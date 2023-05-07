Тур: 34. Стадион: Олимпийский стадион (Турин). Главный судья: Luca Zufferli
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
26
Джиджи
Коффи
55
Иццо
Армандо
10
Валоти
Матиа
47
Мота
Дани
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Джиджи КоффиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
-
21 Адопо НдариПолузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Иццо АрмандоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Валоти МатиаПолузащитник
-
47 Мота ДаниНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
4 МарлонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Stefano Citterio
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Торино
Монца
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Санабрия Антонио
|10 (1)
|0.3
|Миранчук Алексей
|4
|0.12
|Влашич Никола
|4
|0.12
|Карамо Янн
|3
|0.09
|Радоньич Неманья
|2
|0.06
|Синго Вилфред
|2
|0.06
|Пеллегри Пьетро
|2
|0.06
|Лукич Саша
|2 (1)
|0.06
|Илич Иван
|1
|0.03
|Эйна Ола
|1
|0.03
|Буонджорно Алессандро
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Линетти Кароль
|1
|0.03
|Джиджи Коффи
|1
|0.03
|Войвода Мергим
|0
|0
|Лазаро Валентино
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аугусто Карлос
|6
|0.18
|Чиурриа Патрик
|5
|0.15
|Капрари Джанлука
|4 (1)
|0.12
|Пессина Маттео
|4 (3)
|0.12
|Мота Дани
|4
|0.12
|Сенси Стефано
|3
|0.09
|Колпани Андреа
|3
|0.09
|Петанья Андреа
|2 (1)
|0.06
|Кальдирола Лука
|2
|0.06
|Ровелла Николо
|1
|0.03
|Мари Пабло
|1
|0.03
|Донати Джулио
|1
|0.03
|Гюткьяр Кристиан
|1
|0.03
|Иццо Армандо
|1
|0.03
|Раноккья Филиппо
|1
|0.03
|Мачин Хосе
|0
|0
|Барберис Андреа
|0
|0
|Ди Грегорио Микеле
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
Карточки
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Линетти Кароль
|8
|0
|Буонджорно Алессандро
|8
|0
|Юрич Иван
|3
|2
|Эйна Ола
|5
|0
|Шуурс Перр
|5
|0
|Риччи Самуэле
|5
|0
|Синго Вилфред
|5
|0
|Лазаро Валентино
|4
|0
|Санабрия Антонио
|4
|0
|Лукич Саша
|4
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|4
|0
|Родригес Рикардо
|3
|0
|Войвода Мергим
|3
|0
|Пеллегри Пьетро
|3
|0
|Джиджи Коффи
|2
|0
|Гравильон Эндрю
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Влашич Никола
|1
|0
|Карамо Янн
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Адопо Ндари
|1
|0
|Илкхан Эмирхан
|1
|0
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иццо Армандо
|9
|0
|Сенси Стефано
|7
|0
|Биринделли Самуэле
|7
|0
|Марлон
|6
|0
|Пессина Маттео
|6
|0
|Капрари Джанлука
|6
|0
|Ровелла Николо
|4
|1
|Палладино Раффаэле
|5
|0
|Донати Джулио
|3
|1
|Кальдирола Лука
|4
|0
|Чиурриа Патрик
|4
|0
|Мачин Хосе
|4
|0
|Мари Пабло
|3
|0
|Аугусто Карлос
|3
|0
|Д'Аллесандро Марко
|2
|0
|Петанья Андреа
|2
|0
|Антов Валентин
|2
|0
|Валоти Матиа
|1
|0
|Молина Сальваторе
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Колпани Андреа
|1
|0
|Раноккья Филиппо
|1
|0
|Бондо Варрен
|1
|0
Результаты матчей
Торино
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
53% (9)
18% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (4)
35% (6)
41% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
6
6
Торино
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
29% (5)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
41% (7)
24% (4)
Монца
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
25% (4)
44% (7)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
10
Волевые поражения
17
18
Торино
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
42% (14)
27% (9)
Монца
50%
50%
12 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
30% (10)
42% (14)
Сухие победы
6
8
Сухие поражения
9
9
Волевые победы
15
12
Волевые поражения
23
24
Голы по времени матча
Забито
13
18
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
0
0%
2
11%
1-15
2
15%
4
22%
16-30
4
31%
2
11%
31-45
3
23%
4
22%
46-60
2
15%
3
17%
61-75
2
15%
3
17%
76-90
Пропущено
16
23
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
19%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
3
19%
3
13%
46-60
4
25%
7
30%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Забито
22
22
13 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
18 Не забивали 18
