Тур: 37. Стадион: Чиро Вигорито.
0'
0:1
19' ГолДьяв Давиде
24' Желтая карточкаЭль-Кауакиби Хамза
1:1
30' ГолЧано Камилло
2:1
45' ГолФулон Дам
48' Желтая карточкаГлик Камил
76' Желтая карточкаЧиттадини Джорджо
90' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
90' Желтая карточкаСтриццоло Лука
90'+8
Ход матча
19'
0:1
30'
1:1
45'
2:1
48'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 10
-
5 Удары в створ 4
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
390 Количество передач 548
-
42 Владение мячом, % 58
15
Глик
Камил
31
Тошка
Алин
18
Фулон
Дам
28
Чано
Камилло
10
Фариас
Диего
16
Джерли
Фабио
99
Дьяв
Давиде
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
-
31 Тошка АлинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Фулон ДамПолузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
-
10 Фариас ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Юрешкин РокоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Andrea Agostinelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Джерли ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Дьяв ДавидеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Тессер Аттилио
История личных встреч
Беневенто
Модена
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тельо Андрес
|5
|0.14
|Чано Камилло
|4 (1)
|0.11
|Акампора Дженнаро
|4
|0.11
|Форте Франческо
|3
|0.08
|Ла Гумина Антонино
|3 (1)
|0.08
|Фариас Диего
|2
|0.05
|Импрота Риккардо
|2
|0.05
|Фулон Дам
|2
|0.05
|Леверб Максим
|1
|0.03
|Пастина Кристиан
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Капеллини Риккардо
|1
|0.03
|Весели Фредерик
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
|Глик Камил
|0
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|0
|0
|Карич Нермин
|0
|0
Модена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|10 (3)
|0.27
|Фальчинелли Диего
|6 (2)
|0.16
|Бонфанти Николас
|6
|0.16
|Стриццоло Лука
|5
|0.14
|Тремолада Лука
|4 (1)
|0.11
|Маньино Лука
|3
|0.08
|Армеллино Марко
|2
|0.05
|Джерли Фабио
|2
|0.05
|Antonio Pergreffi
|2
|0.05
|Romeo Giovannini
|1
|0.03
|Марсура Давиде
|1 (1)
|0.03
|Shady Oukhadda
|0
|0
|Поли Андреа
|0
|0
|Paulo Dentello
|0
|0
|Панада Симоне
|0
|0
|Понси Фабио
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акампора Дженнаро
|10
|1
|Скьяттарелла Паскуале
|11
|0
|Тельо Андрес
|8
|1
|Вивиани Маттиа
|8
|1
|Пастина Кристиан
|7
|1
|Фулон Дам
|8
|0
|Карич Нермин
|8
|0
|Леверб Максим
|6
|1
|Глик Камил
|6
|0
|Куцупиас Илиас
|6
|0
|Весели Фредерик
|4
|1
|Летиция Гаэтано
|5
|0
|Импрота Риккардо
|3
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|3
|1
|Ла Гумина Антонино
|4
|0
|Фариас Диего
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Кубица Кшиштоф
|3
|0
|Чано Камилло
|2
|0
|Тошка Алин
|2
|0
|Машанджело Эдоардо
|2
|0
|Капеллини Риккардо
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Инсинье Роберто
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Юрешкин Роко
|1
|0
Модена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Читтадини Джорджо
|10
|0
|Дьяв Давиде
|8
|1
|Tomasso Silvestri
|7
|0
|Маньино Лука
|5
|0
|Shady Oukhadda
|3
|1
|Фальчинелли Диего
|4
|0
|Армеллино Марко
|4
|0
|Джерли Фабио
|4
|0
|Antonio Pergreffi
|4
|0
|Тремолада Лука
|3
|0
|Копполаро Мауро
|3
|0
|Панада Симоне
|3
|0
|Понси Фабио
|3
|0
|Ренцетти Франческо
|2
|0
|Поли Андреа
|2
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|0
|Марсура Давиде
|2
|0
|Стриццоло Лука
|2
|0
|Riccardo Gagno
|2
|0
|Мости Никола
|2
|0
|Edoardo Duca
|2
|0
|Ионице Артур
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Paulo Dentello
|1
|0
|Бонфанти Николас
|1
|0
|Romeo Giovannini
|1
|0
Результаты матчей
Беневенто
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Модена
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (3)
56% (10)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
9
11
Беневенто
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
61% (11)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Модена
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
7
Волевые поражения
13
21
Беневенто
47.8%
52.2%
11 побед 12 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
35% (13)
32% (12)
Модена
35.7%
64.3%
10 побед 18 поражений
Первый тайм
22% (8)
46% (17)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
38% (14)
41% (15)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
7
8
Волевые победы
14
12
Волевые поражения
22
32
Голы по времени матча
Забито
15
21
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
25 Не забивали 23
0
0%
1
5%
1-15
2
13%
6
29%
16-30
6
40%
2
10%
31-45
4
27%
4
19%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
2
13%
7
33%
76-90
Пропущено
26
35
11 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 15
5
19%
2
6%
1-15
3
12%
7
20%
16-30
3
12%
5
14%
31-45
7
27%
7
20%
46-60
3
12%
6
17%
61-75
5
19%
8
23%
76-90
Забито
15
22
9 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 9
26 Не забивали 24
1
7%
3
14%
1-15
5
33%
4
18%
16-30
3
20%
5
23%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
1
7%
4
18%
61-75
3
20%
4
18%
76-90
Пропущено
21
19
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
