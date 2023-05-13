  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Беневенто
2:1
Конец матча
Модена
0'
0:1
19' Гол
Дьяв Давиде
24' Желтая карточка
Эль-Кауакиби Хамза
1:1
30' Гол
Чано Камилло
2:1
45' Гол
Фулон Дам
48' Желтая карточка
Глик Камил
76' Желтая карточка
Читтадини Джорджо
90' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
90' Желтая карточка
Стриццоло Лука
90'+8

Ход матча

19'
0:1
Дьяв Давиде
(Маньино Лука)
24'
Эль-Кауакиби Хамза
 
30'
Чано Камилло
(Карич Нермин)
1:1
45'
Фулон Дам
(Глик Камил)
2:1
46'
Импрота Риккардо
Кубица Кшиштоф
 
48'
Глик Камил
 
64'
 
Стриццоло Лука
Мости Никола
68'
Петтинари Стефано
Фариас Диего
 
71'
Весели Фредерик
Эль-Кауакиби Хамза
 
75'
 
Romeo Giovannini
Тремолада Лука
75'
 
Ионице Артур
Edoardo Duca
76'
 
Читтадини Джорджо
79'
 
Бонфанти Николас
Дьяв Давиде
90'
Летиция Гаэтано
 
90'
 
Стриццоло Лука
90'
Тельо Андрес
Чано Камилло
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 10
  • 5 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 390 Количество передач 548
  • 42 Владение мячом, % 58
21
Палеари
Альберто
2
Эль-Кауакиби
Хамза
15
Глик
Камил
31
Тошка
Алин
3
Летиция
Гаэтано
7
Карич
Нермин
24
Вивиани
Маттиа
6
Кубица
Кшиштоф
18
Фулон
Дам
28
Чано
Камилло
10
Фариас
Диего
26
Riccardo
Gagno
96
Shady
Oukhadda
5
Читтадини
Джорджо
4
Antonio
Pergreffi
3
Понси
Фабио
6
Маньино
Лука
16
Джерли
Фабио
7
Edoardo
Duca
10
Тремолада
Лука
8
Мости
Никола
99
Дьяв
Давиде
Беневенто
3-5-2
Модена
4-3-2-1

История личных встреч

Беневенто
Модена

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тельо Андрес 5 0.14
Чано Камилло 4 (1) 0.11
Акампора Дженнаро 4 0.11
Форте Франческо 3 0.08
Ла Гумина Антонино 3 (1) 0.08
Фариас Диего 2 0.05
Импрота Риккардо 2 0.05
Фулон Дам 2 0.05
Леверб Максим 1 0.03
Пастина Кристиан 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Капеллини Риккардо 1 0.03
Весели Фредерик 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Глик Камил 0 0
Скьяттарелла Паскуале 0 0
Карич Нермин 0 0
Модена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 10 (3) 0.27
Фальчинелли Диего 6 (2) 0.16
Бонфанти Николас 6 0.16
Стриццоло Лука 5 0.14
Тремолада Лука 4 (1) 0.11
Маньино Лука 3 0.08
Армеллино Марко 2 0.05
Джерли Фабио 2 0.05
Antonio Pergreffi 2 0.05
Romeo Giovannini 1 0.03
Марсура Давиде 1 (1) 0.03
Shady Oukhadda 0 0
Поли Андреа 0 0
Paulo Dentello 0 0
Панада Симоне 0 0
Понси Фабио 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акампора Дженнаро 10 1
Скьяттарелла Паскуале 11 0
Тельо Андрес 8 1
Вивиани Маттиа 8 1
Пастина Кристиан 7 1
Фулон Дам 8 0
Карич Нермин 8 0
Леверб Максим 6 1
Глик Камил 6 0
Куцупиас Илиас 6 0
Весели Фредерик 4 1
Летиция Гаэтано 5 0
Импрота Риккардо 3 1
Эль-Кауакиби Хамза 3 1
Ла Гумина Антонино 4 0
Фариас Диего 3 0
Форте Франческо 3 0
Кубица Кшиштоф 3 0
Чано Камилло 2 0
Тошка Алин 2 0
Машанджело Эдоардо 2 0
Капеллини Риккардо 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Инсинье Роберто 1 0
Палеари Альберто 1 0
Юрешкин Роко 1 0
Модена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Читтадини Джорджо 10 0
Дьяв Давиде 8 1
Tomasso Silvestri 7 0
Маньино Лука 5 0
Shady Oukhadda 3 1
Фальчинелли Диего 4 0
Армеллино Марко 4 0
Джерли Фабио 4 0
Antonio Pergreffi 4 0
Тремолада Лука 3 0
Копполаро Мауро 3 0
Панада Симоне 3 0
Понси Фабио 3 0
Ренцетти Франческо 2 0
Поли Андреа 2 0
Де Майо Себастьян 2 0
Марсура Давиде 2 0
Стриццоло Лука 2 0
Riccardo Gagno 2 0
Мости Никола 2 0
Edoardo Duca 2 0
Ионице Артур 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Paulo Dentello 1 0
Бонфанти Николас 1 0
Romeo Giovannini 1 0

