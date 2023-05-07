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  4. Серия A 2022-2023

Италия: Серия A
2022-2023

Тур: 34. Стадион: . Главный судья: Масса Давиде
Лечче
0:1
Конец матча
Верона
0'
19' Желтая карточка
Фараони Марко
23' Желтая карточка
Юлманд Мортен
35' Желтая карточка
Абильдгор Оливер
52' Желтая карточка
Маньяни Джанджакомо
0:1
71' Гол
Нгонж Сириль
79' Желтая карточка
Уден Реми
82' Желтая карточка
Монтипо Лоренцо
86' Желтая карточка
Нгонж Сириль
90'+8
0:1. Гол Сириля Нгонге (видео). ...

Ход матча

19'
 
Фараони Марко
23'
Юлманд Мортен
 
35'
 
Абильдгор Оливер
52'
 
Маньяни Джанджакомо
64'
 
Нгонж Сириль
Верди Симоне
70'
 
Депаоли Фабио
Фараони Марко
70'
 
Сулемана Ибрахим
Дуда Ондрей
71'
0:1
Нгонж Сириль
(Джурич Милан II)
73'
Банда Ламек
Ди Франческо Федерико
 
73'
Гонсалес Джоан
Блен Алексис
 
79'
Уден Реми
 
82'
 
Монтипо Лоренцо
83'
Коломбо Лоренцо
Уден Реми
 
86'
 
Нгонж Сириль
89'
 
Терраччано Филиппо
Лазович Дарко

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 389 Количество передач 366
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 128
Лечче 48.4% (62)
X 43.8% (56)
Верона 7.8% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
30
Фальконе
Владимиро
17
Гендрей
Валентин
6
Баскиротто
Федерико
93
Юмтити
Самуэль
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
28
Уден
Реми
27
Стрефецца
Габриэль
77
Сисей
Ассан
11
Ди
Франческо
Федерико
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
27
Давидович
Павел
5
Фараони
Марко
8
Лазович
Дарко
61
Тамез
Адриен
28
Абильдгор
Оливер
7
Верди
Симоне
33
Дуда
Ондрей
19
Джурич
Милан
II
Лечче
4-3-3
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Лечче
Верона

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

История матчей

СA
2:0
СA
3:0
СA
0:1
СB
2:1
СB
0:2
СCA
0:1
СCA
0:0
СCA
2:1
СCA
0:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.5
0.6

Среднее время на гол

180
150

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.4
0.75

Среднее время на гол

64
120

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

90
135

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стрефецца Габриэль 8 (2) 0.24
Сисей Ассан 6 (1) 0.18
Коломбо Лоренцо 4 0.12
Баскиротто Федерико 3 0.09
Ди Франческо Федерико 2 0.06
Гонсалес Джоан 1 0.03
Банда Ламек 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Юмтити Самуэль 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Галло Антонино 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верди Симоне 5 (1) 0.15
Лазович Дарко 3 0.09
Нгонж Сириль 3 0.09
Дойг Джош 2 0.06
Депаоли Фабио 2 0.06
Чеккерини Федерико 2 0.06
Анри Тома 2 0.06
Фараони Марко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Давидович Павел 1 0.03
Гюнтер Корай 1 0.03
Каллон Яя 1 0.03
Джурич Милан II 1 0.03
Гайч Адольфо 1 0.03
Маньяни Джанджакомо 0 0
Илич Иван 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 8 1
Юмтити Самуэль 7 0
Гонсалес Джоан 7 0
Блен Алексис 6 0
Ди Франческо Федерико 5 0
Баскиротто Федерико 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Галло Антонино 3 1
Гендрей Валентин 4 0
Коломбо Лоренцо 4 0
Банда Ламек 4 0
Мале Юссеф 3 0
Аскилдсен Кристоффер 3 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Уден Реми 2 0
Сисей Ассан 2 0
Понграчич Марин 2 0
Туиа Алессандро 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Марко Барони 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Хиен Исак 8 0
Давидович Павел 6 1
Маньяни Джанджакомо 6 1
Фараони Марко 6 0
Велозу Мигель 5 0
Коппола Диего 5 0
Дуда Ондрей 4 0
Анри Тома 4 0
Депаоли Фабио 4 0
Онгла Мартин 4 0
Верди Симоне 3 0
Гюнтер Корай 3 0
Джурич Милан II 3 0
Сулемана Ибрахим 3 0
Тамез Адриен 2 0
Ласанья Кевин 2 0
Нгонж Сириль 2 0
Илич Иван 2 0
Терраччано Филиппо 2 0
Амионе Бруно 2 0
Боккетти Сальваторе 1 0
Габриель Киоффи 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Гайч Адольфо 1 0
Браф Джейден 1 0
Хуан Кабаль 1 0
Дойг Джош 1 0
Абильдгор Оливер 1 0
Каллон Яя 1 0