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
2
9%
16-30
7
32%
6
27%
31-45
1
5%
3
14%
46-60
4
18%
6
27%
61-75
4
18%
4
18%
76-90
Пропущено
22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
9%
6
27%
1-15
2
9%
3
14%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
5
23%
3
14%
61-75
6
27%
2
9%
76-90
Забито
35
40
19 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 23
17 Забивали первыми 14
8 Не забивали 7
2
6%
3
8%
1-15
6
17%
6
15%
16-30
11
31%
8
20%
31-45
4
11%
7
18%
46-60
6
17%
9
23%
61-75
6
17%
7
18%
76-90
Пропущено
38
45
16 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 24
5
13%
7
16%
1-15
3
8%
7
16%
16-30
8
21%
7
16%
31-45
5
13%
8
18%
46-60
9
24%
10
22%
61-75
8
21%
6
13%
76-90
Результаты последних матчей
Торино
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сампдория - Торино 0:2 Торино - Аталанта 1:2 Лацио - Торино 0:1 Торино - Салернитана 1:1
Торино - Рома 0:1 Сассуоло - Торино 1:1 Торино - Наполи 0:4 Лечче - Торино 0:2 Торино - Болонья 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Торино - Кремонезе 2:2 Милан - Торино 1:0 Торино - Удинезе 1:0 Фиорентина - Торино 2:1 Эмполи - Торино 2:2 Фиорентина - Торино 0:1 Торино - Специя 0:1 Милан - Торино 0:1 Салернитана - Торино 1:1 Торино - Верона 1:1
Монца
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Монца - Рома 1:1 Специя - Монца 0:2 Монца - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Монца 0:1
Удинезе - Монца 2:2 Монца - Лацио 0:2 Монца - Кремонезе 1:1 Верона - Монца 1:1 Монца - Эмполи 2:1 Салернитана - Монца 3:0 Монца - Милан 0:1 Болонья - Монца 0:1 Монца - Сампдория 2:2 Ювентус - Монца 0:2 Монца - Сассуоло 1:1 Ювентус - Монца 2:1 Кремонезе - Монца 2:3 Монца - Интер Милан 2:2 Фиорентина - Монца 1:1 Монца - Торино 1:4
Результаты матчей
Торино
Монца
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
2
3 раза 19%
1
7 раз 41%
2
5 раз 29%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
Точный счет
1:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
0:2
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 47%
2
7 раз 41%
0
2 раза 12%
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
0:1
6 раз 18%
1:1
6 раз 18%
1:0
5 раз 15%
1:2
4 раза 12%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
1:1
6 раз 18%
0:2
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 45%
2
10 раз 30%
0
8 раз 24%
1
13 раз 39%
0
8 раз 24%
2
8 раз 24%
3
4 раза 12%
Тоталы голов в матче
Торино
Монца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
143
313
710
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
152
Больше Меньше
115
710
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
258
Больше Меньше
258
1023
1221
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|69 - 23
|80
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|52 - 26
|64
|4.
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|62 - 35
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 39
|61
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 41
|58
|7.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|42 - 43
|45
|10.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 49
|43
|13.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|43 - 41
|43
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|29 - 43
|35
|15.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 51
|27
|18.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 56
|27
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|3.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|4.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|28 - 18
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 19
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 31
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|22 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Специя
|Ампаду Этан
|1 9
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Торино - Монца
Исход игры
Торино
75.8% (94)
Ничья
20.2% (25)
Монца
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
40.17% (47)
Меньше
59.83% (70)
Обе команды забьют
Да
57.26% (67)
Нет
42.74% (50)
Популярный счёт
2:1 Торино
29.8% (37)
1:0 Торино
25.8% (32)
1:1 Ничья
16.1% (20)
2:0 Торино
13.7% (17)
2:2 Ничья
3.2% (4)
1:2 Монца
2.4% (3)
3:1 Торино
1.6% (2)
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