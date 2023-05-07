Тур: 31. Стадион: Капитал ду Мовел.
0:4
Конец матча
0'
0:1
7' Гол в свои воротаМарафона Карлош
0:2
33' ГолСантуш Нуну II
40' Желтая карточкаМорита Хидемаса
57' Желтая карточкаДельгадо Хуан
0:3
62' ГолТринкан Франсишку
0:4
90' ГолЧермити Юссеф
90'+4
Ход матча
7'
0:1
33'
40'
57'
62'
0:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
25
Маракас
20
Бастос
Луиш
22
Карлос
Луис
28
Поте
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 МаракасЗащитник
-
20 Бастос ЛуишЗащитник
-
22 Карлос ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Векич ИгорВратарь
-
23 Феригра ЭрикЗащитник
-
27 Вигариу ЖоауЗащитник
-
21 Силва ХорхеЗащитник
-
26 Пиреш РуйПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Буцке АдрианНападающий
-
41 Mauro Couto
-
Главный тренер: Cesar Peixoto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 ПотеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нету ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Артур ГомесНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Аморим Рубен
История личных встреч
Пасуш де Феррейра
Спортинг Л
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед
Первый тайм
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 16 побед
34 матча
11.8%
14.7%
73.5%
4 победы 5 ничьих 25 побед
Первый тайм
11.8%
29.4%
58.8%
4 победы 10 ничьих 20 побед
Второй тайм
14.7%
38.2%
47.1%
5 побед 13 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
0.64
0.55
Среднее время на гол
140
163
Всего голов
41
20
Голов в среднем за матч
2.05
1.43
Среднее время на гол
43
63
Всего голов
50
31
Голов в среднем за матч
1.47
0.91
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
61
98
Бомбардиры внутри турнира
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буцке Адриан
|6 (1)
|0.19
|Гайтан Николас
|3
|0.1
|Томас Найджел
|3
|0.1
|Бернарду Паулу
|2
|0.06
|Холсгров Джордан
|2
|0.06
|Коффи Н'Дри Филиппе
|2
|0.06
|Антунеш Виторину
|1 (1)
|0.03
|Зе Уилтон
|1
|0.03
|Джало Матшу
|1
|0.03
|Инфанде Эрнани
|1
|0.03
|Лима Нуно
|1
|0.03
|Карлос Луис
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
|Дельгадо Хуан III
|0
|0
|Fabio da Silva2
|0
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Поте
|14 (6)
|0.45
|Тринкан Франсишку
|9
|0.29
|Сантуш Нуну II
|8
|0.26
|Эдвардс Маркус
|6
|0.19
|Морита Хидемаса
|6
|0.19
|Паулинью Жуан
|5
|0.16
|Порро Педро
|3 (1)
|0.1
|Чермити Юссеф
|3
|0.1
|Эсгаю Рикарду
|1
|0.03
|Рошинья Кошта
|1
|0.03
|Сен-Жюст Джеремая
|1
|0.03
|Матеус Рейс
|1
|0.03
|Луис Матеус II
|1
|0.03
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|Инасиу Гонсалу
|0
|0
|Адан Антонио
|0
|0
Карточки
Пасуш де Феррейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джало Матшу
|11
|1
|Дельгадо Хуан III
|12
|0
|Антунеш Виторину
|10
|1
|Холсгров Джордан
|9
|1
|Маракас
|6
|2
|Пиреш Руй
|9
|0
|Лима Нуно
|6
|1
|Марафона Карлош
|5
|1
|Зе Уилтон
|4
|1
|Карлос Луис
|4
|0
|Буцке Адриан
|2
|1
|Гайтан Николас
|3
|0
|Феригра Эрик
|3
|0
|Томас Найджел
|3
|0
|Ибрагим Аббас
|3
|0
|Бернарду Паулу
|2
|0
|Флавио Рамос
|1
|0
|Алмейда Жорди
|1
|0
|Jose Oliveira
|1
|0
|Тома Бастьен
|1
|0
|Каики
|1
|0
Спортинг Л
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Угарте Мануэль
|10
|0
|Поте
|7
|0
|Коатес Себастьян
|6
|0
|Порро Педро
|4
|1
|Эсгаю Рикарду
|5
|0
|Сантуш Нуну II
|4
|0
|Эдвардс Маркус
|4
|0
|Матеус Рейс
|4
|0
|Морита Хидемаса
|4
|0
|Чермити Юссеф
|4
|0
|Адан Антонио
|3
|0
|Сен-Жюст Джеремая
|3
|0
|Паулинью Жуан
|3
|0
|Инасиу Гонсалу
|3
|0
|Рошинья Кошта
|2
|0
|Тринкан Франсишку
|2
|0
|Эссугу Дариу
|0
|1
|Нету Луиш
|1
|0
|Бельерин Эктор
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Луис Матеус II
|1
|0
|Танлонго Матео
|1
|0
|Иссааку Фатаву
|1
|0
|Диоманде Усман
|1
|0
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Спортинг Л
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
1
8
Волевые поражения
9
5
Пасуш де Феррейра
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Спортинг Л
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
18
4
Волевые поражения
8
36
Пасуш де Феррейра
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Спортинг Л
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
9
11
Волевые победы
19
12
Волевые поражения
17
41
Голы по времени матча
Забито
12
25
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
1
8%
4
16%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
4
33%
3
12%
61-75
1
8%
7
28%
76-90
Пропущено
30
21
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
4
13%
6
29%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
7
23%
2
10%
61-75
7
23%
7
33%
76-90
Забито
15
37
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
0
0%
4
11%
1-15
4
27%
6
16%
16-30
4
27%
6
16%
31-45
2
13%
8
22%
46-60
3
20%
5
14%
61-75
2
13%
8
22%
76-90
Пропущено
22
10
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
27%
3
30%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
1
5%
3
30%
61-75
4
18%
2
20%
76-90
Забито
27
62
12 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 20
11 Не забивали 5
1
4%
8
13%
1-15
5
19%
9
15%
16-30
6
22%
10
16%
31-45
5
19%
12
19%
46-60
7
26%
8
13%
61-75
3
11%
15
24%
76-90
Пропущено
52
31
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 19
6
12%
3
10%
1-15
6
12%
1
3%
16-30
10
19%
9
29%
29%
31-45
11
21%
4
13%
46-60
8
15%
5
16%
61-75
11
21%
9
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3
Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1
Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2
Результаты матчей
Пасуш де Феррейра
Спортинг Л
Точный счет
0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
5 раз 33%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
7 раз 47%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
6 раз 19%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 45%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
3
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пасуш де Феррейра
Спортинг Л
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
141
214
123
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
124
312
97
114
412
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1714
Больше Меньше
265
526
2110
130
1318
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- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
- — Вылет в Лигу Португалии 2
|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (10)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|14 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 13
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Дельгадо Хуан III
|12
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 0:4 Спортинг Л
Исход игры
Пасуш де Феррейра
1.7% (2)
Ничья
2.5% (3)
Спортинг Л
95.9% (116)
Тотал 2.5
Больше
50.42% (60)
Меньше
49.58% (59)
Обе команды забьют
Да
48.74% (58)
Нет
51.26% (61)
Популярный счёт
1:2 Спортинг Л
35.5% (43)
0:2 Спортинг Л
34.7% (42)
0:1 Спортинг Л
11.6% (14)
1:3 Спортинг Л
7.4% (9)
0:3 Спортинг Л
4.1% (5)
1:1 Ничья
2.5% (3)
2:1 Пасуш де Феррейра
1.7% (2)
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