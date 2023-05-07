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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 31. Стадион: . Зрители: 8309 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Эммен
0:3
Конец матча
Твенте
0'
49' Желтая карточка
Проппер Робин
51' Желтая карточка
Бренет Джошуа
0:1
70' Гол
Влап Михел
0:2
75' Гол
Черны Вацлав
0:3
90' Гол
Влап Михел
90'+5

Ход матча

46'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Мисиджан Вирджил
46'
Дирксен Юлиюс
Бюрнет Лоренцо
 
49'
 
Проппер Робин
51'
 
Бренет Джошуа
65'
Дарфалу Усама
Антониссе Джереми
 
70'
0:1
Влап Михел
73'
 
Сампстед Альфонс
Бренет Джошуа
74'
Бернаду Лукас
Велдмате Йерун
 
74'
Бушуари Мохамед
Живкович Рицхайро
 
75'
0:2
Черны Вацлав
(Влап Михел)
85'
 
Меес Хилгерс
Проппер Робин
88'
 
Кьёлё Матиас
Зерруки Рамиз
88'
 
Клеонизе Денильо
Черны Вацлав
90'
0:3
Влап Михел
(Клеонизе Денильо)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 7 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 8
  • 2 Угловые 2
  • 5 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 15
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 407 Количество передач 464
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
32
Ван
дер
Харт
Микки
17
Те
Вирик
Мик
5
Араухо
Мигель
4
Велдмате
Йерун
18
Бюрнет
Лоренцо
2
Веендорп
Кезиа
23
Эль-Мессауди
Ахмед
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
57
Антониссе
Джереми
9
Живкович
Рицхайро
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
8
Зерруки
Рамиз
18
Влап
Михел
23
Садилек
Михал
7
Черны
Вацлав
27
Манфред
Угалде
10
Мисиджан
Вирджил
Эммен
4-2-3-1
Твенте
4-3-3

История личных встреч

Эммен
Твенте

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Э
2:0
ТМК
0:1
Э
1:4
Э
1:1
ТМС
1:1
Э
2:0
Э
4:1
ТМК
1:5
ММ(
0:5
ТМС
1:2
К
0:5

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

9
16

Голов в среднем за матч

1.8
3.2

Среднее время на гол

50
28

Всего голов

13
25

Голов в среднем за матч

1.18
2.27

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

76
39

Бомбардиры внутри турнира

Эммен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ромени Оле 10 0.32
Живкович Рицхайро 3 0.1
Велдмате Йерун 3 (1) 0.1
Бернаду Лукас 2 0.06
Эль-Мессауди Ахмед 2 0.06
Димерс Марк 1 0.03
Rui Mendes 1 0.03
Ассехнун Джасин-Амин 1 0.03
Бушуари Мохамед 1 0.03
Антониссе Джереми 1 0.03
Араухо Мигель 1 0.03
Влак Яри 1 0.03
Веендорп Кезиа 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черны Вацлав 11 0.35
Ван Волфсвинкель Рикки 8 (3) 0.26
Бренет Джошуа 7 0.23
Мисиджан Вирджил 6 0.19
Стейн Сем 6 0.19
Манфред Угалде 6 0.19
Влап Михел 3 0.1
Смал Гийс 1 0.03
Проппер Робин 1 0.03
Садилек Михал 1 0.03
Клеонизе Денильо 1 0.03
Цолис Христос 1 0.03
Меес Хилгерс 1 0.03
Зерруки Рамиз 0 0
Кьёлё Матиас 0 0

Карточки

Эммен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Живкович Рицхайро 6 0
Араухо Мигель 4 1
Влак Яри 4 0
Ассехнун Джасин-Амин 4 0
Веендорп Кезиа 3 0
Бернаду Лукас 3 0
Димерс Марк 2 0
Rui Mendes 2 0
Ромени Оле 2 0
Бушуари Мохамед 2 0
Велдмате Йерун 1 0
Бюрнет Лоренцо 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Дирксен Юлиюс 1 0
Dick Lukkien 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Проппер Робин 9 0
Ван Волфсвинкель Рикки 4 0
Мисиджан Вирджил 4 0
Зерруки Рамиз 4 0
Меес Хилгерс 4 0
Бренет Джошуа 3 0
Влап Михел 3 0
Черны Вацлав 1 1
Плегесуэло Хулио 1 0
Сампстед Альфонс 1 0
Садилек Михал 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Салах-Эддин Анасс 1 0
Цолис Христос 1 0
Лука Эверинк 1 0

Результаты матчей

Эммен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Твенте
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

