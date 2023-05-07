Тур: 31. Стадион: Душ Баррейруш.
0'
32' Желтая карточкаКоста Витор
0:1
35' ГолЭрнани Жорже
0:2
37' ГолРуиз Леонардо
1:2
45' ГолКоррея Фелиш
51' Желтая карточкаКатаму Жени
Ход матча
32'
35'
0:1
37'
0:2
45'
1:2
51'
53'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Рене
94
Коста
Витор
8
Valdemir
57
Катаму
Жени
23
Шадаш
Бруну
17
Коррея
Фелиш
18
Жонатан
Луис
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
93
Витор
Пауло
27
Эрнани
Жорже
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 РенеЗащитник
-
94 Коста ВиторЗащитник
- Полузащитник
-
8 ValdemirПолузащитник
-
57 Катаму ЖениПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
-
17 Коррея ФелишПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Мендеш ДиогуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Кошта ЭдгарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Гомеш Жозе
- Основной состав
-
18 Жонатан ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 КоштиньяПолузащитник
-
10 Идрисси АминПолузащитник
- Полузащитник
-
93 Витор ПаулоПолузащитник
-
27 Эрнани ЖоржеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
15 Баэса МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Savio Alves
-
-
-
81 Karse
-
Главный тренер: Vitor Vinha
История личных встреч
Маритиму
Риу Аве
16 матчей
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
81.3%
4 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 6 побед
33 матча
36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
12.1%
66.7%
21.2%
4 победы 22 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
48.5%
18.2%
11 побед 16 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
0.95
0.79
Среднее время на гол
95
114
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.79
0.79
Среднее время на гол
114
114
Всего голов
29
26
Голов в среднем за матч
0.88
0.79
Тотал матчей
2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
102
114
Бомбардиры внутри турнира
Маритиму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видигал Андре
|7
|0.23
|Винк Клаудио
|4 (3)
|0.13
|Шадаш Бруну
|3
|0.1
|Риаскос Брайан
|3
|0.1
|Коррея Фелиш
|2
|0.06
|Рене
|1
|0.03
|Коста Витор
|1
|0.03
|Дьедеррик Жоэль
|1
|0.03
|Jesus Ramirez
|1
|0.03
|Андраде Лео
|1
|0.03
|Valdemir
|1
|0.03
|Лиза Карлос
|1
|0.03
|Катаму Жени
|1
|0.03
|Морено Пабло
|0
|0
|Паулинью Паулу
|0
|0
|Moises Mosquera
|0
|0
Риу Аве
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якубу Абдул-Азиз
|7 (2)
|0.23
|Боатенг Эммануль II
|5
|0.16
|Fabio Ronaldo
|3
|0.1
|Коштинья
|3
|0.1
|Руиз Леонардо
|3
|0.1
|Эрнани Жорже
|2
|0.06
|Родригеш Гонсалу
|2
|0.06
|Перейра Андре
|1 (1)
|0.03
|Амарал Педру
|1
|0.03
|Патрик II
|1
|0.03
|Витор Пауло
|1
|0.03
|Joao Graca
|1
|0.03
|Сантос Адерлан
|1
|0.03
|Панталон Ренато
|1
|0.03
|Монтейру Андре
|0
|0
|Гомеш Витор
|0
|0
|Самарис Андреас
|0
|0
|Жосуэ Са
|0
|0
|Жока
|0
|0
|Miguel Nobrega
|0
|0
|Баэса Мигель
|0
|0
Карточки
Маритиму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Афонсо Жоао III
|8
|1
|Коста Витор
|8
|1
|Видигал Андре
|6
|1
|Кошта Эдгар
|4
|2
|Valdemir
|6
|0
|Moises Mosquera
|6
|0
|Бриту Рафаэл
|5
|0
|Рене
|3
|1
|Риаскос Брайан
|4
|0
|Морено Пабло
|2
|1
|Коста Матеуш
|2
|1
|Marcelo Carne
|3
|0
|Бельтраме Стефано
|3
|0
|Винк Клаудио
|3
|0
|Шадаш Бруну
|3
|0
|Андраде Лео
|3
|0
|Мендеш Диогу
|3
|0
|Зайнадин Джуниор
|2
|0
|Дьедеррик Жоэль
|2
|0
|Чина Фабиу
|2
|0
|Fernando de Lacerda Gomes
|2
|0
|Паулинью Паулу
|1
|0
