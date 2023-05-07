Тур: 31. Стадион: Де Аделарсхорст. Главный судья: Камфуис Йочем Главный судья: Robin Hensgens
0:1
Первый тайм: 28'
Ход матча
6'
0:1
11'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
25
Амофа
Джамал
18
Дубвик
Исак
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
25 Амофа ДжамалЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Плогман ЛукаВратарь
-
22 Малдер ЭрвинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Со СиллаНападающий
-
17 Dario Serra
-
28 Pim Saathof
-
30 Jorn Smits
-
-
Главный тренер: Хаке Рене
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дубвик ИсакПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
37 Халуш МатейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Ману ЭлвисПолузащитник
-
31 Шер АймарПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
43 Dirk Baron
-
Главный тренер: Dennis van der Ree
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.4
Среднее время на гол
51
225
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
2.5
Среднее время на гол
64
36
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.56
1.33
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
67
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллюмссон Виллюм
|7 (2)
|0.23
|Лидберг Исак
|6
|0.19
|Адеканье Бобби
|6
|0.19
|Эдвардсен Оливер
|6
|0.19
|Штоккерс Финн
|3
|0.1
|Ромменс Филипп
|3
|0.1
|Кюйперс Бас
|3
|0.1
|Дейл Матс
|2
|0.06
|Фонтан Хосе
|1
|0.03
|Со Силла
|1
|0.03
|Линторст Эверт
|1
|0.03
|Идзес Джей
|1
|0.03
|Xander Blomme
|1
|0.03
|Фернандес Рашаан
|0
|0
|Льянсана Энрик
|0
|0
|Амофа Джамал
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пепи Рикардо
|12 (1)
|0.39
|Нгонж Сириль
|3
|0.1
|Крюгер Флориан
|3
|0.1
|Хове Йохан
|2
|0.06
|Антман Оливер
|2
|0.06
|Дуарте Ларос
|1
|0.03
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|Пелюпесси Йоей
|1
|0.03
|Ван Гелдерен Лиам
|1
|0.03
|Балкер Радинио
|1
|0.03
|Суслов Томаш
|1
|0.03
|Ирандуст Далехо
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Мусампа Норден
|0
|0
|Дубвик Исак
|0
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|0
|0
|Блокзайл Тиймен
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Адеканье Бобби
|8
|0
|Амофа Джамал
|7
|0
|Фонтан Хосе
|4
|0
|Идзес Джей
|4
|0
|Льянсана Энрик
|3
|0
|Эдвардсен Оливер
|3
|0
|Фернандес Рашаан
|1
|1
|Теки Тесфальдет
|2
|0
|Лидберг Исак
|2
|0
|Ромменс Филипп
|2
|0
|Линторст Эверт
|2
|0
|Дейл Матс
|0
|1
|Наубер Геррит
|1
|0
|Штоккерс Финн
|1
|0
|Де Ланге Жеффри
|1
|0
|Виллюмссон Виллюм
|1
|0
|Со Силла
|1
|0
|Баккер Юстин
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Те Вирик Мик
|5
|1
|Дубвик Исак
|4
|1
|Суслов Томаш
|5
|0
|Ван Гелдерен Лиам
|4
|0
|Балкер Радинио
|2
|1
|Luciano Valente
|3
|0
|Халуш Матей
|2
|0
|Сверко Марин
|2
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Дуарте Ларос
|0
|1
|Пелюпесси Йоей
|1
|0
|Веррипс Михаэл
|1
|0
|Данкерлёй Дамил
|1
|0
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|Хове Йохан
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Ирандуст Далехо
|1
|0
|Оратмангун Рагнар
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
|Thom van Bergen
|1
|0
|Jorg Schreuders
|1
|0
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
53% (8)
27% (4)
Гронинген
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
11
9
Гоу Эхед Иглс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Гронинген
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
33% (5)
60% (9)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
17
20
Волевые поражения
14
11
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
47% (14)
33% (10)
20% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Гронинген
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
17% (5)
50% (15)
33% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
30% (9)
37% (11)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
20
20
Волевые поражения
25
20
Голы по времени матча
Забито
24
10
15 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
7
29%
29%
1
10%
1-15
4
17%
0
0%
16-30
4
17%
2
20%
31-45
2
8%
1
10%
46-60
