Тур: 34. Стадион: Диего Армандо Марадона. Главный судья: Маркетти Маттео
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
55
Эстигор
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Эстигор ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
16 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Наполи
Фиорентина
20 матчей
85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед
14 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
34 матча
50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.4%
58.8%
11.8%
10 побед 20 ничьих 4 победы
Второй тайм
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
25
Голов в среднем за матч
1.65
1.47
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
18
18
Голов в среднем за матч
1.06
1.06
Среднее время на гол
85
85
Всего голов
46
43
Голов в среднем за матч
1.35
1.26
Тотал матчей
2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
66
71
Бомбардиры внутри турнира
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|22
|0.67
|Кварацхелия Хвича
|12 (2)
|0.36
|Элмас Эльиф
|6 (1)
|0.18
|Зелиньски Пётр
|3
|0.09
|Лосано Ирвинг
|3 (1)
|0.09
|Политано Маттео
|3 (2)
|0.09
|Симеоне Джованни
|3
|0.09
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0.06
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|2
|0.06
|Мин-Чжэ Ким
|2
|0.06
|Оливера Матиас
|2
|0.06
|Ррахмани Амир
|2
|0.06
|Распадори Джакомо
|2
|0.06
|Лоботка Станислав
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Н'Домбеле Тангай
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Гаэтано Джанлука
|0
|0
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кабрал Артур
|7 (2)
|0.21
|Гонсалес Николас
|5 (2)
|0.15
|Йович Лука
|4
|0.12
|Куаме Кристиан
|4
|0.12
|Бонавентура Джакомо
|4
|0.12
|Иконе Жонатан
|3
|0.09
|Сапонара Риккардо
|3
|0.09
|Бираги Кристиано
|2
|0.06
|Мандрагора Роландо
|2
|0.06
|Миленкович Никола
|2
|0.06
|Барак Антонин
|2
|0.06
|Додо Домилсон
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Терзич Алекса
|1
|0.03
|Соттиль Рикардо
|0
|0
|Амрабат Софьян
|0
|0
|Венути Лоренцо
|0
|0
|Журковски Шимон
|0
|0
Карточки
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Н'Домбеле Тангай
|5
|0
|Лучано Спаллетти
|3
|1
|Мин-Чжэ Ким
|4
|0
|Осимхен Виктор
|4
|0
|Руй Мариу
|2
|1
|Зелиньски Пётр
|3
|0
|Лосано Ирвинг
|3
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|3
|0
|Элмас Эльиф
|3
|0
|Жуан Жезус
|2
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|2
|0
|Лоботка Станислав
|2
|0
|Оливера Матиас
|2
|0
|Политано Маттео
|1
|0
|Симеоне Джованни
|1
|0
|Ррахмани Амир
|1
|0
|Эстигор Лео
|1
|0
|Дзербин Алессио
|1
|0
|Кварацхелия Хвича
|1
|0
|Распадори Джакомо
|1
|0
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амрабат Софьян
|11
|0
|Роша Игор II
|8
|1
|Мандрагора Роландо
|7
|0
|Додо Домилсон
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|5
|0
|Мартинес Лукас II
|5
|0
|Бонавентура Джакомо
|4
|0
|Барак Антонин
|4
|0
|Куаме Кристиан
|4
|0
|Иконе Жонатан
|4
|0
|Сапонара Риккардо
|3
|0
|Дункан Альфред
|3
|0
|Кастровилли Гаэтано
|3
|0
|Миленкович Никола
|3
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Гонсалес Николас
|3
|0
|Кабрал Артур
|3
|0
|Йович Лука
|2
|0
|Соттиль Рикардо
|1
|0
|Терраччиано Пьетро
|1
|0
|Брекало Йосип
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Результаты матчей
Наполи
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Фиорентина
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
1
Волевые поражения
2
11
Наполи
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
8
4
Волевые победы
1
11
Волевые поражения
33
20
Наполи
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Фиорентина
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
10
7
Волевые победы
8
12
Волевые поражения
35
31
Голы по времени матча
Забито
34
21
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
5
15%
5
24%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
4
12%
6
29%
46-60
7
21%
1
5%
61-75
7
21%
4
19%
76-90
Пропущено
14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90
Забито
33
24
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
2
6%
2
8%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
8
24%
9
38%
76-90
Пропущено
11
23
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
2
18%
5
22%
1-15
3
27%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
0
0%
4
17%
76-90
Забито
67
45
30 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
7
10%
7
16%
1-15
9
13%
7
16%
16-30
14
21%
5
11%
31-45
10
15%
10
22%
46-60
12
18%
3
7%
61-75
15
22%
13
29%
76-90
Пропущено
25
39
11 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 25
2
8%
8
21%
1-15
5
20%
6
15%
16-30
4
16%
8
21%
31-45
6
24%
7
18%
46-60
5
20%
4
10%
61-75
3
12%
6
15%
76-90
Результаты последних матчей
Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1
Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2
Фиорентина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2
Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0
Результаты матчей
Наполи
Фиорентина
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 33%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
5
2 раза 6%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Наполи
Фиорентина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
143
106
710
79
314
313
116
115
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
115
125
610
413
214
314
116
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
285
Больше Меньше
258
2211
1320
1122
528
627
132
231
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|34
|25
|6
|3
|69 - 23
|81
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|52 - 26
|64
|4.
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|62 - 35
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 39
|61
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 41
|58
|7.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|8.
|0:0 Заявка
|34
|12
|11
|11
|45 - 39
|47
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 45
|46
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|36 - 39
|46
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|42 - 43
|45
|12.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 49
|43
|13.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|43 - 41
|43
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|29 - 43
|35
|15.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 51
|27
|18.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 56
|27
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|0:0 Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 14
|37
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|4.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|0:0 Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|28 - 18
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 19
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|0:0 Заявка
|17
|5
|5
|7
|19 - 18
|20
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 31
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|22 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Специя
|Ампаду Этан
|1 9
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Наполи 0:0 Фиорентина
Исход игры
Наполи
83.7% (108)
Ничья
14.7% (19)
Фиорентина
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
65.83% (79)
Меньше
34.17% (41)
Обе команды забьют
Да
76.67% (92)
Нет
23.33% (28)
Популярный счёт
2:1 Наполи
44.2% (57)
2:0 Наполи
14% (18)
1:1 Ничья
11.6% (15)
3:1 Наполи
7% (9)
1:0 Наполи
6.2% (8)
2:2 Ничья
3.1% (4)
1:2 Фиорентина
1.6% (2)
3:2 Наполи
1.6% (2)
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