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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Наполи
 
Позже
Фиорентина
Прогнозы 36
Наполи 88.9% (32)
X 11.1% (4)
Фиорентина 0% (0)
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Наполи
Ничья
Фиорентина
3.80
4.12
4.32
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История личных встреч

Наполи
Фиорентина

20 матчей

85%
15%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

70%
25%
5%
14 побед 5 ничьих 0 побед

14 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

34 матча

50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
58.8%
11.8%
10 побед 20 ничьих 4 победы

Второй тайм

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СA
2:3
К
2:5
СA
1:2
СA
0:2
СA
6:0
СA
0:2
СA
3:4
СA
0:0
СA
1:0
СA
3:0
СA
0:0
СA
4:1
К
1:0
СA
3:3
СA
1:1
СA
2:1
СA
3:0
СA
0:1
К
1:3
СA
0:1
СA
1:2
СA
1:1
СA
2:1
СA
0:3
СA
0:0
СA
0:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
1:0

Голы

Всего голов

28
25

Голов в среднем за матч

1.65
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

18
18

Голов в среднем за матч

1.06
1.06

Среднее время на гол

85
85

Всего голов

46
43

Голов в среднем за матч

1.35
1.26

Тотал матчей

2.5
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 68%
Меньше 32%
11
17
Больше 50%
Меньше 50%
17
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

66
71

Бомбардиры внутри турнира

Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 22 0.67
Кварацхелия Хвича 12 (2) 0.36
Элмас Эльиф 6 (1) 0.18
Зелиньски Пётр 3 0.09
Лосано Ирвинг 3 (1) 0.09
Политано Маттео 3 (2) 0.09
Симеоне Джованни 3 0.09
Ди Лоренцо Джованни 2 0.06
Замбо-Ангисса Андре-Франк 2 0.06
Мин-Чжэ Ким 2 0.06
Оливера Матиас 2 0.06
Ррахмани Амир 2 0.06
Распадори Джакомо 2 0.06
Лоботка Станислав 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Н'Домбеле Тангай 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Гаэтано Джанлука 0 0
Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кабрал Артур 7 (2) 0.21
Гонсалес Николас 5 (2) 0.15
Йович Лука 4 0.12
Куаме Кристиан 4 0.12
Бонавентура Джакомо 4 0.12
Иконе Жонатан 3 0.09
Сапонара Риккардо 3 0.09
Бираги Кристиано 2 0.06
Мандрагора Роландо 2 0.06
Миленкович Никола 2 0.06
Барак Антонин 2 0.06
Додо Домилсон 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Терзич Алекса 1 0.03
Соттиль Рикардо 0 0
Амрабат Софьян 0 0
Венути Лоренцо 0 0
Журковски Шимон 0 0

Карточки

Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Н'Домбеле Тангай 5 0
Лучано Спаллетти 3 1
Мин-Чжэ Ким 4 0
Осимхен Виктор 4 0
Руй Мариу 2 1
Зелиньски Пётр 3 0
Лосано Ирвинг 3 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 3 0
Элмас Эльиф 3 0
Жуан Жезус 2 0
Ди Лоренцо Джованни 2 0
Лоботка Станислав 2 0
Оливера Матиас 2 0
Политано Маттео 1 0
Симеоне Джованни 1 0
Ррахмани Амир 1 0
Эстигор Лео 1 0
Дзербин Алессио 1 0
Кварацхелия Хвича 1 0
Распадори Джакомо 1 0
Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амрабат Софьян 11 0
Роша Игор II 8 1
Мандрагора Роландо 7 0
Додо Домилсон 4 1
Итальяно Виченцо 5 0
Мартинес Лукас II 5 0
Бонавентура Джакомо 4 0
Барак Антонин 4 0
Куаме Кристиан 4 0
Иконе Жонатан 4 0
Сапонара Риккардо 3 0
Дункан Альфред 3 0
Кастровилли Гаэтано 3 0
Миленкович Никола 3 0
Мале Юссеф 3 0
Гонсалес Николас 3 0
Кабрал Артур 3 0
Йович Лука 2 0
Соттиль Рикардо 1 0
Терраччиано Пьетро 1 0
Брекало Йосип 1 0
Терзич Алекса 1 0

Результаты матчей

Наполи
84.6%
15.4%
11 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (7)
50% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Фиорентина
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
1

Волевые поражения

2
11
Наполи
6.7%
93.3%
1 победа 14 поражений
Первый тайм
6% (1)
41% (7)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
29% (5)
65% (11)
Фиорентина
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
25% (4)
31% (5)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

8
4

Волевые победы

1
11

Волевые поражения

33
20
Наполи
42.9%
57.1%
12 побед 16 поражений
Первый тайм
24% (8)
45% (15)
30% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Фиорентина
39.1%
60.9%
9 побед 14 поражений
Первый тайм
24% (8)
42% (14)
33% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
36% (12)
33% (11)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

10
7

Волевые победы

8
12

Волевые поражения

35
31

Голы по времени матча

Забито

34
21
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 11
12 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
5
15%
5
24%
1-15
4
12%
3
14%
16-30
7
21%
2
10%
31-45
4
12%
6
29%
46-60
7
21%
1
5%
61-75
7
21%
4
19%
76-90

