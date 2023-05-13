Тур: 37. Стадион: Сан Никола.
0'
1:0
45' ГолФолоруншо Майкл
63' Желтая карточкаМайта Маттиа
71' Желтая карточкаДи Чезаре Валерио
73' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
81' Желтая карточкаПьероцци Никколо
83' Желтая карточкаФаббиан Джованни
90'+5
Ход матча
45'
63'
73'
81'
83'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 5
-
1 Угловые 8
-
1 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
485 Количество передач 402
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
18
Каприле
Элия
- Основной состав
-
18 Каприле ЭлияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Жужек ЖанЗащитник
- Защитник
-
10 Ботта РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Сетер ДамирНападающий
-
93 Mehdi Dorval
-
Главный тренер: Michele Mignani
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
13 Буа ДевидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
История личных встреч
Бари
Реджина
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 2 победы
9 матчей
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.4
Среднее время на гол
120
225
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
0.89
0.67
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
101
135
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеддира Валид
|16 (5)
|0.43
|Антенуччи Мирко
|9 (4)
|0.24
|Фолоруншо Майкл
|8
|0.22
|Шедлер Орельен
|3
|0.08
|Эспозито Себастьяно
|3
|0.08
|Ди Чезаре Валерио
|3
|0.08
|Белломо Никола
|2
|0.05
|Бенедетти Леонардо
|2
|0.05
|Ботта Рубен
|2 (1)
|0.05
|Сальседо Эдди
|2
|0.05
|Моракьоли Грегорио
|1
|0.03
|Майта Маттиа
|1
|0.03
|Риччи Джакомо
|1
|0.03
|Пучино Раффаэле
|0
|0
|Молина Сальваторе
|0
|0
|Майелло Раффаэле
|0
|0
|Д'Эррико Андреа
|0
|0
|Сетер Дамир
|0
|0
|Mehdi Dorval
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фаббиан Джованни
|8
|0.22
|Эрнани Азеведо
|7 (3)
|0.19
|Менез Жереми
|5
|0.14
|Канотто Луиджи
|5
|0.14
|Пьероцци Никколо
|4
|0.11
|Ривас Ригоберто
|3
|0.08
|Гори Габриэле
|3
|0.08
|Стрелец Давид
|3
|0.08
|Гальоло Риккардо
|2
|0.05
|Майер Жан
|1
|0.03
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Кризетиг Лоренцо
|1
|0.03
|Буа Девид
|1
|0.03
|Ломбарди Алессандро
|1
|0.03
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
|Ционек Тьяго
|0
|0
|Чичерелли Эмануэле
|0
|0
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майта Маттиа
|14
|0
|Ди Чезаре Валерио
|13
|0
|Фолоруншо Майкл
|8
|0
|Майелло Раффаэле
|6
|1
|Пучино Раффаэле
|4
|1
|Белломо Никола
|4
|1
|Риччи Джакомо
|4
|1
|Викари Франческо
|5
|0
|Маццотта Антонио
|4
|0
|Хеддира Валид
|2
|1
|Антенуччи Мирко
|3
|0
|Ботта Рубен
|3
|0
|Д'Эррико Андреа
|3
|0
|Бенедетти Леонардо
|3
|0
|Малламо Алессандро
|3
|0
|Каприле Элия
|2
|0
|Эспозито Себастьяно
|2
|0
|Терранова Эмануэле
|1
|0
|Сетер Дамир
|1
|0
|Шедлер Орельен
|1
|0
|Канджано Джанмарко
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майер Жан
|11
|1
|Менез Жереми
|9
|1
|Ционек Тьяго
|7
|2
|Пьероцци Никколо
|8
|1
|Фаббиан Джованни
|8
|1
|Гальоло Риккардо
|8
|0
|Буа Девид
|4
|1
|Кризетиг Лоренцо
|5
|0
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|4
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Коломби Симоне
|2
|0
|Лояконо Джузеппе
|2
|0
|Равалья Федерико
|2
|0
|Индзаги Филиппо
|1
|0
|Оби Джоэл
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Чичерелли Эмануэле
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Бари
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (10)
26% (5)
21% (4)
Реджина
43.8%
56.2%
7 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
4
Волевые поражения
10
7
Бари
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Реджина
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
37% (7)
37% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
6
5
Волевые победы
3
15
Волевые поражения
25
23
Бари
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (8)
49% (18)
30% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
27% (10)
35% (13)
Реджина
42.4%
57.6%
14 побед 19 поражений
Первый тайм
27% (10)
41% (15)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
32% (12)
38% (14)
Сухие победы
7
9
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
9
19
Волевые поражения
35
30
Голы по времени матча
Забито
28
19
13 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
23 Не забивали 24
5
18%
2
11%
1-15
2
7%
5
26%
16-30
6
21%
4
21%
31-45
4
14%
3
16%
46-60
6
21%
2
11%
61-75
5
18%
3
16%
76-90
Пропущено
21
25
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 15
3
14%
2
8%
1-15
4
19%
2
8%
16-30
2
10%
5
20%
31-45
2
10%
5
20%
46-60
3
14%
3
12%
61-75
7
33%
8
32%
76-90
Забито
25
27
12 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 9
23 Не забивали 25
3
12%
3
11%
1-15
3
12%
4
15%
16-30
6
24%
4
15%
31-45
3
12%
6
22%
46-60
3
12%
5
19%
61-75
7
28%
5
19%
76-90
Пропущено
14
22
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
7%
3
14%
1-15
2
14%
2
9%
16-30
3
21%
4
18%
31-45
1
7%
2
9%
46-60
2
14%
8
36%
61-75
5
36%
3
14%
76-90
Забито
53
46
25 В 1-м тайме 22
28 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 17
9 Не забивали 12
8
15%
5
11%
1-15
5
9%
9
20%
16-30
12
23%
8
17%
31-45
7
13%
9
20%
46-60
9
17%
7
15%
61-75
12
23%
8
17%
76-90
Пропущено
35
47
15 В 1-м тайме 18
20 Во 2-м тайме 29
15 Пропускали первыми 19
24 Не пропускали 27
4
11%
5
11%
1-15
6
17%
4
9%
16-30
5
14%
9
19%
31-45
3
9%
7
15%
46-60
5
14%
11
23%
61-75
12
34%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Модена - Бари 1:1 Бари - Читтаделла 1:1 Пиза - Бари 1:2 Бари - Комо 2:2
Зюйдтироль - Бари 0:1 Бари - Беневенто 2:0 Тернана - Бари 1:0 Бари - Фрозиноне 0:0 Асколи - Бари 0:1 Бари - Венеция 1:0 Брешия - Бари 0:2 Бари - Кальяри 1:1 Бари - Козенца 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Бари - Перуджа 0:2 Палермо - Бари 1:0 Бари - Парма 4:0 Бари - Дженоа 1:2 Реджина - