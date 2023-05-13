Тур: 32. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 11366
2:1
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаКобальд Кристоф
1:0
17' ПенальтиСкрибски Стивен
50' Желтая карточкаЙенсен Леон
2:0
69' ГолПорат Финн
2:1
74' ГолЙенсен Леон
76' Желтая карточкаХолтби Льюис
90'+4
Ход матча
17'
17'
1:0
50'
69'
2:0
74'
2:1
76'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 9
-
3 Удары в створ 2
-
1 Угловые 6
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
420 Количество передач 500
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
21
Дене
Томас
17
Беккер
Тимо
24
Валь
Хауке
10
Холтби
Льюис
31
Бартельс
Фин
11
Резе
Фабиан
18
Вридт
Квази
21
Тиеде
Марко
26
Небель
Пауль
- Основной состав
-
21 Дене ТомасВратарь
-
17 Беккер ТимоЗащитник
-
24 Валь ХаукеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
31 Бартельс ФинПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
-
18 Вридт КвазиНападающий
- Запасные игроки
-
33 Вайнер ТимонВратарь
-
23 Корб ЮлианЗащитник
-
19 Лоренц СимонЗащитник
-
30 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Порат ФиннПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Куэто ЛукасПолузащитник
-
11 Чой Кён-РокПолузащитник
- Нападающий
-
31 Tim Rossmann
-
29 Max Weiss
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Хольштайн Киль
Карлсруэ
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
42.9%
14.3%
42.8%
3 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
10
Голов в среднем за матч
1.33
2.5
Среднее время на гол
67
36
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1.43
2.29
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
63
39
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Скрибски Стивен
|14 (1)
|0.44
|Резе Фабиан
|9 (2)
|0.28
|Вридт Квази
|3
|0.09
|Бартельс Фин
|3
|0.09
|Беккер Тимо
|2
|0.06
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.06
|Валь Хауке
|2
|0.06
|Порат Финн
|2
|0.06
|Пихлер Бенедикт
|2 (1)
|0.06
|Мюлинг Александер
|2 (1)
|0.06
|Холтби Льюис
|1
|0.03
|Зандер Филипп
|1
|0.03
|Арп Янн-Фите
|1
|0.03
|Корб Юлиан
|1
|0.03
|Эррас Патрик
|1
|0.03
|Лоренц Симон
|1
|0.03
|Коменда Марко
|1
|0.03
|Шульц Марвин
|0
|0
|Киркесков Миккель
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шлойзенер Фабиан
|12
|0.38
|Ванитцек Марвин
|10 (4)
|0.31
|Кауфманн Миккель
|10
|0.31
|Йенсен Леон
|4
|0.13
|Небель Пауль
|3
|0.09
|Рапп Симоне
|3
|0.09
|Хайзе Филип
|3
|0.09
|Гондорф Жером
|2
|0.06
|Батмаз Малик
|2
|0.06
|Юнг Себастьян
|1
|0.03
|Брайтхаупт Тим
|1
|0.03
|Франке Марсель
|1
|0.03
|Куэто Лукас
|1
|0.03
|Брозински Даниэль
|0
|0
|Аразе Кельвин
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Валь Хауке
|9
|0
|Эррас Патрик
|6
|0
|Шульц Марвин
|5
|0
|Порат Финн
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|5
|0
|Зандер Филипп
|5
|0
|Беккер Тимо
|5
|0
|Киркесков Миккель
|4
|0
|Лоренц Симон
|3
|0
|Скрибски Стивен
|2
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Корб Юлиан
|2
|0
|Коменда Марко
|2
|0
|Мюлинг Александер
|2
|0
|Холтби Льюис
|1
|0
|Вридт Квази
|1
|0
|Резе Фабиан
|1
|0
|Пихлер Бенедикт
|1
|0
|Шрайбер Тим
|1
|0
|Обуз Марвин
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Франке Марсель
|10
|1
|Амброзиус Стефан
|6
|1
|Гондорф Жером
|5
|1
|Небель Пауль
|6
|0
|Йенсен Леон
|5
|0
|Кауфманн Миккель
|5
|0
|Юнг Себастьян
|4
|0
|Хайзе Филип
|4
|0
|Ванитцек Марвин
|4
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Кобальд Кристоф
|2
|0
|Брайтхаупт Тим
|2
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Куэто Лукас
|1
|0
|Чой Кён-Рок
|1
|0
|Батмаз Малик
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
31% (5)
31% (5)
Карлсруэ
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
31% (5)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
1
Волевые поражения
13
10
Хольштайн Киль
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Карлсруэ
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
38% (6)
50% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
19
11
Волевые поражения
18
27
Хольштайн Киль
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
38% (12)
25% (8)
Карлсруэ
34.6%
65.4%
9 побед 17 поражений
Первый тайм
34% (11)
34% (11)
31% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (6)
38% (12)
44% (14)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
23
12
Волевые поражения
31
37
Голы по времени матча
Забито
26
23
11 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 9
16 Не забивали 20
