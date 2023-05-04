Тур: 34. Стадион: Гевисс Стэдиум.
История личных встреч
Аталанта
Ювентус
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
100%
5 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
71.4%
6 побед 5 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 19 побед
35 матчей
8.6%
25.7%
65.7%
3 победы 9 ничьих 23 победы
Первый тайм
14.3%
37.1%
48.6%
5 побед 13 ничьих 17 побед
Второй тайм
17.1%
28.6%
54.3%
6 побед 10 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
17
Голов в среднем за матч
1
0.94
Среднее время на гол
90
95
Всего голов
35
37
Голов в среднем за матч
1.94
2.18
Среднее время на гол
46
41
Всего голов
52
54
Голов в среднем за матч
1.49
1.54
Тотал матчей
2.5
28
Больше 80%
Меньше 20%
7
21
Больше 60%
Меньше 40%
14
15
Больше 43%
Меньше 57%
20
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
60
58
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукман Адемола
|13 (3)
|0.39
|Копмейнерс Тëн
|7 (2)
|0.21
|Хёйлунн Расмус
|7
|0.21
|Дзаппакоста Давиде
|3
|0.09
|Пашалич Марио
|3
|0.09
|Де Рон Мартен
|3
|0.09
|Меле Йоаким
|3
|0.09
|Бога Жереми
|2
|0.06
|Сапата Дуван
|2
|0.06
|Муриэль Луис
|2 (1)
|0.06
|Толой Рафаэл
|2
|0.06
|Скальвини Джорджио
|2
|0.06
|Малиновский Руслан
|1
|0.03
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.03
|Хатебур Ханс
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Цортеа Надир
|1
|0.03
|Соппи Брэндон
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|9 (2)
|0.27
|Рабио Адриен
|8
|0.24
|Милик Аркадиуш
|7
|0.21
|Кин Мойзе
|6
|0.18
|Ди Мария Анхель
|4 (1)
|0.12
|Костич Филип
|3
|0.09
|Данило Луис
|3
|0.09
|Бремер Глейсон
|3
|0.09
|Фаджоли Николо
|2
|0.06
|Куадрадо Хуан
|1
|0.03
|Маккенни Уэстон
|1
|0.03
|Бонуччи Леонардо
|1
|0.03
|Паредес Леандро
|1
|0.03
|Соуле Матиас
|1
|0.03
|Кьеза Федерико
|0
|0
|Миретти Фабио
|0
|0
|Алекс Сандро
|0
|0
|Локателли Мануэль
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хатебур Ханс
|7
|0
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Де Рон Мартен
|6
|0
|Копмейнерс Тëн
|6
|0
|Скальвини Джорджио
|6
|0
|Меле Йоаким
|4
|1
|Демирал Мерих
|5
|0
|Муриэль Луис
|1
|2
|Эдерсон Хонорато
|4
|0
|Паломино Хосе
|4
|0
|Дзаппакоста Давиде
|4
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Пашалич Марио
|3
|0
|Лукман Адемола
|3
|0
|Руджери Маттео
|3
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|3
|0
|Малиновский Руслан
|2
|0
|Околи Меме
|2
|0
|Соппи Брэндон
|2
|0
|Цортеа Надир
|2
|0
|Сапата Дуван
|1
|0
|Муссо Хуан
|1
|0
|Хёйлунн Расмус
|1
|0
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Локателли Мануэль
|8
|0
|Рабио Адриен
|7
|0
|Алекс Сандро
|5
|1
|Паредес Леандро
|5
|1
|Кин Мойзе
|5
|1
|Бремер Глейсон
|6
|0
|Куадрадо Хуан
|4
|1
|Массимилиано Аллегри
|4
|1
|Данило Луис
|4
|0
|Милик Аркадиуш
|2
|1
|Костич Филип
|3
|0
|Фаджоли Николо
|3
|0
|Гатти Федерико
|3
|0
|Ди Мария Анхель
|1
|1
|Бонуччи Леонардо
|2
|0
|Кьеза Федерико
|2
|0
|Ровелла Николо
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Щесны Войцех
|1
|0
|Айлинг Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Аталанта
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
25% (4)
25% (4)
Ювентус
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
12% (2)
35% (6)
53% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
18% (3)
65% (11)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
8
0
Волевые поражения
7
4
Аталанта
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
18% (3)
53% (9)
Ювентус
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
3
7
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
6
3
Волевые поражения
24
36
Аталанта
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
30% (10)
33% (11)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (13)
21% (7)
39% (13)
Ювентус
33.3%
66.7%
9 побед 18 поражений
Первый тайм
15% (5)
48% (16)
36% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (10)
18% (6)
52% (17)
Сухие победы
5
9
Сухие поражения
8
13
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
31
40
Голы по времени матча
Забито
31
14
13 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 22
1
3%
1
7%
1-15
5
16%
2
14%
16-30
7
23%
4
29%
31-45
8
26%
2
14%
46-60
4
13%
4
29%
61-75
6
19%
1
7%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 8
3
15%
2
14%
1-15
2
10%
1
7%
16-30
4
20%
3
21%
31-45
4
20%
4
29%
46-60
3
15%
4
29%
61-75
4
20%
0
0%
76-90
Забито
26
36
11 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 20
12 Забивали первыми 12
18 Не забивали 18
1
4%
5
14%
1-15
3
12%
5
14%
16-30
7
27%
6
17%
31-45
8
31%
7
19%
46-60
2
8%
4
11%
61-75
5
19%
9
25%
76-90
Пропущено
18
14
7 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 8
2
11%
2
14%
1-15
3
17%
2
14%
16-30
2
11%
6
43%
31-45
4
22%
2
14%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
1
7%
76-90
Забито
57
50
24 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 20
5 Не забивали 7
2
4%
6
12%
1-15
8
14%
7
14%
16-30
14
25%
10
20%
31-45
16
28%
9
18%
46-60
6
11%
8
16%
61-75
11
19%
10
20%
76-90
Пропущено
38
28
16 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 12
25 Не пропускали 16
5
13%
4
14%
1-15
5
13%
3
11%
16-30
6
16%
9
32%
31-45
8
21%
6
21%
46-60
7
18%
5
18%
61-75
7
18%
1
