Тур: 31. Стадион: Фортуна Ситтард. Главный судья: Линдхут Аллард
1:0
Второй тайм: 68'
Ход матча
48'
50'
51'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 3
-
124 Количество передач 223
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
21
Беро
Матуш
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
-
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Витесс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.89
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
54
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.29
|Кордоба Иньиго
|5
|0.16
|Tijjani Noslin
|5
|0.16
|Гладон Пол
|5
|0.16
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.1
|Эмбало Умару
|2
|0.06
|Вита Реми
|2
|0.06
|Ферати Арианит
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|6
|0.19
|Беро Матуш
|5 (1)
|0.16
|Виттек Максимилиан
|3
|0.1
|Бялек Бартош
|3
|0.1
|Gabriel Vidovic
|3
|0.1
|Фламинго Райан
|3
|0.1
|Козловски Кацпер
|2
|0.06
|Санкох Мохамед
|2
|0.06
|Фредериксен Николай
|2
|0.06
|Аркус Карлан
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Тронстад Сондре
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Эмбало Умару
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Гут Родриго
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Сиовас Димитрис
|2
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|9
|1
|Беро Матуш
|6
|0
|Тронстад Сондре
|4
|1
|Фламинго Райан
|4
|0
|Аркус Карлан
|2
|1
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Milano Jonathans
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|0
|1
|Ферру
|1
|0
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Прёппер Дэви
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
33% (5)
47% (7)
Витесс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
11
10
Фортуна Ситтард
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Витесс
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
20% (3)
47% (7)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
18
Волевые поражения
12
11
Фортуна Ситтард
48%
52%
12 побед 13 поражений
Первый тайм
43% (13)
43% (13)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (10)
23% (7)
43% (13)
Витесс
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (10)
40% (12)
27% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (11)
23% (7)
40% (12)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
22
21
Волевые поражения
23
21
Голы по времени матча
Забито
19
20
8 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
21 Не забивали 20
4
21%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
4
21%
4
20%
31-45
2
11%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
8
42%
6
30%
76-90
Пропущено
26
23
6 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
0
0%
5
22%
1-15
3
12%
4
17%
16-30
3
12%
3
13%
31-45
4
15%
1
4%
46-60
7
27%
4
17%
61-75
9
35%
6
26%
76-90
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
18 Не забивали 21
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
8
44%
1
7%
76-90
Пропущено
28
26
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
7%
2
8%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
6
21%
7
27%
31-45
7
25%
3
12%
46-60
1
4%
8
31%
61-75
7
25%
4
15%
76-90
Забито
37
35
13 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 18
13 Забивали первыми 11
9 Не забивали 11
6
16%
1
3%
1-15
2
5%
9
26%
16-30
5
14%
7
20%
31-45
3
8%
5
14%
46-60
5
14%
6
17%
61-75
16
43%
7
20%
76-90
Пропущено
54
49
19 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 17
24 Не пропускали 24
2
4%
7
14%
1-15
8
15%
6
12%
16-30
9
17%
10
20%
31-45
11
20%
4
8%
46-60
8
15%
12
24%
61-75
16
30%
30%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1
Витесс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4
Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Витесс
Точный счет
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
Точный счет
3:1
4 раза 13%
2:0
3 раза 10%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
0:3
2 раза 7%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 17%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
2:0
3 раза 10%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:4
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 33%
0
9 раз 30%
2
8 раз 27%
3
3 раза 10%
0
10 раз 33%
2
9 раз 30%
1
8 раз 27%
3
2 раза 7%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
78
69
213
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
411
69
114
312
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
219
Больше Меньше
2010
1119
1218
327
327
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|31
|23
|7
|1
|75 - 28
|76
|2.
|31
|21
|5
|5
|82 - 35
|68
|3.
|31
|18
|9
|4
|79 - 32
|63
|4.
|31
|18
|7
|6
|59 - 32
|61
|5.
|31
|15
|10
|6
|54 - 26
|55
|6.
|31
|15
|8
|8
|50 - 34
|53
|7.
|31
|13
|9
|9
|49 - 45
|48
|8.
|31
|11
|8
|12
|50 - 53
|41
|9.
|31
|11
|8
|12
|39 - 47
|41
|10.
|31
|8
|14
|9
|41 - 37
|38
|11.
|31
|9
|10
|12
|43 - 51
|37
|12.
|1:0
|31
|10
|5
|16
|36 - 56
|35
|13.
|0:1
|31
|7
|10
|14
|36 - 49
|31
|14.
|31
|8
|6
|17
|37 - 65
|30
|15.
|31
|6
|10
|15
|29 - 54
|28
|16.
|31
|8
|4
|19
|27 - 68
|28
|17.
|31
|4
|6
|21
|29 - 61
|18
|18.
|31
|4
|4
|23
|21 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|4.
|16
|9
|5
|2
|44 - 13
|32
|5.
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|28 - 17
|29
|8.
|16
|6
|6
|4
|25 - 23
|24
|9.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|10.
|16
|7
|2
|7
|19 - 26
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|1:0
|16
|5
|3
|8
|19 - 27
|18
|13.
|16
|3
|9
|4
|28 - 25
|18
|14.
|16
|3
|9
|4
|15 - 20
|18
|15.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|16.
|0:1
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|15
|3
|3
|9
|18 - 26
|12
|18.
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|12
|3
|1
|41 - 19
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|29 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|16
|7
|4
|5
|34 - 32
|25
|6.
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|20 - 21
|24
|8.
|15
|5
|5
|5
|13 - 12
|20
|9.
|16
|4
|6
|6
|15 - 16
|18
|10.
|1:0
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|11.
|0:1
|16
|4
|4
|8
|20 - 24
|16
|12.
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|16
|1
|5
|10
|13 - 36
|8
|17.
|16
|1
|3
|12
|11 - 35
|6
|18.
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|16 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (2)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Твенте
|Проппер Робин
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8