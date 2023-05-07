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  4. Примейра-лига 2022-2023

Португалия: Примейра-лига
2022-2023

Тур: 31. Стадион: .
Маритиму
1:2
Второй тайм: 75'
Риу Аве
0'
32' Желтая карточка
Коста Витор
0:1
35' Гол
Эрнани Жорже
0:2
37' Гол
Руиз Леонардо
1:2
45' Гол
Коррея Фелиш
51' Желтая карточка
Катаму Жени

Ход матча

32'
Коста Витор
 
35'
0:1
Эрнани Жорже
(Монтейру Андре)
37'
0:2
Руиз Леонардо
(Miguel Nobrega)
45'
Коррея Фелиш
(Шадаш Бруну)
1:2
51'
Катаму Жени
 
53'
Морено Пабло
Valdemir
 
61'
 
Savio Alves
Miguel Nobrega
61'
 
Баэса Мигель
Монтейру Андре
62'
 
Перейра Андре
Руиз Леонардо
66'
 
Fabio Ronaldo
Эрнани Жорже
72'
Мендеш Диогу
Катаму Жени
 
72'
Винк Клаудио
Афонсо Жоао III
 
72'
Риаскос Брайан
Коста Витор
 
Прогнозы 122
Маритиму 48.4% (59)
X 37.7% (46)
Риу Аве 13.9% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Маритиму
Ничья
Риу Аве
4.25
3.50
4.00
Все Коэффициенты
31
Marcelo
Carne
27
Паулинью
Паулу
5
Зайнадин
Джуниор
15
Рене
94
Коста
Витор
21
Афонсо
Жоао
III
8
Valdemir
57
Катаму
Жени
23
Шадаш
Бруну
17
Коррея
Фелиш
7
Видигал
Андре
18
Жонатан
Луис
3
Miguel
Nobrega
33
Сантос
Адерлан
4
Патрик
II
20
Коштинья
10
Идрисси
Амин
6
Родригеш
Гонсалу
93
Витор
Пауло
27
Эрнани
Жорже
9
Руиз
Леонардо
17
Монтейру
Андре
Маритиму
4-2-3-1
Риу Аве
3-4-3

История личных встреч

Маритиму
Риу Аве

16 матчей

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
81.3%
4 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.8%
43.8%
11 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 7 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 6 побед

33 матча

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

12.1%
66.7%
21.2%
4 победы 22 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
48.5%
18.2%
11 побед 16 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:1
КЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ТМС
2:1
ТМС
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
ПЛ
3:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
КЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
КЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
КЛ
1:2
ПЛ
1:1

Голы

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

0.95
0.79

Среднее время на гол

95
114

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.79
0.79

Среднее время на гол

114
114

Всего голов

29
26

Голов в среднем за матч

0.88
0.79

Тотал матчей

2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
14
Больше 42%
Меньше 58%
19
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

102
114

Бомбардиры внутри турнира

Маритиму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видигал Андре 7 0.23
Винк Клаудио 4 (3) 0.13
Шадаш Бруну 3 0.1
Риаскос Брайан 3 0.1
Коррея Фелиш 2 0.06
Рене 1 0.03
Коста Витор 1 0.03
Дьедеррик Жоэль 1 0.03
Jesus Ramirez 1 0.03
Андраде Лео 1 0.03
Valdemir 1 0.03
Лиза Карлос 1 0.03
Катаму Жени 1 0.03
Морено Пабло 0 0
Паулинью Паулу 0 0
Moises Mosquera 0 0
Риу Аве
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якубу Абдул-Азиз 7 (2) 0.23
Боатенг Эммануль II 5 0.16
Fabio Ronaldo 3 0.1
Коштинья 3 0.1
Руиз Леонардо 3 0.1
Эрнани Жорже 2 0.06
Родригеш Гонсалу 2 0.06
Перейра Андре 1 (1) 0.03
Амарал Педру 1 0.03
Патрик II 1 0.03
Витор Пауло 1 0.03
Joao Graca 1 0.03
Сантос Адерлан 1 0.03
Панталон Ренато 1 0.03
Монтейру Андре 0 0
Гомеш Витор 0 0
Самарис Андреас 0 0
Жосуэ Са 0 0
Жока 0 0
Miguel Nobrega 0 0
Баэса Мигель 0 0

