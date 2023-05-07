Первый тайм

11' Пока в спокойном темпе проходят стартовые минуты встречи, не удается "Наполи" порадовать своих поклонников яркой атакующей игрой.

9' Естественно, отличное настроение сегодня на трибунах. А вот каков настрой игроков "Наполи", пока только предстоит узнать.

8' Штрафной на правом фланге атаки заработали хозяева, однако с подачей Распадори гости справились. Получилась у них быстрая контратака, но Элмас на фланге обороны здорово сыграл в подкате против Гонсалеса.

7' Первый удар "Наполи" в этой встрече в активе Элмаса - из-за пределов штрафной македонец пробил чуть левее створа.

6' Стоит отметить, что "Фиорентина" претендует не только на победу в Лиге конференций, но и на Кубок Италии, где "фиалки" сыграют с "Интером". Не исключено, что "Наполи" и "Фиорентина" сыграют в матче за Суперкубок.

5' Терзич протащил мяч по левому флангу и исполнил подачу на соотечественника Йовича, который головой пробил над перекладиной.