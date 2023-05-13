Тур: 37. Стадион: Stadio M. Druso.
0:1
Второй тайм: 69'
0'
16' Желтая карточкаКарретта Мирко
24' Желтая карточкаПаван Никола
41' Желтая карточкаБелардинелли Лука
42' Желтая карточкаMarco Curto
0:1
49' ГолАнтонуччи Мирко
51' Желтая карточкаКастари Элхан
66' Желтая карточкаПертиконе Романо
Ход матча
16'
24'
42'
49'
51'
66'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Fabian
Tait
18
Ровер
Маттео
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Simone Davi
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Зюйдтироль
Читтаделла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
3
Среднее время на гол
67
30
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
40
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|8
|0.22
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.14
|Giovanni Zaro
|5
|0.14
|Маццокки Симоне
|3
|0.08
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.05
|Белардинелли Лука
|2
|0.05
|Fabian Tait
|2
|0.05
|Сиссе Мустафа
|2
|0.05
|Marco Curto
|2
|0.05
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.05
|Де Коль Филиппо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.03
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|11 (3)
|0.3
|Крочата Джованни
|6
|0.16
|Маистрелло Томми
|4
|0.11
|Беретта Джакомо
|2
|0.05
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.05
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.05
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.05
|Вита Алессио
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1 (1)
|0.03
|Andrea Magrassi
|1
|0.03
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.03
|Бранка Симоне
|0
|0
|Сальви Алессандро
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|6
|2
|Мазиелло Андреа
|7
|0
|Giovanni Zaro
|6
|0
|Крочата Джованни
|6
|0
|Белардинелли Лука
|6
|0
|Помпетти Марко
|4
|1
|Daniele Casiraghi
|5
|0
|Fabian Tait
|5
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Маццокки Симоне
|4
|0
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Ровер Маттео
|4
|0
|Де Коль Филиппо
|3
|0
|Карретта Мирко
|3
|0
|Д'Орацио Томмазо
|3
|0
|Лунетта Габриэль
|1
|1
|Сиссе Мустафа
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Сьега Николас
|2
|0
|Полуцци Джакомо
|2
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|10
|2
|Пертиконе Романо
|10
|1
|Паван Никола
|8
|0
|Каррьеро Джузеппе
|8
|0
|Данци Андреа
|3
|2
|Мастрантонио Валерио
|6
|0
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Federico Giraudo
|4
|1
|Доннарумма Даниэле
|5
|0
|Ignacio Lores
|5
|0
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Фраре Доменико
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Вита Алессио
|4
|0
|Andrea Magrassi
|4
|0
|Кастари Элхан
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Читтаделла
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
11
7
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
44% (8)
33% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
16
18
Зюйдтироль
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (10)
44% (16)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
39% (14)
31% (11)
Читтаделла
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (8)
50% (18)
28% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
27
25
Голы по времени матча
Забито
21
14
10 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 8
11 Забивали первыми 4
22 Не забивали 25
2
10%
2
14%
1-15
6
29%
2
14%
16-30
2
10%
2
14%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
4
19%
4
29%
61-75
5
24%
4
29%
76-90
Пропущено
16
22
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
1
6%
2
9%
1-15
2
13%
6
27%
16-30
4
25%
2
9%
31-45
1
6%
5
23%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
6
38%
3
14%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
25 Не забивали 28
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
31%
6
33%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
7%
1
4%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
4
29%
5
22%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
5
36%
4
17%
61-75
2
14%
5
22%
76-90
Забито
37
32
19 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 20
20 Забивали первыми 9
11 Не забивали 17
5
14%
3
9%
1-15
9
24%
6
19%
16-30
5
14%
3
9%
31-45
4
11%
2
6%
46-60
4
11%
8
25%
61-75
10
27%
10
31%
76-90
Пропущено
30
45
13 В 1-м тайме 22
17 Во 2-м тайме 23
11 Пропускали первыми 20
21 Не пропускали 25
2
7%
3
7%
1-15
3
10%
12
27%
16-30
8
27%
7
16%
31-45
2
7%
7
16%
46-60
7
23%
8
18%
61-75
8
27%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0
Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
Читтаделла
Точный счет
1:1
5 раз 28%
2:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
2
6 раз 33%
0
4 раза 22%
0
10 раз 56%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
8 раз 44%
0
7 раз 39%
2
3 раза 17%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
4:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
1:1
6 раз 17%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
0
11 раз 31%
2
11 раз 31%
0
17 раз 47%
1
11 раз 31%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
810
612
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
117
513
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2511
Больше Меньше
1917
1125
828
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|8
|6
|57 - 22
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|47 - 22
|70
|3.
|1:0
|37
|17
|14
|6
|55 - 33
|65
|4.
|2:1
|37
|14
|15
|8
|49 - 34
|57
|5.
|0:1
|37
|14
|15
|8
|36 - 32
|57
|6.
|0:0
|37
|15
|11
|11
|45 - 38
|56
|7.
|0:1
|37
|16
|4
|17
|48 - 45
|49
|8.
|3:1
|37
|13
|10
|14
|50 - 47
|49
|9.
|1:2
|37
|11
|15
|11
|46 - 47
|48
|10.
|1:1
|37
|12
|11
|14
|40 - 46
|47
|11.
|0:1
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|12.
|1:2
|37
|12
|9
|16
|45 - 52
|45
|13.
|1:1
|37
|9
|17
|11
|45 - 48
|44
|14.
|1:1
|37
|11
|11
|15
|35 - 47
|44
|15.
|1:0
|37
|10
|14
|13
|34 - 44
|44
|16.
|1:0
|37
|10
|11
|16
|34 - 54
|41
|17.
|1:1
|37
|9
|13
|15
|30 - 52
|40
|18.
|1:3
|37
|9
|9
|19
|36 - 50
|36
|19.
|0:0
|37
|7
|15
|15
|39 - 49
|36
|20.
|2:1
|37
|7
|14
|16
|31 - 46
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|2:1
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|3.
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|4.
|0:0
|18
|10
|2
|6
|24 - 15
|32
|5.
|1:2
|18
|8
|7
|3
|23 - 15
|31
|6.
|1:0
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|7.
|1:1
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|8.
|0:1
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|9.
|1:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 20
|29
|10.
|1:1
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|11.
|0:1
|19
|6
|9
|4
|20 - 18
|27
|12.
|0:1
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|3:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|14.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|15.
|1:2
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|16.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|17.
|1:0
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|1:3
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|20.
|2:1
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|0:1
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|0:0
|19
|5
|9
|5
|21 - 23
|24
|6.
|1:1
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|3:1
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|15 - 22
|22
|9.
|0:1
|19
|4
|8
|7
|20 - 21
|20
|10.
|0:1
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|1:2
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|12.
|2:1
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|14.
|2:1
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|0:0
|18
|3
|7
|8
|14 - 23
|16
|16.
|1:1
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|1:3
|19
|4
|3
|12
|17 - 26
|15
|18.
|1:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 33
|15
|19.
|1:1
|19
|3
|6
|10
|16 - 29
|15
|20.
|1:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11