Карточки

Маритиму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Афонсо Жоао III 8 1
Коста Витор 8 1
Видигал Андре 6 1
Кошта Эдгар 4 2
Valdemir 6 0
Moises Mosquera 6 0
Бриту Рафаэл 5 0
Рене 3 1
Риаскос Брайан 4 0
Морено Пабло 2 1
Коста Матеуш 2 1
Marcelo Carne 3 0
Бельтраме Стефано 3 0
Винк Клаудио 3 0
Шадаш Бруну 3 0
Андраде Лео 3 0
Мендеш Диогу 3 0
Зайнадин Джуниор 2 0
Дьедеррик Жоэль 2 0
Чина Фабиу 2 0
Fernando de Lacerda Gomes 2 0
Паулинью Паулу 1 0
Макаридзе Георгий 1 0
Лео Перейра 1 0
Силва Мигел 1 0
Jesus Ramirez 1 0
Телеш Андре 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Лиза Карлос 1 0
Катаму Жени 1 0
Риу Аве
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Панталон Ренато 6 1
Joao Graca 7 0
Руиз Леонардо 5 1
Патрик II 6 0
Родригеш Гонсалу 4 1
Joao Ferreira2 4 1
Самарис Андреас 5 0
Витор Пауло 5 0
Жосуэ Са 5 0
Амарал Педру 5 0
Боатенг Эммануль II 5 0
Сантос Адерлан 3 1
Перейра Андре 4 0
Коштинья 4 0
Идрисси Амин 2 1
Гомеш Витор 3 0
Жонатан Луис 3 0
Fabio Ronaldo 3 0
Якубу Абдул-Азиз 2 0
Эрнани Жорже 1 0
Монтейру Андре 1 0
Жока 1 0
Savio Alves 1 0

Результаты матчей

Маритиму
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Риу Аве
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

6
13
Маритиму
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (10)
27% (4)
7% (1)
Риу Аве
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
27% (4)
40% (6)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

33
7

Волевые поражения

3
15
Маритиму
65.4%
34.6%
17 побед 9 поражений
Первый тайм
47% (14)
23% (7)
30% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (12)
40% (12)
20% (6)
Риу Аве
31.8%
68.2%
7 побед 15 поражений
Первый тайм
20% (6)
43% (13)
37% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
27% (8)
40% (12)

Сухие победы

9
6

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

38
8

Волевые поражения

9
28

Голы по времени матча

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 5
19 Не забивали 21
4
24%
2
13%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
2
12%
1
7%
46-60
2
12%
5
33%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Пропущено

22
24
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
6
27%
6
25%
31-45
6
27%
2
8%
46-60
5
23%
5
21%
61-75
3
14%
7
29%
29%
76-90

Забито

9
17
7 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 8
22 Не забивали 19
1
11%
2
12%
1-15
3
33%
1
6%
16-30
3
33%
5
29%
29%
31-45
1
11%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
1
11%
3
18%
76-90

Пропущено

35
10
15 В 1-м тайме 5
20 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 8
5
14%
1
10%
1-15
4
11%
2
20%
16-30
6
17%
2
20%
31-45
5
14%
1
10%
46-60
7
20%
2
20%
61-75
8
23%
2
20%
76-90

Забито

26
32
17 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 13
11 Не забивали 10
5
19%
4
13%
1-15
6
23%
3
9%
16-30
6
23%
7
22%
31-45
3
12%
3
9%
46-60
2
8%
9
28%
61-75
4
15%
6
19%
76-90

Пропущено

57
34
23 В 1-м тайме 15
34 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 20
5
9%
5
15%
1-15
6
11%
2
6%
16-30
12
21%
8
24%
31-45
11
19%
3
9%
46-60
12
21%
7
21%
61-75
11
19%
9
26%
76-90

