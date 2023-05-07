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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Пасуш де Феррейра
0:4
Конец матча
Спортинг Л
0'
0:1
7' Гол в свои ворота
Марафона Карлош
0:2
33' Гол
Сантуш Нуну II
40' Желтая карточка
Морита Хидемаса
57' Желтая карточка
Дельгадо Хуан
0:3
62' Гол
Тринкан Франсишку
0:4
90' Гол
Чермити Юссеф
90'+4

Ход матча

7'
0:1
Марафона Карлош
33'
0:2
Сантуш Нуну II
(Тринкан Франсишку)
40'
 
Морита Хидемаса
55'
Буцке Адриан
Зе Уилтон
 
55'
Пиреш Руй
Гедеш Алешандре
 
55'
Томас Найджел
Карлос Луис
 
57'
Дельгадо Хуан
 
61'
Силва Хорхе
Дельгадо Хуан
 
62'
0:3
Тринкан Франсишку
(Поте)
65'
 
Паулинью Жуан
Эдвардс Маркус
65'
 
Танлонго Матео
Морита Хидемаса
74'
Mauro Couto
Гайтан Николас
 
74'
 
Артур Гомес
Сантуш Нуну II
81'
 
Матеус Рейс
Коатес Себастьян
81'
 
Чермити Юссеф
Угарте Мануэль
90'
0:4
Чермити Юссеф
(Артур Гомес VIII)
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Пасуш де Феррейра 1.7% (2)
X 2.5% (3)
Спортинг Л 95.9% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Марафона
Карлош
15
Дельгадо
Хуан
III
3
Лима
Нуно
25
Маракас
20
Бастос
Луиш
22
Карлос
Луис
6
Холсгров
Джордан
10
Гайтан
Николас
55
Бернарду
Паулу
9
Зе
Уилтон
30
Гедеш
Алешандре
1
Адан
Антонио
26
Диоманде
Усман
4
Коатес
Себастьян
25
Инасиу
Гонсалу
19
Бельерин
Эктор
15
Угарте
Мануэль
5
Морита
Хидемаса
11
Сантуш
Нуну
II
10
Эдвардс
Маркус
17
Тринкан
Франсишку
28
Поте
Пасуш де Феррейра
4-2-3-1
Спортинг Л
3-4-3

История личных встреч

Пасуш де Феррейра
Спортинг Л

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
71.4%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

7.4%
92.6%
0 побед 2 ничьи 25 побед

Первый тайм

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 20 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 16 побед

34 матча

11.8%
14.7%
73.5%
4 победы 5 ничьих 25 побед

Первый тайм

11.8%
29.4%
58.8%
4 победы 10 ничьих 20 побед

Второй тайм

14.7%
38.2%
47.1%
5 побед 13 ничьих 16 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
4:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
КЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
КЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
2:3
К
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
КЛ
5:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

0.64
0.55

Среднее время на гол

140
163

Всего голов

41
20

Голов в среднем за матч

2.05
1.43

Среднее время на гол

43
63

Всего голов

50
31

Голов в среднем за матч

1.47
0.91

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

61
98

Бомбардиры внутри турнира

Пасуш де Феррейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буцке Адриан 6 (1) 0.19
Гайтан Николас 3 0.1
Томас Найджел 3 0.1
Бернарду Паулу 2 0.06
Холсгров Джордан 2 0.06
Коффи Н'Дри Филиппе 2 0.06
Антунеш Виторину 1 (1) 0.03
Зе Уилтон 1 0.03
Джало Матшу 1 0.03
Инфанде Эрнани 1 0.03
Лима Нуно 1 0.03
Карлос Луис 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Дельгадо Хуан III 0 0
Fabio da Silva2 0 0
Спортинг Л
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Поте 14 (6) 0.45
Тринкан Франсишку 9 0.29
Сантуш Нуну II 8 0.26
Эдвардс Маркус 6 0.19
Морита Хидемаса 6 0.19
Паулинью Жуан 5 0.16
Порро Педро 3 (1) 0.1
Чермити Юссеф 3 0.1
Эсгаю Рикарду 1 0.03
Рошинья Кошта 1 0.03
Сен-Жюст Джеремая 1 0.03
Матеус Рейс 1 0.03
Луис Матеус II 1 0.03
Бельерин Эктор 1 0.03
Инасиу Гонсалу 0 0
Адан Антонио 0 0

