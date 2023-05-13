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  4. Бундеслига 2 2022-2023

Германия: Бундеслига 2
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 11430
Гройтер Фюрт
2:2
Конец матча
Айнтрахт Бр
0'
0:1
10' Гол
Уджа Энтони
1:1
23' Гол
Грин Джулиан
1:2
47' Гол
Ферай Иммануэль
50' Желтая карточка
Бенкович Филип
2:2
54' Гол
Грин Джулиан
60' Желтая карточка
Виб Данило
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Уджа Энтони
(Ферай Иммануэль)
23'
Грин Джулиан
(Петков Лукас)
1:1
29'
 
Мультауп Маурице
Маркс Ян-Хендрик
47'
1:2
Ферай Иммануэль
(Лаубербах Лион)
50'
 
Бенкович Филип
54'
Грин Джулиан
(Йон Марко)
2:2
60'
 
Виб Данило
62'
Аста Симон
Майерхёфер Марко
 
62'
Ахе Рагнар
Зиб Арминдо
 
68'
 
Кауфманн Фабио
Лаубербах Лион
79'
Абиама Диксон
Петков Лукас
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 608 Количество передач 239
  • 63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
1
Линде
Андреас
22
Гризбек
Себастьян
23
Юнг
Гидеон
5
Хаддади
Уссама
18
Майерхёфер
Марко
13
Кристиансен
Макс
24
Йон
Марко
10
Хргота
Бранимир
37
Грин
Джулиан
16
Петков
Лукас
30
Зиб
Арминдо
1
Хофманн
Роб-Торбен
3
Декарли
Сауло
18
Бенкович
Филип
29
Hasan
Kurucay
26
Маркс
Ян-Хендрик
23
Виб
Данило
27
Киевски
Нико
6
Хеннинг
Брайан
10
Ферай
Иммануэль
14
Уджа
Энтони
20
Лаубербах
Лион
Гройтер Фюрт
3-3-2-2
Айнтрахт Бр
3-3-2-2

История личных встреч

Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы

История матчей

Б2
0:1
Б2
3:0
Б2
0:3
Б2
2:1
Б2
3:0
Б2
0:0
Б2
1:0
Б2
3:0
Б2
0:1
Б2
1:2
Б2
2:2
Б2
0:0
Б2
1:3
К
0:0

Голы

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.67
0.88

Среднее время на гол

54
102

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

16
13

Голов в среднем за матч

1.14
0.93

Тотал матчей

2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

78
96

Бомбардиры внутри турнира

Гройтер Фюрт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хргота Бранимир 11 (3) 0.34
Ахе Рагнар 7 0.22
Грин Джулиан 6 (1) 0.19
Михальски Дамян 4 0.13
Зиб Арминдо 3 0.09
Абиама Диксон 3 0.09
Аста Симон 1 0.03
Петков Лукас 1 0.03
Рашль Тобиас 1 0.03
Тильман Тимоти 1 0.03
Пюлюлю Афимико 1 0.03
Йон Марко 0 0
Кристиансен Макс 0 0
Юнг Гидеон 0 0
Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уджа Энтони 10 0.31
Ферай Иммануэль 7 0.22
Лаубербах Лион 4 0.13
Винтцаймер Мануэль 4 (1) 0.13
Донкор Антон 3 0.09
Кауфманн Фабио 3 0.09
Мультауп Маурице 2 0.06
Виб Данило 2 0.06
Краусе Робин 1 0.03
Николау Яннис 1 0.03
Хеннинг Брайан 1 0.03
Декарли Сауло 1 0.03
Маркс Ян-Хендрик 0 0
Эндо Кейта 0 0
Ихорст Лук 0 0