Результаты матчей

Лечче
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)
Верона
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (9)
29% (5)
18% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

10
7
Лечче
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Верона
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
6% (1)
53% (9)
41% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
47% (8)
35% (6)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

15
23

Волевые поражения

11
12
Лечче
54.2%
45.8%
13 побед 11 поражений
Первый тайм
35% (12)
35% (12)
29% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (9)
50% (17)
24% (8)
Верона
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
18% (6)
41% (14)
41% (14)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (12)
38% (13)
26% (9)

Сухие победы

9
5

Сухие поражения

6
9

Волевые победы

17
23

Волевые поражения

21
19

Голы по времени матча

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
22 Не забивали 26
0
0%
1
13%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
2
25%
31-45
4
27%
1
13%
46-60
3
20%
3
38%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

22
22
14 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 10
13 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 14
5
23%
4
18%
1-15
7
32%
5
23%
16-30
2
9%
3
14%
31-45
2
9%
1
5%
46-60
5
23%
4
18%
61-75
1
5%
5
23%
76-90

Забито

14
20
8 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 11
25 Не забивали 20
1
7%
2
10%
1-15
1
7%
6
30%
16-30
6
43%
5
25%
31-45
2
14%
4
20%
46-60
2
14%
1
5%
61-75
2
14%
2
10%
76-90

Пропущено

18
29
11 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 14
3
17%
1
3%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
6
33%
10
34%
31-45
3
17%
6
21%
46-60
3
17%
4
14%
61-75
1
6%
8
28%
76-90

Забито

29
28
16 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 14
13 Не забивали 12
1
3%
3
11%
1-15
5
17%
6
21%
16-30
10
34%
7
25%
31-45
6
21%
5
18%
46-60
5
17%
4
14%
61-75
2
7%
3
11%
76-90

Пропущено

40
51
25 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 28
23 Пропускали первыми 18
28 Не пропускали 28
8
20%
5
10%
1-15
9
23%
5
10%
16-30
8
20%
13
25%
31-45
5
13%
7
14%
46-60
8
20%
8
16%
61-75
2
5%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ювентус - Лечче 2:1 Лечче - Удинезе 1:0 Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сампдория 1:1
Лечче - Наполи 1:2 Эмполи - Лечче 1:0 Фиорентина - Лечче 1:0 Лечче - Торино 0:2 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Сассуоло 0:1 Аталанта - Лечче 1:2 Лечче - Рома 1:1 Кремонезе - Лечче 0:2 Лечче - Салернитана 1:2 Верона - Лечче 2:0 Лечче - Милан 2:2 Специя - Лечче 0:0 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Вараждин 2:0 Удинезе - Лечче 2:0
Верона
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Верона - Интер Милан 0:6 Кремонезе - Верона 1:1 Верона - Болонья 2:1 Наполи - Верона 0:0
Верона - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 1:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Монца 1:1 Специя - Верона 0:0 Верона - Фиорентина 0:3 Рома - Верона 1:0 Верона - Салернитана 1:0 Верона - Лацио 1:1 Удинезе - Верона 1:1 Верона - Лечче 2:0 Интер Милан - Верона 1:0 Верона - Кремонезе 2:0 Торино - Верона 1:1 Верона - Болонья 0:1 Верона - Истра 1961 0:0