Результаты последних матчей

Маритиму
(20 матчей)
25%
5%
70%
5 побед 1 ничья 14 поражений
Маритиму - Витория Гимарайнш 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2 Маритиму - Пасуш де Феррейра 3:1 Арока - Маритиму 1:0
Маритиму - Боавишта 4:2 Каза Пиа - Маритиму 2:0 Маритиму - Бенфика 0:3 Жил Висенте - Маритиму 2:0 Маритиму - Санта-Клара 3:1 Портимоненсе - Маритиму 2:1 Маритиму - Брага 1:2 Шавиш - Маритиму 2:1 Маритиму - Порту 0:2 Маритиму - Эшторил 1:0 Визела - Маритиму 3:0 Маритиму - Спортинг Л 1:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Спортинг Л - Маритиму 5:0 Фаренсе - Маритиму 2:0 Маритиму - Риу Аве 0:1
Риу Аве
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Риу Аве - Арока 1:0 Боавишта - Риу Аве 3:2 Риу Аве - Каза Пиа 1:1 Портимоненсе - Риу Аве 2:2
Риу Аве - Бенфика 0:1 Санта-Клара - Риу Аве 0:2 Риу Аве - Жил Висенте 2:1 Брага - Риу Аве 2:0 Риу Аве - Шавиш 1:0 Порту - Риу Аве 1:0 Риу Аве - Эшторил 2:0 Риу Аве - Спортинг Л 0:1 Визела - Риу Аве 3:1 Фамаликан - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Пасуш де Феррейра 0:1 Витория Гимарайнш - Риу Аве 0:0 Риу Аве - Маритиму 1:1 Риу Аве - Фаренсе 2:1 Риу Аве - Спортинг Л 0:2 Маритиму - Риу Аве 0:1

Результаты матчей

Маритиму
Риу Аве

Точный счет

1:2
5 раз 33%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
1:0
5 раз 33%
0:1
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
5:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
7 раз 47%
2
1 раз 7%
0
6 раз 40%
2
6 раз 40%
1
3 раза 20%

Точный счет

1:2
5 раз 17%
1:0
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
5:0
2 раза 7%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:0
7 раз 23%
0:1
5 раз 17%
1:1
3 раза 10%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 50%
0
11 раз 37%
3
2 раза 7%
2
1 раз 3%
4
1 раз 3%
0
10 раз 33%
1
10 раз 33%
2
9 раз 30%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Маритиму
Риу Аве

