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Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 29546
Санкт-Паули
0:0
Конец матча
Фортуна
0'
39' Желтая карточка
Метс Кароль
53' Желтая карточка
Хоффманн Андре
60' Желтая карточка
Гинчек Даниэль
76' Желтая карточка
Циммерман Маттиас
81' Желтая карточка
Кларер Кристоф
90'+4

Ход матча

39'
Метс Кароль
 
53'
 
Хоффманн Андре
60'
 
Гинчек Даниэль
68'
 
Jona Niemiec
Гинчек Даниэль
71'
 
Карбовник Михал
Де Вейс Йорди
76'
 
Циммерман Маттиас
77'
Меткалф Коннор
Elias Saad
 
81'
 
Кларер Кристоф
85'
Отто Давид
Дашнер Лукас
 
86'
 
Хеннингс Роувен
Ковнацки Давид
86'
 
Петерсон Кристофер
Клаус Феликс
86'
 
Николя Гавори
Ийоха Эммануэль
89'
Эггештайн Йоханнес
Oladapo Afolayan
 

Статистика матча

  • 18 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 0
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 13
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 451 Количество передач 405
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
22
Василь
Никола
18
Медич
Яков
8
Смит
Эрик
3
Метс
Кароль
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
10
Хартель
Марсель
23
Пакарада
Леарт
17
Oladapo
Afolayan
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
33
Кастенмайер
Флориан
3
Хоффманн
Андре
5
Кларер
Кристоф
30
Де
Вейс
Йорди
25
Циммерман
Маттиас
15
Обердорф
Тим
19
Ийоха
Эммануэль
11
Клаус
Феликс
23
Аппелькамп
Синта
10
Гинчек
Даниэль
9
Ковнацки
Давид
Санкт-Паули
3-4-3
Фортуна
3-3-2-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Фортуна

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
1:0
Б2
2:0
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
1:2
Б2
1:3
Б2
0:1
Б2
1:1
Б2
4:0
Б2
4:0
Б2
1:0
Б2
0:2
Б2
1:1
Б2
0:0
Б2
1:3
Б2
1:0
Б2
2:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.67
0.8

Среднее время на гол

54
112

Всего голов

10
11

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.32
1

Тотал матчей

2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дашнер Лукас 8 0.25
Ирвайн Джексон 8 0.25
Хартель Марсель 5 0.16
Эггештайн Йоханнес 5 0.16
Салиакас Манолис 4 0.13
Медич Яков 4 0.13
Меткалф Коннор 3 0.09
Смит Эрик 2 0.06
Oladapo Afolayan 2 0.06
Отто Давид 2 0.06
Elias Saad 2 0.06
Пакарада Леарт 1 (1) 0.03
Джигала Адам 1 0.03
Аменийдо Этьенн 1 0.03
Немет Давид 1 0.03
Цандер Лука-Милан 0 0
Рицка Ларс 0 0
Байфус Марцель 0 0
Матанович Игорь 0 0
Фортуна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ковнацки Давид 12 (3) 0.38
Аппелькамп Синта 6 0.19
Хеннингс Роувен 6 (2) 0.19
Клаус Феликс 4 0.13
Петерсон Кристофер 4 0.13
Ийоха Эммануэль 4 0.13
Циммерман Маттиас 3 0.09
Гинчек Даниэль 2 (1) 0.06
Кларер Кристоф 2 0.06
Обердорф Тим 2 0.06
Хоффманн Андре 2 0.06
Зоботка Марсель 2 0.06
Карбовник Михал 1 0.03
Николя Гавори 1 0.03
Танака Ао 1 0.03
Jona Niemiec 1 0.03
Де Вейс Йорди 1 0.03
Хендрикс Йоррит 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ирвайн Джексон 8 0
Салиакас Манолис 7 0
Смит Эрик 5 0
Пакарада Леарт 4 0
Медич Яков 4 0
Дашнер Лукас 4 0
Меткалф Коннор 4 0
Фазлии Бетим 2 1
Метс Кароль 3 0
Василь Никола 3 0
Oladapo Afolayan 3 0
Отто Давид 3 0
Аремю Афииз 3 0
Матанович Игорь 3 0
Мауридес Жуниор 2 0
Байфус Марцель 2 0
Бухальфа Карло 2 0
Elias Saad 2 0
Джигала Адам 1 0
Хартель Марсель 1 0
Аменийдо Этьенн 1 0
Немет Давид 1 0
Фортуна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковнацки Давид 8 0
Де Вейс Йорди 6 1
Зоботка Марсель 6 1
Кларер Кристоф 7 0
Хеннингс Роувен 5 0
Клаус Феликс 5 0
Хендрикс Йоррит 5 0
Карбовник Михал 5 0
Хоффманн Андре 4 0
Гинчек Даниэль 3 0
Циммерман Маттиас 3 0
Николя Гавори 3 0
Петерсон Кристофер 3 0
Обердорф Тим 3 0
Ийоха Эммануэль 2 0
Танака Ао 2 0
Аппелькамп Синта 1 0
Marcel Mansfeld 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Фортуна
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