8
7
Эммен
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Твенте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

30
0

Волевые поражения

7
39
Эммен
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Твенте
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
29% (9)
48% (15)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
13

Волевые победы

32
0

Волевые поражения

15
46

Голы по времени матча

Забито

14
15
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
5
33%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Пропущено

21
16
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
19%
5
31%
61-75
5
24%
1
6%
76-90

Забито

14
39
4 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 14
21 Не забивали 16
1
7%
6
15%
1-15
1
7%
9
23%
16-30
2
14%
8
21%
31-45
4
29%
5
13%
46-60
3
21%
6
15%
61-75
3
21%
5
13%
76-90

Пропущено

34
10
15 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 6
5
15%
0
0%
1-15
5
15%
1
10%
16-30
5
15%
2
20%
31-45
6
18%
2
20%
46-60
4
12%
2
20%
61-75
9
26%
3
30%
76-90

Забито

28
54
9 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 22
13 Не забивали 6
2
7%
8
15%
1-15
3
11%
9
17%
16-30
4
14%
9
17%
31-45
7
25%
7
13%
46-60
6
21%
11
20%
61-75
6
21%
10
19%
76-90

Пропущено

55
26
27 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 16
21 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 16
8
15%
2
8%
1-15
9
16%
3
12%
16-30
10
18%
5
19%
31-45
6
11%
5
19%
46-60
8
15%
7
27%
61-75
14
25%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Эммен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Херенвен - Эммен 2:3 Аякс - Эммен 3:1 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2
Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0
Твенте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2

Результаты матчей

Эммен
Твенте

Точный счет

0:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
3
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

3:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%

Точное количество голов

0
12 раз 39%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
1
9 раз 29%
3
9 раз 29%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Эммен
Твенте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
5
11
1.5
13
2
2
14
2.5
9
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
6
2
13
1.5
3
13
1
14
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
12
0.5
Больше Меньше
25
6
7
24
1.5
16
15
3
28
2.5
11
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 31 23 7 1 74 - 28 76
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 31 15 10 6 54 - 26 55
6.
Спарта Роттердам
 31 15 8 8 50 - 34 53
7.
Утрехт
 31 13 9 9 49 - 45 48
8.
Валвейк
 31 11 8 12 50 - 53 41
9.
Херенвен
 31 11 8 12 39 - 47 41
10.
НЕК Неймеген
 31 8 14 9 41 - 37 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 31 9 9 13 42 - 51 36
12.
Фортуна Ситтард
 30 9 5 16 35 - 56 32
13.
Витесс
 30 7 10 13 36 - 48 31
14.
Волендам
 31 8 6 17 37 - 65 30
15.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
16.
Эксельсиор
 0:1 31 8 4 19 27 - 67 28
17.
Гронинген
 1:0 31 5 5 21 29 - 60 20
18.
Камбюр
 31 4 4 23 21 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 15 11 4 0 39 - 10 37
3.
Фейеноорд
 1:0 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Утрехт
 15 6 5 4 15 - 13 23
9.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 16 6 5 5 24 - 23 23
10.
Эксельсиор
 0:1 16 7 2 7 19 - 25 23
11.
Волендам
 15 7 1 7 24 - 29 22
12.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
13.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
14.
Херенвен
 15 5 2 8 19 - 26 17
15.
Фортуна Ситтард
 15 4 3 8 18 - 27 15
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 1:0 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 1:0 16 12 3 1 40 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 15 6 6 3 22 - 17 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 15 5 5 5 13 - 12 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 15 4 4 7 20 - 23 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 0:1 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 15 2 5 8 16 - 32 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 1:0 16 2 2 12 11 - 34 8
18.
Эксельсиор
 0:1 15 1 2 12 8 - 42 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 16 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 13 (2)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Аякс Альварес Эдсон 10
Твенте Проппер Робин 9
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
Фортуна Ситтард Йилмаз Бурак 8
Весь список
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    • 88'
      Тактическая замена. Зерруки Рамиз уходит с поля и его заменяет Матиас Кьело
    • 87'
      Оооо... вот это был удар! Манфред Угалде должен был забить с этой позиции.
    • 87'
      Хорошую попытку сделал Манфред Угалде. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 87'
      Черны Вацлав нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 86'
      Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      86'
      Судья сигнализирует, что Садилек Михал из команды Твенте поставил подножку. Пострадал Димерс Марк
    • 85'
      Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 85'
      Контроль мяча: Эммен: 49%, Твенте: 51%.
    • 85'
      Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Oude Meerdijk. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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