Пропущено

14
16
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
0
0%
3
19%
1-15
2
14%
1
6%
16-30
4
29%
5
31%
31-45
2
14%
4
25%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
2
13%
76-90

Забито

33
24
14 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 21
2
6%
2
8%
1-15
5
15%
4
17%
16-30
7
21%
3
13%
31-45
6
18%
4
17%
46-60
5
15%
2
8%
61-75
8
24%
9
38%
76-90

Пропущено

11
23
5 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 14
2
18%
5
22%
1-15
3
27%
5
22%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
4
36%
3
13%
46-60
2
18%
3
13%
61-75
0
0%
4
17%
76-90

Забито

67
45
30 В 1-м тайме 19
37 Во 2-м тайме 26
22 Забивали первыми 14
5 Не забивали 10
7
10%
7
16%
1-15
9
13%
7
16%
16-30
14
21%
5
11%
31-45
10
15%
10
22%
46-60
12
18%
3
7%
61-75
15
22%
13
29%
76-90

Пропущено

25
39
11 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 17
18 Не пропускали 25
2
8%
8
21%
1-15
5
20%
6
15%
16-30
4
16%
8
21%
31-45
6
24%
7
18%
46-60
5
20%
4
10%
61-75
3
12%
6
15%
76-90

Результаты последних матчей

Наполи
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Удинезе - Наполи 1:1 Наполи - Салернитана 1:1 Ювентус - Наполи 0:1 Наполи - Милан 1:1
Наполи - Верона 0:0 Милан - Наполи 1:0 Лечче - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:4 Торино - Наполи 0:4 Наполи - Айнтрахт Фр 3:0 Наполи - Аталанта 2:0 Наполи - Лацио 0:1 Эмполи - Наполи 0:2 Айнтрахт Фр - Наполи 0:2 Сассуоло - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 3:0 Специя - Наполи 0:3 Наполи - Рома 2:1 Салернитана - Наполи 0:2 Наполи - Кремонезе 2:2
Фиорентина
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Салернитана - Фиорентина 3:3 Фиорентина - Сампдория 5:0 Фиорентина - Кремонезе 0:0 Монца - Фиорентина 3:2
Фиорентина - Лех 2:3 Фиорентина - Аталанта 1:1 Лех - Фиорентина 1:4 Фиорентина - Специя 1:1 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Интер Милан - Фиорентина 0:1 Фиорентина - Лечче 1:0 Сивасспор - Фиорентина 1:4 Кремонезе - Фиорентина 0:2 Фиорентина - Сивасспор 1:0 Фиорентина - Милан 2:1 Верона - Фиорентина 0:3 Фиорентина - Брага 3:2 Фиорентина - Эмполи 1:1 Брага - Фиорентина 0:4 Ювентус - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Наполи
Фиорентина

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
2:1
3 раза 18%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
1
7 раз 41%
2
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
1:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:2
4 раза 12%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
0:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%

Точное количество голов

2
11 раз 33%
1
6 раз 18%
0
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
4 раза 12%
5
2 раза 6%
1
12 раз 36%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Наполи
Фиорентина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
3
10
6
1.5
7
10
7
9
2.5
3
14
3
13
3.5
1
16
1
15
4.5
1
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
5
12
5
1.5
6
10
4
13
2.5
2
14
3
14
3.5
1
16
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
5
0.5
Больше Меньше
25
8
22
11
1.5
13
20
11
22
2.5
5
28
6
27
3.5
1
32
2
31
4.5
1
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 33 25 5 3 69 - 23 80
2.
Лацио
 Заявка 33 19 7 7 52 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 Заявка 33 19 3 11 60 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 Заявка 33 16 10 7 53 - 39 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 33 12 9 12 42 - 43 45
10.
Монца
 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
13.
Удинезе
 Заявка 33 10 13 10 43 - 41 43
14.
Эмполи
 Заявка 33 8 11 14 29 - 43 35
15.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 Заявка 33 6 9 18 27 - 51 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 Заявка 33 3 12 18 29 - 59 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 16 10 4 2 31 - 18 34
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 16 5 9 2 28 - 18 24
12.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Эмполи
 Заявка 16 6 4 6 16 - 19 22
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 Заявка 16 7 3 6 30 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 2 9 20 - 31 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 22 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Фиорентина от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2023, осталось 2 дня 11 часов 18 минут.



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  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится ничьей.
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    • Прогнозы 36
    Наполи 88.9% (32)
    X 11.1% (4)
    Фиорентина 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Наполи
    Ничья
    Фиорентина
    3.80
    4.12
    4.32
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Наполи - Фиорентина

    Исход игры
    Наполи
    88.9% (32)
    Ничья
    11.1% (4)
    Фиорентина
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.71% (22)
    Меньше
    35.29% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    70.59% (24)
    Нет
    29.41% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Наполи
    41.7% (15)
    2:0 Наполи
    22.2% (8)
    3:1 Наполи
    8.3% (3)
    2:2 Ничья
    5.6% (2)
    1:0 Наполи
    5.6% (2)
    1:1 Ничья
    5.6% (2)
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