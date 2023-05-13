Тур: 32. Стадион: Шпортпарк Ронхоф Томас Зоммер. Зрители: 11430
2:2
Конец матча
0'
0:1
10' ГолУджа Энтони
1:1
23' ГолГрин Джулиан
1:2
47' ГолФерай Иммануэль
50' Желтая карточкаБенкович Филип
2:2
54' ГолГрин Джулиан
60' Желтая карточкаВиб Данило
90'+5
Ход матча
10'
0:1
23'
1:1
47'
50'
54'
2:2
60'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
608 Количество передач 239
-
63 Владение мячом, % 37
Прогноз на матч от Liveresult
23
Юнг
Гидеон
24
Йон
Марко
37
Грин
Джулиан
16
Петков
Лукас
30
Зиб
Арминдо
23
Виб
Данило
27
Киевски
Нико
14
Уджа
Энтони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Юнг ГидеонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Йон МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
37 Грин ДжулианПолузащитник
-
16 Петков ЛукасНападающий
-
30 Зиб АрминдоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Шаффран ЛеонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
39 Ахе РагнарНападающий
-
-
Главный тренер: Цорнигер Александер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Виб ДанилоЗащитник
-
27 Киевски НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Фейзич ЯсминВратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
-
21 Эндо КейтаПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
13 Бонга ТарсисНападающий
-
-
Главный тренер: Michael Schiele
История личных встреч
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
4 победы 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
21.4%
50%
28.6%
3 победы 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.67
0.88
Среднее время на гол
54
102
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
16
13
Голов в среднем за матч
1.14
0.93
Тотал матчей
2.5
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
78
96
Бомбардиры внутри турнира
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хргота Бранимир
|11 (3)
|0.34
|Ахе Рагнар
|7
|0.22
|Грин Джулиан
|6 (1)
|0.19
|Михальски Дамян
|4
|0.13
|Зиб Арминдо
|3
|0.09
|Абиама Диксон
|3
|0.09
|Аста Симон
|1
|0.03
|Петков Лукас
|1
|0.03
|Рашль Тобиас
|1
|0.03
|Тильман Тимоти
|1
|0.03
|Пюлюлю Афимико
|1
|0.03
|Йон Марко
|0
|0
|Кристиансен Макс
|0
|0
|Юнг Гидеон
|0
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уджа Энтони
|10
|0.31
|Ферай Иммануэль
|7
|0.22
|Лаубербах Лион
|4
|0.13
|Винтцаймер Мануэль
|4 (1)
|0.13
|Донкор Антон
|3
|0.09
|Кауфманн Фабио
|3
|0.09
|Мультауп Маурице
|2
|0.06
|Виб Данило
|2
|0.06
|Краусе Робин
|1
|0.03
|Николау Яннис
|1
|0.03
|Хеннинг Брайан
|1
|0.03
|Декарли Сауло
|1
|0.03
|Маркс Ян-Хендрик
|0
|0
|Эндо Кейта
|0
|0
|Ихорст Лук
|0
|0
Карточки
Гройтер Фюрт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гризбек Себастьян
|7
|0
|Аста Симон
|5
|1
|Юнг Гидеон
|3
|2
|Кристиансен Макс
|6
|0
|Хргота Бранимир
|5
|0
|Хаддади Уссама
|4
|0
|Михальски Дамян
|4
|0
|Рашль Тобиас
|4
|0
|Ахе Рагнар
|3
|0
|Йон Марко
|3
|0
|Абиама Диксон
|3
|0
|Зиб Арминдо
|3
|0
|Грин Джулиан
|2
|0
|Oualid Mhamdi
|2
|0
|Тильман Тимоти
|0
|1
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Линде Андреас
|1
|0
|Иттер Джанлука
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Шаффран Леон
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Фобассам Оливер
|1
|0
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|10
|0
|Краусе Робин
|9
|0
|Де Медина Натан
|6
|1
|Маркс Ян-Хендрик
|5
|0
|Донкор Антон
|5
|0
|Ферай Иммануэль
|5
|0
|Фейзич Ясмин
|3
|1
|Хеннинг Брайан
|4
|0
|Кауфманн Фабио
|4
|0
|Уджа Энтони
|3
|0
|Киевски Нико
|3
|0
|Hasan Kurucay
|3
|0
|Берендт Бриан
|2
|0
|Мультауп Маурице
|2
|0
|Шульц Михаэль
|2
|0
|Бенкович Филип
|2
|0
|Эндо Кейта
|2
|0
|Хофманн Роб-Торбен
|2
|0
|Philipp Strompf
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Декарли Сауло
|1
|0
|Винтцаймер Мануэль
|1
|0
|Лаубербах Лион
|1
|0
|Бонга Тарсис
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Айнтрахт Бр
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
25% (4)
69% (11)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
11
14
Гройтер Фюрт
83.3%
16.7%
10 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (4)
50% (8)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (9)
44% (7)
0% (0)
Айнтрахт Бр
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
50% (8)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (7)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
24
10
Волевые поражения
9
19
Гройтер Фюрт
81%
19%
