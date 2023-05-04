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  3. Италия
  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: .
Аталанта
 
Позже
Ювентус
Прогнозы 43
Аталанта 16.3% (7)
X 39.5% (17)
Ювентус 44.2% (19)
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Аталанта
Ничья
Ювентус
2.51
3.50
3.10
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История личных встреч

Аталанта
Ювентус

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 19 побед

35 матчей

8.6%
25.7%
65.7%
3 победы 9 ничьих 23 победы

Первый тайм

14.3%
37.1%
48.6%
5 побед 13 ничьих 17 побед

Второй тайм

17.1%
28.6%
54.3%
6 побед 10 ничьих 19 побед

История матчей

СA
3:3
СA
1:1
СA
0:1
ТМК
3:1
К
1:2
СA
1:0
СA
1:1
СA
2:2
СA
1:3
СA
1:1
К
3:0
СA
2:2
СA
2:0
К
1:0
К
0:1
СA
2:2
СA
2:2
К
3:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:3
СA
1:0
СA
1:4
СA
0:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:2
СA
2:1
СA
2:5
СA
2:2
СA
1:3
СA
0:4
СA
1:0

Голы

Всего голов

17
17

Голов в среднем за матч

1
0.94

Среднее время на гол

90
95

Всего голов

35
37

Голов в среднем за матч

1.94
2.18

Среднее время на гол

46
41

Всего голов

52
54

Голов в среднем за матч

1.49
1.54

Тотал матчей

2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

60
58

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукман Адемола 13 (3) 0.39
Копмейнерс Тëн 7 (2) 0.21
Хёйлунн Расмус 7 0.21
Дзаппакоста Давиде 3 0.09
Пашалич Марио 3 0.09
Де Рон Мартен 3 0.09
Меле Йоаким 3 0.09
Бога Жереми 2 0.06
Сапата Дуван 2 0.06
Муриэль Луис 2 (1) 0.06
Толой Рафаэл 2 0.06
Скальвини Джорджио 2 0.06
Малиновский Руслан 1 0.03
Эдерсон Хонорато 1 0.03
Хатебур Ханс 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Цортеа Надир 1 0.03
Соппи Брэндон 0 0
Джимсити Берат 0 0
Руджери Маттео 0 0
Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 9 (2) 0.27
Рабио Адриен 8 0.24
Милик Аркадиуш 7 0.21
Кин Мойзе 6 0.18
Ди Мария Анхель 4 (1) 0.12
Костич Филип 3 0.09
Данило Луис 3 0.09
Бремер Глейсон 3 0.09
Фаджоли Николо 2 0.06
Куадрадо Хуан 1 0.03
Маккенни Уэстон 1 0.03
Бонуччи Леонардо 1 0.03
Паредес Леандро 1 0.03
Соуле Матиас 1 0.03
Кьеза Федерико 0 0
Миретти Фабио 0 0
Алекс Сандро 0 0
Локателли Мануэль 0 0
Айлинг Самуэль 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хатебур Ханс 7 0
Толой Рафаэл 6 0
Де Рон Мартен 6 0
Копмейнерс Тëн 6 0
Скальвини Джорджио 6 0
Меле Йоаким 4 1
Демирал Мерих 5 0
Муриэль Луис 1 2
Эдерсон Хонорато 4 0
Паломино Хосе 4 0
Дзаппакоста Давиде 4 0
Джимсити Берат 3 0
Пашалич Марио 3 0
Лукман Адемола 3 0
Руджери Маттео 3 0
Джан Пьеро Гасперини 3 0
Малиновский Руслан 2 0
Околи Меме 2 0
Соппи Брэндон 2 0
Цортеа Надир 2 0
Сапата Дуван 1 0
Муссо Хуан 1 0
Хёйлунн Расмус 1 0
Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Локателли Мануэль 8 0
Рабио Адриен 7 0
Алекс Сандро 5 1
Паредес Леандро 5 1
Кин Мойзе 5 1
Бремер Глейсон 6 0
Куадрадо Хуан 4 1
Массимилиано Аллегри 4 1
Данило Луис 4 0
Милик Аркадиуш 2 1
Костич Филип 3 0
Фаджоли Николо 3 0
Гатти Федерико 3 0
Ди Мария Анхель 1 1
Бонуччи Леонардо 2 0
Кьеза Федерико 2 0
Ровелла Николо 2 0
Миретти Фабио 2 0
Щесны Войцех 1 0
Айлинг Самуэль 1 0

Результаты матчей

Аталанта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ювентус
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

8
0

Волевые поражения

7
4
Аталанта
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Ювентус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

3
7

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

6
3

Волевые поражения

24
36
Аталанта
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Ювентус
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
18% (6)
52% (17)

