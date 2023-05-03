Тур: 26. Стадион: Арена Химки.
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Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Химки
Динамо Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
15 матчей
20%
26.7%
53.3%
3 победы 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
6.7%
60%
33.3%
1 победа 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1
Среднее время на гол
135
90
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
2.44
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
26
15
Голов в среднем за матч
1.73
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 87%
Меньше 13%
2
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
51
90
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Магомедов Бутта
|5 (1)
|0.2
|Долгов Александр
|4
|0.16
|Руденко Александр Александрович
|4
|0.16
|Мирзов Резиуан
|3 (1)
|0.12
|Кухарчук Илья
|2
|0.08
|Ломовицкий Александр
|1
|0.04
|Глушаков Денис
|1 (1)
|0.04
|Гильерме Маркос
|1
|0.04
|Главчич Неманья
|1
|0.04
|Хубулов Владимир
|1
|0.04
|Садыгов Илья
|1 (1)
|0.04
|Гулиев Аяз
|0
|0
|Бикел Жаниу
|0
|0
|Боженов Кирилл
|0
|0
|Кобесов Давид
|0
|0
|Гбане Мори
|0
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тюкавин Константин
|8
|0.32
|Смолов Фёдор
|8 (4)
|0.32
|Фомин Даниил
|5 (3)
|0.2
|Гладышев Ярослав
|4
|0.16
|Макаров Денис
|4
|0.16
|Захарян Арсен
|3
|0.12
|Грулёв Вячеслав
|3
|0.12
|Нгамалё Николя
|2
|0.08
|Фернандес Роберто
|2
|0.08
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.04
|Паршивлюк Сергей
|1
|0.04
|Даса Элазар
|0
|0
|Моро Никола
|0
|0
|Гагнидзе Лука
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мирзов Резиуан
|4
|0
|Ломовицкий Александр
|4
|0
|Волков Захар
|4
|0
|Идову Брайн Оладапо
|3
|0
|Магомедов Бутта
|3
|0
|Руденко Александр Александрович
|3
|0
|Долгов Александр
|3
|0
|Боженов Кирилл
|3
|0
|Гбане Мори
|3
|0
|Казанцев Данил
|1
|1
|Глушаков Денис
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|2
|0
|Гулиев Аяз
|2
|0
|Главчич Неманья
|2
|0
|Чёрный Артур
|2
|0
|Садыгов Илья
|2
|0
|Лысцов Виталий
|0
|1
|Бикел Жаниу
|0
|1
|Талалаев Андрей
|0
|1
|Гонсалес Кристиан
|1
|0
|Никитин Алексей
|1
|0
|Чежия Ираклий
|1
|0
|Данилкин Егор
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Антич Никола
|1
|0
|Камышев Илья
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Дулаев Джамбулат
|1
|0
|Андраде Лео
|1
|0
|Хубулов Владимир
|1
|0
|Каргинов Георгий
|1
|0
|Мелентиевич Стефан
|1
|0
Динамо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Роберто
|6
|2
|Сазонов Саба
|8
|0
|Захарян Арсен
|5
|1
|Скопинцев Дмитрий
|6
|0
|Фомин Даниил
|5
|0
|Макаров Денис
|5
|0
|Гладышев Ярослав
|3
|1
|Лаксальт Диего
|4
|0
|Даса Элазар
|3
|0
|Норманн Матиас
|3
|0
|Гагнидзе Лука
|3
|0
|Моро Никола
|1
|1
|Паршивлюк Сергей
|2
|0
|Майсторович Милан
|2
|0
|Нгамалё Николя
|0
|1
|Шунин Антон
|1
|0
|Смолов Фёдор
|1
|0
|Грулёв Вячеслав
|1
|0
|Карапузов Владислав
|1
|0
|Маричаль Николас
|1
|0
Результаты матчей
Химки
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Динамо Москва
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
3
12
Химки
90.9%
9.1%
10 побед 1 поражение
Первый тайм
77% (10)
23% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Динамо Москва
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
36
6
Волевые поражения
4
23
Химки
65%
35%
13 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (10)
32% (8)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (10)
44% (11)
16% (4)
Динамо Москва
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
16% (4)
52% (13)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
24% (6)
44% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
38
7
Волевые поражения
7
35
Голы по времени матча
Забито
12
18
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
19 Не забивали 13
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
1
8%
5
28%
31-45
2
17%
1
6%
46-60
5
42%
2
11%
61-75
4
33%
5
28%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
10%
5
21%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
5
25%
4
17%
31-45
3
15%
3
13%
46-60
1
5%
5
21%
61-75
5
25%
5
21%
76-90
Забито
11
23
3 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
1
9%
2
9%
1-15
2
18%
3
13%
16-30
0
0%
6
26%
31-45
2
18%
1
4%
46-60
3
27%
3
13%
61-75
3
27%
8
35%
76-90
Пропущено
38
13
20 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
5
13%
0
0%
1-15
5
13%
1
8%
16-30
10
26%
2
15%
31-45
3
8%
2
15%
46-60
6
16%
6
46%
61-75
9
24%
2
15%
76-90
Забито
23
41
4 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 20
6 Забивали первыми 13
11 Не забивали 4
1
4%
3
7%
1-15
2
9%
7
17%
16-30
1
4%
11
27%
31-45
4
17%
2
5%
46-60
8
35%
5
12%
61-75
7
30%
13
32%
76-90
Пропущено
58
37
31 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 19
7
12%
5
14%
1-15
9
16%
3
8%
16-30
15
26%
6
16%
31-45
6
10%
5
14%
46-60
7
12%
11
30%
30%
61-75
14
24%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Локомотив Москва - Химки 5:1 Химки - Торпедо Москва 4:2 Крылья Советов - Химки 0:0 ЦСКА Москва - Химки 3:0