1
4%
5
50%
61-75
6
25%
1
10%
76-90
Пропущено
22
34
10 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 25
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
4
18%
4
12%
1-15
2
9%
3
9%
16-30
4
18%
2
6%
31-45
5
23%
5
15%
46-60
1
5%
7
21%
61-75
6
27%
13
38%
76-90
Забито
19
17
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
3
16%
4
24%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
7
41%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
5
26%
3
18%
76-90
Пропущено
27
27
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
15%
4
15%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
6
22%
6
22%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
6
22%
3
11%
61-75
6
22%
11
41%
76-90
Забито
43
27
25 В 1-м тайме 14
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 10
6 Не забивали 12
10
23%
5
19%
1-15
7
16%
0
0%
16-30
8
19%
9
33%
31-45
4
9%
2
7%
46-60
3
7%
7
26%
61-75
11
26%
4
15%
76-90
Пропущено
49
61
22 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 39
17 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 27
8
16%
8
13%
1-15
4
8%
6
10%
16-30
10
20%
8
13%
31-45
8
16%
5
8%
46-60
7
14%
10
16%
61-75
12
24%
24
39%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0
Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2
Гронинген
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1
Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3
Результаты матчей
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
Точный счет
2:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 40%
0
3 раза 20%
1
3 раза 20%
3
3 раза 20%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:1
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
8 раз 53%
0
6 раз 40%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:0
6 раз 20%
2:2
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:1
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
9 раз 30%
1
9 раз 30%
0
7 раз 23%
3
5 раз 17%
1
13 раз 43%
0
11 раз 37%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
96
510
312
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
510
114
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
237
Больше Меньше
1911
1416
624
525
228
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|31
|23
|7
|1
|74 - 28
|76
|2.
|31
|21
|5
|5
|82 - 35
|68
|3.
|31
|18
|9
|4
|79 - 32
|63
|4.
|31
|18
|7
|6
|59 - 32
|61
|5.
|31
|15
|10
|6
|54 - 26
|55
|6.
|31
|15
|8
|8
|50 - 34
|53
|7.
|31
|13
|9
|9
|49 - 45
|48
|8.
|31
|11
|8
|12
|50 - 53
|41
|9.
|31
|11
|8
|12
|39 - 47
|41
|10.
|31
|8
|14
|9
|41 - 37
|38
|11.
|0:1
|31
|9
|9
|13
|42 - 51
|36
|12.
|30
|9
|5
|16
|35 - 56
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|31
|8
|6
|17
|37 - 65
|30
|15.
|31
|6
|10
|15
|29 - 54
|28
|16.
|0:1
|31
|8
|4
|19
|27 - 67
|28
|17.
|1:0
|31
|5
|5
|21
|29 - 60
|20
|18.
|31
|4
|4
|23
|21 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|1:0
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|4.
|16
|9
|5
|2
|44 - 13
|32
|5.
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|28 - 17
|29
|8.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|9.
|0:1
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|0:1
|16
|7
|2
|7
|19 - 25
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|16
|3
|9
|4
|28 - 25
|18
|13.
|16
|3
|9
|4
|15 - 20
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|18 - 26
|12
|18.
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|12
|3
|1
|40 - 19
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|29 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|16
|7
|4
|5
|34 - 32
|25
|6.
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|20 - 21
|24
|8.
|15
|5
|5
|5
|13 - 12
|20
|9.
|16
|4
|6
|6
|15 - 16
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|12.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|16
|1
|5
|10
|13 - 36
|8
|17.
|1:0
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|18.
|0:1
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|16 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|13 (2)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Твенте
|Проппер Робин
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8