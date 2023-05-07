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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 10467 Главный судья: Линдхут Аллард
Фортуна Ситтард
2:0
Конец матча
Витесс
0'
48' Желтая карточка
Гут Родриго
50' Желтая карточка
Фламинго Райан
1:0
51' Гол
Гладон Пол
74' Желтая карточка
Сиовас Димитрис
2:0
76' Гол
Эмбало Умару
90'+10

Ход матча

48'
Гут Родриго
 
50'
 
Фламинго Райан
51'
Гладон Пол
(Пинту Иву)
1:0
66'
 
Бялек Бартош
Санкох Мохамед
66'
 
Milano Jonathans
Ван Гинкел Марко
66'
 
Gabriel Vidovic
Манхуф Миллион
70'
Сиовас Димитрис
Химо Наварро
 
74'
 
Тронстад Сондре
Беро Матуш
74'
Сиовас Димитрис
 
76'
Эмбало Умару
2:0
78'
Дуарте Дерой
Кокс Джордж
 
78'
Вита Реми
Эмбало Умару
 
85'
Бёйтинк Томас
Tijjani Noslin
 
85'
Озьякуп Огузхан
Бистрович Кристиян
 
89'
 
Ороз Алоис
Исима-Мирен Николя

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 249 Количество передач 438
  • 37 Владение мячом, % 63

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
2
Химо
Наварро
14
Гут
Родриго
5
Кокс
Джордж
21
Эрдоган
Доган
8
Бистрович
Кристиян
77
Tijjani
Noslin
7
Кордоба
Иньиго
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
16
Схерпен
Кьелл
2
Аркус
Карлан
3
Фламинго
Райан
29
Исима-Мирен
Николя
32
Виттек
Максимилиан
20
Мёленстен
Мелле
21
Беро
Матуш
15
Ван
Гинкел
Марко
42
Манхуф
Миллион
9
Санкох
Мохамед
17
Козловски
Кацпер
Фортуна Ситтард
4-2-3-1
Витесс
4-3-3

История личных встреч

Фортуна Ситтард
Витесс

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:3
Э
2:0
Э
1:3
Э
4:2
Э
2:1
Э
2:1

Голы

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
1.2

Среднее время на гол

51
75

Всего голов

10
9

Голов в среднем за матч

2
2.25

Среднее время на гол

45
40

Всего голов

17
15

Голов в среднем за матч

1.89
1.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

47
54

Бомбардиры внутри турнира

Фортуна Ситтард
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йилмаз Бурак 9 (6) 0.29
Кордоба Иньиго 5 0.16
Tijjani Noslin 5 0.16
Гладон Пол 5 0.16
Эмбало Умару 3 0.1
Озьякуп Огузхан 3 0.1
Вита Реми 2 0.06
Ферати Арианит 1 0.03
Дуарте Дерой 1 0.03
Сиовас Димитрис 1 0.03
Бистрович Кристиян 1 0.03
Гут Родриго 1 0.03
Пинту Иву 0 0
Сёнтьенс Матс 0 0
Кокс Джордж 0 0
Ташчи Тунахан 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манхуф Миллион 6 0.19
Беро Матуш 5 (1) 0.16
Виттек Максимилиан 3 0.1
Бялек Бартош 3 0.1
Gabriel Vidovic 3 0.1
Фламинго Райан 3 0.1
Козловски Кацпер 2 0.06
Санкох Мохамед 2 0.06
Фредериксен Николай 2 0.06
Аркус Карлан 1 0.03
Ван Гинкел Марко 1 0.03
Тронстад Сондре 1 0.03
Ороз Алоис 1 0.03
Ван Дейвенбооден Симон 1 0.03
Мёленстен Мелле 0 0

