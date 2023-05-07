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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Luca Zufferli
Торино
 
Позже
Монца

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 124
Торино 75.8% (94)
X 20.2% (25)
Монца 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Торино
Ничья
Монца
2.18
3.38
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Милинкович-Савич
Ваня
26
Джиджи
Коффи
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Лазаро
Валентино
27
Войвода
Мергим
28
Риччи
Самуэле
8
Илич
Иван
59
Миранчук
Алексей
16
Влашич
Никола
9
Санабрия
Антонио
16
Ди
Грегорио
Микеле
55
Иццо
Армандо
3
Мари
Пабло
5
Кальдирола
Лука
19
Биринделли
Самуэле
30
Аугусто
Карлос
7
Мачин
Хосе
32
Пессина
Маттео
84
Чиурриа
Патрик
10
Валоти
Матиа
47
Мота
Дани
Торино
3-4-2-1
Монца
3-4-2-1

История личных встреч

Торино
Монца

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ТМК
1:4
СA
1:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Санабрия Антонио 10 (1) 0.3
Миранчук Алексей 4 0.12
Влашич Никола 4 0.12
Карамо Янн 3 0.09
Радоньич Неманья 2 0.06
Синго Вилфред 2 0.06
Пеллегри Пьетро 2 0.06
Лукич Саша 2 (1) 0.06
Илич Иван 1 0.03
Эйна Ола 1 0.03
Буонджорно Алессандро 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Линетти Кароль 1 0.03
Джиджи Коффи 1 0.03
Войвода Мергим 0 0
Лазаро Валентино 0 0
Шуурс Перр 0 0
Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аугусто Карлос 6 0.18
Чиурриа Патрик 5 0.15
Капрари Джанлука 4 (1) 0.12
Пессина Маттео 4 (3) 0.12
Мота Дани 4 0.12
Сенси Стефано 3 0.09
Колпани Андреа 3 0.09
Петанья Андреа 2 (1) 0.06
Кальдирола Лука 2 0.06
Ровелла Николо 1 0.03
Мари Пабло 1 0.03
Донати Джулио 1 0.03
Гюткьяр Кристиан 1 0.03
Иццо Армандо 1 0.03
Раноккья Филиппо 1 0.03
Мачин Хосе 0 0
Барберис Андреа 0 0
Ди Грегорио Микеле 0 0
Биринделли Самуэле 0 0

Карточки

Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 8 0
Буонджорно Алессандро 8 0
Юрич Иван 3 2
Эйна Ола 5 0
Шуурс Перр 5 0
Риччи Самуэле 5 0
Синго Вилфред 5 0
Лазаро Валентино 4 0
Санабрия Антонио 4 0
Лукич Саша 4 0
Милинкович-Савич Ваня 4 0
Родригес Рикардо 3 0
Войвода Мергим 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Джиджи Коффи 2 0
Гравильон Эндрю 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Влашич Никола 1 0
Карамо Янн 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Илич Иван 1 0
Адопо Ндари 1 0
Илкхан Эмирхан 1 0
Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иццо Армандо 9 0
Сенси Стефано 7 0
Биринделли Самуэле 7 0
Марлон 6 0
Пессина Маттео 6 0
Капрари Джанлука 6 0
Ровелла Николо 4 1
Палладино Раффаэле 5 0
Донати Джулио 3 1
Кальдирола Лука 4 0
Чиурриа Патрик 4 0
Мачин Хосе 4 0
Мари Пабло 3 0
Аугусто Карлос 3 0
Д'Аллесандро Марко 2 0
Петанья Андреа 2 0
Антов Валентин 2 0
Валоти Матиа 1 0
Молина Сальваторе 1 0
Мота Дани 1 0
Колпани Андреа 1 0
Раноккья Филиппо 1 0
Бондо Варрен 1 0

Результаты матчей

Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

6
6
Торино
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
10

Волевые поражения

17
18
Торино
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Монца
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)

Сухие победы

6
8

Сухие поражения

9
9

Волевые победы

15
12

Волевые поражения

23
24

Голы по времени матча

Забито

13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
0
0%
2
11%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
2
15%
3
17%
76-90

Пропущено

16
23
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
19%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
4
25%
7
30%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Забито

22
22
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
7
32%
6
27%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
18%
6
27%
61-75
4
18%
4
18%
76-90

Пропущено

22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
9%
6
27%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
6
27%
2
9%
76-90

Забито

35
40
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
2
6%
3
8%
1-15
6
17%
6
15%
16-30
11
31%
8
20%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
6
17%
9
23%
61-75
6
17%
7
18%
76-90

Пропущено

38
45
16 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 24
5
13%
7
16%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
8
21%
7
16%
31-45
5
13%
8
18%
46-60
9
24%
10
22%
61-75
8
21%
6
13%
76-90

Результаты последних матчей

Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1
Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1
Монца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1
Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4

Результаты матчей

Торино
Монца

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%

Точный счет

1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 47%
2
7 раз 41%
0
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%

Точный счет

0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 45%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%

Тоталы голов в матче

Торино
Монца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
14
3
3
13
1.5
7
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
2
0.5
Больше Меньше
11
5
7
10
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
8
0.5
Больше Меньше
25
8
10
23
1.5
12
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 33 25 5 3 69 - 23 80
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 34 17 7 10 56 - 41 58
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 33 12 9 12 42 - 43 45
10.
Монца
 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
13.
Удинезе
 Заявка 33 10 13 10 43 - 41 43
14.
Эмполи
 Заявка 33 8 11 14 29 - 43 35
15.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 Заявка 33 6 9 18 27 - 51 27
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
3.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 16 5 9 2 28 - 18 24
12.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Эмполи
 Заявка 16 6 4 6 16 - 19 22
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 2 9 20 - 31 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 22 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Специя Ампаду Этан 1 9
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • Угловой
    6'
    Ушел от соперника по флангу Санабрия и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
  • 5'
    Пауза в матче. В прошлом эпизоде получил небольшое повреждение Влашич, без помощи медиков не обойтись.
  • 4'
    Теперь уже Влашича на газон уложил в силовой борьбе Мачин. Штрафной удар уже в сторону хозяев назначил судья.
  • 3'
    В центре поля наступил на ногу сопернику Влашич в борьбе против Пессины. Штрафной удар исполнять гости.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. итальянская Серия А продолжится сегодня интересным поединком между "Торино" и "Монцой". Комментировать эту встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
  • Первый тайм
  • 7'
    Чиурриа Патрик из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    7'
    Войвода Мергим из команды Торино разыграл угловой с левого угла.
  • 6'
    Мари Пабло получил травму и заменен. Марлон выходит на поле.
  • 6'
    Монца совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 5'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    4'
    Мари Пабло на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 4'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 4'
    Ди Грегорио Микеле взял и забрал мяч на выходе
  • 3'
    Торино контролирует мяч.
  • 3'
    Матч возобновлен
  • 2'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    1'
    Судья сигнализирует, что Иццо Армандо из команды Монца поставил подножку. Пострадал Влашич Никола
  • 1'
    Торино контролирует мяч.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Торино начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торино - Монца

Исход игры
Торино
75.8% (94)
Ничья
20.2% (25)
Монца
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.17% (47)
Меньше
59.83% (70)
Обе команды забьют
Да
57.26% (67)
Нет
42.74% (50)
Популярный счёт
2:1 Торино
29.8% (37)
1:0 Торино
25.8% (32)
1:1 Ничья
16.1% (20)
2:0 Торино
13.7% (17)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:2 Монца
2.4% (3)
3:1 Торино
1.6% (2)
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