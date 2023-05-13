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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 41362
Кайзерслаутерн
1:2
Конец матча
Арминия
0'
0:1
15' Гол
Консбрух Джомейн
35' Желтая карточка
Бормут Робин
55' Желтая карточка
Клюнтер Лукас
76' Желтая карточка
Андраде Андреас
88' Желтая карточка
Корбяну Теодор
1:1
88' Гол
Лобингер Лекс-Тигер
90' Желтая карточка
Консбрух Джомейн
1:2
90' Гол
Серра Янни
90'+10

Ход матча

15'
0:1
Консбрух Джомейн
(Клос Фабиан)
35'
Бормут Робин
 
46'
Редондо Кенни
Опоку Аарон
 
55'
 
Клюнтер Лукас
56'
Lars Buenning
Бормут Робин
 
67'
 
Гебауэр Кристиан
Хак Робин
67'
 
Ржатковски Марк
Василиадис Себастиан
71'
Де Превиль Николя
Хёршер Филипп
 
76'
 
Андраде Андреас
77'
 
Серра Янни
Ласм Бриан
78'
 
Хюсинг Оливер
Клюнтер Лукас
78'
 
Корбяну Теодор
Клос Фабиан
84'
Ганслик Даниэль
Нихус Юлиан
 
84'
Лобингер Лекс-Тигер
Цук Хендрик
 
88'
 
Корбяну Теодор
88'
Лобингер Лекс-Тигер
(Клемент Филипп)
1:1
90'
 
Консбрух Джомейн
90'
1:2
Серра Янни
(Ржатковски Марк)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 8
  • 5 Угловые 5
  • 2 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 411 Количество передач 291
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Луте
Андреас
8
Циммер
Жан
2
Томяк
Борис
32
Бормут
Робин
21
Цук
Хендрик
4
Рапп
Николай
16
Нихус
Юлиан
23
Хёршер
Филипп
10
Клемент
Филипп
25
Опоку
Аарон
13
Бойд
Терренс
33
Фрайсль
Мартин
2
Клюнтер
Лукас
4
Якель
Фредерик
30
Андраде
Андреас
5
Ощипка
Бастиан
19
Притль
Мануэль
14
Консбрух
Джомейн
10
Ласм
Бриан
39
Василиадис
Себастиан
21
Хак
Робин
9
Клос
Фабиан
Кайзерслаутерн
4-2-3-1
Арминия
4-2-3-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Арминия

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

История матчей

Б2
2:3
Б2
3:2
Б2
0:2
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
0:1
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:3
К
3:0
Б2
1:2
Б2
1:0

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.83
1.83

Среднее время на гол

108
49

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

13
16

Голов в среднем за матч

1.08
1.33

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10

Среднее время на гол

83
67

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бойд Терренс 13 0.41
Редондо Кенни 5 0.16
Хёршер Филипп 5 0.16
Краус Кевин II 4 (1) 0.13
Вундерлих Мике 4 (2) 0.13
Клемент Филипп 3 (1) 0.09
Томяк Борис 3 0.09
Ганслик Даниэль 3 0.09
Опоку Аарон 2 0.06
Лобингер Лекс-Тигер 2 0.06
Нихус Юлиан 2 0.06
Де Превиль Николя 1 0.03
Риттер Марлон 0 0
Цук Хендрик 0 0
Дурм Эрик 0 0
Циммер Жан 0 0
Арминия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хак Робин 10 (3) 0.31
Серра Янни 7 0.22
Клос Фабиан 6 0.19
Ласм Бриан 6 0.19
Окугава Масая 5 0.16
Консбрух Джомейн 4 0.13
Василиадис Себастиан 2 0.06
Ощипка Бастиан 1 0.03
Гебауэр Кристиан 1 0.03
Якель Фредерик 1 0.03
Притль Мануэль 1 0.03
Хюсинг Оливер 1 0.03
Андраде Андреас 1 0.03
Рамос Гильерме 1 0.03
Канурич Беньямин 1 0.03
Ржатковски Марк 0 0
Клюнтер Лукас 0 0
Лепиница Иван 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 9 0
Циммер Жан 8 0
Дурм Эрик 7 0
Нихус Юлиан 6 0
Бойд Терренс 5 0
Луте Андреас 3 1
Риттер Марлон 4 0
Цолински Бен 4 0
Бормут Робин 4 0
Клемент Филипп 4 0
Лобингер Лекс-Тигер 4 0
Цук Хендрик 2 1
Рапп Николай 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Хёршер Филипп 2 0
Опоку Аарон 2 0
Краус Кевин II 2 0
Де Превиль Николя 1 0
Арминия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лепиница Иван 8 0
Василиадис Себастиан 7 0
Рамос Гильерме 6 0
Хак Робин 6 0
Клюнтер Лукас 4 1
Ржатковски Марк 5 0
Ласм Бриан 3 1
Клос Фабиан 4 0
Ощипка Бастиан 4 0
Андраде Андреас 4 0
Консбрух Джомейн 4 0
Фрайсль Мартин 3 0
Сидлер Сильван 1 1
Якель Фредерик 1 1
Притль Мануэль 2 0
Хюсинг Оливер 2 0
Окугава Масая 2 0
Капино Стефанос 1 0
Белло Джордж 1 0
Канурич Беньямин 1 0
Корбяну Теодор 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Арминия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

