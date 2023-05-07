25' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Гронинген

21' Удар от ворот произведет Гронинген

20' Томаш Суслов пробует нанести удар издали, но Джеффри де Ланге держит все под контролем

19' Томаш Суслов наказан за толчок Xander Blomme

17' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Томаш Суслов задерживает мяч рукой

16' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Ромменс Филипп выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Хорошую попытку сделал Эдвардсен Оливер . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Виллюмссон Виллюм создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Jorg Schreuders совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

9' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Томаш Суслов создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Г О О О О О Л - Рикардо Пепи из команды Гронинген легко посылает мяч в пустые ворота левой! Рикардо Пепи легко с этим справился!

6' Антман Оливер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Рикардо Пепи выиграл воздушное противоборство у Амофа Джамал

2' Эдвардсен Оливер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Гронинген начинает с центра поля