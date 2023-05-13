  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Зюйдтироль
1:1
Конец матча
Читтаделла
0'
16' Желтая карточка
Карретта Мирко
24' Желтая карточка
Паван Никола
41' Желтая карточка
Белардинелли Лука
42' Желтая карточка
Marco Curto
0:1
47' Гол
Антонуччи Мирко
51' Желтая карточка
Кастари Элхан
65' Желтая карточка
Пертиконе Романо
1:1
69' Гол
Raphael Odogwu
80' Желтая карточка
Лунетта Габриэль
81' Желтая карточка
Сальви Алессандро
90' Желтая карточка
Полуцци Джакомо
90'+8
1
Полуцци
Джакомо
4
Marco
Curto
19
Giovanni
Zaro
55
Мазиелло
Андреа
3
Челли
Алессандро
III
10
Карретта
Мирко
16
Белардинелли
Лука
21
Fabian
Tait
18
Ровер
Маттео
9
Маццокки
Симоне
90
Raphael
Odogwu
36
Кастари
Элхан
14
Сальви
Алессандро
2
Пертиконе
Романо
26
Паван
Никола
98
Federico
Giraudo
16
Вита
Алессио
23
Бранка
Симоне
21
Крочата
Джованни
10
Антонуччи
Мирко
99
Andrea
Magrassi
70
Амброзино
Джузеппе
Зюйдтироль
4-4-2
Читтаделла
4-3-1-2

История личных встреч

Зюйдтироль
Читтаделла

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

СB
0:2
ТМС
2:1
ЛП
2:3
ЛП
2:3

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
3

Среднее время на гол

67
30

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

1.5
2.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

60
40

Бомбардиры внутри турнира

Зюйдтироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Raphael Odogwu 9 0.24
Ровер Маттео 5 (2) 0.14
Giovanni Zaro 5 0.14
Маццокки Симоне 3 0.08
Daniele Casiraghi 2 (2) 0.05
Белардинелли Лука 2 0.05
Fabian Tait 2 0.05
Сиссе Мустафа 2 0.05
Marco Curto 2 0.05
Николусси Кавилья Ханс 2 0.05
Де Коль Филиппо 1 0.03
Карретта Мирко 1 0.03
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.03
Маркони Микеле 0 0
Мазиелло Андреа 0 0
Сьега Николас 0 0
Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонуччи Мирко 11 (3) 0.3
Крочата Джованни 6 0.16
Маистрелло Томми 4 0.11
Беретта Джакомо 2 0.05
Асенсио Рауль 2 (1) 0.05
Каррьеро Джузеппе 2 0.05
Бальдини Энрико 2 (1) 0.05
Вита Алессио 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 (1) 0.03
Andrea Magrassi 1 0.03
Мастрантонио Валерио 1 0.03
Бранка Симоне 0 0
Сальви Алессандро 0 0
Ignacio Lores 0 0
Тункара Мамаду 0 0
Federico Giraudo 0 0
Данци Андреа 0 0

Карточки

Зюйдтироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marco Curto 6 2
Мазиелло Андреа 7 0
Giovanni Zaro 6 0
Крочата Джованни 6 0
Белардинелли Лука 6 0
Помпетти Марко 4 1
Daniele Casiraghi 5 0
Fabian Tait 5 0
Берра Филиппо 4 0
Маццокки Симоне 4 0
Фьордилино Лука 4 0
Ровер Маттео 4 0
Лунетта Габриэль 2 1
Де Коль Филиппо 3 0
Карретта Мирко 3 0
Д'Орацио Томмазо 3 0
Полуцци Джакомо 3 0
Сиссе Мустафа 2 0
Raphael Odogwu 2 0
Сьега Николас 2 0
Маркони Микеле 1 0
Николусси Кавилья Ханс 1 0
Simone Davi 1 0
Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 10 2
Пертиконе Романо 10 1
Паван Никола 8 0
Каррьеро Джузеппе 8 0
Данци Андреа 3 2
Мастрантонио Валерио 6 0
Висентин Сантьяго 6 0
Federico Giraudo 4 1
Доннарумма Даниэле 5 0
Ignacio Lores 5 0
Антонуччи Мирко 5 0
Фраре Доменико 5 0
Кассандро Томмазо 5 0
Тункара Мамаду 4 0
Вита Алессио 4 0
Andrea Magrassi 4 0
Кастари Элхан 4 0
Дель Фабро Дарио 2 1
Асенсио Рауль 2 1
Беретта Джакомо 2 0
Маттиоли Алессандро 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Маньеро Лука 1 0
Эмбало Карлос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0

Результаты матчей

Зюйдтироль
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
32% (6)
53% (10)
16% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (6)
37% (7)
32% (6)
Читтаделла
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

12
8
Зюйдтироль
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Читтаделла
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
47% (9)
32% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

7
4

Волевые победы

9
11

Волевые поражения

16
18
Зюйдтироль
47.6%
52.4%
10 побед 11 поражений
Первый тайм
27% (10)
46% (17)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
41% (15)
30% (11)
Читтаделла
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
22% (8)
51% (19)
27% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)

Сухие победы

7
8

Сухие поражения

9
6

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

28
26

Голы по времени матча

Забито

22
15
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 5
22 Не забивали 25
2
9%
2
13%
1-15
6
27%
2
13%
16-30
2
9%
2
13%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
5
23%
4
27%
61-75
5
23%
4
27%
76-90