Результаты матчей

Лечче
Верона

Точный счет

1:1
6 раз 35%
0:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
2:1
2 раза 12%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
1:2
3 раза 18%
0:1
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 59%
0
4 раза 24%
2
3 раза 18%
1
7 раз 41%
2
6 раз 35%
0
4 раза 24%

Точный счет

1:0
4 раза 24%
2:0
4 раза 24%
0:2
2 раза 12%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 29%
1:0
3 раза 18%
2:0
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 53%
1
4 раза 24%
2
4 раза 24%
1
9 раз 53%
0
8 раз 47%

Точный счет

1:1
8 раз 24%
1:0
5 раз 15%
1:2
5 раз 15%
2:0
4 раза 12%
2:1
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
0:2
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:1
7 раз 21%
2:0
5 раз 15%
2:1
5 раз 15%
1:0
4 раза 12%
0:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 41%
0
13 раз 38%
2
7 раз 21%
1
16 раз 47%
0
12 раз 35%
2
6 раз 18%

Тоталы голов в матче

Лечче
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
4
0.5
Больше Меньше
13
4
3
14
1.5
6
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
9
0.5
Больше Меньше
9
8
4
13
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
13
0.5
Больше Меньше
22
12
7
27
1.5
6
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 34 26 5 3 70 - 23 83
2.
Ювентус
 Заявка 34 20 6 8 52 - 28 66
3.
Лацио
 Заявка 34 19 7 8 52 - 26 64
4.
Интер Милан
 Заявка 34 20 3 11 62 - 35 63
5.
Милан
 Заявка 34 17 10 7 55 - 39 61
6.
Аталанта
 Заявка 34 17 7 10 56 - 41 58
7.
Рома
 Заявка 34 17 7 10 45 - 33 58
8.
Фиорентина
 Заявка 34 12 10 12 45 - 40 46
9.
Монца
 Заявка 34 12 10 12 42 - 45 46
10.
Торино
 Заявка 34 12 10 12 36 - 39 46
11.
Болонья
 Заявка 33 12 9 12 42 - 43 45
12.
Сассуоло
 Заявка 33 12 7 14 40 - 49 43
13.
Удинезе
 Заявка 33 10 13 10 43 - 41 43
14.
Эмполи
 Заявка 33 8 11 14 29 - 43 35
15.
Салернитана
 Заявка 33 7 14 12 41 - 54 35
16.
Лечче
 Заявка 34 7 10 17 28 - 41 31
17.
Верона
 Заявка 34 7 9 18 28 - 51 30
18.
Специя
 Заявка 34 5 12 17 28 - 56 27
19.
Кремонезе
 Заявка 34 4 12 18 31 - 59 24
20.
Сампдория
 Заявка 33 3 8 22 20 - 59 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 17 12 3 2 36 - 14 39
2.
Наполи
 Заявка 17 12 3 2 35 - 14 39
3.
Милан
 Заявка 17 11 4 2 33 - 18 37
4.
Интер Милан
 Заявка 17 12 0 5 30 - 10 36
5.
Лацио
 Заявка 17 10 3 4 27 - 14 33
6.
Рома
 Заявка 17 10 2 5 24 - 12 32
7.
Болонья
 Заявка 17 7 7 3 22 - 12 28
8.
Сассуоло
 Заявка 16 8 3 5 21 - 17 27
9.
Аталанта
 Заявка 17 8 3 6 30 - 23 27
10.
Фиорентина
 Заявка 17 7 6 4 26 - 21 27
11.
Удинезе
 Заявка 16 5 9 2 28 - 18 24
12.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 23 - 21 23
13.
Эмполи
 Заявка 16 6 4 6 16 - 19 22
14.
Салернитана
 Заявка 17 5 6 6 26 - 24 21
15.
Торино
 Заявка 17 5 6 6 14 - 17 21
16.
Верона
 Заявка 17 6 2 9 19 - 30 20
17.
Специя
 Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
18.
Лечче
 Заявка 17 3 7 7 16 - 21 16
19.
Кремонезе
 Заявка 17 3 4 10 12 - 26 13
20.
Сампдория
 Заявка 17 1 5 11 9 - 25 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 17 14 2 1 35 - 9 44
2.
Лацио