5
7
Санкт-Паули
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Фортуна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

14
3

Волевые поражения

24
36
Санкт-Паули
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
Фортуна
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
16% (5)
38% (12)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)

Сухие победы

10
3

Сухие поражения

4
10

Волевые победы

19
7

Волевые поражения

29
43

Голы по времени матча

Забито

22
19
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
3
14%
2
11%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
2
9%
6
32%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
5
23%
3
16%
76-90

Пропущено

11
24
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
18%
1
4%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
2
18%
5
21%
61-75
2
18%
6
25%
76-90

Забито

30
37
15 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
2
7%
6
16%
1-15
5
17%
10
27%
16-30
8
27%
2
5%
31-45
3
10%
3
8%
46-60
4
13%
7
19%
61-75
8
27%
9
24%
76-90

Пропущено

22
14
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
18%
2
14%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
4
18%
3
21%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
5
23%
2
14%
76-90

Забито

52
56
25 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
5
10%
8
14%
1-15
9
17%
12
21%
16-30
11
21%
5
9%
31-45
5
10%
9
16%
46-60
9
17%
10
18%
61-75
13
25%
12
21%
76-90

Пропущено

33
38
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
6
18%
3
8%
1-15
5
15%
7
18%
16-30
6
18%
5
13%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
3
9%
7
18%
61-75
7
21%
8
21%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2
Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4
Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0
Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0

Результаты матчей

Санкт-Паули
Фортуна

Точный счет

0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%

Точный счет

2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Фортуна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
15
1
7
9
1.5
11
5
3
13
2.5
7
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
10
6
8
8
1.5
6
10
4
12
2.5
1
15
2
14
3.5
1
15
1
15
4.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
25
7
15
17
1.5
17
15
7
25
2.5
8
24
2
30
3.5
3
29
1
31
4.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 31 19 7 5 48 - 27 64
2.
Хайденхайм
 31 17 10 4 61 - 31 61
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Санкт-Паули
 32 15 9 8 50 - 35 54
5.
Фортуна
 32 16 6 10 54 - 40 54
6.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Хольштайн Киль
 32 11 10 11 50 - 56 43
9.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
10.
Ганновер 96
 31 11 7 13 44 - 46 40
11.
Магдебург
 32 11 7 14 44 - 54 40
12.
Гройтер Фюрт
 32 9 11 12 42 - 48 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 32 9 9 14 40 - 55 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 32 9 6 17 48 - 56 33
17.
Ян
 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 32 7 7 18 35 - 61 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 16 10 5 1 26 - 13 35
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Санкт-Паули
 16 9 6 1 23 - 10 33
6.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
7.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
9.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
10.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
12.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
13.
Хольштайн Киль
 16 6 4 6 26 - 25 22
14.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
15.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
16.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Санкт-Паули
 16 6 3 7 27 - 25 21
5.
Магдебург
 16 6 3 7 25 - 32 21
6.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
10.
Фортуна
 16 5 3 8 19 - 24 18
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Зандхаузен
 16 3 3 10 17 - 29 12
15.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
16.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
17.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 14 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • Желтая карточка
      39'
      Метс Кароль получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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