Карточки

Пасуш де Феррейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джало Матшу 11 1
Дельгадо Хуан III 12 0
Антунеш Виторину 10 1
Холсгров Джордан 9 1
Маракас 6 2
Пиреш Руй 9 0
Лима Нуно 6 1
Марафона Карлош 5 1
Зе Уилтон 4 1
Карлос Луис 4 0
Буцке Адриан 2 1
Гайтан Николас 3 0
Феригра Эрик 3 0
Томас Найджел 3 0
Ибрагим Аббас 3 0
Бернарду Паулу 2 0
Флавио Рамос 1 0
Алмейда Жорди 1 0
Jose Oliveira 1 0
Тома Бастьен 1 0
Каики 1 0
Спортинг Л
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Угарте Мануэль 10 0
Поте 7 0
Коатес Себастьян 6 0
Порро Педро 4 1
Эсгаю Рикарду 5 0
Сантуш Нуну II 4 0
Эдвардс Маркус 4 0
Матеус Рейс 4 0
Морита Хидемаса 4 0
Чермити Юссеф 4 0
Адан Антонио 3 0
Сен-Жюст Джеремая 3 0
Паулинью Жуан 3 0
Инасиу Гонсалу 3 0
Рошинья Кошта 2 0
Тринкан Франсишку 2 0
Эссугу Дариу 0 1
Нету Луиш 1 0
Бельерин Эктор 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Луис Матеус II 1 0
Танлонго Матео 1 0
Иссааку Фатаву 1 0
Диоманде Усман 1 0

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)
Спортинг Л
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
20% (3)
67% (10)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

8
8

Волевые победы

1
8

Волевые поражения

9
5
Пасуш де Феррейра
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
47% (7)
7% (1)
Спортинг Л
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
63% (10)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

18
4

Волевые поражения

8
36
Пасуш де Феррейра
42.3%
57.7%
11 побед 15 поражений
Первый тайм
23% (7)
42% (13)
35% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
42% (13)
32% (10)
Спортинг Л
40.7%
59.3%
11 побед 16 поражений
Первый тайм
19% (6)
42% (13)
39% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (8)
29% (9)
45% (14)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

9
11

Волевые победы

19
12

Волевые поражения

17
41

Голы по времени матча

Забито

12
25
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
1
8%
4
16%
1-15
1
8%
3
12%
16-30
2
17%
4
16%
31-45
3
25%
4
16%
46-60
4
33%
3
12%
61-75
1
8%
7
28%
76-90

Пропущено

30
21
10 В 1-м тайме 10
20 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 11
3
10%
3
14%
1-15
3
10%
1
5%
16-30
4
13%
6
29%
31-45
6
20%
2
10%
46-60
7
23%
2
10%
61-75
7
23%
7
33%
76-90

Забито

15
37
8 В 1-м тайме 16
7 Во 2-м тайме 21
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
0
0%
4
11%
1-15
4
27%
6
16%
16-30
4
27%
6
16%
31-45
2
13%
8
22%
46-60
3
20%
5
14%
61-75
2
13%
8
22%
76-90

Пропущено

22
10
12 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 8
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
6
27%
3
30%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
1
5%
3
30%
61-75
4
18%
2
20%
76-90

Забито

27
62
12 В 1-м тайме 27
15 Во 2-м тайме 35
11 Забивали первыми 20
11 Не забивали 5
1
4%
8
13%
1-15
5
19%
9
15%
16-30
6
22%
10
16%
31-45
5
19%
12
19%
46-60
7
26%
8
13%
61-75
3
11%
15
24%
76-90

