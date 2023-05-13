Тур: 32. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29546
0:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаМетс Кароль
53' Желтая карточкаХоффманн Андре
60' Желтая карточкаГинчек Даниэль
76' Желтая карточкаЦиммерман Маттиас
81' Желтая карточкаКларер Кристоф
90'+4
Ход матча
39'
53'
60'
81'
Статистика матча
-
18 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
7 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
451 Количество передач 405
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
18
Медич
Яков
13
Дашнер
Лукас
26
Elias
Saad
15
Обердорф
Тим
11
Клаус
Феликс
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Медич ЯковЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
13 Дашнер ЛукасНападающий
-
26 Elias SaadНападающий
- Запасные игроки
-
30 Бурхерт СашаВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Отто ДавидНападающий
-
Главный тренер: Fabian Hurzeler
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Обердорф ТимЗащитник
- Защитник
-
11 Клаус ФеликсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Горка ДеннисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
46 Elione Neto
-
39 Jona Niemiec
-
Главный тренер: Daniel Thioune
История личных встреч
Санкт-Паули
Фортуна
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
42.9%
7 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
19 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
15.8%
42.1%
42.1%
3 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.8%
42.1%
21.1%
7 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.67
0.8
Среднее время на гол
54
112
Всего голов
10
11
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.32
1
Тотал матчей
2.5
18
Больше 95%
Меньше 5%
1
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дашнер Лукас
|8
|0.25
|Ирвайн Джексон
|8
|0.25
|Хартель Марсель
|5
|0.16
|Эггештайн Йоханнес
|5
|0.16
|Салиакас Манолис
|4
|0.13
|Медич Яков
|4
|0.13
|Меткалф Коннор
|3
|0.09
|Смит Эрик
|2
|0.06
|Oladapo Afolayan
|2
|0.06
|Отто Давид
|2
|0.06
|Elias Saad
|2
|0.06
|Пакарада Леарт
|1 (1)
|0.03
|Джигала Адам
|1
|0.03
|Аменийдо Этьенн
|1
|0.03
|Немет Давид
|1
|0.03
|Цандер Лука-Милан
|0
|0
|Рицка Ларс
|0
|0
|Байфус Марцель
|0
|0
|Матанович Игорь
|0
|0
Фортуна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ковнацки Давид
|12 (3)
|0.38
|Аппелькамп Синта
|6
|0.19
|Хеннингс Роувен
|6 (2)
|0.19
|Клаус Феликс
|4
|0.13
|Петерсон Кристофер
|4
|0.13
|Ийоха Эммануэль
|4
|0.13
|Циммерман Маттиас
|3
|0.09
|Гинчек Даниэль
|2 (1)
|0.06
|Кларер Кристоф
|2
|0.06
|Обердорф Тим
|2
|0.06
|Хоффманн Андре
|2
|0.06
|Зоботка Марсель
|2
|0.06
|Карбовник Михал
|1
|0.03
|Николя Гавори
|1
|0.03
|Танака Ао
|1
|0.03
|Jona Niemiec
|1
|0.03
|Де Вейс Йорди
|1
|0.03
|Хендрикс Йоррит
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ирвайн Джексон
|8
|0
|Салиакас Манолис
|7
|0
|Смит Эрик
|5
|0
|Пакарада Леарт
|4
|0
|Медич Яков
|4
|0
|Дашнер Лукас
|4
|0
|Меткалф Коннор
|4
|0
|Фазлии Бетим
|2
|1
|Метс Кароль
|3
|0
|Василь Никола
|3
|0
|Oladapo Afolayan
|3
|0
|Отто Давид
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Матанович Игорь
|3
|0
|Мауридес Жуниор
|2
|0
|Байфус Марцель
|2
|0
|Бухальфа Карло
|2
|0
|Elias Saad
|2
|0
|Джигала Адам
|1
|0
|Хартель Марсель
|1
|0
|Аменийдо Этьенн
|1
|0
|Немет Давид
|1
|0
Фортуна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковнацки Давид
|8
|0
|Де Вейс Йорди
|6
|1
|Зоботка Марсель
|6
|1
|Кларер Кристоф
|7
|0
|Хеннингс Роувен
|5
|0
|Клаус Феликс
|5
|0
|Хендрикс Йоррит
|5
|0
|Карбовник Михал
|5
|0
|Хоффманн Андре
|4
|0
|Гинчек Даниэль
|3
|0
|Циммерман Маттиас
|3
|0
|Николя Гавори
|3
|0
|Петерсон Кристофер
|3
|0
|Обердорф Тим
|3
|0
|Ийоха Эммануэль
|2
|0
|Танака Ао
|2
|0
|Аппелькамп Синта
|1
|0
|Marcel Mansfeld
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
44% (7)
13% (2)
Фортуна
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
5
7
Санкт-Паули
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Фортуна
