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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 9711 Главный судья: Камфуис Йочем Главный судья: Robin Hensgens
Гоу Эхед Иглс
1:1
Конец матча
Гронинген
0'
0:1
6' Гол
Пепи Рикардо
11' Желтая карточка
Jorg Schreuders
1:1
30' Гол
Виллюмссон Виллюм
52' Желтая карточка
Пепи Рикардо
57' Желтая карточка
Luciano Valente
76' Желтая карточка
Суслов Томаш
84' Желтая карточка
Кюйперс Бас
90'+5

Ход матча

6'
0:1
Пепи Рикардо
(Антман Оливер)
11'
 
Jorg Schreuders
30'
Виллюмссон Виллюм
(Кюйперс Бас)
1:1
52'
 
Пепи Рикардо
57'
 
Luciano Valente
62'
Со Силла
Эдвардсен Оливер
 
69'
 
Thom van Bergen
Jorg Schreuders
69'
 
Крюгер Флориан
Luciano Valente
72'
 
Халуш Матей
Балкер Радинио
73'
Льянсана Энрик
Xander Blomme
 
76'
 
Суслов Томаш
83'
 
Ирандуст Далехо
Мусампа Норден
83'
 
Пелюпесси Йоей
Суслов Томаш
84'
Кюйперс Бас
 
90'
Dario Serra
Адеканье Бобби
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 5
  • 5 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 422 Количество передач 356
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Де
Ланге
Жеффри
2
Дейл
Матс
25
Амофа
Джамал
6
Идзес
Джей
5
Кюйперс
Бас
20
Xander
Blomme
10
Ромменс
Филипп
11
Адеканье
Бобби
18
Виллюмссон
Виллюм
23
Эдвардсен
Оливер
9
Лидберг
Исак
1
Леувенбург
Петер
39
Jorg
Schreuders
12
Балкер
Радинио
29
Соренсен
Мадс
Бек
24
Мусампа
Норден
8
Хове
Йохан
21
Антман
Оливер
7
Суслов
Томаш
40
Luciano
Valente
18
Дубвик
Исак
9
Пепи
Рикардо
Гоу Эхед Иглс
4-2-3-1
Гронинген
4-1-4-1

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
Гронинген

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
2:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
3:3

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.4

Среднее время на гол

51
225

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2.5

Среднее время на гол

64
36

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.56
1.33

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
67

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллюмссон Виллюм 8 (2) 0.26
Лидберг Исак 6 0.19
Адеканье Бобби 6 0.19
Эдвардсен Оливер 6 0.19
Штоккерс Финн 3 0.1
Кюйперс Бас 3 0.1
Ромменс Филипп 3 0.1
Дейл Матс 2 0.06
Фонтан Хосе 1 0.03
Со Силла 1 0.03
Линторст Эверт 1 0.03
Идзес Джей 1 0.03
Xander Blomme 1 0.03
Фернандес Рашаан 0 0
Льянсана Энрик 0 0
Амофа Джамал 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пепи Рикардо 12 (1) 0.39
Нгонж Сириль 3 0.1
Крюгер Флориан 3 0.1
Хове Йохан 2 0.06
Антман Оливер 2 0.06
Дуарте Ларос 1 0.03
Ларсен Йорген 1 0.03
Пелюпесси Йоей 1 0.03
Ван Гелдерен Лиам 1 0.03
Балкер Радинио 1 0.03
Суслов Томаш 1 0.03
Ирандуст Далехо 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Мусампа Норден 0 0
Дубвик Исак 0 0
Касанвирджо Нерайшо 0 0
Блокзайл Тиймен 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Адеканье Бобби 8 0
Амофа Джамал 7 0
Фонтан Хосе 4 0
Идзес Джей 4 0
Льянсана Энрик 3 0
Эдвардсен Оливер 3 0
Фернандес Рашаан 1 1
Теки Тесфальдет 2 0
Лидберг Исак 2 0
Ромменс Филипп 2 0
Линторст Эверт 2 0
Дейл Матс 0 1
Наубер Геррит 1 0
Штоккерс Финн 1 0
Кюйперс Бас 1 0
Де Ланге Жеффри 1 0
Виллюмссон Виллюм 1 0
Со Силла 1 0
Баккер Юстин 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Те Вирик Мик 5 1
Суслов Томаш 6 0
Дубвик Исак 4 1
Ван Гелдерен Лиам 4 0
Luciano Valente 4 0
Балкер Радинио 2 1
Халуш Матей 2 0
Сверко Марин 2 0
Касанвирджо Нерайшо 2 0
Каллей Яхья 2 0
Дуарте Ларос 0 1
Пелюпесси Йоей 1 0
Веррипс Михаэл 1 0
Данкерлёй Дамил 1 0
Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
Хове Йохан 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Ирандуст Далехо 1 0
Оратмангун Рагнар 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Thom van Bergen 1 0
Jorg Schreuders 1 0

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
31% (5)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Гронинген
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (9)
27% (4)
13% (2)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

12
10
Гоу Эхед Иглс
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Гронинген
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
38% (6)
56% (9)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

17
20

Волевые поражения

14
11
Гоу Эхед Иглс
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
45% (14)
35% (11)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Гронинген
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
16% (5)
52% (16)
32% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (10)
32% (10)
35% (11)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