Пропущено

52
31
22 В 1-м тайме 13
30 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 10
28 Не пропускали 19
6
12%
3
10%
1-15
6
12%
1
3%
16-30
10
19%
9
29%
29%
31-45
11
21%
4
13%
46-60
8
15%
5
16%
61-75
11
21%
9
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Пасуш де Феррейра
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Пасуш де Феррейра - Порту 0:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Пасуш де Феррейра - Фамаликан 1:3
Витория Гимарайнш - Пасуш де Феррейра 0:0 Арока - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Санта-Клара 1:0 Каза Пиа - Пасуш де Феррейра 2:1 Пасуш де Феррейра - Боавишта 1:3 Эшторил - Пасуш де Феррейра 1:3 Портимоненсе - Пасуш де Феррейра 1:0 Пасуш де Феррейра - Жил Висенте 2:1 Пасуш де Феррейра - Бенфика 0:2 Пасуш де Феррейра - Брага 1:2 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Пасуш де Феррейра - Шавиш 1:1 Спортинг Л - Пасуш де Феррейра 3:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:0 Трофенсе - Пасуш де Феррейра 1:1 Пасуш де Феррейра - Каза Пиа 1:1
Спортинг Л
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Витория Гимарайнш - Спортинг Л 0:2 Спортинг Л - Ювентус 1:1 Спортинг Л - Арока 1:1
Ювентус - Спортинг Л 1:0 Каза Пиа - Спортинг Л 3:4 Жил Висенте - Спортинг Л 0:0 Спортинг Л - Санта-Клара 3:0 Арсенал - Спортинг Л 1:1 Спортинг Л - Боавишта 3:0 Спортинг Л - Арсенал 2:2 Портимоненсе - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Эшторил 2:0 Митьюлланд - Спортинг Л 0:4 Шавиш - Спортинг Л 2:3 Спортинг Л - Митьюлланд 1:1 Спортинг Л - Порту 1:2 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Спортинг Л - Брага 5:0 Спортинг Л - Порту 0:2

Результаты матчей

Пасуш де Феррейра
Спортинг Л

Точный счет

0:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
5 раз 33%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
7 раз 47%
2
3 раза 20%
1
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
5 раз 31%
0
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:3
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:0
6 раз 19%
2:1
3 раза 10%
0:2
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
1:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 45%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
3
9 раз 29%
2
8 раз 26%
0
5 раз 16%
1
5 раз 16%
4
3 раза 10%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пасуш де Феррейра
Спортинг Л

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
14
1
2
14
1.5
12
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
12
4
3
12
1.5
9
7
1
14
2.5
4
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
14
0.5
Больше Меньше
26
5
5
26
1.5
21
10
1
30
2.5
13
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 31 26 2 3 72 - 17 80
2.
Порту
 30 23 4 3 63 - 19 73
3.
Брага
 31 23 2 6 66 - 26 71
4.
Спортинг Л
 31 21 4 6 65 - 28 67
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 31 14 5 12 32 - 36 47
7.
Фамаликан
 30 13 3 14 34 - 39 42
8.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
9.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
10.
Боавишта
 31 11 7 13 37 - 49 40
11.
Визела
 31 11 6 14 33 - 35 39
12.
Риу Аве
 31 10 9 12 33 - 37 39
13.
Портимоненсе
 31 10 4 17 24 - 40 34
14.
Жил Висенте
 31 8 7 16 28 - 39 31
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 31 6 5 20 29 - 58 23
17.
Пасуш де Феррейра
 31 5 5 21 23 - 56 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Витория Гимарайнш
 16 9 3 4 17 - 12 30
6.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
7.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
8.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
9.
Риу Аве
 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 16 5 3 8 20 - 23 18
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 16 2 2 12 10 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
2.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 16 9 3 4 27 - 19 30
5.
Визела
 16 6 3 7 16 - 18 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Фамаликан
 15 4 2 9 16 - 26 14
11.
Риу Аве
 16 2 7 7 17 - 26 13
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
15.
Боавишта
 15 3 2 10 15 - 29 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Спортинг Л Поте 14 (10)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 13
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Дельгадо Хуан III 12
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Зе Уилтон уходит с поля. Буцке Адриан выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      40'
      Морита Хидемаса получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Тринкан Франсишку сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      33'
      Г О О О О Л - Сантуш Нуну II бьет в цель!
    • Описание гола
      7'
      Г О О О О Л - Марафона Карлош уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Пасуш де Феррейра 1.7% (2)
    X 2.5% (3)
    Спортинг Л 95.9% (116)
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    Где смотреть матч Пасуш де Феррейра 0:4 Спортинг Л онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пасуш де Феррейра 0:4 Спортинг Л

    Исход игры
    Пасуш де Феррейра
    1.7% (2)
    Ничья
    2.5% (3)
    Спортинг Л
    95.9% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    50.42% (60)
    Меньше
    49.58% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    48.74% (58)
    Нет
    51.26% (61)
    Популярный счёт
    1:2 Спортинг Л
    35.5% (43)
    0:2 Спортинг Л
    34.7% (42)
    0:1 Спортинг Л
    11.6% (14)
    1:3 Спортинг Л
    7.4% (9)
    0:3 Спортинг Л
    4.1% (5)
    1:1 Ничья
    2.5% (3)
    2:1 Пасуш де Феррейра
    1.7% (2)
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