Тур: 31. Стадион: Van Donge and De Roo Stadion. Главный судья: Гозубуик Сердар
0:1
Первый тайм: 30'
Ход матча
9'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
0 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
3
Пири
Кик
12
Загре
Артур
33
Бас
Юлиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Пири КикЗащитник
- Защитник
-
12 Загре АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Бас ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Науйокс НоаПолузащитник
-
21 Аюб ЯссинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейкхёйзен Маринюс
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Эксельсиор
Фейеноорд
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
14 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 12 побед
18 матчей
22.2%
77.8%
4 победы 0 ничьих 14 побед
Первый тайм
11.1%
38.9%
50%
2 победы 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
16.7%
16.7%
66.6%
3 победы 3 ничьи 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
4
Голов в среднем за матч
1.75
0.4
Среднее время на гол
51
225
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
3.2
2
Среднее время на гол
28
45
Всего голов
46
20
Голов в среднем за матч
2.56
1.11
Тотал матчей
2.5
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
35
81
Бомбардиры внутри турнира
Эксельсиор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Азаркан Маруан
|3
|0.1
|Бас Юлиан
|3
|0.1
|Лампру Лазарос
|3
|0.1
|Хореман Сибе
|3
|0.1
|Гаудмейн Кензо
|3
|0.1
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|0.1
|Дриауех Каухайб
|2
|0.06
|Хархаух Реда
|2
|0.06
|Чу-А-Он Натан
|1
|0.03
|Аграфиотис Николас
|1
|0.03
|Сеймор Серано
|1
|0.03
|Пири Кик
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|13
|0.42
|Шиманьски Себастьян
|9
|0.29
|Перейра Данило II
|8 (1)
|0.26
|Кекчю Оркун
|8 (2)
|0.26
|Пайшао Игор
|6
|0.19
|Джаханбахш Алиреза
|5
|0.16
|Дилросун Джавайро
|5
|0.16
|Гертрейда Лютсхарел
|3
|0.1
|Идрисси Уссама
|2
|0.06
|Ганцко Давид
|2
|0.06
|Хартман Квилиндси
|2
|0.06
|Тимбер Квинтен
|2
|0.06
|Волемарк Патрик
|2
|0.06
|Виффер Матс
|1
|0.03
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0.03
|Расмуссен Якоб
|1
|0.03
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Лопес Маркос IV
|0
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|0
|0
Карточки
Эксельсиор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эль-Яакуби Редуан
|3
|1
|Ван Дёйнен Майк
|4
|0
|Хореман Сибе
|4
|0
|Бас Юлиан
|4
|0
|Дриауех Каухайб
|4
|0
|Аюб Яссин
|3
|0
|Азаркан Маруан
|3
|0
|Файн Адриан
|2
|0
|Гаудмейн Кензо
|2
|0
|Маркело Натангело
|2
|0
|Хархаух Реда
|2
|0
|Аграфиотис Николас
|2
|0
|Эйгенрам Йосуа
|2
|0
|Ньивпорт Свен
|1
|0
|Лампру Лазарос
|1
|0
|Загре Артур
|1
|0
|Копмейнерс Пер
|1
|0
|Донкор Джеки
|1
|0
|Сеймор Серано
|1
|0
|Науйокс Ноа
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кекчю Оркун
|6
|0
|Идрисси Уссама
|5
|0
|Хартман Квилиндси
|5
|0
|Траунер Гернот
|4
|0
|Виффер Матс
|4
|0
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|3
|0
|Джаханбахш Алиреза
|2
|0
|Ганцко Давид
|2
|0
|Шиманьски Себастьян
|2
|0
|Хименес Сантьяго Томас
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Пайшао Игор
|2
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Дилросун Джавайро
|1
|0
|Лопес Маркос IV
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Волемарк Патрик
|1
|0
Результаты матчей
Эксельсиор
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Фейеноорд
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
20% (3)
73% (11)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
7
13
Волевые поражения
4
6
Эксельсиор
92.3%
7.7%
12 побед 1 поражение
Первый тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
40% (6)
0% (0)
Фейеноорд
91.7%
8.3%
11 побед 1 поражение
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
41
0
Волевые поражения
3
33
Эксельсиор
73.1%
26.9%
19 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (12)
37% (11)
23% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (14)
30% (9)
23% (7)
Фейеноорд
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
33% (10)
33% (10)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
17% (5)
50% (15)
Сухие победы
10
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
48
13
Волевые поражения
7
39
Голы по времени матча
Забито
18
38
10 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 11
20 Не забивали 15
3
17%
4
11%
1-15
3
17%
8
21%
16-30
4
22%
9
24%
31-45
1
6%
4
11%
46-60
4
22%
7
18%
61-75
3
17%
6
16%
76-90
Пропущено
25
20
11 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 12
3
12%
3
15%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
5
20%
3
15%
31-45
8
32%
3
15%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
3
12%
3
15%
76-90
Забито
8
33
5 В 1-м тайме 14
3 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 9
24 Не забивали 16
3
38%
5
15%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
2
25%
7
21%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
1
13%
4
12%
61-75
2
25%
9
27%
76-90
Пропущено
42
10
18 В 1-м тайме 5
24 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
