Тур: 32. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион. Зрители: 41362
1:2
Конец матча
0'
0:1
15' ГолКонсбрух Джомейн
35' Желтая карточкаБормут Робин
55' Желтая карточкаКлюнтер Лукас
76' Желтая карточкаАндраде Андреас
88' Желтая карточкаКорбяну Теодор
1:1
88' ГолЛобингер Лекс-Тигер
90' Желтая карточкаКонсбрух Джомейн
1:2
90' ГолСерра Янни
90'+10
Ход матча
15'
0:1
35'
55'
76'
77'
88'
88'
90'
90'
1:2
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 5
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
411 Количество передач 291
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
32
Бормут
Робин
21
Цук
Хендрик
16
Нихус
Юлиан
25
Опоку
Аарон
13
Бойд
Терренс
10
Ласм
Бриан
21
Хак
Робин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
-
21 Цук ХендрикЗащитник
- Полузащитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Опоку АаронПолузащитник
-
13 Бойд ТерренсНападающий
- Запасные игроки
-
18 Краль ЮлианВратарь
-
20 Шад ДоминикЗащитник
-
31 Цолински БенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Шустер Дирк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ласм БрианПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Шульц АрнеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Белло ДжорджЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Серра ЯнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Uwe Koschinat
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Арминия
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.83
1.83
Среднее время на гол
108
49
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
13
16
Голов в среднем за матч
1.08
1.33
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
Среднее время на гол
83
67
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бойд Терренс
|13
|0.41
|Редондо Кенни
|5
|0.16
|Хёршер Филипп
|5
|0.16
|Краус Кевин II
|4 (1)
|0.13
|Вундерлих Мике
|4 (2)
|0.13
|Клемент Филипп
|3 (1)
|0.09
|Томяк Борис
|3
|0.09
|Ганслик Даниэль
|3
|0.09
|Опоку Аарон
|2
|0.06
|Лобингер Лекс-Тигер
|2
|0.06
|Нихус Юлиан
|2
|0.06
|Де Превиль Николя
|1
|0.03
|Риттер Марлон
|0
|0
|Цук Хендрик
|0
|0
|Дурм Эрик
|0
|0
|Циммер Жан
|0
|0
Арминия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хак Робин
|10 (3)
|0.31
|Серра Янни
|7
|0.22
|Клос Фабиан
|6
|0.19
|Ласм Бриан
|6
|0.19
|Окугава Масая
|5
|0.16
|Консбрух Джомейн
|4
|0.13
|Василиадис Себастиан
|2
|0.06
|Ощипка Бастиан
|1
|0.03
|Гебауэр Кристиан
|1
|0.03
|Якель Фредерик
|1
|0.03
|Притль Мануэль
|1
|0.03
|Хюсинг Оливер
|1
|0.03
|Андраде Андреас
|1
|0.03
|Рамос Гильерме
|1
|0.03
|Канурич Беньямин
|1
|0.03
|Ржатковски Марк
|0
|0
|Клюнтер Лукас
|0
|0
|Лепиница Иван
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|9
|0
|Циммер Жан
|8
|0
|Дурм Эрик
|7
|0
|Нихус Юлиан
|6
|0
|Бойд Терренс
|5
|0
|Луте Андреас
|3
|1
|Риттер Марлон
|4
|0
|Цолински Бен
|4
|0
|Бормут Робин
|4
|0
|Клемент Филипп
|4
|0
|Лобингер Лекс-Тигер
|4
|0
|Цук Хендрик
|2
|1
|Рапп Николай
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Хёршер Филипп
|2
|0
|Опоку Аарон
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Де Превиль Николя
|1
|0
Арминия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лепиница Иван
|8
|0
|Василиадис Себастиан
|7
|0
|Рамос Гильерме
|6
|0
|Хак Робин
|6
|0
|Клюнтер Лукас
|4
|1
|Ржатковски Марк
|5
|0
|Ласм Бриан
|3
|1
|Клос Фабиан
|4
|0
|Ощипка Бастиан
|4
|0
|Андраде Андреас
|4
|0
|Консбрух Джомейн
|4
|0
|Фрайсль Мартин
|3
|0
|Сидлер Сильван
|1
|1
|Якель Фредерик
|1
|1
|Притль Мануэль
|2
|0
|Хюсинг Оливер
|2
|0
|Окугава Масая
|2
|0
|Капино Стефанос
|1
|0
|Белло Джордж
|1
|0
|Канурич Беньямин
|1
|0
|Корбяну Теодор
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Арминия
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
4
4
Волевые поражения
14
12
Кайзерслаутерн
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (8)
