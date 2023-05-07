Тур: 34. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Масса Давиде
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
29
Блен
Алексис
28
Уден
Реми
77
Сисей
Ассан
61
Тамез
Адриен
33
Дуда
Ондрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Уден РемиПолузащитник
- Нападающий
-
77 Сисей АссанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Мале ЮссефПолузащитник
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
-
19 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Хуан КабальЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Браф ДжейденПолузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
-
30 Каллон ЯяПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Гайч АдольфоНападающий
-
-
Главный тренер: Дзаффарони Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Верона
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.5
0.6
Среднее время на гол
180
150
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.4
0.75
Среднее время на гол
64
120
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
90
135
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стрефецца Габриэль
|8 (2)
|0.24
|Сисей Ассан
|6 (1)
|0.18
|Коломбо Лоренцо
|4
|0.12
|Баскиротто Федерико
|3
|0.09
|Ди Франческо Федерико
|2
|0.06
|Гонсалес Джоан
|1
|0.03
|Банда Ламек
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Юмтити Самуэль
|0
|0
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верди Симоне
|5 (1)
|0.15
|Лазович Дарко
|3
|0.09
|Дойг Джош
|2
|0.06
|Депаоли Фабио
|2
|0.06
|Нгонж Сириль
|2
|0.06
|Чеккерини Федерико
|2
|0.06
|Анри Тома
|2
|0.06
|Фараони Марко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Давидович Павел
|1
|0.03
|Гюнтер Корай
|1
|0.03
|Каллон Яя
|1
|0.03
|Гайч Адольфо
|1
|0.03
|Джурич Милан II
|1
|0.03
|Маньяни Джанджакомо
|0
|0
|Илич Иван
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|7
|1
|Юмтити Самуэль
|7
|0
|Гонсалес Джоан
|7
|0
|Блен Алексис
|6
|0
|Ди Франческо Федерико
|5
|0
|Баскиротто Федерико
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Галло Антонино
|3
|1
|Гендрей Валентин
|4
|0
|Коломбо Лоренцо
|4
|0
|Банда Ламек
|4
|0
|Мале Юссеф
|3
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|3
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Сисей Ассан
|2
|0
|Понграчич Марин
|2
|0
|Туиа Алессандро
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Уден Реми
|1
|0
|Марко Барони
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Хиен Исак
|8
|0
|Давидович Павел
|6
|1
|Маньяни Джанджакомо
|5
|1
|Велозу Мигель
|5
|0
|Фараони Марко
|5
|0
|Коппола Диего
|5
|0
|Дуда Ондрей
|4
|0
|Анри Тома
|4
|0
|Депаоли Фабио
|4
|0
|Онгла Мартин
|4
|0
|Верди Симоне
|3
|0
|Гюнтер Корай
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Сулемана Ибрахим
|3
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ласанья Кевин
|2
|0
|Илич Иван
|2
|0
|Терраччано Филиппо
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Боккетти Сальваторе
|1
|0
|Габриель Киоффи
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Гайч Адольфо
|1
|0
|Браф Джейден
|1
|0
|Хуан Кабаль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Каллон Яя
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Верона
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
10
7
Лечче
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Верона
100%
0 побед 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
50% (8)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
15
23
Волевые поражения
11
12
Лечче
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (12)
33% (11)
30% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (9)
52% (17)
21% (7)
Верона
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
39% (13)
42% (14)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (11)
39% (13)
27% (9)
Сухие победы
9
4
Сухие поражения
5
9
Волевые победы
17
23
Волевые поражения
21
19
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
21 Не забивали 26
0
0%
1
14%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
2
29%
31-45
4
27%
1
14%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
21
22
14 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 10
12 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 14
5
24%
4
18%
1-15
7
33%
5
23%
16-30
2
10%
3
14%
31-45
2
10%
1
5%
46-60
4
19%
4
18%
61-75
1
5%
5
23%
76-90
Забито
14
20
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
24 Не забивали 19
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
6
30%
16-30
6
43%
5
25%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
2
10%
76-90
Пропущено
18
29
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
3
17%
1
3%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
33%
10
34%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
3
17%
4
14%
61-75
1
6%
8
28%
76-90
Забито
29
27
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 13
12 Не забивали 12
1
3%
3
11%
1-15
5
17%
6
22%
16-30
10
34%
7
26%
31-45
6
21%
5
19%
46-60
5
17%
3
11%
61-75
2
7%
3
11%
76-90
Пропущено
39
51
25 В 1-м тайме 23
14 Во 2-м тайме 28
22 Пропускали первыми 18
27 Не пропускали 28
8
21%
5
10%
1-15
9
23%
5
10%
16-30
8
21%
13
25%
31-45
5
13%
7
14%
46-60
7
18%
8
16%
61-75
2
5%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1
Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0
Верона
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0
Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0
Результаты матчей
Лечче
Верона
Точный счет
1:1
6 раз 38%
1:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%
Точный счет
1:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 31%
1:0
3 раза 19%
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
0
8 раз 50%
1
8 раз 50%
Точный счет
1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 42%
0
12 раз 36%
2
7 раз 21%
1
15 раз 45%
0
12 раз 36%
2
6 раз 18%
Тоталы голов в матче
Лечче
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
134
313
611
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
89
Больше Меньше
88
413
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2112
Больше Меньше
2112
726
627
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|34
|26
|5
|3
|70 - 23
|83
|2.
