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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Гозубуик Сердар
Эксельсиор
0:1
Первый тайм: 30'
Фейеноорд

Ход матча

9'
0:1
Хименес Сантьяго Томас
(Пайшао Игор)

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эксельсиор
Ничья
Фейеноорд
9.40
9.00
1.23
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ван
Гассел
Стейн
16
Ньивпорт
Свен
4
Эль-Яакуби
Редуан
3
Пири
Кик
2
Хореман
Сибе
12
Загре
Артур
14
Дриауех
Каухайб
23
Копмейнерс
Пер
33
Бас
Юлиан
8
Гаудмейн
Кензо
10
Азаркан
Маруан
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
4
Гертрейда
Лютсхарел
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
10
Кекчю
Оркун
14
Пайшао
Игор
17
Шиманьски
Себастьян
26
Идрисси
Уссама
29
Хименес
Сантьяго
Томас
Эксельсиор
5-4-1
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Эксельсиор
Фейеноорд

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

14 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед

18 матчей

22.2%
77.8%
4 победы 0 ничьих 14 побед

Первый тайм

11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед

История матчей

Э
5:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
5:0
Э
0:1
Э
3:0
К
4:0
Э
4:1
Э
3:0
Э
2:4
Э
3:2
Э
2:5
Э
3:0
Э
0:2
Э
1:0
Э
3:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

14
4

Голов в среднем за матч

1.75
0.4

Среднее время на гол

51
225

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

3.2
2

Среднее время на гол

28
45

Всего голов

46
20

Голов в среднем за матч

2.56
1.11

Тотал матчей

2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

35
81

Бомбардиры внутри турнира

Эксельсиор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Азаркан Маруан 3 0.1
Бас Юлиан 3 0.1
Лампру Лазарос 3 0.1
Хореман Сибе 3 0.1
Гаудмейн Кензо 3 0.1
Эль-Яакуби Редуан 3 0.1
Дриауех Каухайб 2 0.06
Хархаух Реда 2 0.06
Чу-А-Он Натан 1 0.03
Аграфиотис Николас 1 0.03
Сеймор Серано 1 0.03
Пири Кик 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 13 0.42
Шиманьски Себастьян 9 0.29
Перейра Данило II 8 (1) 0.26
Кекчю Оркун 8 (2) 0.26
Пайшао Игор 6 0.19
Джаханбахш Алиреза 5 0.16
Дилросун Джавайро 5 0.16
Гертрейда Лютсхарел 3 0.1
Идрисси Уссама 2 0.06
Ганцко Давид 2 0.06
Хартман Квилиндси 2 0.06
Тимбер Квинтен 2 0.06
Волемарк Патрик 2 0.06
Виффер Матс 1 0.03
Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0.03
Расмуссен Якоб 1 0.03
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Лопес Маркос IV 0 0
Бульяуде Эсекиэль 0 0

Карточки

Эксельсиор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эль-Яакуби Редуан 3 1
Ван Дёйнен Майк 4 0
Хореман Сибе 4 0
Бас Юлиан 4 0
Дриауех Каухайб 4 0
Аюб Яссин 3 0
Азаркан Маруан 3 0
Файн Адриан 2 0
Гаудмейн Кензо 2 0
Маркело Натангело 2 0
Хархаух Реда 2 0
Аграфиотис Николас 2 0
Эйгенрам Йосуа 2 0
Ньивпорт Свен 1 0
Лампру Лазарос 1 0
Загре Артур 1 0
Копмейнерс Пер 1 0
Донкор Джеки 1 0
Сеймор Серано 1 0
Науйокс Ноа 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кекчю Оркун 6 0
Идрисси Уссама 5 0
Хартман Квилиндси 5 0
Траунер Гернот 4 0
Виффер Матс 4 0
Педерсен Маркус Гольмгрен 3 0
Джаханбахш Алиреза 2 0
Ганцко Давид 2 0
Шиманьски Себастьян 2 0
Хименес Сантьяго Томас 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Пайшао Игор 2 0
Бейло Юстин 1 0
Дилросун Джавайро 1 0
Лопес Маркос IV 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Волемарк Патрик 1 0