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
3
12
1.5
4
11
3
12
2.5
1
14
1
14
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
9
6
1
14
1.5
6
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
11
0.5
Больше Меньше
20
10
4
26
1.5
10
20
3
27
2.5
1
29
1
29
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 31 26 2 3 72 - 17 80
2.
Порту
 30 23 4 3 63 - 19 73
3.
Брага
 31 23 2 6 66 - 26 71
4.
Спортинг Л
 30 20 4 6 61 - 28 64
5.
Арока
 30 13 9 8 33 - 34 48
6.
Витория Гимарайнш
 30 13 5 12 29 - 36 44
7.
Фамаликан
 30 13 3 14 34 - 39 42
8.
Риу Аве
 2:1 31 11 8 12 33 - 36 41
9.
Шавиш
 30 10 10 10 30 - 34 40
10.
Каза Пиа
 31 11 7 13 28 - 35 40
11.
Боавишта
 31 11 7 13 37 - 49 40
12.
Визела
 30 11 6 13 33 - 32 39
13.
Портимоненсе
 31 10 4 17 24 - 40 34
14.
Жил Висенте
 31 8 7 16 28 - 39 31
15.
Эшторил
 31 8 4 19 26 - 46 28
16.
Маритиму
 1:2 31 6 4 21 28 - 58 22
17.
Пасуш де Феррейра
 30 5 5 20 23 - 52 20
18.
Санта-Клара
 31 4 7 20 22 - 50 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 16 14 1 1 45 - 12 43
2.
Порту
 15 13 0 2 39 - 10 39
3.
Спортинг Л
 15 12 1 2 38 - 9 37
4.
Брага
 15 11 2 2 32 - 8 35
5.
Боавишта
 16 8 5 3 22 - 20 29
6.
Арока
 15 9 2 4 21 - 16 29
7.
Фамаликан
 15 9 1 5 18 - 13 28
8.
Витория Гимарайнш
 15 8 3 4 14 - 12 27
9.
Риу Аве
 2:1 15 8 2 5 16 - 11 26
10.
Каза Пиа
 16 6 4 6 16 - 15 22
11.
Портимоненсе
 15 6 3 6 13 - 14 21
12.
Шавиш
 15 5 5 5 17 - 17 20
13.
Жил Висенте
 15 4 6 5 11 - 13 18
14.
Визела
 15 5 3 7 17 - 17 18
15.
Маритиму
 1:2 16 5 2 9 19 - 23 17
16.
Эшторил
 15 5 2 8 15 - 23 17
17.
Санта-Клара
 16 3 5 8 17 - 29 14
18.
Пасуш де Феррейра
 15 2 2 11 10 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 15 12 1 2 27 - 5 37
2.
Брага
 16 12 0 4 34 - 18 36
3.
Порту
 15 10 4 1 24 - 9 34
4.
Спортинг Л
 15 8 3 4 23 - 19 27
5.
Визела
 15 6 3 6 16 - 15 21
6.
Шавиш
 15 5 5 5 13 - 17 20
7.
Арока
 15 4 7 4 12 - 18 19
8.
Каза Пиа
 15 5 3 7 12 - 20 18
9.
Витория Гимарайнш
 15 5 2 8 15 - 24 17
10.
Риу Аве
 2:1 16 3 6 7 17 - 25 15
11.
Фамаликан
 15 4 2 9 16 - 26 14
12.
Портимоненсе
 16 4 1 11 11 - 26 13
13.
Жил Висенте
 16 4 1 11 17 - 26 13
14.
Пасуш де Феррейра
 15 3 3 9 13 - 24 12
15.
Боавишта
 15 3 2 10 15 - 29 11
16.
Эшторил
 16 3 2 11 11 - 23 11
17.
Маритиму
 1:2 15 1 2 12 9 - 35 5
18.
Санта-Клара
 15 1 2 12 5 - 21 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Примейра-лиге
  • — Вылет в Лигу Португалии 2

Топ бомбардиров
Бенфика Мариу Жоау 17 (6)
Бенфика Рамуш Гонсалу 17 (2)
Порту Тареми Мехди 16 (6)
Спортинг Л Поте 14 (9)
Жил Висенте Франсиско Мартинес 14 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Гимарайнш Рикарду 1 14
Витория Гимарайнш Силва Тьягу 2 11
Витория Гимарайнш Ибрахим Бамба 1 12
Пасуш де Феррейра Джало Матшу 1 11
Пасуш де Феррейра Антунеш Виторину 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Шадаш Бруну сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Коррея Фелиш бьет в цель!
    • 37'
      Miguel Nobrega сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      37'
      Г О О О О Л - Руиз Леонардо бьет в цель!
    • 35'
      Монтейру Андре сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      Г О О О О Л - Эрнани Жорже бьет в цель!
    • Желтая карточка
      32'
      Коста Витор получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 52% завершится победой Риу Аве.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.92. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.92 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 122
    Маритиму 48.4% (59)
    X 37.7% (46)
    Риу Аве 13.9% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Маритиму
    Ничья
    Риу Аве
    4.25
    3.50
    4.00
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Маритиму 1:2 Риу Аве онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Маритиму 1:2 Риу Аве

    Исход игры
    Маритиму
    48.4% (59)
    Ничья
    37.7% (46)
    Риу Аве
    13.9% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.17% (41)
    Меньше
    65.83% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (80)
    Нет
    33.33% (40)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32% (39)
    1:0 Маритиму
    26.2% (32)
    2:1 Маритиму
    19.7% (24)
    1:2 Риу Аве
    9.8% (12)
    0:1 Риу Аве
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    3.3% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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    Маритиму
    Риу Аве
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