|Заявка
|34
|20
|6
|8
|52 - 28
|66
|3.
|Заявка
|34
|19
|7
|8
|52 - 26
|64
|4.
|Заявка
|34
|20
|3
|11
|62 - 35
|63
|5.
|Заявка
|34
|17
|10
|7
|55 - 39
|61
|6.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|56 - 41
|58
|7.
|Заявка
|34
|17
|7
|10
|45 - 33
|58
|8.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|45 - 40
|46
|9.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|42 - 45
|46
|10.
|Заявка
|34
|12
|10
|12
|36 - 39
|46
|11.
|Заявка
|33
|12
|9
|12
|42 - 43
|45
|12.
|Заявка
|33
|12
|7
|14
|40 - 49
|43
|13.
|Заявка
|33
|10
|13
|10
|43 - 41
|43
|14.
|Заявка
|33
|8
|11
|14
|29 - 43
|35
|15.
|Заявка
|33
|7
|14
|12
|41 - 54
|35
|16.
|0:0 Заявка
|34
|7
|11
|16
|28 - 40
|32
|17.
|0:0 Заявка
|34
|6
|10
|18
|27 - 51
|28
|18.
|Заявка
|34
|5
|12
|17
|28 - 56
|27
|19.
|Заявка
|34
|4
|12
|18
|31 - 59
|24
|20.
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|20 - 59
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|36 - 14
|39
|2.
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|35 - 14
|39
|3.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|33 - 18
|37
|4.
|Заявка
|17
|12
|0
|5
|30 - 10
|36
|5.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|27 - 14
|33
|6.
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|24 - 12
|32
|7.
|Заявка
|17
|7
|7
|3
|22 - 12
|28
|8.
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 17
|27
|9.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|30 - 23
|27
|10.
|Заявка
|17
|7
|6
|4
|26 - 21
|27
|11.
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|28 - 18
|24
|12.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|23 - 21
|23
|13.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|16 - 19
|22
|14.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|26 - 24
|21
|15.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|14 - 17
|21
|16.
|0:0 Заявка
|17
|6
|2
|9
|19 - 30
|20
|17.
|0:0 Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 20
|17
|18.
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|19.
|Заявка
|17
|3
|4
|10
|12 - 26
|13
|20.
|Заявка
|17
|1
|5
|11
|9 - 25
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|14
|2
|1
|35 - 9
|44
|2.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|25 - 12
|31
|3.
|Заявка
|17
|9
|4
|4
|26 - 18
|31
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|32 - 25
|27
|5.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|16 - 14
|27
|6.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|21 - 21
|26
|7.
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 22
|25
|8.
|Заявка
|17
|6
|6
|5
|22 - 21
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|19 - 24
|23
|10.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 19
|19
|11.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|15 - 23
|19
|12.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|20 - 31
|17
|13.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|19 - 32
|16
|14.
|0:0 Заявка
|17
|4
|3
|10
|12 - 20
|15
|15.
|Заявка
|16
|2
|8
|6
|15 - 30
|14
|16.
|Заявка
|17
|2
|7
|8
|13 - 24
|13
|17.
|Заявка
|17
|1
|8
|8
|19 - 33
|11
|18.
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|12 - 30
|10
|19.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|11 - 34
|9
|20.
|0:0 Заявка
|17
|0
|8
|9
|8 - 21
|8
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- — Вылет в Серию B
|Наполи
|Осимхен Виктор
|23 (4)
|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|19 (5)
|Салернитана
|Диа Булайе
|15 (6)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|13 (4)
|Специя
|Нзола М'Бала
|13 (2)
|Сампдория
|Лерис Мехди
|13
|Рома
|Ибаньес Рожер
|1 10
|Фиорентина
|Амрабат Софьян
|11
|Специя
|Ампаду Этан
|1 9
|Сассуоло
|Лорьенте Арман
|1 9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:0 Верона
Исход игры
Лечче
48.4% (62)
Ничья
43.8% (56)
Верона
7.8% (10)
Тотал 2.5
Больше
21.85% (26)
Меньше
78.15% (93)
Обе команды забьют
Да
63.87% (76)
Нет
36.13% (43)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.1% (50)
1:0 Лечче
26.6% (34)
2:1 Лечче
14.8% (19)
1:2 Верона
3.1% (4)
0:1 Верона
3.1% (4)
2:0 Лечче
2.3% (3)
2:2 Ничья
1.6% (2)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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