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
14
3
Волевые поражения
24
36
Санкт-Паули
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
41% (13)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
47% (15)
16% (5)
Фортуна
26.9%
73.1%
7 побед 19 поражений
Первый тайм
16% (5)
38% (12)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
50% (16)
34% (11)
Сухие победы
10
3
Сухие поражения
4
10
Волевые победы
19
7
Волевые поражения
29
43
Голы по времени матча
Забито
22
19
10 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 5
20 Не забивали 22
3
14%
2
11%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
3
14%
3
16%
31-45
2
9%
6
32%
46-60
5
23%
3
16%
61-75
5
23%
3
16%
76-90
Пропущено
11
24
5 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
2
18%
1
4%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
1
9%
3
13%
31-45
2
18%
5
21%
46-60
2
18%
5
21%
61-75
2
18%
6
25%
76-90
Забито
30
37
15 В 1-м тайме 18
15 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 10
20 Не забивали 17
2
7%
6
16%
1-15
5
17%
10
27%
16-30
8
27%
2
5%
31-45
3
10%
3
8%
46-60
4
13%
7
19%
61-75
8
27%
9
24%
76-90
Пропущено
22
14
12 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
4
18%
2
14%
1-15
3
14%
3
21%
16-30
5
23%
2
14%
31-45
4
18%
3
21%
46-60
1
5%
2
14%
61-75
5
23%
2
14%
76-90
Забито
52
56
25 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 15
8 Не забивали 7
5
10%
8
14%
1-15
9
17%
12
21%
16-30
11
21%
5
9%
31-45
5
10%
9
16%
46-60
9
17%
10
18%
61-75
13
25%
12
21%
76-90
Пропущено
33
38
17 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 23
12 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 23
6
18%
3
8%
1-15
5
15%
7
18%
16-30
6
18%
5
13%
31-45
6
18%
8
21%
46-60
3
9%
7
18%
61-75
7
21%
8
21%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Дармштадт - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - Арминия 2:1 Гамбург - Санкт-Паули 4:3 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2
Хайденхайм - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Ян 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Зандхаузен - Санкт-Паули 0:5 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Падерборн - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Ганза 1:0 Магдебург - Санкт-Паули 1:2 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 1:0 Санкт-Паули - Ганновер 96 2:0 Нюрнберг - Санкт-Паули 0:1 Санкт-Паули - Митьюлланд 0:0 Боруссия М - Санкт-Паули 0:1 Лугано - Санкт-Паули 2:7 Унион Берлин - Санкт-Паули 3:2 Карлсруэ - Санкт-Паули 4:4
Фортуна
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Нюрнберг - Фортуна 2:0 Фортуна - Дармштадт 1:0
Арминия - Фортуна 2:2 Фортуна - Гамбург 2:2 Ганза - Фортуна 2:5 Фортуна - Хайденхайм 1:1 Ян - Фортуна 0:1 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Фортуна - Зандхаузен 2:0 Нюрнберг - Фортуна 1:1 Падерборн - Фортуна 4:1 Фортуна - Магдебург 3:2 Фортуна - Шварц-Вайсс Реден 1:0 Грасcхоппер - Фортуна 0:1 Боруссия Д - Фортуна 5:1 Фортуна - Меппен 4:3 Фортуна - Де Графсхап 3:0
Результаты матчей
Санкт-Паули
Фортуна
Точный счет
0:0
3 раза 19%
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
2:2
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
3
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
Точный счет
2:0
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
2:0
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
4 раза 25%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
0
6 раз 38%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 13%
2:0
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
2:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
2
9 раз 28%
1
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
5 раз 16%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Фортуна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
151
79
115
313
79
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
106
88
610
412
115
214
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
257
1517
1715
725
824
230
329
131
131
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 9