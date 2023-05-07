Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Ромменс Филипп навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Ирандуст Далехо навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Ирандуст Далехо пробил со штрафного прямо в стенку

84' Кюйперс Бас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

83' Тактическая замена. Томаш Суслов уходит с поля и его заменяет Пелюпесси Йоей

82' Со Силла создает голевую возможность для своего партнера по команде.

81' Кюйперс Бас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

78' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

78' Сегодняшная посещаемость составляет 9711 болельщиков

77' Томаш Суслов выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Томаш Суслов совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

76' Безумный фол. Томаш Суслов грубо играет против соперника. Пострадал Кюйперс Бас

75' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

73' Тактическая замена. Xander Blomme уходит с поля и его заменяет Льянсана Энрик

71' Балкер Радинио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Гронинген

70' Адеканье Бобби оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

70' Адеканье Бобби создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Адеканье Бобби выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Удар от ворот произведет Гронинген

64' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Luciano Valente не смог попасть в створ ударом издали

62' Хове Йохан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Гронинген совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Гронинген

57' Судья подбегает и показывает Luciano Valente из команды Гронинген отложенную желтую карточку за фол.

57' Xander Blomme выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Jorg Schreuders выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Игрок из команды Гоу Эхед Иглс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

52' Рефери не любит споров - именно за это Рикардо Пепи сейчас получил желтую

52' Удар от ворот произведет Гронинген

52' Безумный фол. Томаш Суслов грубо играет против соперника. Пострадал Ромменс Филипп

52' Балкер Радинио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Jorg Schreuders из команды Гронинген наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

48' Ромменс Филипп пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

48' Удар от ворот произведет Гронинген

47' Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Удар от ворот произведет Гронинген