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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Химки
 
Позже
Динамо Москва
Прогнозы 141
Химки 5.7% (8)
X 10.6% (15)
Динамо Москва 83.7% (118)
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Химки
Динамо Москва

История личных встреч

Химки
Динамо Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

15 матчей

20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
4:2
ПЛ
6:1
ПЛ
0:3
ПЛ
4:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ТМС
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ТМК
1:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1

Среднее время на гол

135
90

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

2.44
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

26
15

Голов в среднем за матч

1.73
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
90

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Магомедов Бутта 5 (1) 0.2
Долгов Александр 4 0.16
Руденко Александр Александрович 4 0.16
Мирзов Резиуан 3 (1) 0.12
Кухарчук Илья 2 0.08
Ломовицкий Александр 1 0.04
Глушаков Денис 1 (1) 0.04
Гильерме Маркос 1 0.04
Главчич Неманья 1 0.04
Хубулов Владимир 1 0.04
Садыгов Илья 1 (1) 0.04
Гулиев Аяз 0 0
Бикел Жаниу 0 0
Боженов Кирилл 0 0
Кобесов Давид 0 0
Гбане Мори 0 0
Динамо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тюкавин Константин 8 0.32
Смолов Фёдор 8 (4) 0.32
Фомин Даниил 5 (3) 0.2
Гладышев Ярослав 4 0.16
Макаров Денис 4 0.16
Захарян Арсен 3 0.12
Грулёв Вячеслав 3 0.12
Нгамалё Николя 2 0.08
Фернандес Роберто 2 0.08
Скопинцев Дмитрий 1 0.04
Паршивлюк Сергей 1 0.04
Даса Элазар 0 0
Моро Никола 0 0
Гагнидзе Лука 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мирзов Резиуан 4 0
Ломовицкий Александр 4 0
Волков Захар 4 0
Идову Брайн Оладапо 3 0
Магомедов Бутта 3 0
Руденко Александр Александрович 3 0
Долгов Александр 3 0
Боженов Кирилл 3 0
Гбане Мори 3 0
Казанцев Данил 1 1
Глушаков Денис 2 0
Тихий Дмитрий 2 0
Гулиев Аяз 2 0
Главчич Неманья 2 0
Чёрный Артур 2 0
Садыгов Илья 2 0
Лысцов Виталий 0 1
Бикел Жаниу 0 1
Талалаев Андрей 0 1
Гонсалес Кристиан 1 0
Никитин Алексей 1 0
Чежия Ираклий 1 0
Данилкин Егор 1 0
Голубович Петар 1 0
Антич Никола 1 0
Камышев Илья 1 0
Филин Александр 1 0
Дулаев Джамбулат 1 0
Андраде Лео 1 0
Хубулов Владимир 1 0
Каргинов Георгий 1 0
Мелентиевич Стефан 1 0
Динамо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Роберто 6 2
Сазонов Саба 8 0
Захарян Арсен 5 1
Скопинцев Дмитрий 6 0
Фомин Даниил 5 0
Макаров Денис 5 0
Гладышев Ярослав 3 1
Лаксальт Диего 4 0
Даса Элазар 3 0
Норманн Матиас 3 0
Гагнидзе Лука 3 0
Моро Никола 1 1
Паршивлюк Сергей 2 0
Майсторович Милан 2 0
Нгамалё Николя 0 1
Шунин Антон 1 0
Смолов Фёдор 1 0
Грулёв Вячеслав 1 0
Карапузов Владислав 1 0
Маричаль Николас 1 0

Результаты матчей

Химки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Динамо Москва
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

3
12
Химки
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Динамо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

36
6

Волевые поражения

4
23
Химки
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Динамо Москва
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

38
7

Волевые поражения

7
35

Голы по времени матча

Забито

12
18
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
5
42%
2
11%
61-75
4
33%
5
28%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
10%
5
21%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
5
25%
5
21%
76-90

Забито

11
23
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
9%
2
9%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
2
18%
1
4%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
3
27%
8
35%
76-90

Пропущено

38
13
20 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
13%
0
0%
1-15
5
13%
1
8%
16-30
10
26%
2
15%
31-45
3
8%
2
15%
46-60
6
16%
6
46%
61-75
9
24%
2
15%
76-90