7
17%
4
40%
1-15
5
12%
1
10%
16-30
6
14%
0
0%
31-45
7
17%
0
0%
46-60
7
17%
4
40%
61-75
10
24%
1
10%
76-90
Забито
26
71
15 В 1-м тайме 35
11 Во 2-м тайме 36
9 Забивали первыми 20
14 Не забивали 1
6
23%
9
13%
1-15
3
12%
10
14%
16-30
6
23%
16
23%
31-45
1
4%
10
14%
46-60
5
19%
11
15%
61-75
5
19%
15
21%
76-90
Пропущено
67
30
29 В 1-м тайме 16
38 Во 2-м тайме 14
18 Пропускали первыми 9
25 Не пропускали 19
10
15%
7
23%
1-15
8
12%
6
20%
16-30
11
16%
3
10%
31-45
15
22%
3
10%
46-60
10
15%
7
23%
61-75
13
19%
4
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эксельсиор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Витесс - Эксельсиор 0:0 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 ПСВ - Эксельсиор 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0
Эксельсиор - Камбюр 4:1 Эммен - Эксельсиор 2:0 Эксельсиор - Спарта Роттердам 1:4 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 АЗ Алкмаар - Эксельсиор 5:0 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Эксельсиор - Аякс 1:4 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - Волендам 2:0 Спарта Роттердам - Эксельсиор 1:0 Эксельсиор - АЗ Алкмаар 1:4 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Виллем II - Эксельсиор 3:1 Эксельсиор - Херенвен 1:1 Брюгге - Эксельсиор 0:2
Фейеноорд
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
Фейеноорд - Утрехт 3:1 Рома - Фейеноорд 4:1 Камбюр - Фейеноорд 0:3 Фейеноорд - Рома 1:0
Фейеноорд - Валвейк 5:1 Фейеноорд - Аякс 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 1:3 Аякс - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Фейеноорд - Волендам 2:1 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Херенвен - Фейеноорд 0:1 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:1 Херенвен - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 4:4 Фейеноорд - ПСВ 2:2 Твенте - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:0
Результаты матчей
Эксельсиор
Фейеноорд
Точный счет
2:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
1:4
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:6
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
5:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
5
2 раза 13%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 20%
0:3
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
6 раз 40%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
2:1
3 раза 10%
1:4
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
1:6
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
7:1
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
5:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 47%
1
8 раз 27%
2
6 раз 20%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
1
8 раз 27%
3
8 раз 27%
2
7 раз 23%
4
3 раза 10%
5
3 раза 10%
0
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Эксельсиор
Фейеноорд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
105
Больше Меньше
141
69
105
213
510
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
69
Больше Меньше
213
114
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1614
Больше Меньше
291
822
219
228
1416
129
624
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|31
|23
|7
|1
|74 - 28
|76
|2.
|31
|21
|5
|5
|82 - 35
|68
|3.
|31
|18
|9
|4
|79 - 32
|63
|4.
|31
|18
|7
|6
|59 - 32
|61
|5.
|31
|15
|10
|6
|54 - 26
|55
|6.
|31
|15
|8
|8
|50 - 34
|53
|7.
|31
|13
|9
|9
|49 - 45
|48
|8.
|31
|11
|8
|12
|50 - 53
|41
|9.
|31
|11
|8
|12
|39 - 47
|41
|10.
|31
|8
|14
|9
|41 - 37
|38
|11.
|0:1
|31
|9
|9
|13
|42 - 51
|36
|12.
|30
|9
|5
|16
|35 - 56
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|31
|8
|6
|17
|37 - 65
|30
|15.
|31
|6
|10
|15
|29 - 54
|28
|16.
|0:1
|31
|8
|4
|19
|27 - 67
|28
|17.
|1:0
|31
|5
|5
|21
|29 - 60
|20
|18.
|31
|4
|4
|23
|21 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|1:0
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|4.
|16
|9
|5
|2
|44 - 13
|32
|5.
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|28 - 17
|29
|8.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|9.
|0:1
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|0:1
|16
|7
|2
|7
|19 - 25
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|16
|3
|9
|4
|28 - 25
|18
|13.
|16
|3
|9
|4
|15 - 20
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|18 - 26
|12
|18.
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|12
|3
|1
|40 - 19
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|29 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|16
|7
|4
|5
|34 - 32
|25
|6.
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|20 - 21
|24
|8.
|15
|5
|5
|5
|13 - 12
|20
|9.
|16
|4
|6
|6
|15 - 16
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|12.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|16
|1
|5
|10
|13 - 36
|8
|17.
|1:0
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|18.
|0:1
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|16 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|13 (2)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Твенте
|Проппер Робин
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8