20
20

Волевые поражения

26
21

Голы по времени матча

Забито

25
11
16 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 5
18 Не забивали 21
7
28%
2
18%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
4
16%
2
18%
31-45
2
8%
1
9%
46-60
1
4%
5
45%
61-75
6
24%
1
9%
76-90

Пропущено

23
35
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 25
7 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 14
5
22%
4
11%
1-15
2
9%
4
11%
16-30
4
17%
2
6%
31-45
5
22%
5
14%
46-60
1
4%
7
20%
61-75
6
26%
13
37%
76-90

Забито

19
17
10 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
3
16%
4
24%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
4
21%
7
41%
31-45
2
11%
1
6%
46-60
2
11%
2
12%
61-75
5
26%
3
18%
76-90

Пропущено

27
27
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 14
4
15%
4
15%
1-15
2
7%
3
11%
16-30
6
22%
6
22%
31-45
3
11%
0
0%
46-60
6
22%
3
11%
61-75
6
22%
11
41%
76-90

Забито

44
28
26 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 11
6 Не забивали 12
10
23%
6
21%
1-15
8
18%
0
0%
16-30
8
18%
9
32%
31-45
4
9%
2
7%
46-60
3
7%
7
25%
61-75
11
25%
4
14%
76-90

Пропущено

50
62
23 В 1-м тайме 23
27 Во 2-м тайме 39
18 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 28
9
18%
8
13%
1-15
4
8%
7
11%
16-30
10
20%
8
13%
31-45
8
16%
5
8%
46-60
7
14%
10
16%
61-75
12
24%
24
39%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Эксельсиор - Гоу Эхед Иглс 2:1 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0
Гоу Эхед Иглс - Аякс 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 4:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Спарта Роттердам - Гоу Эхед Иглс 2:1 АДО Ден Хааг - Гоу Эхед Иглс 1:0 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 1:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 2:0 Гоу Эхед Иглс - АЗ Алкмаар 1:4 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Хераклес - Гоу Эхед Иглс 0:1 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 7:4 Гоу Эхед Иглс - Витесс 2:2
Гронинген
(20 матчей)
10%
15%
75%
2 победы 3 ничьи 15 поражений
Гронинген - НЕК Неймеген 0:1 Валвейк - Гронинген 2:1 Гронинген - Утрехт 1:2 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1
Арминия - Гронинген 1:1 Гронинген - Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар - Гронинген 1:0 Фейеноорд - Гронинген 1:0 Гронинген - Эксельсиор 3:0 Гронинген - Эммен 1:1 ПСВ - Гронинген 6:0 Гронинген - Твенте 1:1 Волендам - Гронинген 3:2 Гронинген - Камбюр 0:1 Херенвен - Гронинген 3:1 Гронинген - Фейеноорд 0:3 Гронинген - Спакенбург 2:3 Эксельсиор - Гронинген 1:0 Гронинген - Алмере Сити 0:2 Утрехт - Гронинген 0:3

Результаты матчей

Гоу Эхед Иглс
Гронинген

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:3
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
0
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
1
9 раз 56%
0
6 раз 38%
2
1 раз 6%

Точный счет

2:0
6 раз 19%
1:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
1:0
4 раза 13%
1:1
4 раза 13%
0:1
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
6:0
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
2
9 раз 29%
0
7 раз 23%
3
5 раз 16%
1
14 раз 45%
0
11 раз 35%
2
4 раза 13%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гоу Эхед Иглс
Гронинген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
10
5
9
7
1.5
5
10
3
13
2.5
2
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
6
5
10
1.5
1
15
2
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
7
0.5
Больше Меньше
20
11
14
17
1.5
6
25
5
26
2.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 31 23 7 1 75 - 28 76
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 31 15 10 6 54 - 26 55
6.
Спарта Роттердам
 31 15 8 8 50 - 34 53
7.
Утрехт
 31 13 9 9 49 - 45 48
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
Херенвен
 31 11 8 12 39 - 47 41
10.
НЕК Неймеген
 31 8 14 9 41 - 37 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 31 9 10 12 43 - 51 37
12.
Фортуна Ситтард
 1:0 31 10 5 16 36 - 56 35
13.
Витесс
 0:1 31 7 10 14 36 - 49 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
16.
Эксельсиор
 31 8 4 19 27 - 68 28
17.
Гронинген
 31 4 6 21 29 - 61 18
18.
Камбюр
 31 4 4 23 21 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Эксельсиор
 16 7 2 7 19 - 26 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
Фортуна Ситтард
 1:0 16 5 3 8 19 - 27 18
13.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
14.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
15.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
16.
Витесс
 0:1 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 1:0 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 0:1 16 4 4 8 20 - 24 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 16 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (2)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Твенте Проппер Робин 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • Свисток
    95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Гоу Эхед Иглс: 55%, Гронинген: 45%.
  • 95'
    Амофа Джамал из команды Гоу Эхед Иглс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    95'
    Ирандуст Далехо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Кюйперс Бас ослабляет давление, выбив мяч.
  • 94'
    Идзес Джей из команды Гоу Эхед Иглс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Dario Serra. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Гронинген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Соренсен Мадс Бек из команды Гронинген перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    93'
    Ромменс Филипп навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 92'
    Гоу Эхед Иглс пытается что-то создать.
  • 92'
    ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.
  • 92'
    Тактическая замена. Адеканье Бобби уходит с поля и его заменяет Dario Serra
  • 92'
    VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.
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