
11%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

26
15
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
1
4%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
11
42%
1
7%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
8
31%
4
27%
61-75
3
12%
4
27%
76-90

Забито

15
36
7 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 16
14 Не забивали 3
1
7%
9
25%
1-15
3
20%
3
8%
16-30
3
20%
9
25%
31-45
3
20%
5
14%
46-60
1
7%
3
8%
61-75
4
27%
7
19%
76-90

Пропущено

47
33
20 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 19
2
4%
2
6%
1-15
1
2%
8
24%
16-30
17
36%
4
12%
31-45
8
17%
5
15%
46-60
12
26%
8
24%
61-75
7
15%
6
18%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0
Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1

Результаты матчей

Торпедо Москва
Ахмат

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Ахмат

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
11
2
1
11
1.5
4
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
11
1
4
9
1.5
7
5
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
12
0.5
Больше Меньше
22
3
5
20
1.5
11
14
1
24
2.5
3
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
7.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
8.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 25 4 5 16 24 - 57 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 25 3 4 18 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
14.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
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Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 2 дня 6 часов 10 минут.



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  • 19 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 39
    Торпедо Москва 20.5% (8)
    X 25.6% (10)
    Ахмат 53.8% (21)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Торпедо Москва
    Ничья
    Ахмат
    4.10
    3.80
    2.04
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Торпедо Москва - Ахмат онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Торпедо Москва - Ахмат

    Исход игры
    Торпедо Москва
    20.5% (8)
    Ничья
    25.6% (10)
    Ахмат
    53.8% (21)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.29% (19)
    Меньше
    45.71% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    77.14% (27)
    Нет
    22.86% (8)
    Популярный счёт
    1:2 Ахмат
    30.8% (12)
    1:1 Ничья
    20.5% (8)
    0:1 Ахмат
    10.3% (4)
    1:0 Торпедо Москва
    10.3% (4)
    2:1 Торпедо Москва
    7.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.1% (2)
    1:3 Ахмат
    5.1% (2)
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