Ох, нехорошо это выглядит. Igor Paixao получил травму и медбригада забирает его с поля.

Igor Paixao возвращается на поле.

Quilindschy Hartman не смог попасть в створ ударом издали

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Igor Paixao на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Кензо Гудмийн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хорошую попытку сделал Идрисси Уссама . Удар в створ, но вратарь начеку

27' Igor Paixao из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Igor Paixao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Игра в одни ворота сейчас. Фейеноорд доминирует и владеет мячом

25' Ньивпорт Свен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

23' Quilindschy Hartman выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Redouan El Yaakoubi выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Igor Paixao ослабляет давление, выбив мяч.

20' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

17' Redouan El Yaakoubi нанес удар, но тот был заблокирован.

16' Удар от ворот произведет Эксельсиор

15' Хорошую попытку сделал Дриауех Каухайб . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

14' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

13' Кензо Гудмийн ослабляет давление, выбив мяч.

13' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

12' Загре Артур создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Кензо Гудмийн из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Хименес Сантьяго Томас из команды Фейеноорд получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Stijn van Gassel все предвидел и спас команду!

10' Команда Фейеноорд забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

9' Igor Paixao сделал результативную передачу.

9' Igor Paixao из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Igor Paixao выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

3' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Redouan El Yaakoubi ослабляет давление, выбив мяч.

3' Удар от ворот произведет Эксельсиор

2' Игрок из команды Фейеноорд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Эксельсиор начинает с центра поля