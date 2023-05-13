Тур: 37. Стадион: Stadio M. Druso.
1:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаКарретта Мирко
24' Желтая карточкаПаван Никола
41' Желтая карточкаБелардинелли Лука
42' Желтая карточкаMarco Curto
0:1
47' ГолАнтонуччи Мирко
51' Желтая карточкаКастари Элхан
65' Желтая карточкаПертиконе Романо
1:1
69' ГолRaphael Odogwu
80' Желтая карточкаЛунетта Габриэль
81' Желтая карточкаСальви Алессандро
90' Желтая карточкаПолуцци Джакомо
90'+8
Ход матча
16'
24'
42'
47'
51'
65'
69'
1:1
80'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 2
-
3 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 16
-
5 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
404 Количество передач 414
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Fabian
Tait
18
Ровер
Маттео
26
Паван
Никола
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Fabian TaitПолузащитник
-
18 Ровер МаттеоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Simone Davi
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Паван НиколаЗащитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Зюйдтироль
Читтаделла
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
3
Среднее время на гол
67
30
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
1.5
2.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
60
40
Бомбардиры внутри турнира
Зюйдтироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Raphael Odogwu
|9
|0.24
|Ровер Маттео
|5 (2)
|0.14
|Giovanni Zaro
|5
|0.14
|Маццокки Симоне
|3
|0.08
|Daniele Casiraghi
|2 (2)
|0.05
|Белардинелли Лука
|2
|0.05
|Fabian Tait
|2
|0.05
|Сиссе Мустафа
|2
|0.05
|Marco Curto
|2
|0.05
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.05
|Де Коль Филиппо
|1
|0.03
|Карретта Мирко
|1
|0.03
|Ларривей Хоакин
|1 (1)
|0.03
|Маркони Микеле
|0
|0
|Мазиелло Андреа
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонуччи Мирко
|11 (3)
|0.3
|Крочата Джованни
|6
|0.16
|Маистрелло Томми
|4
|0.11
|Беретта Джакомо
|2
|0.05
|Асенсио Рауль
|2 (1)
|0.05
|Каррьеро Джузеппе
|2
|0.05
|Бальдини Энрико
|2 (1)
|0.05
|Вита Алессио
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1 (1)
|0.03
|Andrea Magrassi
|1
|0.03
|Мастрантонио Валерио
|1
|0.03
|Бранка Симоне
|0
|0
|Сальви Алессандро
|0
|0
|Ignacio Lores
|0
|0
|Тункара Мамаду
|0
|0
|Federico Giraudo
|0
|0
|Данци Андреа
|0
|0
Карточки
Зюйдтироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marco Curto
|6
|2
|Мазиелло Андреа
|7
|0
|Giovanni Zaro
|6
|0
|Крочата Джованни
|6
|0
|Белардинелли Лука
|6
|0
|Помпетти Марко
|4
|1
|Daniele Casiraghi
|5
|0
|Fabian Tait
|5
|0
|Берра Филиппо
|4
|0
|Маццокки Симоне
|4
|0
|Фьордилино Лука
|4
|0
|Ровер Маттео
|4
|0
|Лунетта Габриэль
|2
|1
|Де Коль Филиппо
|3
|0
|Карретта Мирко
|3
|0
|Д'Орацио Томмазо
|3
|0
|Полуцци Джакомо
|3
|0
|Сиссе Мустафа
|2
|0
|Raphael Odogwu
|2
|0
|Сьега Николас
|2
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Николусси Кавилья Ханс
|1
|0
|Simone Davi
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|10
|2
|Пертиконе Романо
|10
|1
|Паван Никола
|8
|0
|Каррьеро Джузеппе
|8
|0
|Данци Андреа
|3
|2
|Мастрантонио Валерио
|6
|0
|Висентин Сантьяго
|6
|0
|Federico Giraudo
|4
|1
|Доннарумма Даниэле
|5
|0
|Ignacio Lores
|5
|0
|Антонуччи Мирко
|5
|0
|Фраре Доменико
|5
|0
|Кассандро Томмазо
|5
|0
|Тункара Мамаду
|4
|0
|Вита Алессио
|4
|0
|Andrea Magrassi
|4
|0
|Кастари Элхан
|4
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|1
|Асенсио Рауль
|2
|1
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Маттиоли Алессандро
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Маньеро Лука
|1
|0
|Эмбало Карлос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Результаты матчей
Зюйдтироль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Читтаделла
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
12
8
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
7
4
Волевые победы
9
11
Волевые поражения
16
18
Зюйдтироль
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Читтаделла
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)
Сухие победы
7
8
Сухие поражения
9
6
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
28
26
Голы по времени матча
Забито
22
15
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
2
9%
2
13%
1-15
6
27%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
5
23%
4
27%
61-75
5
23%
4
27%
76-90
Пропущено
17
23
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
1
6%
2
9%
1-15
2
12%
6
26%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
2
12%
5
22%
61-75
6
35%
3
13%
76-90
Забито
16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
26 Не забивали 29
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
31%
6
33%
76-90
Пропущено
14
23
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
7%
1
4%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
4
29%
5
22%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
5
36%
4
17%
61-75
2
14%
5
22%
76-90
Забито
38
33
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 10
11 Не забивали 17
5
13%
3
9%
1-15
9
24%
6
18%
16-30
5
13%
3
9%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
5
13%
8
24%
61-75
10
26%
10
30%
76-90
Пропущено
31
46
13 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 26
2
6%
3
7%
1-15
3
10%
12
26%
16-30
8
26%
7
15%
31-45
3
10%
7
15%
46-60
7
23%
9
20%
61-75
8
26%
8
17%
76-90
Результаты последних матчей
Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0
Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0
Результаты матчей
Зюйдтироль
Читтаделла
Точный счет
1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
0
10 раз 56%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
4:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
11 раз 30%
0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Зюйдтироль
Читтаделла
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
810
613
513
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
127
513
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2611
Больше Меньше
2017
1126
829
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|20 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13