 Заявка 17 9 4 4 25 - 12 31
3.
Аталанта
 Заявка 17 9 4 4 26 - 18 31
4.
Интер Милан
 Заявка 17 8 3 6 32 - 25 27
5.
Ювентус
 Заявка 17 8 3 6 16 - 14 27
6.
Рома
 Заявка 17 7 5 5 21 - 21 26
7.
Торино
 Заявка 17 7 4 6 22 - 22 25
8.
Милан
 Заявка 17 6 6 5 22 - 21 24
9.
Монца
 Заявка 17 6 5 6 19 - 24 23
10.
Фиорентина
 Заявка 17 5 4 8 19 - 19 19
11.
Удинезе
 Заявка 17 5 4 8 15 - 23 19
12.
Болонья
 Заявка 16 5 2 9 20 - 31 17
13.
Сассуоло
 Заявка 17 4 4 9 19 - 32 16
14.
Лечче
 Заявка 17 4 3 10 12 - 20 15
15.
Салернитана
 Заявка 16 2 8 6 15 - 30 14
16.
Эмполи
 Заявка 17 2 7 8 13 - 24 13
17.
Кремонезе
 Заявка 17 1 8 8 19 - 33 11
18.
Специя
 Заявка 17 2 4 11 12 - 30 10
19.
Верона
 Заявка 17 1 7 9 9 - 21 10
20.
Сампдория
 Заявка 16 2 3 11 11 - 34 9
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Наполи Осимхен Виктор 23 (4)
Интер Милан Мартинес Лаутаро 19 (5)
Салернитана Диа Булайе 15 (6)
Аталанта Лукман Адемола 13 (4)
Специя Нзола М'Бала 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Сампдория Лерис Мехди 13
Рома Ибаньес Рожер 1 10
Фиорентина Амрабат Софьян 11
Специя Ампаду Этан 1 9
Сассуоло Лорьенте Арман 1 9
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 97'
    Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 96'
    Терраччано Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 96'
    Лечче пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Верона
  • 95'
    Контроль мяча: Лечче: 52%, Верона: 48%.
  • 95'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Верона совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Верона начинает контратаку
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    • 94'
      Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 94'
      Давидович Павел из команды Верона перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      93'
      Тамез Адриен возвращается на поле.
    • 93'
      Матч возобновится спорным мячом
    • Травма, повреждение
      93'
      Ох, нехорошо это выглядит. Тамез Адриен получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Офсайд
      93'
      Нгонж Сириль из команды Верона в офсайде
    • 93'
      Юмтити Самуэль из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Травма, повреждение
      91'
      Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Via del Mare. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 128
    Лечче 48.4% (62)
    X 43.8% (56)
    Верона 7.8% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:1 Верона

    Исход игры
    Лечче
    48.4% (62)
    Ничья
    43.8% (56)
    Верона
    7.8% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    21.85% (26)
    Меньше
    78.15% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    63.87% (76)
    Нет
    36.13% (43)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.1% (50)
    1:0 Лечче
    26.6% (34)
    2:1 Лечче
    14.8% (19)
    1:2 Верона
    3.1% (4)
    0:1 Верона
    3.1% (4)
    2:0 Лечче
    2.3% (3)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
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