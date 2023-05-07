Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Первый тайм

46' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

46' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

45' Удар от ворот произведет Твенте

44' Велдмате Йерун из команды Эммен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

44' Димерс Марк из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Удар от ворот произведет Твенте

43' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Смал Гийс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Матч возобновлен

40' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

40' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Черны Вацлав создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Удар от ворот произведет Твенте

35' Бюрнет Лоренцо из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

34' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

33' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Удар от ворот произведет Эммен

31' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Оооо... вот это был удар! Черны Вацлав должен был забить с этой позиции.

31' Хорошую попытку сделал Черны Вацлав . Удар в створ, но вратарь начеку

31' Манфред Угалде создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Веендорп Кезиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Твенте

25' Димерс Марк не смог попасть в створ ударом издали

24' Удар от ворот произведет Твенте

24' Оооо... вот это был удар! Живкович Рицхайро должен был забить с этой позиции.

23' Антониссе Джереми создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Димерс Марк из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Смал Гийс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Антониссе Джереми из команды Эммен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

18' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

16' Удар от ворот произведет Твенте

16' Димерс Марк не смог попасть в створ ударом издали

15' Удар от ворот произведет Эммен

15' Удар от ворот произведет Эммен

15' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Черны Вацлав навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

12' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Эммен

11' Черны Вацлав оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

11' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Хорошую попытку сделал Черны Вацлав . Удар в створ, но вратарь начеку

9' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Матч возобновится спорным мячом

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Эммен совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Эммен идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Эммен совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Влап Михел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Твенте начинает с центра поля