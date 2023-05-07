Тур: 31. Стадион: Фортуна Ситтард. Зрители: 10467 Главный судья: Линдхут Аллард
2:0
Конец матча
0'
48' Желтая карточкаГут Родриго
50' Желтая карточкаФламинго Райан
1:0
51' ГолГладон Пол
74' Желтая карточкаСиовас Димитрис
2:0
76' ГолЭмбало Умару
90'+10
Ход матча
48'
50'
51'
1:0
74'
76'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 6
-
4 Удары в створ 3
-
5 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
249 Количество передач 438
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
31
Пандур
Ивор
12
Пинту
Иву
14
Гут
Родриго
85
Эмбало
Умару
11
Гладон
Пол
21
Беро
Матуш
- Основной состав
-
31 Пандур ИворВратарь
-
12 Пинту ИвуЗащитник
- Защитник
-
14 Гут РодригоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Эмбало УмаруПолузащитник
-
11 Гладон ПолНападающий
- Запасные игроки
-
22 Хендрикс ТомВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
61 Вита РемиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Stipe Radic
-
Главный тренер: Веласкес Хулио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Япи РомарикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
-
14 Бялек БартошНападающий
-
-
-
Главный тренер: Коку Филлип
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фортуна Ситтард
Витесс
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
1.2
Среднее время на гол
51
75
Всего голов
10
9
Голов в среднем за матч
2
2.25
Среднее время на гол
45
40
Всего голов
17
15
Голов в среднем за матч
1.89
1.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
47
54
Бомбардиры внутри турнира
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йилмаз Бурак
|9 (6)
|0.29
|Кордоба Иньиго
|5
|0.16
|Tijjani Noslin
|5
|0.16
|Гладон Пол
|5
|0.16
|Эмбало Умару
|3
|0.1
|Озьякуп Огузхан
|3
|0.1
|Вита Реми
|2
|0.06
|Ферати Арианит
|1
|0.03
|Дуарте Дерой
|1
|0.03
|Сиовас Димитрис
|1
|0.03
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|Гут Родриго
|1
|0.03
|Пинту Иву
|0
|0
|Сёнтьенс Матс
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Ташчи Тунахан
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манхуф Миллион
|6
|0.19
|Беро Матуш
|5 (1)
|0.16
|Виттек Максимилиан
|3
|0.1
|Бялек Бартош
|3
|0.1
|Gabriel Vidovic
|3
|0.1
|Фламинго Райан
|3
|0.1
|Козловски Кацпер
|2
|0.06
|Санкох Мохамед
|2
|0.06
|Фредериксен Николай
|2
|0.06
|Аркус Карлан
|1
|0.03
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.03
|Тронстад Сондре
|1
|0.03
|Ороз Алоис
|1
|0.03
|Ван Дейвенбооден Симон
|1
|0.03
|Мёленстен Мелле
|0
|0
Карточки
Фортуна Ситтард
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йилмаз Бурак
|8
|0
|Эрдоган Доган
|3
|2
|Сёнтьенс Матс
|4
|1
|Ферати Арианит
|5
|0
|Julio Velazquez
|2
|1
|Сиовас Димитрис
|3
|0
|Озьякуп Огузхан
|3
|0
|Кордоба Иньиго
|3
|0
|Эмбало Умару
|3
|0
|Кокс Джордж
|3
|0
|Гут Родриго
|3
|0
|Tijjani Noslin
|3
|0
|Химо Наварро
|2
|0
|Дуарте Дерой
|2
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|Пинту Иву
|1
|0
|Гладон Пол
|1
|0
|Тирпан Микаэль
|1
|0
|Бистрович Кристиян
|1
|0
|Ван Бейнен Мике
|1
|0
|Ташчи Тунахан
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виттек Максимилиан
|9
|1
|Беро Матуш
|6
|0
|Тронстад Сондре
|4
|1
|Фламинго Райан
|4
|0
|Аркус Карлан
|2
|1
|Козловски Кацпер
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Milano Jonathans
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|0
|1
|Ферру
|1
|0
|Ван Гинкел Марко
|1
|0
|Исима-Мирен Николя
|1
|0
|Гайек Томаш
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Прёппер Дэви
|1
|0
|Япи Ромарик
|1
|0
|Райцигер Даан
|1
|0
|Санкох Мохамед
|1
|0
|Бялек Бартош
|1
|0
|Корнелисс Энцо
|1
|0
|Gabriel Vidovic
|1
|0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Витесс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
27% (4)
33% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
11
10
Фортуна Ситтард
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
53% (8)
40% (6)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Витесс
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
21
18