17 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (10)
44% (14)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (15)
44% (14)
9% (3)
Айнтрахт Бр
34.8%
65.2%
8 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (6)
59% (19)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (4)
38% (12)
50% (16)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
28
12
Волевые поражения
20
33
Голы по времени матча
Забито
22
17
7 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
2
9%
5
29%
29%
1-15
4
18%
2
12%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
8
36%
6
35%
46-60
4
18%
2
12%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Пропущено
21
36
5 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 24
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 16
3
14%
4
11%
1-15
2
10%
5
14%
16-30
0
0%
3
8%
31-45
9
43%
5
14%
46-60
3
14%
7
19%
61-75
4
19%
12
33%
76-90
Забито
17
22
10 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 17
6 Забивали первыми 6
19 Не забивали 21
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
1
5%
16-30
5
29%
29%
3
14%
31-45
1
6%
3
14%
46-60
2
12%
7
32%
61-75
4
24%
7
32%
76-90
Пропущено
30
20
12 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
5
17%
4
20%
1-15
3
10%
4
20%
16-30
4
13%
1
5%
31-45
5
17%
3
15%
46-60
8
27%
5
25%
61-75
5
17%
3
15%
76-90
Забито
39
39
17 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 27
15 Забивали первыми 14
4 Не забивали 8
4
10%
6
15%
1-15
7
18%
3
8%
16-30
6
15%
3
8%
31-45
9
23%
9
23%
46-60
6
15%
9
23%
61-75
7
18%
9
23%
76-90
Пропущено
51
56
17 В 1-м тайме 21
34 Во 2-м тайме 35
17 Пропускали первыми 17
27 Не пропускали 28
8
16%
8
14%
1-15
5
10%
9
16%
16-30
4
8%
4
7%
31-45
14
27%
8
14%
46-60
11
22%
12
21%
61-75
9
18%
15
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гройтер Фюрт
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Арминия - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Хайденхайм 0:2 Ганза - Гройтер Фюрт 2:0 Гройтер Фюрт - Ян 2:1
Зандхаузен - Гройтер Фюрт 0:2 Падерборн - Гройтер Фюрт 3:2 Айнтрахт Фр - Гройтер Фюрт 1:1 Гройтер Фюрт - Магдебург 3:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Ганновер 96 1:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 3:1 Гройтер Фюрт - Фортуна 2:1 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Нюрнберг 1:0 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Гройтер Фюрт - Блау-Вайс 3:1 Ганза - Гройтер Фюрт 4:1 Пендикспор - Гройтер Фюрт 0:3 Хоффенхайм - Гройтер Фюрт 3:3 Ингольштадт - Гройтер Фюрт 1:3
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Айнтрахт Бр - Зандхаузен 2:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:2 Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:2
Айнтрахт Бр - Гамбург-2 2:3 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 1:0 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 1:0 Нюрнберг - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Арминия 3:3 Фортуна - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Дармштадт - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Хайденхайм 2:0 Гамбург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Альтглинике 2:0 Айнтрахт Бр - Галлешер 3:1 Герта - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Ганза 0:1
Результаты матчей
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр
Точный счет
2:2
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
0:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
7 раз 44%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
3 раза 19%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:1
5 раз 31%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
1:1
4 раза 25%
2:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
10 раз 63%
2
4 раза 25%
0
2 раза 13%
1
8 раз 50%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
Точный счет
2:1
8 раз 25%
2:2
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:1
4 раза 13%
2:1
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
2:2
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
17 раз 53%
2
11 раз 34%
0
3 раза 9%
3
1 раз 3%
2
11 раз 34%
1
11 раз 34%
0
8 раз 25%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Гройтер Фюрт
Айнтрахт Бр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
115
88
88
115
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
133
412
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
293
Больше Меньше
248
1220
1319
131
230
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 9