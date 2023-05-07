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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Главный судья: Камфуис Йочем Главный судья: Robin Hensgens
Гоу Эхед Иглс
0:1
Первый тайм: 28'
Гронинген
0'
0:1
6' Гол
Пепи Рикардо
11' Желтая карточка
Jorg Schreuders

Ход матча

6'
0:1
Пепи Рикардо
(Антман Оливер)
11'
 
Jorg Schreuders

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Гоу Эхед Иглс
Ничья
Гронинген
3.35
4.20
5.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
20
Xander
Blomme
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
1
Леувенбург
Петер
39
Jorg
Schreuders
12
Балкер
Радинио
29
Соренсен
Мадс
Бек
24
Мусампа
Норден
8
Хове
Йохан
21
Антман
Оливер
7
Суслов
Томаш
40
Luciano
Valente
18
Дубвик
Исак
9
Пепи
Рикардо
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Гронинген
4-1-4-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Гронинген

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
3:3

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.4

Среднее время на гол

51
225

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2.5

Среднее время на гол

64
36

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 7 (2) 0.23
Лидберг Исак 6 0.19
Адеканье Бобби 6 0.19
Эдвардсен Оливер 6 0.19
Штоккерс Финн 3 0.1
Ромменс Филипп 3 0.1
Кюйперс Бас 3 0.1
Дейл Матс 2 0.06
Фонтан Хосе 1 0.03
Со Силла 1 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Идзес Джей 1 0.03
Xander Blomme 1 0.03
Фернандес Рашаан 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 12 (1) 0.39
Нгонж Сириль 3 0.1
Крюгер Флориан 3 0.1
Хове Йохан 2 0.06
Антман Оливер 2 0.06
Дуарте Ларос 1 0.03
Ларсен Йорген 1 0.03
Пелюпесси Йоей 1 0.03
Ван Гелдерен Лиам 1 0.03
Балкер Радинио 1 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Ирандуст Далехо 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Мусампа Норден 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Блокзайл Тиймен 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 8 0
Амофа Джамал 7 0
Фонтан Хосе 4 0
Идзес Джей 4 0
Льянсана Энрик 3 0
Эдвардсен Оливер 3 0
Фернандес Рашаан 1 1
Теки Тесфальдет 2 0
Лидберг Исак 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Линторст Эверт 2 0
Дейл Матс 0 1
Наубер Геррит 1 0
Штоккерс Финн 1 0
Де Ланге Жеффри 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 1
Дубвик Исак 4 1
Суслов Томаш 5 0
Ван Гелдерен Лиам 4 0
Балкер Радинио 2 1
Luciano Valente 3 0
Халуш Матей 2 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Дуарте Ларос 0 1
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хове Йохан 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Thom van Bergen 1 0
Jorg Schreuders 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Гронинген
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

11
9
Гоу Эхед Иглс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Гронинген
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
20

Волевые поражения

14
11
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Гронинген
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
20

Волевые поражения

25
20

Голы по времени матча

Забито

24
10
15 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
7
29%
29%
1
10%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
1
4%
5
50%
61-75
6
25%
1
10%
76-90

Пропущено

22
34
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
4
18%
4
12%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
18%
2
6%
31-45
5
23%
5
15%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
6
27%
13
38%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
3
16%
4
24%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
7
41%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
5
26%
3
18%
76-90

Пропущено

27
27
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
15%
4
15%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
6
22%
6
22%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
6
22%
3
11%
61-75
6
22%
11
41%
76-90

Забито

43
27
25 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 12
10
23%
5
19%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
8
19%
9
33%
31-45
4
9%
2
7%
46-60
3
7%
7
26%
61-75
11
26%
4
15%
76-90

Пропущено

49
61
22 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 39
17 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 27
8
16%
8
13%
1-15
4
8%
6
10%
16-30
10
20%
8
13%
31-45
8
16%
5
8%
46-60
7
14%
10
16%
61-75
12
24%
24
39%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0
Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2
Гронинген
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1
Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Гронинген

Точный счет

2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:0
6 раз 20%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
5 раз 17%
1
13 раз 43%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
9
6
1.5
5
10
3
12
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
9
6
5
10
1.5
1
14
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
7
0.5
Больше Меньше
19
11
14
16
1.5
6
24
5
25
2.5
2
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 31 23 7 1 74 - 28 76
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 31 15 10 6 54 - 26 55
6.
Спарта Роттердам
 31 15 8 8 50 - 34 53
7.
Утрехт
 31 13 9 9 49 - 45 48
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
Херенвен
 31 11 8 12 39 - 47 41
10.
НЕК Неймеген
 31 8 14 9 41 - 37 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 31 9 9 13 42 - 51 36
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
16.
Эксельсиор
 0:1 31 8 4 19 27 - 67 28
17.
Гронинген
 1:0 31 5 5 21 29 - 60 20
18.
Камбюр
 31 4 4 23 21 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 1:0 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Эксельсиор
 0:1 16 7 2 7 19 - 25 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
13.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 1:0 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 16 12 3 1 40 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 1:0 16 2 2 12 11 - 34 8
18.
Эксельсиор
 0:1 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 16 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 13 (2)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Твенте Проппер Робин 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Весь список
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    Лучшие коэффициенты
    Гоу Эхед Иглс
    Ничья
    Гронинген
    3.35
    4.20
    5.40
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