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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Бари
1:0
Конец матча
Реджина
0'
1:0
45' Гол
Фолоруншо Майкл
63' Желтая карточка
Майта Маттиа
71' Желтая карточка
Ди Чезаре Валерио
73' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
81' Желтая карточка
Пьероцци Никколо
83' Желтая карточка
Фаббиан Джованни
90'+5
18
Каприле
Элия
25
Пучино
Раффаэле
6
Ди
Чезаре
Валерио
23
Викари
Франческо
31
Риччи
Джакомо
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
90
Фолоруншо
Майкл
63
Белломо
Никола
9
Эспозито
Себастьяно
11
Хеддира
Валид
1
Контини
Никита
6
Лояконо
Джузеппе
24
Терранова
Эмануэле
28
Гальоло
Риккардо
27
Пьероцци
Никколо
14
Фаббиан
Джованни
8
Кризетиг
Лоренцо
20
Эрнани
Азеведо
17
Ди
Кьяра
Джанлука
19
Стрелец
Давид
31
Канотто
Луиджи
Бари
4-3-1-2
Реджина
3-5-2

История личных встреч

Бари
Реджина

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы

9 матчей

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

История матчей

СB
0:0
СC
1:1
СC
1:1
СB
0:1
СB
0:0
СB
1:0
СB
0:1
СB
2:1
СB
3:1

Голы

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.4

Среднее время на гол

120
225

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

0.89
0.67

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

101
135

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеддира Валид 16 (5) 0.43
Антенуччи Мирко 9 (4) 0.24
Фолоруншо Майкл 8 0.22
Шедлер Орельен 3 0.08
Эспозито Себастьяно 3 0.08
Ди Чезаре Валерио 3 0.08
Белломо Никола 2 0.05
Бенедетти Леонардо 2 0.05
Ботта Рубен 2 (1) 0.05
Сальседо Эдди 2 0.05
Моракьоли Грегорио 1 0.03
Майта Маттиа 1 0.03
Риччи Джакомо 1 0.03
Пучино Раффаэле 0 0
Молина Сальваторе 0 0
Майелло Раффаэле 0 0
Д'Эррико Андреа 0 0
Сетер Дамир 0 0
Mehdi Dorval 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фаббиан Джованни 8 0.22
Эрнани Азеведо 7 (3) 0.19
Менез Жереми 5 0.14
Канотто Луиджи 5 0.14
Пьероцци Никколо 4 0.11
Ривас Ригоберто 3 0.08
Гори Габриэле 3 0.08
Стрелец Давид 3 0.08
Гальоло Риккардо 2 0.05
Майер Жан 1 0.03
Льотти Даниэле 1 0.03
Кризетиг Лоренцо 1 0.03
Буа Девид 1 0.03
Ломбарди Алессандро 1 0.03
Ди Кьяра Джанлука 0 0
Риччи Федерико 0 0
Ционек Тьяго 0 0
Чичерелли Эмануэле 0 0

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майта Маттиа 14 0
Ди Чезаре Валерио 13 0
Фолоруншо Майкл 8 0
Майелло Раффаэле 6 1
Пучино Раффаэле 4 1
Белломо Никола 4 1
Риччи Джакомо 4 1
Викари Франческо 5 0
Маццотта Антонио 4 0
Хеддира Валид 2 1
Антенуччи Мирко 3 0
Ботта Рубен 3 0
Д'Эррико Андреа 3 0
Бенедетти Леонардо 3 0
Малламо Алессандро 3 0
Каприле Элия 2 0
Эспозито Себастьяно 2 0
Терранова Эмануэле 1 0
Сетер Дамир 1 0
Шедлер Орельен 1 0
Канджано Джанмарко 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майер Жан 11 1
Менез Жереми 9 1
Ционек Тьяго 7 2
Пьероцци Никколо 8 1
Фаббиан Джованни 8 1
Гальоло Риккардо 8 0
Буа Девид 4 1
Кризетиг Лоренцо 5 0
Эрнани Азеведо 5 0
Кампорезе Микеле 4 0
Ди Кьяра Джанлука 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Коломби Симоне 2 0
Лояконо Джузеппе 2 0
Равалья Федерико 2 0
Индзаги Филиппо 1 0
Оби Джоэл 1 0
Риччи Федерико 1 0
Чичерелли Эмануэле 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Гори Габриэле 1 0