Забито

23
41
4 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 4
1
4%
3
7%
1-15
2
9%
7
17%
16-30
1
4%
11
27%
31-45
4
17%
2
5%
46-60
8
35%
5
12%
61-75
7
30%
13
32%
76-90

Пропущено

58
37
31 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
7
12%
5
14%
1-15
9
16%
3
8%
16-30
15
26%
6
16%
31-45
6
10%
5
14%
46-60
7
12%
11
30%
30%
61-75
14
24%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0
Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3
Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3

Результаты матчей

Химки
Динамо Москва

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Точный счет

3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%

Точный счет

0:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Химки
Динамо Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
9
4
3
9
1.5
6
7
2
10
2.5
4
9
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
2
11
1.5
5
7
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
21
4
5
20
1.5
11
14
3
22
2.5
7
18
1
24
3.5
2
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 25 19 4 2 65 - 13 61
2.
Ростов
 Заявка 25 14 8 3 44 - 32 50
3.
Спартак Москва
 Заявка 25 14 7 4 55 - 32 49
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 25 14 6 5 46 - 23 48
5.
Ахмат
 Заявка 25 12 4 9 36 - 33 40
6.
Оренбург
 Заявка 25 12 3 10 48 - 48 39
7.
Краснодар
 Заявка 25 11 6 8 53 - 41 39
8.
Динамо Москва
 Заявка 25 11 6 8 43 - 35 39
9.
Сочи
 Заявка 25 10 4 11 35 - 45 34
10.
Локомотив Москва
 Заявка 25 9 5 11 42 - 42 32
11.
Урал
 Заявка 25 7 5 13 27 - 41 26
12.
Крылья Советов
 Заявка 25 6 7 12 25 - 40 25
13.
Пари НН
 Заявка 25 6 4 15 27 - 49 22
14.
Факел
 Заявка 25 3 12 10 31 - 45 21
15.
Химки
 Заявка 25 4 5 16 24 - 57 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 25 3 4 18 19 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 11 0 1 42 - 7 33
2.
Оренбург
 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
3.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 12 8 3 1 29 - 9 27
5.
Ростов
 Заявка 13 8 3 2 22 - 16 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
8.
Краснодар
 Заявка 12 6 3 3 24 - 17 21
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
11.
Урал
 Заявка 13 4 1 8 14 - 22 13
12.
Локомотив Москва
 Заявка 12 3 3 6 23 - 22 12
13.
Химки
 Заявка 12 3 3 6 12 - 20 12
14.
Пари НН
 Заявка 12 3 2 7 16 - 28 11
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 12 2 1 9 7 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Спартак Москва
 Заявка 12 6 3 3 22 - 16 21
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
5.
Ахмат
 Заявка 12 6 2 4 20 - 18 20
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Крылья Советов
 Заявка 13 4 2 7 16 - 24 14
9.
Динамо Москва
 Заявка 12 3 4 5 20 - 22 13
10.
Урал
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 Заявка 12 3 1 8 16 - 31 10
13.
Сочи
 Заявка 12 3 1 8 11 - 28 10
14.
Факел
 Заявка 12 1 4 7 12 - 24 7
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 17 (6)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 14 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (1)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Ахмат Швец Антон 9
Весь список
  • До матча
  • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 26-го тура Российской премьер-лиги "Химки" принимают "Динамо". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов.
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 мая 2023, осталось 30 минут.



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Прогнозы 141
Химки 5.7% (8)
X 10.6% (15)
Динамо Москва 83.7% (118)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Динамо Москва
5.70
4.60
4.60
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Химки - Динамо Москва

Исход игры
Химки
5.6% (8)
Ничья
10.6% (15)
Динамо Москва
83.8% (119)
Тотал 2.5
Больше
68.6% (83)
Меньше
31.4% (38)
Обе команды забьют
Да
75.21% (91)
Нет
24.79% (30)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
40.8% (58)
1:3 Динамо Москва
11.3% (16)
0:2 Динамо Москва
11.3% (16)
0:1 Динамо Москва
8.5% (12)
1:1 Ничья
6.3% (9)
2:2 Ничья
2.1% (3)
2:1 Химки
2.1% (3)
2:3 Динамо Москва
1.4% (2)
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