Результаты матчей

Беневенто
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Модена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

9
11
Беневенто
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Модена
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

12
7

Волевые поражения

13
21
Беневенто
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Модена
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
38% (14)
41% (15)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

7
8

Волевые победы

14
12

Волевые поражения

22
32

Голы по времени матча

Забито

15
21
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
0
0%
1
5%
1-15
2
13%
6
29%
16-30
6
40%
2
10%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
13%
7
33%
76-90

Пропущено

26
35
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
5
19%
2
6%
1-15
3
12%
7
20%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
7
27%
7
20%
46-60
3
12%
6
17%
61-75
5
19%
8
23%
76-90

Забито

15
22
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
26 Не забивали 24
1
7%
3
14%
1-15
5
33%
4
18%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90

Пропущено

21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
8
38%
4
21%
76-90

Забито

30
43
17 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 17
14 Не забивали 10
1
3%
4
9%
1-15
7
23%
10
23%
16-30
9
30%
7
16%
31-45
6
20%
6
14%
46-60
2
7%
5
12%
61-75
5
17%
11
26%
76-90

Пропущено

47
54
22 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 30
23 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 27
9
19%
4
7%
1-15
6
13%
10
19%
16-30
7
15%
10
19%
31-45
8
17%
10
19%
46-60
4
9%
8
15%
61-75
13
28%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Читтаделла - Беневенто 3:1 Беневенто - Парма 2:2 Палермо - Беневенто 1:1 Беневенто - Реджина 1:1
Беневенто - СПАЛ 1:3 Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0
Модена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1
Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1

Результаты матчей

Беневенто
Модена

Точный счет

0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
4 раза 21%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
14 раз 38%
2
8 раз 22%
1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Беневенто
Модена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
7
0.5
Больше Меньше
13
5
4
15
1.5
6
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
5
4
14
1.5
6
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
23
14
0.5
Больше Меньше
27
10
8
29
1.5
12
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 3:2 37 23 8 6 60 - 24 77
2.
Дженоа
 2:3 37 20 11 6 49 - 25 70
3.
Бари
 37 17 14 6 55 - 33 65
4.
Зюйдтироль
 37 14 16 7 37 - 32 58
5.
Парма
 37 16 10 11 46 - 38 58
6.
Кальяри
 37 14 15 8 49 - 34 57
7.
Реджина
 37 16 4 17 48 - 45 49
8.
Венеция
 37 13 10 14 50 - 48 49
9.
Палермо
 37 11 15 11 46 - 47 48
10.
Пиза
 37 11 14 12 47 - 40 47
11.
Асколи
 37 12 11 14 40 - 46 47
12.
Комо
 37 10 16 11 47 - 48 46
13.
Модена
 37 12 9 16 45 - 52 45
14.
Тернана
 37 11 10 16 35 - 49 43
15.
Читтаделла
 37 9 15 13 34 - 45 42
16.
Козенца
 37 9 13 15 30 - 52 40
17.
Брешия
 37 9 12 16 34 - 55 39
18.
Перуджа
 37 9 9 19 37 - 50 36
19.
СПАЛ
 37 7 14 16 39 - 50 35
20.
Беневенто
 37 7 14 16 31 - 46 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 3:2 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Кальяри
 19 11 6 2 28 - 17 39
3.
Дженоа
 2:3 18 11 6 1 25 - 7 38
4.
Парма
 18 10 2 6 24 - 15 32
5.
Палермо
 18 8 7 3 23 - 15 31
6.
Комо
 19 8 7 4 28 - 20 31
7.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
8.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
9.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
10.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
11.
Зюйдтироль
 19 6 10 3 21 - 18 28
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Венеция
 19 7 5 7 29 - 27 26
14.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
15.
Асколи
 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Брешия
 19 6 6 7 17 - 22 24
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 2:3 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 3:2 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Реджина
 19 7 2 10 21 - 23 20
10.
Читтаделла
 19 4 8 7 15 - 23 20
11.
Модена
 19 6 1 12 21 - 35 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 19 3 8 8 23 - 32 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 18 3 7 8 14 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 19 4 3 12 18 - 26 15
18.
Брешия
 18 3 6 9 17 - 33 15
19.
Тернана
 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 20 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (7)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Глик Камил сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч Беневенто 2:1 Модена онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     