Тактическая замена. Мохамед Санкох уходит с поля и его заменяет Бартош Бялек

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Ryan Flamingo совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Кокс Джордж пробил со штрафного прямо в стенку

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Эмбало Умару . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Бистрович Кристиян выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Виттек Максимилиан пробил со штрафного прямо в стенку

43' Удар от ворот произведет Витесс

42' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

42' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

41' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Манхуф Миллион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Бистрович Кристиян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Хорошую попытку сделал Бистрович Кристиян . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

38' Пандур Ивор взял и забрал мяч на выходе

37' Шанс! Ryan Flamingo из команды Витесс пробил головой, но мимо

35' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Витесс

32' Ryan Flamingo ослабляет давление, выбив мяч.

32' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

31' Ryan Flamingo из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

31' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Тиджани Нослин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Виттек Максимилиан не смог попасть в створ ударом издали

28' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Виттек Максимилиан

23' Виттек Максимилиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Гут Родриго наказан за толчок Мохамед Санкох

21' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Игрок из команды Фортуна Ситтард делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Тиджани Нослин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

16' Мёленстен Мелле навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Гут Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Манхуф Миллион создает голевую возможность для своего партнера по команде.

11' Козловски Кацпер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Манхуф Миллион навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Козловски Кацпер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Козловски Кацпер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Мохамед Санкох выиграл воздушное противоборство у Химо Наварро

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Удар от ворот произведет Витесс

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Витесс начинает с центра поля