Карточки

Гройтер Фюрт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гризбек Себастьян 7 0
Аста Симон 5 1
Юнг Гидеон 3 2
Кристиансен Макс 6 0
Хргота Бранимир 5 0
Хаддади Уссама 4 0
Михальски Дамян 4 0
Рашль Тобиас 4 0
Ахе Рагнар 3 0
Йон Марко 3 0
Абиама Диксон 3 0
Зиб Арминдо 3 0
Грин Джулиан 2 0
Oualid Mhamdi 2 0
Тильман Тимоти 0 1
Дуджак Джереми 1 0
Линде Андреас 1 0
Иттер Джанлука 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Шаффран Леон 1 0
Петков Лукас 1 0
Фобассам Оливер 1 0
Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 10 0
Краусе Робин 9 0
Де Медина Натан 6 1
Маркс Ян-Хендрик 5 0
Донкор Антон 5 0
Ферай Иммануэль 5 0
Фейзич Ясмин 3 1
Хеннинг Брайан 4 0
Кауфманн Фабио 4 0
Уджа Энтони 3 0
Киевски Нико 3 0
Hasan Kurucay 3 0
Берендт Бриан 2 0
Мультауп Маурице 2 0
Шульц Михаэль 2 0
Бенкович Филип 2 0
Эндо Кейта 2 0
Хофманн Роб-Торбен 2 0
Philipp Strompf 2 0
Виб Данило 2 0
Декарли Сауло 1 0
Винтцаймер Мануэль 1 0
Лаубербах Лион 1 0
Бонга Тарсис 1 0
Гехтер Линус 1 0

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Айнтрахт Бр
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

11
14
Гройтер Фюрт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Айнтрахт Бр
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

24
10

Волевые поражения

9
19
Гройтер Фюрт
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
44% (14)
9% (3)
Айнтрахт Бр
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
59% (19)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
38% (12)
50% (16)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

28
12

Волевые поражения

20
33

Голы по времени матча

Забито

22
17
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
9%
5
29%
29%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
8
36%
6
35%
46-60
4
18%
2
12%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Пропущено

21
36
5 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
14%
4
11%
1-15
2
10%
5
14%
16-30
0
0%
3
8%
31-45
9
43%
5
14%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
4
19%
12
33%
76-90

Забито

17
22
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
7
32%
61-75
4
24%
7
32%
76-90

Пропущено

30
20
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
17%
4
20%
1-15
3
10%
4
20%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
8
27%
5
25%
61-75
5
17%
3
15%
76-90

Забито

39
39
17 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 8
4
10%
6
15%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
9
23%
9
23%
46-60
6
15%
9
23%
61-75
7
18%
9
23%
76-90

Пропущено

51
56
17 В 1-м тайме 21
34 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
8
16%
8
14%
1-15
5
10%
9
16%
16-30
4
8%
4
7%
31-45
14
27%
8
14%
46-60
11
22%
12
21%
61-75
9
18%
15
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1
Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2
Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1

Результаты матчей

Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр

Точный счет

2:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:1
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
10 раз 63%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%

