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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Маркетти Маттео
Наполи
0:0
Первый тайм: 7'
Фиорентина
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Прогнозы 129
Наполи 83.7% (108)
X 14.7% (19)
Фиорентина 1.6% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Наполи
Ничья
Фиорентина
3.60
3.81
4.71
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
95
Голлини
Пьерлуиджи
22
Ди
Лоренцо
Джованни
55
Эстигор
Лео
3
Мин-Чжэ
Ким
17
Оливера
Матиас
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
4
Демме
Диего
7
Элмас
Эльиф
11
Лосано
Ирвинг
9
Осимхен
Виктор
81
Распадори
Джакомо
1
Терраччиано
Пьетро
2
Додо
Домилсон
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
15
Терзич
Алекса
34
Амрабат
Софьян
32
Дункан
Альфред
22
Гонсалес
Николас
5
Бонавентура
Джакомо
33
Соттиль
Рикардо
7
Йович
Лука
Наполи
4-3-3
Фиорентина
4-2-3-1

История личных встреч

Наполи
Фиорентина

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

34 матча

50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
10 побед 20 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:3
К
2:5
СA
1:2
СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.65
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.06
1.06

Среднее время на гол

85
85

Всего голов

46
43

Голов в среднем за матч

1.35
1.26

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

66
71

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 22 0.67
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.36
Элмас Эльиф 6 (1) 0.18
Зелиньски Пётр 3 0.09
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.09
Политано Маттео 3 (2) 0.09
Симеоне Джованни 3 0.09
Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.06
Мин-Чжэ Ким 2 0.06
Оливера Матиас 2 0.06
Ррахмани Амир 2 0.06
Распадори Джакомо 2 0.06
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 (2) 0.21
Гонсалес Николас 5 (2) 0.15
Йович Лука 4 0.12
Куаме Кристиан 4 0.12
Бонавентура Джакомо 4 0.12
Иконе Жонатан 3 0.09
Сапонара Риккардо 3 0.09
Бираги Кристиано 2 0.06
Мандрагора Роландо 2 0.06
Миленкович Никола 2 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Додо Домилсон 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Терзич Алекса 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Зелиньски Пётр 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 11 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 7 0
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Мартинес Лукас II 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Барак Антонин 4 0
Куаме Кристиан 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Дункан Альфред 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Миленкович Никола 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Кабрал Артур 3 0
Йович Лука 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Брекало Йосип 1 0
Терзич Алекса 1 0

Результаты матчей

Наполи
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Фиорентина
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

2
11
Наполи
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

1
11

Волевые поражения

33
20
Наполи
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Фиорентина
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

10
7

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

35
31

Голы по времени матча

Забито

34
21
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
5
15%
5
24%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
4
12%
6
29%
46-60
7
21%
1
5%
61-75
7
21%
4
19%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

33
24
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
2
6%
2
8%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
8
24%
9
38%
76-90

Пропущено

11
23
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
2
18%
5
22%
1-15
3
27%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Забито

67
45
30 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
7
10%
7
16%
1-15
9
13%
7
16%
16-30
14
21%
5
11%
31-45
10
15%
10
22%
46-60
12
18%
3
7%
61-75
15
22%
13
29%
76-90

Пропущено

25
39
11 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 25
2
8%
8
21%
1-15
5
20%
6
15%
16-30
4
16%
8
21%
31-45
6
24%
7
18%
46-60
5
20%
4
10%
61-75
3
12%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1
Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2
Фиорентина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2
Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Наполи
Фиорентина

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
5
2 раза 6%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Наполи
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
10
6
1.5
7
10
7
9
2.5
3
14
3
13
3.5
1
16
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
5
12
5
1.5
6
10
4
13
2.5
2
14
3
14
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
25
8
22
11
1.5
13
20
11
22
2.5
5
28
6
27
3.5
1
32
2
31
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 34 25 6 3 69 - 23 81
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 34 17 7 10 56 - 41 58
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 0:0 Заявка 34 12 11 11 45 - 39 47
9.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
10.
Торино
 Заявка 34 12 10 12 36 - 39 46
11.
Болонья
 Заявка 33 12 9 12 42 - 43 45
12.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
13.
Удинезе
 Заявка 33 10 13 10 43 - 41 43
14.
Эмполи
 Заявка 33 8 11 14 29 - 43 35
15.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 Заявка 33 6 9 18 27 - 51 27
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 0:0 Заявка 17 11 4 2 34 - 14 37
3.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 0:0 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 16 5 9 2 28 - 18 24
12.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Эмполи
 Заявка 16 6 4 6 16 - 19 22
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 0:0 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 0:0 Заявка 17 5 5 7 19 - 18 20
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 2 9 20 - 31 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 22 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Специя Ампаду Этан 1 9
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 11'
    Пока в спокойном темпе проходят стартовые минуты встречи, не удается "Наполи" порадовать своих поклонников яркой атакующей игрой.
  • 9'
    Естественно, отличное настроение сегодня на трибунах. А вот каков настрой игроков "Наполи", пока только предстоит узнать.
  • 8'
    Штрафной на правом фланге атаки заработали хозяева, однако с подачей Распадори гости справились. Получилась у них быстрая контратака, но Элмас на фланге обороны здорово сыграл в подкате против Гонсалеса.
  • 7'
    Первый удар "Наполи" в этой встрече в активе Элмаса - из-за пределов штрафной македонец пробил чуть левее створа.
  • 6'
    Стоит отметить, что "Фиорентина" претендует не только на победу в Лиге конференций, но и на Кубок Италии, где "фиалки" сыграют с "Интером". Не исключено, что "Наполи" и "Фиорентина" сыграют в матче за Суперкубок.
  • 5'
    Терзич протащил мяч по левому флангу и исполнил подачу на соотечественника Йовича, который головой пробил над перекладиной.
  • 4'
    Отметим, что команды встречались во Флоренции в конце августа, тогда забитых мячей зрители на "Артемио Франки" не дождались. А в апреле 2022 года "фиалки" победили в Неаполе - 2:3.
  • 3'
    "Фиорентина" же не претендует на попадание в еврокубки, отставание от шестерки составляет 12 очков. Может команда Винченцо Итальяно сосредоточиться на полуфинале Лиги конференций против "Базеля".
  • 2'
    Напомним, что "Наполи", сыграв на неделе вничью с "Удинезе", обеспечил себе чемпионский титул, сегодня первое появление неаполитанцев на стадионе имени Диего Армандо Марадоны.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался, поехали!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Diego Armando Maradona. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • 79 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Наполи 0:0 Фиорентина

Исход игры
Наполи
83.7% (108)
Ничья
14.7% (19)
Фиорентина
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.83% (79)
Меньше
34.17% (41)
Обе команды забьют
Да
76.67% (92)
Нет
23.33% (28)
Популярный счёт
2:1 Наполи
44.2% (57)
2:0 Наполи
14% (18)
1:1 Ничья
11.6% (15)
3:1 Наполи
7% (9)
1:0 Наполи
6.2% (8)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Фиорентина
1.6% (2)
3:2 Наполи
1.6% (2)
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