44% (7)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
19% (3)
50% (8)
Арминия
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
17
Волевые поражения
21
21
Кайзерслаутерн
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Арминия
46.2%
53.8%
12 побед 14 поражений
Первый тайм
31% (10)
34% (11)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
41% (13)
28% (9)
Сухие победы
7
5
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
11
21
Волевые поражения
35
33
Голы по времени матча
Забито
27
22
8 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
4
15%
7
32%
1-15
1
4%
2
9%
16-30
3
11%
3
14%
31-45
2
7%
4
18%
46-60
6
22%
1
5%
61-75
11
41%
5
23%
76-90
Пропущено
22
29
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
4
18%
5
17%
1-15
3
14%
5
17%
16-30
2
9%
2
7%
31-45
4
18%
3
10%
46-60
2
9%
8
28%
61-75
7
32%
6
21%
76-90
Забито
21
26
3 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
23 Не забивали 20
0
0%
2
8%
1-15
1
5%
6
23%
16-30
2
10%
4
15%
31-45
7
33%
3
12%
46-60
3
14%
5
19%
61-75
8
38%
6
23%
76-90
Пропущено
20
27
11 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 19
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
3
15%
2
7%
1-15
3
15%
2
7%
16-30
5
25%
4
15%
31-45
4
20%
12
44%
46-60
3
15%
4
15%
61-75
2
10%
3
11%
76-90
Забито
48
48
11 В 1-м тайме 24
37 Во 2-м тайме 24
10 Забивали первыми 12
11 Не забивали 7
4
8%
9
19%
1-15
2
4%
8
17%
16-30
5
10%
7
15%
31-45
9
19%
7
15%
46-60
9
19%
6
13%
61-75
19
40%
11
23%
76-90
Пропущено
42
56
20 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 36
19 Пропускали первыми 20
26 Не пропускали 30
7
17%
7
13%
1-15
6
14%
7
13%
16-30
7
17%
6
11%
31-45
8
19%
15
27%
46-60
5
12%
12
21%
61-75
9
21%
9
16%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 3:3 Кайзерслаутерн - Ганза 0:1 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:0
Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хайденхайм 2:2 Дармштадт - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Зандхаузен 2:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 2:0 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Падерборн - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 1:3 Кайзерслаутерн - Рот-Вайсс Эрфурт 4:0 Мюнхен-1860 - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Мезёкёвешд 1:2 Кайзерслаутерн - Веен Висбаден 2:0 Фортуна - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Карлсруэ 2:0
Арминия
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Арминия - Ганновер 96 1:3 Карлсруэ - Арминия 4:2
Арминия - Фортуна 2:2 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Арминия - Гронинген 1:1 Арминия - Нюрнберг 2:2 Арминия - Дармштадт 3:1 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Арминия - Хайденхайм 0:1 Гамбург - Арминия 2:1 Арминия - Ганза 0:1 Ян - Арминия 1:3 Арминия - Зандхаузен 1:2 Арминия - Падерборн 1:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 Боруссия М - Арминия 4:0 Арминия - Ферль 1:1 Арминия - Магдебург 3:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Арминия
Точный счет
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
0
4 раза 25%
1
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
2
4 раза 25%
3
4 раза 25%
1
1 раз 6%
1
7 раз 44%
0
3 раза 19%
2
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
2:2
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:1
4 раза 13%
1:1
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
11 раз 34%
2
11 раз 34%
3
6 раз 19%
1
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
11 раз 34%
0
7 раз 22%
2
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Арминия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
124
106
88
313
412
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
133
88
610
412
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2111
Больше Меньше
257
1814
1418
725
725
131
230
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 9