4%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Специя 3:2 Торино - Аталанта 1:2 Аталанта - Рома 3:1 Фиорентина - Аталанта 1:1
Аталанта - Болонья 0:2 Кремонезе - Аталанта 1:3 Аталанта - Эмполи 2:1 Наполи - Аталанта 2:0 Аталанта - Удинезе 0:0 Милан - Аталанта 2:0 Аталанта - Лечче 1:2 Лацио - Аталанта 0:2 Сассуоло - Аталанта 1:0 Интер Милан - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 2:0 Ювентус - Аталанта 3:3 Аталанта - Специя 5:2 Аталанта - Салернитана 8:2 Болонья - Аталанта 1:2 Специя - Аталанта 2:2
Ювентус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ювентус - Лечче 2:1 Болонья - Ювентус 1:1 Интер Милан - Ювентус 1:0 Ювентус - Наполи 0:1
Спортинг Л - Ювентус 1:1 Сассуоло - Ювентус 1:0 Ювентус - Спортинг Л 1:0 Лацио - Ювентус 2:1 Ювентус - Интер Милан 1:1 Ювентус - Верона 1:0 Интер Милан - Ювентус 0:1 Фрайбург - Ювентус 0:2 Ювентус - Сампдория 4:2 Ювентус - Фрайбург 1:0 Рома - Ювентус 1:0 Ювентус - Торино 4:2 Нант - Ювентус 0:3 Специя - Ювентус 0:2 Ювентус - Нант 1:1 Ювентус - Фиорентина 1:0
Результаты матчей
Аталанта
Ювентус
Точный счет
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
8:2
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
3:0
3 раза 18%
2:0
2 раза 12%
4:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
8
1 раз 6%
2
4 раза 24%
1
4 раза 24%
3
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
Точный счет
0:2
4 раза 24%
0:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
8 раз 47%
1
4 раза 24%
0
3 раза 18%
3
2 раза 12%
1
9 раз 56%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:2
6 раз 18%
1:2
4 раза 12%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
8:2
1 раз 3%
0:1
6 раз 18%
1:0
6 раз 18%
1:1
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
12 раз 36%
1
9 раз 27%
0
6 раз 18%
3
5 раз 15%
8
1 раз 3%
1
13 раз 39%
0
7 раз 21%
2
5 раз 15%
3
5 раз 15%
4
3 раза 9%
Тоталы голов в матче
Аталанта
Ювентус
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
152
88
116
412
710
115
314
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
143
Больше Меньше
115
107
214
215
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
276
Больше Меньше
267
1815
1320
627
825
132
330
132
132
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|25
|5
|3
|69 - 23
|80
|2.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|52 - 24
|64
|3.
|Заявка
|33
|19
|6
|8
|50 - 28
|63
|4.
|Заявка
|33
|19
|3
|11
|60 - 35
|60
|5.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|56 - 39
|58
|6.
|Заявка
|33
|17
|7
|9
|45 - 31
|58
|7.
|Заявка
|33
|16
|10
|7
|53 - 39
|58
|8.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|45 - 39
|46
|9.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|42 - 43
|45
|10.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|41 - 44
|45
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|35 - 38
|45
|12.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 49
|43
|13.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|43 - 41
|43
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|29 - 43
|35
|15.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|16.
|Заявка
|33
|7
|10
|16
|28 - 40
|31
|17.
|Заявка
|33
|6
|9
|18
|27 - 51
|27
|18.
|Заявка
|33
|5
|12
|16
|28 - 54
|27
|19.
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|29 - 59
|21
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|34 - 14
|36
|3.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|4.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|31 - 18
|34
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|24 - 10
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|30 - 21
|27
|9.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|28 - 18
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 19
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|13 - 16
|20
|16.
|Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|18.
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|16 - 20
|16
|19.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|10 - 26
|10
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|25 - 10
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|5.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|6.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|30 - 25
|24
|7.
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|14 - 14
|24
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|18 - 23
|22
|10.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|19 - 18
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 31
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|16
|2
|4
|10
|12 - 28
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|Заявка
|16
|0
|7
|9
|8 - 21
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|22 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (4)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
|Верона
|Амионе Бруно
|1 9
Прогнозы на матч Аталанта - Ювентус
Исход игры
Аталанта
16.3% (7)
Ничья
39.5% (17)
Ювентус
44.2% (19)
Тотал 2.5
Больше
47.62% (20)
Меньше
52.38% (22)
Обе команды забьют
Да
83.33% (35)
Нет
16.67% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (15)
1:2 Ювентус
30.2% (13)
2:1 Аталанта
9.3% (4)
2:2 Ничья
4.7% (2)
1:0 Аталанта
4.7% (2)
0:2 Ювентус
4.7% (2)
0:1 Ювентус
4.7% (2)
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