Волевые поражения
12
11
Фортуна Ситтард
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
42% (13)
45% (14)
13% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Витесс
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (10)
42% (13)
26% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
23% (7)
42% (13)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
22
21
Волевые поражения
23
21
Голы по времени матча
Забито
21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
4
19%
1
5%
1-15
0
0%
5
25%
16-30
4
19%
4
20%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
1
5%
2
10%
61-75
9
43%
6
30%
76-90
Пропущено
26
25
6 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 14
0
0%
5
20%
1-15
3
12%
4
16%
16-30
3
12%
3
12%
31-45
4
15%
2
8%
46-60
7
27%
4
16%
61-75
9
35%
7
28%
76-90
Забито
18
15
5 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 6
19 Не забивали 22
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
4
27%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
1
6%
3
20%
46-60
4
22%
4
27%
61-75
8
44%
1
7%
76-90
Пропущено
28
26
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
7%
2
8%
1-15
5
18%
2
8%
16-30
6
21%
7
27%
31-45
7
25%
3
12%
46-60
1
4%
8
31%
61-75
7
25%
4
15%
76-90
Забито
39
35
13 В 1-м тайме 17
26 Во 2-м тайме 18
14 Забивали первыми 11
9 Не забивали 12
6
15%
1
3%
1-15
2
5%
9
26%
16-30
5
13%
7
20%
31-45
4
10%
5
14%
46-60
5
13%
6
17%
61-75
17
44%
7
20%
76-90
Пропущено
54
51
19 В 1-м тайме 23
35 Во 2-м тайме 28
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 25
2
4%
7
14%
1-15
8
15%
6
12%
16-30
9
17%
10
20%
31-45
11
20%
5
10%
46-60
8
15%
12
24%
61-75
16
30%
30%
11
22%
76-90
Результаты последних матчей
Фортуна Ситтард
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 2:0 Фортуна Ситтард - АЗ Алкмаар 0:3 Аякс - Фортуна Ситтард 4:0 Фортуна Ситтард - Гронинген 3:1
Волендам - Фортуна Ситтард 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Фейеноорд 2:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 Фортуна Ситтард - Спарта Роттердам 0:0 Камбюр - Фортуна Ситтард 1:2 Фортуна Ситтард - Херенвен 2:0 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна Ситтард - ПСВ 2:2 Фортуна Ситтард - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гронинген - Фортуна Ситтард 2:3 Фортуна Ситтард - Эммен 0:1 Спарта Роттердам - Фортуна Ситтард 3:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 1:1
Витесс
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Витесс - Мажестик 3:1 Реал дю Фасо - Витесс 0:0 Витесс - Эксельсиор 0:0 НЕК Неймеген - Витесс 1:4
Витесс - Полис Уагудугу 3:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 2:0 Валвейк - Витесс 1:0 Расинг Бобо Диулассо - Витесс 1:2 Херенвен - Витесс 1:1 Витесс - ПСВ 1:1 Витесс - Раимо 0:0 Спарта Роттердам - Витесс 3:1 АСЕК Кудугу - Витесс 1:0 Витесс - АЗ Алкмаар 0:1 Витесс - Аякс 1:2 Витесс - Фасо-Йенненга 3:2 ЮСФА - Витесс 1:1 Волендам - Витесс 2:0 Витесс - Кадиого 0:0 Витесс - Утрехт 2:0
Результаты матчей
Фортуна Ситтард
Витесс
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
0:4
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
2
6 раз 38%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
3:1
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:2
3 раза 10%
2:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:4
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
1:0
3 раза 10%
1:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:4
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 32%
0
9 раз 29%
2
9 раз 29%
3
3 раза 10%
0
11 раз 35%
2
9 раз 29%
1
8 раз 26%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фортуна Ситтард
Витесс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
105
88
69
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
106
411
610
114
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
229
Больше Меньше
2011
1219
1219
328
328
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|16 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (2)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Твенте
|Проппер Робин
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8