4
19%
2
11%
1-15
3
14%
3
16%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
1
5%
3
16%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
8
38%
4
21%
76-90
Забито
30
43
17 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 22
10 Забивали первыми 17
14 Не забивали 10
1
3%
4
9%
1-15
7
23%
10
23%
16-30
9
30%
7
16%
31-45
6
20%
6
14%
46-60
2
7%
5
12%
61-75
5
17%
11
26%
76-90
Пропущено
47
54
22 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 30
23 Пропускали первыми 17
29 Не пропускали 27
9
19%
4
7%
1-15
6
13%
10
19%
16-30
7
15%
10
19%
31-45
8
17%
10
19%
46-60
4
9%
8
15%
61-75
13
28%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Читтаделла - Беневенто 3:1 Беневенто - Парма 2:2 Палермо - Беневенто 1:1 Беневенто - Реджина 1:1
Беневенто - СПАЛ 1:3 Бари - Беневенто 2:0 Пиза - Беневенто 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Тернана - Беневенто 2:2 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Асколи - Беневенто 0:0 Беневенто - Брешия 1:0 Кальяри - Беневенто 1:0 Беневенто - Венеция 1:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Козенца - Беневенто 1:1 Беневенто - Перуджа 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Беневенто - Читтаделла 1:0
Модена
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Модена - Бари 1:1 Венеция - Модена 5:0 Модена - СПАЛ 0:0 Модена - Парма 1:1
Перуджа - Модена 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Палермо - Модена 5:2 Модена - Пиза 1:0 Комо - Модена 1:0 Модена - Асколи 0:1 Реджина - Модена 2:1 Модена - Дженоа 2:2 Брешия - Модена 0:1 Модена - Кальяри 2:0 Тернана - Модена 2:1 Модена - Козенца 2:0 Фрозиноне - Модена 2:1 Зюйдтироль - Модена 0:2 Модена - Беневенто 1:1 Бари - Модена 4:1
Результаты матчей
Беневенто
Модена
Точный счет
0:2
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
2
4 раза 21%
1
7 раз 39%
0
5 раз 28%
2
4 раза 22%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:1
5 раз 26%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
2
4 раза 22%
1
8 раз 42%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
2:0
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
2:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
0:1
4 раза 11%
1:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
4:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
14 раз 38%
2
8 раз 22%
1
15 раз 41%
0
10 раз 27%
2
9 раз 24%
3
1 раз 3%
4
1 раз 3%
5
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Беневенто
Модена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
135
415
612
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
145
414
613
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2314
Больше Меньше
2710
829
1225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|37
|23
|8
|6
|60 - 24
|77
|2.
|2:3
|37
|20
|11
|6
|49 - 25
|70
|3.
|37
|17
|14
|6
|55 - 33
|65
|4.
|37
|14
|16
|7
|37 - 32
|58
|5.
|37
|16
|10
|11
|46 - 38
|58
|6.
|37
|14
|15
|8
|49 - 34
|57
|7.
|37
|16
|4
|17
|48 - 45
|49
|8.
|37
|13
|10
|14
|50 - 48
|49
|9.
|37
|11
|15
|11
|46 - 47
|48
|10.
|37
|11
|14
|12
|47 - 40
|47
|11.
|37
|12
|11
|14
|40 - 46
|47
|12.
|37
|10
|16
|11
|47 - 48
|46
|13.
|37
|12
|9
|16
|45 - 52
|45
|14.
|37
|11
|10
|16
|35 - 49
|43
|15.
|37
|9
|15
|13
|34 - 45
|42
|16.
|37
|9
|13
|15
|30 - 52
|40
|17.
|37
|9
|12
|16
|34 - 55
|39
|18.
|37
|9
|9
|19
|37 - 50
|36
|19.
|37
|7
|14
|16
|39 - 50
|35
|20.
|37
|7
|14
|16
|31 - 46
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:2
|19
|14
|3
|2
|35 - 11
|45
|2.
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|3.
|2:3
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|4.
|18
|10
|2
|6
|24 - 15
|32
|5.
|18
|8
|7
|3
|23 - 15
|31
|6.
|19
|8
|7
|4
|28 - 20
|31
|7.
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|8.
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|9.
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|10.
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|11.
|19
|6
|10
|3
|21 - 18
|28
|12.
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|19
|7
|5
|7
|29 - 27
|26
|14.
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|15.
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|16.
|19
|6
|6
|7
|17 - 22
|24
|17.
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|19
|4
|7
|8
|25 - 27
|19
|20.
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|2:3
|19
|9
|5
|5
|24 - 18
|32
|3.
|3:2
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|19
|6
|8
|5
|22 - 23
|26
|6.
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|19
|4
|9
|6
|21 - 21
|21
|9.
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|10.
|19
|4
|8
|7
|15 - 23
|20
|11.
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|12.
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|14.
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|18
|3
|7
|8
|14 - 23
|16
|16.
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|19
|4
|3
|12
|18 - 26
|15
|18.
|18
|3
|6
|9
|17 - 33
|15
|19.
|19
|3
|5
|11
|16 - 31
|14
|20.
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|20 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13