|Макаридзе Георгий
|1
|0
|Лео Перейра
|1
|0
|Силва Мигел
|1
|0
|Jesus Ramirez
|1
|0
|Телеш Андре
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Лиза Карлос
|1
|0
|Катаму Жени
|1
|0
Риу Аве
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Панталон Ренато
|6
|1
|Joao Graca
|7
|0
|Руиз Леонардо
|5
|1
|Патрик II
|6
|0
|Родригеш Гонсалу
|4
|1
|Joao Ferreira2
|4
|1
|Самарис Андреас
|5
|0
|Витор Пауло
|5
|0
|Жосуэ Са
|5
|0
|Амарал Педру
|5
|0
|Боатенг Эммануль II
|5
|0
|Сантос Адерлан
|3
|1
|Перейра Андре
|4
|0
|Коштинья
|4
|0
|Идрисси Амин
|2
|1
|Гомеш Витор
|3
|0
|Жонатан Луис
|3
|0
|Fabio Ronaldo
|3
|0
|Якубу Абдул-Азиз
|2
|0
|Эрнани Жорже
|1
|0
|Монтейру Андре
|1
|0
|Жока
|1
|0
|Savio Alves
|1
|0
Результаты матчей
Маритиму
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Риу Аве
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
6
13
Маритиму
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Риу Аве
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
33
7
Волевые поражения
3
15
Маритиму
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Риу Аве
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)
Сухие победы
9
6
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
38
8
Волевые поражения
9
28
Голы по времени матча
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
4
24%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
2
12%
5
33%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Пропущено
22
24
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
6
25%
31-45
6
27%
2
8%
46-60
5
23%
5
21%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90
Забито
9
17
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
1
11%
2
12%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
11%
3
18%
76-90
Пропущено
35
10
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 8
5
14%
1
10%
1-15
4
11%
2
20%
16-30
6
17%
2
20%
31-45
5
14%
1
10%
46-60
7
20%
2
20%
61-75
8
23%
2
20%
76-90
Забито
26
32
17 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
11 Не забивали 10
5
19%
4
13%
1-15
6
23%
3
9%
16-30
6
23%
7
22%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
2
8%
9
28%
61-75
4
15%
6
19%
76-90
Пропущено
57
34
23 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 20
5
9%
5
15%
1-15
6
11%
2
6%
16-30
12
21%
8
24%
31-45
11
19%
3
9%
46-60
12
21%
7
21%
61-75
11
19%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Маритиму
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0
Маритиму - Боавишта 4:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1
Риу Аве
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2
Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1
Результаты матчей
Маритиму
Риу Аве
Точный счет
1:2
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%
Точный счет
1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 50%
0
11 раз 37%
3
2 раза 7%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Маритиму
Риу Аве
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
114
312
411
312
114
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
96
114
69
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1911
Больше Меньше
2010
426
1020
327
129
129
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|26
|2
|3
|72 - 17
|80
|2.
|30
|23
|4
|3
|63 - 19
|73
|3.
|31
|23
|2
|6
|66 - 26
|71
|4.
|30
|20
|4
|6
|61 - 28
|64
|5.
|30
|13
|9
|8
|33 - 34
|48
|6.
|30
|13
|5
|12
|29 - 36
|44
|7.
|30
|13
|3
|14
|34 - 39
|42
|8.
|2:1
|31
|11
|8
|12
|33 - 36
|41
|9.
|30
|10
|10
|10
|30 - 34
|40
|10.
|31
|11
|7
|13
|28 - 35
|40
|11.