Точный счет

2:1
8 раз 25%
2:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
17 раз 53%
2
11 раз 34%
0
3 раза 9%
3
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
11 раз 34%
0
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
1
0.5
Больше Меньше
11
5
8
8
1.5
8
8
1
15
2.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
5
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
3
0.5
Больше Меньше
24
8
12
20
1.5
13
19
1
31
2.5
2
30
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 31 19 7 5 48 - 27 64
2.
Хайденхайм
 31 17 10 4 61 - 31 61
3.
Гамбург
 31 17 6 8 62 - 43 57
4.
Санкт-Паули
 31 15 8 8 50 - 35 53
5.
Фортуна
 31 16 5 10 54 - 40 53
6.
Падерборн
 31 15 6 10 63 - 39 51
7.
Кайзерслаутерн
 32 11 12 9 47 - 43 45
8.
Хольштайн Киль
 32 11 10 11 50 - 56 43
9.
Карлсруэ
 32 12 6 14 53 - 52 42
10.
Ганновер 96
 31 11 7 13 44 - 46 40
11.
Магдебург
 32 11 7 14 44 - 54 40
12.
Гройтер Фюрт
 32 9 11 12 42 - 48 38
13.
Ганза
 32 11 4 17 30 - 47 37
14.
Айнтрахт Бр
 32 9 9 14 40 - 55 36
15.
Нюрнберг
 32 9 8 15 31 - 49 35
16.
Арминия
 32 9 6 17 48 - 56 33
17.
Ян
 31 7 7 17 29 - 49 28
18.
Зандхаузен
 32 7 7 18 35 - 61 28
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хайденхайм
 16 11 4 1 40 - 16 37
2.
Фортуна
 16 11 3 2 35 - 16 36
3.
Дармштадт
 16 10 5 1 26 - 13 35
4.
Падерборн
 15 11 0 4 43 - 17 33
5.
Гамбург
 16 10 3 3 36 - 19 33
6.
Санкт-Паули
 15 9 5 1 23 - 10 32
7.
Гройтер Фюрт
 16 7 7 2 24 - 19 28
8.
Карлсруэ
 16 8 3 5 30 - 25 27
9.
Айнтрахт Бр
 16 7 3 6 22 - 20 24
10.
Ганновер 96
 15 7 3 5 24 - 20 24
11.
Кайзерслаутерн
 16 6 6 4 26 - 23 24
12.
Нюрнберг
 16 7 3 6 18 - 17 24
13.
Хольштайн Киль
 16 6 4 6 26 - 25 22
14.
Магдебург
 16 5 4 7 19 - 22 19
15.
Ян
 15 4 7 4 14 - 20 19
16.
Арминия
 16 5 3 8 26 - 27 18
17.
Ганза
 16 5 1 10 16 - 24 16
18.
Зандхаузен
 16 4 4 8 18 - 32 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дармштадт
 15 9 2 4 22 - 14 29
2.
Хайденхайм
 15 6 6 3 21 - 15 24
3.
Гамбург
 15 7 3 5 26 - 24 24
4.
Санкт-Паули
 16 6 3 7 27 - 25 21
5.
Магдебург
 16 6 3 7 25 - 32 21
6.
Кайзерслаутерн
 16 5 6 5 21 - 20 21
7.
Хольштайн Киль
 16 5 6 5 24 - 31 21
8.
Ганза
 16 6 3 7 14 - 23 21
9.
Падерборн
 16 4 6 6 20 - 22 18
10.
Фортуна
 15 5 2 8 19 - 24 17
11.
Ганновер 96
 16 4 4 8 20 - 26 16
12.
Карлсруэ
 16 4 3 9 23 - 27 15
13.
Арминия
 16 4 3 9 22 - 29 15
14.
Зандхаузен
 16 3 3 10 17 - 29 12
15.
Айнтрахт Бр
 16 2 6 8 18 - 35 12
16.
Нюрнберг
 16 2 5 9 13 - 32 11
17.
Гройтер Фюрт
 16 2 4 10 18 - 29 10
18.
Ян
 16 3 0 13 15 - 29 9
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
  • — Вылет в Бундеслигу 3

Топ бомбардиров
Хайденхайм Кляйндинст Тим 23 (6)
Гамбург Глацель Роберт 18 (3)
Хольштайн Киль Скрибски Стивен 14 (3)
Кайзерслаутерн Бойд Терренс 13 (2)
Фортуна Ковнацки Давид 12 (9)
Весь список

Топ нарушителей
Ганновер 96 Кунце Фабиан 1 12
Ян Гимбер Бенедикт 13
Ганза Ферхук Йон 2 9
Карлсруэ Франке Марсель 1 10
Зандхаузен Эшвайн Александер 1 9
Весь список
  • Описание гола
    54'
    Г О О О О Л - Грин Джулиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    50'
    Бенкович Филип получил желтую карточку от судьи
  • 47'
    Лаубербах Лион сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Иммануэль Ферай бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • Описание гола
      23'
      Г О О О О Л - Грин Джулиан бьет в цель!
    • 10'
      Иммануэль Ферай сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      10'
      Г О О О О Л - Уджа Энтони бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Гройтер Фюрт 2:2 Айнтрахт Бр онлайн

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