Пропущено

17
23
7 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
1
6%
2
9%
1-15
2
12%
6
26%
16-30
4
24%
2
9%
31-45
2
12%
5
22%
46-60
2
12%
5
22%
61-75
6
35%
3
13%
76-90

Забито

16
18
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
26 Не забивали 29
3
19%
1
6%
1-15
3
19%
4
22%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
5
31%
6
33%
76-90

Пропущено

14
23
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 12
1
7%
1
4%
1-15
1
7%
6
26%
16-30
4
29%
5
22%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
5
36%
4
17%
61-75
2
14%
5
22%
76-90

Забито

38
33
19 В 1-м тайме 12
19 Во 2-м тайме 21
20 Забивали первыми 10
11 Не забивали 17
5
13%
3
9%
1-15
9
24%
6
18%
16-30
5
13%
3
9%
31-45
4
11%
3
9%
46-60
5
13%
8
24%
61-75
10
26%
10
30%
76-90

Пропущено

31
46
13 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
12 Пропускали первыми 20
22 Не пропускали 26
2
6%
3
7%
1-15
3
10%
12
26%
16-30
8
26%
7
15%
31-45
3
10%
7
15%
46-60
7
23%
9
20%
61-75
8
26%
8
17%
76-90

Результаты последних матчей

Зюйдтироль
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Тернана - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Асколи - Зюйдтироль 1:0
Зюйдтироль - Бари 0:1 Кальяри - Зюйдтироль 1:1 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Беневенто - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Палермо 1:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Зюйдтироль - Комо 1:1 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Зюйдтироль - Модена 0:2 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Зюйдтироль - Тернана 0:0
Читтаделла
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Читтаделла - Беневенто 3:1 Бари - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Дженоа 0:1 Козенца - Читтаделла 1:1
Читтаделла - Парма 0:1 Модена - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Перуджа 0:2 Читтаделла - Палермо 3:3 СПАЛ - Читтаделла 2:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Реджина 3:2 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Венеция - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Кальяри 0:0 Пиза - Читтаделла 1:2 Комо - Читтаделла 2:0 Читтаделла - Зюйдтироль 0:2 Беневенто - Читтаделла 1:0

Результаты матчей

Зюйдтироль
Читтаделла

Точный счет

1:1
6 раз 32%
2:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
2
6 раз 32%
0
4 раза 21%
0
10 раз 56%
3
4 раза 22%
1
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
0:2
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
5 раз 26%
0:0
3 раза 16%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
9 раз 47%
0
7 раз 37%
2
3 раза 16%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
0:0
5 раз 14%
0:1
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
1:0
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
4:0
1 раз 3%
0:0
7 раз 19%
1:1
7 раз 19%
0:2
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
11 раз 30%
2
11 раз 30%
0
17 раз 46%
1
12 раз 32%
3
4 раза 11%
2
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Зюйдтироль
Читтаделла

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
8
10
6
13
1.5
5
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
12
7
5
13
1.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
26
11
0.5
Больше Меньше
20
17
11
26
1.5
8
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 37 23 8 6 60 - 24 77
2.
Дженоа
 37 20 11 6 49 - 25 70
3.
Бари
 37 17 14 6 55 - 33 65
4.
Зюйдтироль
 37 14 16 7 37 - 32 58
5.
Парма
 37 16 10 11 46 - 38 58
6.
Кальяри
 37 14 15 8 49 - 34 57
7.
Реджина
 37 16 4 17 48 - 45 49
8.
Венеция
 37 13 10 14 50 - 48 49
9.
Палермо
 37 11 15 11 46 - 47 48
10.
Пиза
 37 11 14 12 47 - 40 47
11.
Асколи
 37 12 11 14 40 - 46 47
12.
Комо
 37 10 16 11 47 - 48 46
13.
Модена
 37 12 9 16 45 - 52 45
14.
Тернана
 37 11 10 16 35 - 49 43
15.
Читтаделла
 37 9 15 13 34 - 45 42
16.
Козенца
 37 9 13 15 30 - 52 40
17.
Брешия
 37 9 12 16 34 - 55 39
18.
Перуджа
 37 9 9 19 37 - 50 36
19.
СПАЛ
 37 7 14 16 39 - 50 35
20.
Беневенто
 37 7 14 16 31 - 46 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Кальяри
 19 11 6 2 28 - 17 39
3.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
4.
Парма
 18 10 2 6 24 - 15 32
5.
Палермо
 18 8 7 3 23 - 15 31
6.
Комо
 19 8 7 4 28 - 20 31
7.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
8.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
9.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
10.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
11.
Зюйдтироль
 19 6 10 3 21 - 18 28
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Венеция
 19 7 5 7 29 - 27 26
14.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
15.
Асколи
 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Брешия
 19 6 6 7 17 - 22 24
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Реджина
 19 7 2 10 21 - 23 20
10.
Читтаделла
 19 4 8 7 15 - 23 20
11.
Модена
 19 6 1 12 21 - 35 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 19 3 8 8 23 - 32 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 18 3 7 8 14 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 19 4 3 12 18 - 26 15
18.
Брешия
 18 3 6 9 17 - 33 15
19.
Тернана
 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 20 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (7)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      42'
      Marco Curto получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      41'
      Белардинелли Лука получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      24'
      Паван Никола получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      16'
      Карретта Мирко получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Зюйдтироль 1:1 Читтаделла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     