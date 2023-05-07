Первый тайм

6' Ушел от соперника по флангу Санабрия и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

5' Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Влашич, без помощи медиков не обойтись.

4' Теперь уже Влашича на газон уложил в силовой борьбе Мачин. Штрафной удар уже в сторону хозяев назначил судья.

3' В центре поля наступил на ногу сопернику Влашич в борьбе против Пессины. Штрафной удар исполнять гости.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.