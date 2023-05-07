Тур: 31. Стадион: De Oude Meerdijk. Зрители: 8309 Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0'
49' Желтая карточкаПроппер Робин
51' Желтая карточкаБренет Джошуа
0:1
70' ГолВлап Михел
0:2
75' ГолЧерны Вацлав
0:3
90' ГолВлап Михел
90'+5
Ход матча
49'
51'
70'
0:1
75'
0:2
90'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
7 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 8
-
2 Угловые 2
-
5 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
407 Количество передач 464
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Те
Вирик
Мик
77
Ромени
Оле
10
Димерс
Марк
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Те Вирик МикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Ромени ОлеПолузащитник
-
10 Димерс МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Хейлен МайклЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Шолте БенПолузащитник
-
20 Влак ЯриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Dave Funke
-
Главный тренер: Люккин Дик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
21 Кьёлё МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Даан Ротс
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Эммен
Твенте
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
33.3%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
18.2%
54.5%
3 победы 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
36.4%
18.2%
45.4%
4 победы 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
9
16
Голов в среднем за матч
1.8
3.2
Среднее время на гол
50
28
Всего голов
13
25
Голов в среднем за матч
1.18
2.27
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
76
39
Бомбардиры внутри турнира
Эммен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ромени Оле
|10
|0.32
|Живкович Рицхайро
|3
|0.1
|Велдмате Йерун
|3 (1)
|0.1
|Бернаду Лукас
|2
|0.06
|Эль-Мессауди Ахмед
|2
|0.06
|Димерс Марк
|1
|0.03
|Rui Mendes
|1
|0.03
|Ассехнун Джасин-Амин
|1
|0.03
|Бушуари Мохамед
|1
|0.03
|Антониссе Джереми
|1
|0.03
|Араухо Мигель
|1
|0.03
|Влак Яри
|1
|0.03
|Веендорп Кезиа
|0
|0
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черны Вацлав
|11
|0.35
|Ван Волфсвинкель Рикки
|8 (3)
|0.26
|Бренет Джошуа
|7
|0.23
|Мисиджан Вирджил
|6
|0.19
|Стейн Сем
|6
|0.19
|Манфред Угалде
|6
|0.19
|Влап Михел
|3
|0.1
|Смал Гийс
|1
|0.03
|Проппер Робин
|1
|0.03
|Садилек Михал
|1
|0.03
|Клеонизе Денильо
|1
|0.03
|Цолис Христос
|1
|0.03
|Меес Хилгерс
|1
|0.03
|Зерруки Рамиз
|0
|0
|Кьёлё Матиас
|0
|0
Карточки
Эммен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Живкович Рицхайро
|6
|0
|Араухо Мигель
|4
|1
|Влак Яри
|4
|0
|Ассехнун Джасин-Амин
|4
|0
|Веендорп Кезиа
|3
|0
|Бернаду Лукас
|3
|0
|Димерс Марк
|2
|0
|Rui Mendes
|2
|0
|Ромени Оле
|2
|0
|Бушуари Мохамед
|2
|0
|Велдмате Йерун
|1
|0
|Бюрнет Лоренцо
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Дирксен Юлиюс
|1
|0
|Dick Lukkien
|1
|0
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Проппер Робин
|9
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|4
|0
|Мисиджан Вирджил
|4
|0
|Зерруки Рамиз
|4
|0
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Бренет Джошуа
|3
|0
|Влап Михел
|3
|0
|Черны Вацлав
|1
|1
|Плегесуэло Хулио
|1
|0
|Сампстед Альфонс
|1
|0
|Садилек Михал
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Салах-Эддин Анасс
|1
|0
|Цолис Христос
|1
|0
|Лука Эверинк
|1
|0
Результаты матчей
Эммен
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Твенте
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
13% (2)
13% (2)
73% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
13% (2)
67% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
8
7
Эммен
78.6%
21.4%
11 побед 3 поражения
Первый тайм
60% (9)
33% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Твенте
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
6% (1)
69% (11)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
30
0
Волевые поражения
7
39
Эммен