|31
|11
|7
|13
|37 - 49
|40
|12.
|30
|11
|6
|13
|33 - 32
|39
|13.
|31
|10
|4
|17
|24 - 40
|34
|14.
|31
|8
|7
|16
|28 - 39
|31
|15.
|31
|8
|4
|19
|26 - 46
|28
|16.
|1:2
|31
|6
|4
|21
|28 - 58
|22
|17.
|30
|5
|5
|20
|23 - 52
|20
|18.
|31
|4
|7
|20
|22 - 50
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|14
|1
|1
|45 - 12
|43
|2.
|15
|13
|0
|2
|39 - 10
|39
|3.
|15
|12
|1
|2
|38 - 9
|37
|4.
|15
|11
|2
|2
|32 - 8
|35
|5.
|16
|8
|5
|3
|22 - 20
|29
|6.
|15
|9
|2
|4
|21 - 16
|29
|7.
|15
|9
|1
|5
|18 - 13
|28
|8.
|15
|8
|3
|4
|14 - 12
|27
|9.
|2:1
|15
|8
|2
|5
|16 - 11
|26
|10.
|16
|6
|4
|6
|16 - 15
|22
|11.
|15
|6
|3
|6
|13 - 14
|21
|12.
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|13.
|15
|4
|6
|5
|11 - 13
|18
|14.
|15
|5
|3
|7
|17 - 17
|18
|15.
|1:2
|16
|5
|2
|9
|19 - 23
|17
|16.
|15
|5
|2
|8
|15 - 23
|17
|17.
|16
|3
|5
|8
|17 - 29
|14
|18.
|15
|2
|2
|11
|10 - 28
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|27 - 5
|37
|2.
|16
|12
|0
|4
|34 - 18
|36
|3.
|15
|10
|4
|1
|24 - 9
|34
|4.
|15
|8
|3
|4
|23 - 19
|27
|5.
|15
|6
|3
|6
|16 - 15
|21
|6.
|15
|5
|5
|5
|13 - 17
|20
|7.
|15
|4
|7
|4
|12 - 18
|19
|8.
|15
|5
|3
|7
|12 - 20
|18
|9.
|15
|5
|2
|8
|15 - 24
|17
|10.
|2:1
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|11.
|15
|4
|2
|9
|16 - 26
|14
|12.
|16
|4
|1
|11
|11 - 26
|13
|13.
|16
|4
|1
|11
|17 - 26
|13
|14.
|15
|3
|3
|9
|13 - 24
|12
|15.
|15
|3
|2
|10
|15 - 29
|11
|16.
|16
|3
|2
|11
|11 - 23
|11
|17.
|1:2
|15
|1
|2
|12
|9 - 35
|5
|18.
|15
|1
|2
|12
|5 - 21
|5
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|Бенфика
|Мариу Жоау
|17 (6)
|Бенфика
|Рамуш Гонсалу
|17 (2)
|Порту
|Тареми Мехди
|16 (6)
|Спортинг Л
|Поте
|14 (9)
|Жил Висенте
|Франсиско Мартинес
|14 (2)
|Шавиш
|Гимарайнш Рикарду
|1 14
|Витория Гимарайнш
|Силва Тьягу
|2 11
|Витория Гимарайнш
|Ибрахим Бамба
|1 12
|Пасуш де Феррейра
|Джало Матшу
|1 11
|Пасуш де Феррейра
|Антунеш Виторину
|1 10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Маритиму 1:2 Риу Аве
Исход игры
Маритиму
48.4% (59)
Ничья
37.7% (46)
Риу Аве
13.9% (17)
Тотал 2.5
Больше
34.17% (41)
Меньше
65.83% (79)
Обе команды забьют
Да
66.67% (80)
Нет
33.33% (40)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32% (39)
1:0 Маритиму
26.2% (32)
2:1 Маритиму
19.7% (24)
1:2 Риу Аве
9.8% (12)
0:1 Риу Аве
4.1% (5)
2:2 Ничья
3.3% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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