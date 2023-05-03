Тур: 26. Стадион: Стадион им. Эдуарда Стрельцова.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Торпедо Москва
Ахмат
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
0.5
Среднее время на гол
0
180
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
0.5
0
Среднее время на гол
180
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.33
0.33
Тотал матчей
0.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
270
270
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стефанович Илья
|3
|0.12
|Лебеденко Игорь
|2
|0.08
|Караев Давид
|2
|0.08
|Смольников Игорь
|1
|0.04
|Рейна Йорди
|1
|0.04
|Кухарчук Илья
|1
|0.04
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.04
|Шапич Стефан
|1
|0.04
|Каймаков Михаил
|1
|0.04
|Померко Алексей
|1 (1)
|0.04
|Андре Филипе
|1 (1)
|0.04
|Юзепчук Роман
|0
|0
|Рязанцев Александр
|0
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|0
|0
|Турищев Максим
|0
|0
|Эркинов Хожимат
|0
|0
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конате Мохамед II
|8
|0.32
|Тимофеев Артём
|7
|0.28
|Бериша Бернард
|5 (2)
|0.2
|Харин Евгений
|4
|0.16
|Ильин Владимир
|3
|0.12
|Садулаев Лечи
|2
|0.08
|Швец Антон
|2
|0.08
|Трошечкин Александр
|2
|0.08
|Олейников Иван
|1
|0.04
|Журавлёв Юрий
|1
|0.04
|Агаларов Гамид
|1
|0.04
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Тодорович Дарко
|0
|0
|Камилов Владислав
|0
|0
|Карапузов Владислав
|0
|0
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самсонов Артём Владимирович
|8
|0
|Кутепов Илья
|5
|1
|Роганович Боян
|5
|0
|Нетфуллин Равиль
|3
|1
|Савич Игор
|4
|0
|Эркинов Хожимат
|4
|0
|Шапич Стефан
|2
|1
|Лебеденко Игорь
|3
|0
|Енин Иван
|3
|0
|Ле Таллек Дамьен
|2
|0
|Померко Алексей
|2
|0
|Смольников Игорь
|2
|0
|Бабурин Егор
|2
|0
|Рейхмен Богдан
|2
|0
|Турищев Максим
|2
|0
|Хосеп Клотет Руис
|0
|1
|Темников Иван
|1
|0
|Андре Филипе
|1
|0
|Караев Давид
|1
|0
|Кожемякин Олег
|1
|0
|Прошкин Егор
|1
|0
|Каймаков Михаил
|1
|0
|Чурич Марио
|1
|0
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Швец Антон
|9
|0
|Садулаев Лечи
|5
|1
|Бериша Бернард
|6
|0
|Конате Мохамед II
|3
|1
|Тимофеев Артём
|4
|0
|Карапузов Владислав
|4
|0
|Семёнов Андрей
|3
|0
|Шелия Гиорги
|3
|0
|Трошечкин Александр
|3
|0
|Быстров Марат
|3
|0
|Агаларов Гамид
|3
|0
|Нижич Зоран
|2
|0
|Ильин Владимир
|2
|0
|Камилов Владислав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Олейников Иван
|1
|0
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|Харин Евгений
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Ахмат
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
0
6
Волевые поражения
2
7
Торпедо Москва
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
31% (4)
15% (2)
Ахмат
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
20
11
Волевые поражения
6
12
Торпедо Москва
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
40% (10)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Ахмат
52.4%
47.6%
11 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
20
17
Волевые поражения
8
19
Голы по времени матча
Забито
5
20
3 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 8
21 Не забивали 14
0
0%
5
25%
1-15
1
20%
2
10%
16-30
2
40%
4
20%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
2
40%
4
20%
76-90
Пропущено
21
18
8 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 10
1
5%
0
0%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
6
29%
3
17%
31-45
5
24%
5
28%
46-60
4
19%
4
22%
61-75
4
19%
2
11%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 8
18 Не забивали 14
1
10%
4
25%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
26
15
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
1
4%
2
13%
1-15
0
0%
4
27%
16-30
11
42%
1
7%
31-45
3
12%
0
0%
46-60
8
31%
4
27%
61-75
3
12%
4
27%
76-90
Забито
15
36
7 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 16
14 Не забивали 3
1
7%
9
25%
1-15
3
20%
3
8%
16-30
3
20%
9
25%
31-45
3
20%
5
14%
46-60
1
7%
3
8%
61-75
4
27%
7
19%
76-90
Пропущено
47
33
20 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 19
19 Пропускали первыми 7
22 Не пропускали 19
2
4%
2
6%
1-15
1
2%
8
24%
16-30
17
36%
4
12%
31-45
8
17%
5
15%
46-60
12
26%
8
24%
61-75
7
15%
6
18%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Сочи - Торпедо Москва 3:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Торпедо Москва - Спартак Москва 1:2 Торпедо Москва - Факел 2:0
Ростов - Торпедо Москва 2:1 Пари НН - Торпедо Москва 0:3 Торпедо Москва - Урал 0:1 Краснодар - Торпедо Москва 2:2 Акрон - Торпедо Москва 2:0 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:3 Торпедо Москва - Волгарь 1:3 Торпедо Москва - Факел 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 0:0 Торпедо Москва - Краснодар-2 0:1 Алания - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Урал 1:2 Торпедо Москва - Сочи 1:1 Торпедо Москва - Зенит 0:2 Торпедо Москва - Крылья Советов 0:2
Ахмат
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ахмат - ЦСКА Москва 1:3 Ахмат - Сочи 1:0 Факел - Ахмат 1:1 Ахмат - Урал 2:0
Спартак Москва - Ахмат 0:0 Крылья Советов - Ахмат 0:1 Ахмат - Краснодар 0:3 Ахмат - Локомотив Москва 0:1 Ахмат - Оренбург 3:1 Уфа - Ахмат 1:2 Волгарь - Ахмат 0:2 Ахмат - Нефтехимик 0:1 Рубин - Ахмат 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 1:1 Ахмат - Химки 1:0 Ахмат - Чайка 2:2 Ахмат - Войводина 1:1 Ахмат - Партизан 1:3 Ростов - Ахмат 3:0 Ахмат - Динамо Москва 2:1
Результаты матчей
Торпедо Москва
Ахмат
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:2
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 20%
2:1
4 раза 16%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
12 раз 48%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
2
8 раз 32%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Ахмат
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
112
111
49
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
111
49
75
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1312
Больше Меньше
223
520
1114
124
322
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|65 - 13
|61
|2.
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|44 - 32
|50
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|55 - 32
|49
|4.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|46 - 23
|48
|5.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|36 - 33
|40
|6.
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|48 - 48
|39
|7.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|53 - 41
|39
|8.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|9.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 45
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 41
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|27 - 49
|22
|14.
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|31 - 45
|21
|15.
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|24 - 57
|17
|16.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|19 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 17
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|23 - 22
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Ахмат
Исход игры
Торпедо Москва
20.5% (8)
Ничья
25.6% (10)
Ахмат
53.8% (21)
Тотал 2.5
Больше
54.29% (19)
Меньше
45.71% (16)
Обе команды забьют
Да
77.14% (27)
Нет
22.86% (8)
Популярный счёт
1:2 Ахмат
30.8% (12)
1:1 Ничья
20.5% (8)
0:1 Ахмат
10.3% (4)
1:0 Торпедо Москва
10.3% (4)
2:1 Торпедо Москва
7.7% (3)
2:2 Ничья
5.1% (2)
1:3 Ахмат
5.1% (2)
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