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (10)
48% (15)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
42% (13)
23% (7)
Твенте
19%
81%
4 победы 17 поражений
Первый тайм
10% (3)
42% (13)
48% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (7)
29% (9)
48% (15)
Сухие победы
6
4
Сухие поражения
5
13
Волевые победы
32
0
Волевые поражения
15
46
Голы по времени матча
Забито
14
15
5 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
1
7%
2
13%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
1
7%
31-45
3
21%
2
13%
46-60
3
21%
5
33%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Пропущено
21
16
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
3
14%
2
13%
1-15
4
19%
2
13%
16-30
5
24%
3
19%
31-45
0
0%
3
19%
46-60
4
19%
5
31%
61-75
5
24%
1
6%
76-90
Забито
14
39
4 В 1-м тайме 23
10 Во 2-м тайме 16
2 Забивали первыми 14
21 Не забивали 16
1
7%
6
15%
1-15
1
7%
9
23%
16-30
2
14%
8
21%
31-45
4
29%
5
13%
46-60
3
21%
6
15%
61-75
3
21%
5
13%
76-90
Пропущено
34
10
15 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 7
13 Пропускали первыми 1
14 Не пропускали 6
5
15%
0
0%
1-15
5
15%
1
10%
16-30
5
15%
2
20%
31-45
6
18%
2
20%
46-60
4
12%
2
20%
61-75
9
26%
3
30%
76-90
Забито
28
54
9 В 1-м тайме 26
19 Во 2-м тайме 28
6 Забивали первыми 22
13 Не забивали 6
2
7%
8
15%
1-15
3
11%
9
17%
16-30
4
14%
9
17%
31-45
7
25%
7
13%
46-60
6
21%
11
20%
61-75
6
21%
10
19%
76-90
Пропущено
55
26
27 В 1-м тайме 10
28 Во 2-м тайме 16
21 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 16
8
15%
2
8%
1-15
9
16%
3
12%
16-30
10
18%
5
19%
31-45
6
11%
5
19%
46-60
8
15%
7
27%
61-75
14
25%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Эммен
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Херенвен - Эммен 2:3 Аякс - Эммен 3:1 Эммен - НЕК Неймеген 0:0 Камбюр - Эммен 1:2
Эммен - ПЕК Зволле 1:1 Эммен - Спарта Роттердам 0:2 Эммен - Эксельсиор 2:0 Волендам - Эммен 3:1 Эммен - Гоу Эхед Иглс 2:2 Гронинген - Эммен 1:1 Эммен - Фортуна Ситтард 0:1 ПСВ - Эммен 3:1 Эммен - Витесс 2:2 Валвейк - Эммен 2:0 Эммен - ПСВ 1:0 НЕК Неймеген - Эммен 3:1 Эммен - Камбюр 0:0 ВВВ-Венло - Эммен 2:3 Твенте - Эммен 2:0 Фейеноорд - Эммен 5:0
Твенте
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Твенте - Спарта Роттердам 3:3 Утрехт - Твенте 1:0 Твенте - Камбюр 4:0 Эксельсиор - Твенте 0:0
Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 3:3 ПСВ - Твенте 3:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 2:0 Твенте - Волендам 3:0 Твенте - Аякс 0:1 Гронинген - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 1:1 Витесс - Твенте 2:2 Твенте - Утрехт 2:0 Аякс - Твенте 0:0 Твенте - Телстар 3:1 Твенте - Эммен 2:0 Алахуэленсе - Твенте 3:2 Алахуэленсе - Твенте 2:2
Результаты матчей
Эммен
Твенте
Точный счет
0:0
4 раза 25%
0:3
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
3:0
5 раз 33%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:3
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
3
7 раз 47%
2
4 раза 27%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
3:1
4 раза 27%
2:0
3 раза 20%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 60%
0
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
7 раз 44%
0
6 раз 38%
3
2 раза 13%
2
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 10%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
3:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
2:1
3 раза 10%
0:0
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
4:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
Точное количество голов
0
12 раз 39%
1
12 раз 39%
2
4 раза 13%
3
3 раза 10%
1
9 раз 29%
3
9 раз 29%
0
6 раз 19%
2
5 раз 16%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Эммен
Твенте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
511
132
214
96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
106
213
313
114
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1912
Больше Меньше
256
724
1615
328
1120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|31
|23
|7
|1
|74 - 28
|76
|2.