4
4

Волевые поражения

14
12
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Арминия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
17

Волевые поражения

21
21
Кайзерслаутерн
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Арминия
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)

Сухие победы

7
5

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

11
21

Волевые поражения

35
33

Голы по времени матча

Забито

27
22
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
4
15%
7
32%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
2
7%
4
18%
46-60
6
22%
1
5%
61-75
11
41%
5
23%
76-90

Пропущено

22
29
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
18%
5
17%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
2
9%
2
7%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
2
9%
8
28%
61-75
7
32%
6
21%
76-90

Забито

21
26
3 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
0
0%
2
8%
1-15
1
5%
6
23%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
7
33%
3
12%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
8
38%
6
23%
76-90

Пропущено

20
27
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
4
20%
12
44%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
2
10%
3
11%
76-90

Забито

48
48
11 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 7
4
8%
9
19%
1-15
2
4%
8
17%
16-30
5
10%
7
15%
31-45
9
19%
7
15%
46-60
9
19%
6
13%
61-75
19
40%
11
23%
76-90

Пропущено

42
56
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 30
7
17%
7
13%
1-15
6
14%
7
13%
16-30
7
17%
6
11%
31-45
8
19%
15
27%
46-60
5
12%
12
21%
61-75
9
21%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0
Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0
Арминия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2
Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Арминия

Точный счет

2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Точный счет

1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

2:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
11 раз 34%
2
11 раз 34%
3
6 раз 19%
1
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Арминия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
12
4
10
6
1.5
8
8
3
13
2.5
4
12
1
15
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
7
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
6
10
4
12
2.5
3
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
11
0.5
Больше Меньше
25
7
18
14
1.5
14
18
7
25
2.5
7
25
1
31
3.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 31 19 7 5 48 - 27 64
2.
Хайденхайм
 31 17 10 4 61 - 31 61
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Санкт-Паули
 31 15 8 8 50 - 35 53
5.
Фортуна
 31 16 5 10 54 - 40 53
6.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Хольштайн Киль
 32 11 10 11 50 - 56 43
9.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
10.
Ганновер 96
 31 11 7 13 44 - 46 40
11.
Магдебург
 32 11 7 14 44 - 54 40
12.
Гройтер Фюрт
 32 9 11 12 42 - 48 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 32 9 9 14 40 - 55 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 32 9 6 17 48 - 56 33
17.
Ян
 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 32 7 7 18 35 - 61 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 16 10 5 1 26 - 13 35
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
9.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
10.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
12.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
13.
Хольштайн Киль
 16 6 4 6 26 - 25 22
14.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
15.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
16.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Санкт-Паули
 16 6 3 7 27 - 25 21
5.
Магдебург
 16 6 3 7 25 - 32 21
6.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Зандхаузен
 16 3 3 10 17 - 29 12
15.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
16.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
17.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 14 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 9
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      35'
      Бормут Робин получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Клос Фабиан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Консбрух Джомейн бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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