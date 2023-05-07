Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Юлманд Мортен пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

89' Юлманд Мортен из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

89' Ламек Банда из команды Лечче разыграл угловой с правого угла.

88' Ламек Банда пробует нанести удар издали, но Лоренцо Монтипо держит все под контролем

88' Стрефецца Габриэль навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Нгонж Сириль получил желтую карточку от судьи

86' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Удар от ворот произведет Лечче

83' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Судье надоело, что Монтипо Лоренцо тянет время и он наказал его горчичником

81' Удар от ворот произведет Верона

81' Уден Реми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Рефери не любит споров - именно за это Уден Реми сейчас получил желтую

79' Ламек Банда из команды Лечче в офсайде

78' Сисей Ассан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Удар от ворот произведет Верона

76' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Тактическая замена. Ди Франческо Федерико уходит с поля и его заменяет Ламек Банда

72' Команда Верона забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

71' Г О О О О Л - Нгонж Сириль из команды Верона левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

70' Удар от ворот произведет Лечче

69' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Лазович Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

68' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Юмтити Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удар от ворот произведет Верона

65' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удар от ворот произведет Верона

63' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Юлманд Мортен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Давидович Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Лечче

60' Маньяни Джанджакомо не смог попасть в створ ударом издали

60' Верди Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Абильдгор Оливер нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

58' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Фараони Марко из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Удар от ворот произведет Верона

57' Ди Франческо Федерико оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' Галло Антонино из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

55' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Верона

54' Галло Антонино из команды Лечче наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

52' Маньяни Джанджакомо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

51' Блен Алексис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Удар от ворот произведет Верона

50' Блен Алексис наносит удар головой чуть выше перекладины. Почти гол!

48' Верди Симоне навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Верди Симоне из команды Верона своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.