|31
|21
|5
|5
|82 - 35
|68
|3.
|31
|18
|9
|4
|79 - 32
|63
|4.
|31
|18
|7
|6
|59 - 32
|61
|5.
|31
|15
|10
|6
|54 - 26
|55
|6.
|31
|15
|8
|8
|50 - 34
|53
|7.
|31
|13
|9
|9
|49 - 45
|48
|8.
|31
|11
|8
|12
|50 - 53
|41
|9.
|31
|11
|8
|12
|39 - 47
|41
|10.
|31
|8
|14
|9
|41 - 37
|38
|11.
|0:1
|31
|9
|9
|13
|42 - 51
|36
|12.
|30
|9
|5
|16
|35 - 56
|32
|13.
|30
|7
|10
|13
|36 - 48
|31
|14.
|31
|8
|6
|17
|37 - 65
|30
|15.
|31
|6
|10
|15
|29 - 54
|28
|16.
|0:1
|31
|8
|4
|19
|27 - 67
|28
|17.
|1:0
|31
|5
|5
|21
|29 - 60
|20
|18.
|31
|4
|4
|23
|21 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|13
|1
|1
|49 - 10
|40
|2.
|15
|11
|4
|0
|39 - 10
|37
|3.
|1:0
|15
|11
|4
|0
|34 - 9
|37
|4.
|16
|9
|5
|2
|44 - 13
|32
|5.
|16
|9
|3
|4
|34 - 21
|30
|6.
|15
|8
|5
|2
|30 - 17
|29
|7.
|16
|9
|2
|5
|28 - 17
|29
|8.
|15
|6
|5
|4
|15 - 13
|23
|9.
|0:1
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|10.
|0:1
|16
|7
|2
|7
|19 - 25
|23
|11.
|15
|7
|1
|7
|24 - 29
|22
|12.
|16
|3
|9
|4
|28 - 25
|18
|13.
|16
|3
|9
|4
|15 - 20
|18
|14.
|15
|5
|2
|8
|19 - 26
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|18 - 27
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 25
|15
|17.
|1:0
|15
|3
|3
|9
|18 - 26
|12
|18.
|16
|2
|0
|14
|10 - 33
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|16
|12
|3
|1
|40 - 19
|39
|2.
|16
|10
|2
|4
|29 - 15
|32
|3.
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|16
|8
|4
|4
|33 - 25
|28
|5.
|16
|7
|4
|5
|34 - 32
|25
|6.
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|7.
|16
|6
|6
|4
|20 - 21
|24
|8.
|15
|5
|5
|5
|13 - 12
|20
|9.
|16
|4
|6
|6
|15 - 16
|18
|10.
|15
|5
|2
|8
|17 - 29
|17
|11.
|15
|4
|4
|7
|20 - 23
|16
|12.
|0:1
|15
|3
|4
|8
|18 - 28
|13
|13.
|15
|2
|5
|8
|16 - 32
|11
|14.
|15
|2
|4
|9
|11 - 30
|10
|15.
|15
|3
|1
|11
|14 - 34
|10
|16.
|16
|1
|5
|10
|13 - 36
|8
|17.
|1:0
|16
|2
|2
|12
|11 - 34
|8
|18.
|0:1
|15
|1
|2
|12
|8 - 42
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|16 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|13 (2)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|12 (4)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Твенте
|Проппер Робин
|9
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|Фортуна Ситтард
|Йилмаз Бурак
|8