Химки - Краснодар 0:6 Химки - Ростов 0:1 Зенит - Химки 3:2 Факел - Химки 1:1 Химки - Сочи 0:2 Химки - Оренбург 2:5 Химки - Астана 0:3 Химки - Кайсар 2:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Химки - Мактаарал 2:3 Ахмат - Химки 1:0 Волга Ульяновск - Химки 1:3 Химки - Пюник 2:0 Химки - Велес Москва 1:2 Войводина - Химки 0:0 Краснодар - Химки 4:1
Динамо Москва
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Динамо Москва - Факел 0:2 Зенит - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Пари НН 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 3:3
Динамо Москва - Акрон 0:0 Динамо Москва - Сочи 0:2 Урал - Динамо Москва 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:1 Краснодар - Динамо Москва 3:1 Динамо Москва - Крылья Советов 1:0 Динамо Москва - Крылья Советов 1:1 Крылья Советов - Динамо Москва 2:1 ЦСКА Москва - Динамо Москва 2:1 Динамо Москва - Алания 3:2 Динамо Москва - Химки 4:2 Динамо Москва - Олимпик Ташкент 1:0 Динамо Москва - Енисей 4:1 Динамо Москва - Арда Карджали 3:1 Динамо Москва - Борац Баня-Лука 3:2 Динамо Москва - Оренбург 3:3
Результаты матчей
Химки
Динамо Москва
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Точный счет
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 58%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
Точный счет
0:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
5 раз 20%
0:2
4 раза 16%
3:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
10 раз 40%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
4
1 раз 4%
1
10 раз 40%
3
5 раз 20%
0
4 раза 16%
2
4 раза 16%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Химки
Динамо Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
94
39
67
210
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
211
57
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
214
520
1114
322
718
124
223
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|4
|2
|65 - 13
|61
|2.
|Заявка
|25
|14
|8
|3
|44 - 32
|50
|3.
|Заявка
|25
|14
|7
|4
|55 - 32
|49
|4.
|Заявка
|25
|14
|6
|5
|46 - 23
|48
|5.
|Заявка
|25
|12
|4
|9
|36 - 33
|40
|6.
|Заявка
|25
|12
|3
|10
|48 - 48
|39
|7.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|53 - 41
|39
|8.
|Заявка
|25
|11
|6
|8
|43 - 35
|39
|9.
|Заявка
|25
|10
|4
|11
|35 - 45
|34
|10.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|42 - 42
|32
|11.
|Заявка
|25
|7
|5
|13
|27 - 41
|26
|12.
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|25 - 40
|25
|13.
|Заявка
|25
|6
|4
|15
|27 - 49
|22
|14.
|Заявка
|25
|3
|12
|10
|31 - 45
|21
|15.
|Заявка
|25
|4
|5
|16
|24 - 57
|17
|16.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|19 - 44
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|0
|1
|42 - 7
|33
|2.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|32 - 17
|29
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|33 - 16
|28
|4.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 9
|27
|5.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|22 - 16
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|23 - 13
|26
|7.
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|24 - 17
|24
|8.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|24 - 17
|21
|9.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|10.
|Заявка
|13
|2
|8
|3
|19 - 21
|14
|11.
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|14 - 22
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|23 - 22
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 20
|12
|14.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|16 - 28
|11
|15.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|7 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|23 - 6
|28
|2.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|22 - 16
|23
|3.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 16
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|20 - 18
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|19 - 20
|20
|7.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|29 - 24
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|16 - 24
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|20 - 22
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|13 - 19
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 21
|11
|12.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|16 - 31
|10
|13.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|11 - 28
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|12 - 24
|7
|15.
|Заявка
|13
|1
|3
|9
|12 - 25
|6
|16.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|12 - 37
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
- — Вылет в Первую лигу России
|Зенит
|Малком Филипе
|22 (7)
|Спартак Москва
|Промес Квинси
|17 (6)
|ЦСКА Москва
|Чалов Фёдор
|14 (3)
|Оренбург
|Писарский Владимир
|14 (1)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|12 (7)
|Спартак Москва
|Соболев Александр Сергеевич
|10
|Сочи
|Мелкадзе Георгий
|1 8
|Пари НН
|Майга Мамаду
|1 8
|Динамо Москва
|Фернандес Роберто
|2 6
|Ахмат
|Швец Антон
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки - Динамо Москва
Исход игры
Химки
4.3% (2)
Ничья
8.7% (4)
Динамо Москва
87% (40)
Тотал 2.5
Больше
63.64% (28)
Меньше
36.36% (16)
Обе команды забьют
Да
70.45% (31)
Нет
29.55% (13)
Популярный счёт
1:2 Динамо Москва
37% (17)
0:2 Динамо Москва
17.4% (8)
1:3 Динамо Москва
15.2% (7)
0:1 Динамо Москва
10.9% (5)
1:1 Ничья
6.5% (3)
2:1 Химки
4.3% (2)
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