Результаты матчей

Бари
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Реджина
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

6
4

Волевые поражения

10
7
Бари
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Реджина
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

6
5

Волевые победы

3
15

Волевые поражения

25
23
Бари
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
27% (10)
35% (13)
Реджина
42.4%
57.6%
14 побед 19 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
32% (12)
38% (14)

Сухие победы

7
9

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

9
19

Волевые поражения

35
30

Голы по времени матча

Забито

28
19
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
5
18%
2
11%
1-15
2
7%
5
26%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
5
18%
3
16%
76-90

Пропущено

21
25
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
14%
2
8%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
7
33%
8
32%
76-90

Забито

25
27
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 25
3
12%
3
11%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
3
12%
6
22%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
7
28%
5
19%
76-90

Пропущено

14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
14%
8
36%
61-75
5
36%
3
14%
76-90

Забито

53
46
25 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 17
9 Не забивали 12
8
15%
5
11%
1-15
5
9%
9
20%
16-30
12
23%
8
17%
31-45
7
13%
9
20%
46-60
9
17%
7
15%
61-75
12
23%
8
17%
76-90

Пропущено

35
47
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 27
4
11%
5
11%
1-15
6
17%
4
9%
16-30
5
14%
9
19%
31-45
3
9%
7
15%
46-60
5
14%
11
23%
61-75
12
34%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2
Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1
Реджина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Реджина - Комо 2:1 Фрозиноне - Реджина 3:1 Реджина - Брешия 1:2 Беневенто - Реджина 1:1
Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0

Результаты матчей

Бари
Реджина

Точный счет

0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 35%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
6
1 раз 3%
0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Бари
Реджина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
5
0.5
Больше Меньше
12
6
8
11
1.5
10
8
3
16
2.5
4
14
3
16
3.5
1
17
1
18
4.5
1
18
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
14
5
7
11
1.5
5
14
3
15
2.5
2
17
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
28
9
0.5
Больше Меньше
26
11
15
22
1.5
15
22
6
31
2.5
6
31
4
33
3.5
1
36
1
36
4.5
1
36
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 37 23 8 6 60 - 24 77
2.
Дженоа
 37 20 11 6 49 - 25 70
3.
Бари
 37 17 14 6 55 - 33 65
4.
Зюйдтироль
 37 14 16 7 37 - 32 58
5.
Парма
 37 16 10 11 46 - 38 58
6.
Кальяри
 37 14 15 8 49 - 34 57
7.
Реджина
 37 16 4 17 48 - 45 49
8.
Венеция
 37 13 10 14 50 - 48 49
9.
Палермо
 37 11 15 11 46 - 47 48
10.
Пиза
 37 11 14 12 47 - 40 47
11.
Асколи
 37 12 11 14 40 - 46 47
12.
Комо
 37 10 16 11 47 - 48 46
13.
Модена
 37 12 9 16 45 - 52 45
14.
Тернана
 37 11 10 16 35 - 49 43
15.
Читтаделла
 37 9 15 13 34 - 45 42
16.
Козенца
 37 9 13 15 30 - 52 40
17.
Брешия
 37 9 12 16 34 - 55 39
18.
Перуджа
 37 9 9 19 37 - 50 36
19.
СПАЛ
 37 7 14 16 39 - 50 35
20.
Беневенто
 37 7 14 16 31 - 46 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Кальяри
 19 11 6 2 28 - 17 39
3.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
4.
Парма
 18 10 2 6 24 - 15 32
5.
Палермо
 18 8 7 3 23 - 15 31
6.
Комо
 19 8 7 4 28 - 20 31
7.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
8.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
9.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
10.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
11.
Зюйдтироль
 19 6 10 3 21 - 18 28
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Венеция
 19 7 5 7 29 - 27 26
14.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
15.
Асколи
 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Брешия
 19 6 6 7 17 - 22 24
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Реджина
 19 7 2 10 21 - 23 20
10.
Читтаделла
 19 4 8 7 15 - 23 20
11.
Модена
 19 6 1 12 21 - 35 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 19 3 8 8 23 - 32 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 18 3 7 8 14 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 19 4 3 12 18 - 26 15
18.
Брешия
 18 3 6 9 17 - 33 15
19.
Тернана
 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 20 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (7)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
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    • Желтая карточка
      63'
      Майта Маттиа получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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