2
8%
6
26%
1-15
4
15%
5
22%
16-30
5
19%
2
9%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
7
27%
5
22%
61-75
3
12%
1
4%
76-90
Пропущено
25
27
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 13
2
8%
0
0%
1-15
3
12%
2
7%
16-30
7
28%
6
22%
31-45
2
8%
6
22%
46-60
5
20%
8
30%
30%
61-75
6
24%
5
19%
76-90
Забито
23
32
11 В 1-м тайме 17
12 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
2
9%
4
13%
1-15
5
22%
7
22%
16-30
4
17%
6
19%
31-45
5
22%
1
3%
46-60
4
17%
8
25%
61-75
3
13%
6
19%
76-90
Пропущено
32
23
16 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
7
22%
5
22%
1-15
5
16%
3
13%
16-30
4
13%
5
22%
31-45
5
16%
2
9%
46-60
6
19%
3
13%
61-75
5
16%
5
22%
76-90
Забито
49
55
22 В 1-м тайме 30
27 Во 2-м тайме 25
12 Забивали первыми 18
5 Не забивали 7
4
8%
10
18%
1-15
9
18%
12
22%
16-30
9
18%
8
15%
31-45
10
20%
5
9%
46-60
11
22%
13
24%
61-75
6
12%
7
13%
76-90
Пропущено
57
50
28 В 1-м тайме 21
29 Во 2-м тайме 29
17 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 24
9
16%
5
10%
1-15
8
14%
5
10%
16-30
11
19%
11
22%
31-45
7
12%
8
16%
46-60
11
19%
11
22%
61-75
11
19%
10
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фортуна - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Дармштадт 0:3 Хайденхайм - Хольштайн Киль 3:0 Хольштайн Киль - Нюрнберг 2:1
Ганза - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Арминия 2:3 Хольштайн Киль - Орхус 0:2 Гамбург - Хольштайн Киль 0:0 Хольштайн Киль - Ян 1:2 Зандхаузен - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Падерборн 1:1 Айнтрахт Бр - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Магдебург 2:3 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Гройтер Фюрт 2:1 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 2:1 Арминия - Хольштайн Киль 2:1 ЧФР Клуж - Хольштайн Киль 1:1 Хольштайн Киль - Оснабрюк 5:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 1:1
Карлсруэ
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Карлсруэ - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Карлсруэ 3:2 Дармштадт - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Арминия 4:2
Нюрнберг - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Айнтрахт Бр 1:1 Карлсруэ - Шаффхаузен 6:3 Хайденхайм - Карлсруэ 5:2 Карлсруэ - Гамбург 4:2 Ганза - Карлсруэ 0:2 Карлсруэ - Ян 1:0 Зандхаузен - Карлсруэ 0:3 Карлсруэ - АТСВ Мутшельбах 3:0 Карлсруэ - Гройтер Фюрт 2:1 Магдебург - Карлсруэ 1:1 Карлсруэ - Вюрцбург Кикерс 4:1 Карлсруэ - Падерборн 0:1 Ред Булл Зальцбург - Карлсруэ 3:0 Карлсруэ - Пушкаш-Академия 0:1 Страсбург - Карлсруэ 1:1
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Карлсруэ
Точный счет
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
2:3
3 раза 19%
1:2
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
7 раз 44%
1
6 раз 38%
3
2 раза 13%
0
1 раз 6%
2
4 раза 25%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
2 раза 13%
Точный счет
2:3
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
7:2
1 раз 6%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:6
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
6 раз 38%
0
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
2:3
6 раз 19%
1:1
5 раз 16%
2:1
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
3:0
3 раза 9%
2:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
7:2
1 раз 3%
2:1
5 раз 16%
1:1
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
2:0
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
4:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
4:4
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
0:6
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
2
11 раз 34%
1
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
5 раз 16%
4
1 раз 3%
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
3 раза 9%
4
3 раза 9%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
151
Больше Меньше
133
97
97
214
511
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
88
610
412
214
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
257
1715
1517
626
725
131
428
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в стыковые матчи за право играть в Бундеслиге
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге 2
- — Вылет в Бундеслигу 3
|Хайденхайм
|Кляйндинст Тим
|23 (6)
|Гамбург
|Глацель Роберт
|18 (3)
|Хольштайн Киль
|Скрибски Стивен
|14 (3)
|Кайзерслаутерн
|Бойд Терренс
|13 (2)
|Фортуна
|Ковнацки Давид
|12 (9)
|Ганновер 96
|Кунце Фабиан
|1 12
|Ян
|Гимбер Бенедикт
|13
|Ганза
|Ферхук Йон
|2 9
|Карлсруэ
|Франке Марсель
|1 10
|Зандхаузен
|Эшвайн Александер
|1 9