Результаты матчей

Эксельсиор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Фейеноорд
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

7
13

Волевые поражения

4
6
Эксельсиор
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Фейеноорд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

41
0

Волевые поражения

3
33
Эксельсиор
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Фейеноорд
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
17% (5)
50% (15)

Сухие победы

10
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

48
13

Волевые поражения

7
39

Голы по времени матча

Забито

18
38
10 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
3
17%
4
11%
1-15
3
17%
8
21%
16-30
4
22%
9
24%
31-45
1
6%
4
11%
46-60
4
22%
7
18%
61-75
3
17%
6
16%
76-90

Пропущено

25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
12%
3
15%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
8
32%
3
15%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
3
12%
3
15%
76-90

Забито

8
33
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
24 Не забивали 16
3
38%
5
15%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
25%
7
21%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
1
13%
4
12%
61-75
2
25%
9
27%
76-90

Пропущено

42
10
18 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
7
17%
4
40%
1-15
5
12%
1
10%
16-30
6
14%
0
0%
31-45
7
17%
0
0%
46-60
7
17%
4
40%
61-75
10
24%
1
10%
76-90

Забито

26
71
15 В 1-м тайме 35
11 Во 2-м тайме 36
9 Забивали первыми 20
14 Не забивали 1
6
23%
9
13%
1-15
3
12%
10
14%
16-30
6
23%
16
23%
31-45
1
4%
10
14%
46-60
5
19%
11
15%
61-75
5
19%
15
21%
76-90

Пропущено

67
30
29 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 19
10
15%
7
23%
1-15
8
12%
6
20%
16-30
11
16%
3
10%
31-45
15
22%
3
10%
46-60
10
15%
7
23%
61-75
13
19%
4
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эксельсиор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0
Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0
Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0

Результаты матчей

Эксельсиор
Фейеноорд

Точный счет

2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
5:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
0
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Эксельсиор
Фейеноорд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
5
0.5
Больше Меньше
14
1
6
9
1.5
10
5
2
13
2.5
5
10
1
14
3.5
3
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
2
13
1.5
11
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
14
0.5
Больше Меньше
29
1
8
22
1.5
21
9
2
28
2.5
14
16
1
29
3.5
6
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 31 23 7 1 74 - 28 76
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 31 15 10 6 54 - 26 55
6.
Спарта Роттердам
 31 15 8 8 50 - 34 53
7.
Утрехт
 31 13 9 9 49 - 45 48
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
Херенвен
 31 11 8 12 39 - 47 41
10.
НЕК Неймеген
 31 8 14 9 41 - 37 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 31 9 9 13 42 - 51 36
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
16.
Эксельсиор
 0:1 31 8 4 19 27 - 67 28
17.
Гронинген
 1:0 31 5 5 21 29 - 60 20
18.
Камбюр
 31 4 4 23 21 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 1:0 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Эксельсиор
 0:1 16 7 2 7 19 - 25 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
13.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 1:0 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 16 12 3 1 40 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 1:0 16 2 2 12 11 - 34 8
18.
Эксельсиор
 0:1 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 16 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 13 (2)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Твенте Проппер Робин 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 37'
    Ганцко Давид ослабляет давление, выбив мяч.
  • 36'
    Дриауех Каухайб выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Травма, повреждение
    36'
    Igor Paixao возвращается на поле.
  • 35'
    Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе
  • 35'
    Контроль мяча: Эксельсиор: 37%, Фейеноорд: 63%.
  • 35'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    35'
    Ох, нехорошо это выглядит. Igor Paixao получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • Травма, повреждение
    34'
    Igor Paixao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 33'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • Фол, нарушение
    33'
    Igor Paixao наказан за толчок Загре Артур
  • 33'
    Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 32'
    Ван Гассел Стейн взял и забрал мяч на выходе
  • 32'
    Ганцко Давид выиграл воздушное противоборство у Азаркан Маруан.
  • 32'
    Удар от ворот произведет Эксельсиор
  • 32'
    Quilindschy Hartman не смог попасть в створ ударом издали
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эксельсиор
    Ничья
    Фейеноорд
    9.40
    9.00
    1.23
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