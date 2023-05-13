Тур: 37. Стадион: Сан Никола.
Ход матча
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
18
Каприле
Элия
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Сетер ДамирНападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Бари
Реджина
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.4
Среднее время на гол
120
225
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.89
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
135
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|16 (5)
|0.43
|Антенуччи Мирко
|9 (4)
|0.24
|Фолоруншо Майкл
|8
|0.22
|Шедлер Орельен
|3
|0.08
|Эспозито Себастьяно
|3
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.08
|Белломо Никола
|2
|0.05
|Бенедетти Леонардо
|2
|0.05
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.05
|Сальседо Эдди
|2
|0.05
|Моракьоли Грегорио
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Сетер Дамир
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.22
|Эрнани Азеведо
|7 (3)
|0.19
|Менез Жереми
|5
|0.14
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|Пьероцци Никколо
|4
|0.11
|Ривас Ригоберто
|3
|0.08
|Гори Габриэле
|3
|0.08
|Стрелец Давид
|3
|0.08
|Гальоло Риккардо
|2
|0.05
|Майер Жан
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Буа Девид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|14
|0
|Ди Чезаре Валерио
|12
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Риччи Джакомо
|4
|1
|Викари Франческо
|5
|0
|Маццотта Антонио
|4
|0
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Ботта Рубен
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Каприле Элия
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|11
|1
|Менез Жереми
|9
|1
|Ционек Тьяго
|7
|2
|Пьероцци Никколо
|7
|1
|Фаббиан Джованни
|7
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Буа Девид
|4
|1
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Кризетиг Лоренцо
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Индзаги Филиппо
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Бари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (4)
56% (10)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (10)
22% (4)
22% (4)
Реджина
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
3
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
10
7
Бари
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Реджина
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
33% (6)
39% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
3
15
Волевые поражения
25
23
Бари
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
19% (7)
50% (18)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (14)
25% (9)
36% (13)
Реджина
43.8%
56.2%
14 побед 18 поражений
Первый тайм
28% (10)
42% (15)
31% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
31% (11)
39% (14)
Сухие победы
6
9
Сухие поражения
8
9
Волевые победы
9
19
Волевые поражения
35
30
Голы по времени матча
Забито
27
19
12 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
23 Не забивали 23
5
19%
2
11%
1-15
2
7%
5
26%
16-30
5
19%
4
21%
31-45
4
15%
3
16%
46-60
6
22%
2
11%
61-75
5
19%
3
16%
76-90
Пропущено
21
24
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 14
3
14%
2
8%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
2
10%
4
17%
31-45
2
10%
5
21%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
33%
8
33%
76-90
Забито
25
27
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
22 Не забивали 24
3
12%
3
11%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
3
12%
6
22%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
7
28%
5
19%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
14%
8
36%
61-75
5
36%
3
14%
76-90
Забито
52
46
24 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 24
17 Забивали первыми 17
9 Не забивали 11
8
15%
5
11%
1-15
5
10%
9
20%
16-30
11
21%
8
17%
31-45
7
13%
9
20%
46-60
9
17%
7
15%
61-75
12
23%
8
17%
76-90
Пропущено
35
46
15 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 26
4
11%
5
11%
1-15
6
17%
4
9%
16-30
5
14%
8
17%
31-45
3
9%
7
15%
46-60
5
14%
11
24%
61-75
12
34%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2
Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1
Реджина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Реджина - Комо 2:1 Фрозиноне - Реджина 3:1 Реджина - Брешия 1:2 Беневенто - Реджина 1:1
Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0
Результаты матчей
Бари
Реджина
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:2
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
4
2 раза 11%
6
1 раз 6%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 50%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
1:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
3:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 33%
0
9 раз 25%
2
9 раз 25%
4
3 раза 8%
3
2 раза 6%
6
1 раз 3%
1
11 раз 31%
0
10 раз 28%
2
9 раз 25%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бари
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
126
810
108
315
414
315
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
711
513
315
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
279
Больше Меньше
2610
1521
1521
630
630
432
135
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|8
|6
|57 - 22
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|47 - 22
|70
|3.
|1:0
|37
|17
|14
|6
|55 - 33
|65
|4.
|2:1
|37
|14
|15
|8
|49 - 34
|57
|5.
|0:1
|37
|14
|15
|8
|36 - 32
|57
|6.
|0:0
|37
|15
|11
|11
|45 - 38
|56
|7.
|0:1
|37
|16
|4
|17
|48 - 45
|49
|8.
|3:1
|37
|13
|10
|14
|50 - 47
|49
|9.
|1:2
|37
|11
|15
|11
|46 - 47
|48
|10.
|1:1
|37
|12
|11
|14
|40 - 46
|47
|11.
|0:1
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|12.
|1:2
|37
|12
|9
|16
|45 - 52
|45
|13.
|1:1
|37
|9
|17
|11
|45 - 48
|44
|14.
|1:1
|37
|11
|11
|15
|35 - 47
|44
|15.
|1:0
|37
|10
|14
|13
|34 - 44
|44
|16.
|1:0
|37
|10
|11
|16
|34 - 54
|41
|17.
|1:1
|37
|9
|13
|15
|30 - 52
|40
|18.
|1:3
|37
|9
|9
|19
|36 - 50
|36
|19.
|0:0
|37
|7
|15
|15
|39 - 49
|36
|20.
|2:1
|37
|7
|14
|16
|31 - 46
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|2:1
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|3.
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|4.
|0:0
|18
|10
|2
|6
|24 - 15
|32
|5.
|1:2
|18
|8
|7
|3
|23 - 15
|31
|6.
|1:0
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|7.
|1:1
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|8.
|0:1
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|9.
|1:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 20
|29
|10.
|1:1
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|11.
|0:1
|19
|6
|9
|4
|20 - 18
|27
|12.
|0:1
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|3:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|14.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|15.
|1:2
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|16.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|17.
|1:0
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|1:3
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|20.
|2:1
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|0:1
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|0:0
|19
|5
|9
|5
|21 - 23
|24
|6.
|1:1
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|3:1
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|15 - 22
|22
|9.
|0:1
|19
|4
|8
|7
|20 - 21
|20
|10.
|0:1
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|1:2
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|12.
|2:1
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|14.
|2:1
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|0:0
|18
|3
|7
|8
|14 - 23
|16
|16.
|1:1
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|1:3
|19
|4
|3
|12
|17 - 26
|15
|18.
|1:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 33
|15
|19.
|1:1
|19
|3
|6
|10
|16 - 29
|15
|20.
|1:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11