Сухие победы

5
9

Сухие поражения

8
13

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

31
40

Голы по времени матча

Забито

31
14
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
1
3%
1
7%
1-15
5
16%
2
14%
16-30
7
23%
4
29%
31-45
8
26%
2
14%
46-60
4
13%
4
29%
61-75
6
19%
1
7%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
4
20%
4
29%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
4
20%
0
0%
76-90

Забито

26
36
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
1
4%
5
14%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
7
27%
6
17%
31-45
8
31%
7
19%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
5
19%
9
25%
76-90

Пропущено

18
14
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
11%
2
14%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
6
43%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
1
7%
76-90

Забито

57
50
24 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
2
4%
6
12%
1-15
8
14%
7
14%
16-30
14
25%
10
20%
31-45
16
28%
9
18%
46-60
6
11%
8
16%
61-75
11
19%
10
20%
76-90

Пропущено

38
28
16 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 16
5
13%
4
14%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
6
16%
9
32%
31-45
8
21%
6
21%
46-60
7
18%
5
18%
61-75
7
18%
1
4%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1
Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2
Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1
Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0

Результаты матчей

Аталанта
Ювентус

Точный счет

0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
8
1 раз 6%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%

Точный счет

0:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:2
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
12 раз 36%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
8
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%

Тоталы голов в матче

Аталанта
Ювентус

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
2
8
8
1.5
11
6
4
12
2.5
7
10
1
15
3.5
3
14
1
15
4.5
1
15
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
3
0.5
Больше Меньше
11
5
10
7
1.5
2
14
2
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
6
0.5
Больше Меньше
26
7
18
15
1.5
13
20
6
27
2.5
8
25
1
32
3.5
3
30
1
32
4.5
1
32
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 33 25 5 3 69 - 23 80
2.
Лацио
 Заявка 33 19 7 7 52 - 24 64
3.
Ювентус
 Заявка 33 19 6 8 50 - 28 63
4.
Интер Милан
 Заявка 33 19 3 11 60 - 35 60
5.
Аталанта
 Заявка 33 17 7 9 56 - 39 58
6.
Рома
 Заявка 33 17 7 9 45 - 31 58
7.
Милан
 Заявка 33 16 10 7 53 - 39 58
8.
Фиорентина
 Заявка 33 12 10 11 45 - 39 46
9.
Болонья
 Заявка 33 12 9 12 42 - 43 45
10.
Монца
 Заявка 33 12 9 12 41 - 44 45
11.
Торино
 Заявка 33 12 9 12 35 - 38 45
12.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
13.
Удинезе
 Заявка 33 10 13 10 43 - 41 43
14.
Эмполи
 Заявка 33 8 11 14 29 - 43 35
15.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
16.
Лечче
 Заявка 33 7 10 16 28 - 40 31
17.
Верона
 Заявка 33 6 9 18 27 - 51 27
18.
Специя
 Заявка 33 5 12 16 28 - 54 27
19.
Кремонезе
 Заявка 33 3 12 18 29 - 59 21
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 16 11 3 2 34 - 14 36
3.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
4.
Милан
 Заявка 16 10 4 2 31 - 18 34
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 16 10 2 4 24 - 10 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Аталанта
 Заявка 16 8 3 5 30 - 21 27
9.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 16 5 9 2 28 - 18 24
12.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Эмполи
 Заявка 16 6 4 6 16 - 19 22
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 16 5 5 6 13 - 16 20
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 16 3 7 6 16 - 20 16
19.
Кремонезе
 Заявка 16 2 4 10 10 - 26 10
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 16 9 4 3 25 - 10 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
5.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
6.
Интер Милан
 Заявка 16 7 3 6 30 - 25 24
7.
Ювентус
 Заявка 16 7 3 6 14 - 14 24
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 16 6 4 6 18 - 23 22
10.
Фиорентина
 Заявка 16 5 4 7 19 - 18 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 2 9 20 - 31 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 16 2 4 10 12 - 28 10
19.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
20.
Верона
 Заявка 16 0 7 9 8 - 21 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 22 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (4)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Верона Амионе Бруно 1 9
Весь список
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Ювентус от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 7 мая 2023, осталось 2 дня 5 часов 48 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 34.9% пользователей.
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    • Прогнозы 43
    Аталанта 16.3% (7)
    X 39.5% (17)
    Ювентус 44.2% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Ювентус
    2.51
    3.50
    3.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аталанта - Ювентус онлайн

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    Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус

    Исход игры
    Аталанта
    16.3% (7)
    Ничья
    39.5% (17)
    Ювентус
    44.2% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.62% (20)
    Меньше
    52.38% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (35)
    Нет
    16.67% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.9% (15)
    1:2 Ювентус
    30.2% (13)
    2:1 Аталанта
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    4.7% (2)
    1:0 Аталанта
    4.7% (2)
    0:2 Ювентус
    4.7% (2)
    0:1 Ювентус
    4.7% (2)
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    Аталанта
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