Карточки

Фортуна Ситтард
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йилмаз Бурак 8 0
Эрдоган Доган 3 2
Сёнтьенс Матс 4 1
Ферати Арианит 5 0
Julio Velazquez 2 1
Сиовас Димитрис 3 0
Озьякуп Огузхан 3 0
Кордоба Иньиго 3 0
Эмбало Умару 3 0
Кокс Джордж 3 0
Гут Родриго 3 0
Tijjani Noslin 3 0
Химо Наварро 2 0
Дуарте Дерой 2 0
Бёйтинк Томас 2 0
Пинту Иву 1 0
Гладон Пол 1 0
Тирпан Микаэль 1 0
Бистрович Кристиян 1 0
Ван Бейнен Мике 1 0
Ташчи Тунахан 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виттек Максимилиан 9 1
Беро Матуш 6 0
Тронстад Сондре 4 1
Фламинго Райан 4 0
Аркус Карлан 2 1
Козловски Кацпер 3 0
Домджони Тони 2 0
Ороз Алоис 2 0
Milano Jonathans 2 0
Схерпен Кьелл 0 1
Ферру 1 0
Ван Гинкел Марко 1 0
Исима-Мирен Николя 1 0
Гайек Томаш 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Прёппер Дэви 1 0
Япи Ромарик 1 0
Райцигер Даан 1 0
Санкох Мохамед 1 0
Бялек Бартош 1 0
Корнелисс Энцо 1 0
Gabriel Vidovic 1 0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Витесс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

11
10
Фортуна Ситтард
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Витесс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

21
18

Волевые поражения

12
11
Фортуна Ситтард
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Витесс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

22
21

Волевые поражения

23
21

Голы по времени матча

Забито

21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
4
19%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
9
43%
6
30%
76-90

Пропущено

26
25
6 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
7
27%
4
16%
61-75
9
35%
7
28%
76-90

Забито

18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
8
44%
1
7%
76-90

Пропущено

28
26
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
7%
2
8%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
6
21%
7
27%
31-45
7
25%
3
12%
46-60
1
4%
8
31%
61-75
7
25%
4
15%
76-90

Забито

39
35
13 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
6
15%
1
3%
1-15
2
5%
9
26%
16-30
5
13%
7
20%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
17
44%
7
20%
76-90

Пропущено

54
51
19 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
2
4%
7
14%
1-15
8
15%
6
12%
16-30
9
17%
10
20%
31-45
11
20%
5
10%
46-60
8
15%
12
24%
61-75
16
30%
30%
11
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1
Витесс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4
Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0

Результаты матчей

Фортуна Ситтард
Витесс

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
0
11 раз 35%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фортуна Ситтард
Витесс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
6
0.5
Больше Меньше
10
5
8
8
1.5
6
9
2
14
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
6
10
1
14
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
9
0.5
Больше Меньше
20
11
12
19
1.5
12
19
3
28
2.5
3
28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 31 23 7 1 75 - 28 76
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 31 15 10 6 54 - 26 55
6.
Спарта Роттердам
 31 15 8 8 50 - 34 53
7.
Утрехт
 31 13 9 9 49 - 45 48
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
Херенвен
 31 11 8 12 39 - 47 41
10.
НЕК Неймеген
 31 8 14 9 41 - 37 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 31 9 10 12 43 - 51 37
12.
Фортуна Ситтард
 31 10 5 16 37 - 56 35
13.
Витесс
 31 7 10 14 36 - 50 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
16.
Эксельсиор
 31 8 4 19 27 - 68 28
17.
Гронинген
 31 4 6 21 29 - 61 18
18.
Камбюр
 31 4 4 23 21 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
9.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
10.
Эксельсиор
 16 7 2 7 19 - 26 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
13.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
14.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
15.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 16 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (2)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Твенте Проппер Робин 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Фортуна Ситтард заслуженно побеждает в отличном матче
  • Свисток
    100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Сегодняшная посещаемость составляет 10467 болельщиков
  • 100'
    Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 37%, Витесс: 63%.
  • 99'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 98'
    Удар от ворот произведет Витесс
  • 98'
    Фортуна Ситтард совершает вбрасывание на половине поля противника
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 95'
      Игрок из команды Витесс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 95'
      Матч возобновлен
    • Травма, повреждение
      95'
      Ох, нехорошо это выглядит. Бёйтинк Томас получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • Фол, нарушение
      95'
      Судья сигнализирует, что Аркус Карлан из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Вита Реми
    • Травма, повреждение
      92'
      Бёйтинк Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 92'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)
    • 91'
      Удар от ворот произведет Фортуна Ситтард
    • 90'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 90'
      Контроль мяча: Фортуна Ситтард: 36%, Витесс: 64%.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fortuna Sittard Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фортуна Ситтард 2:0 Витесс онлайн

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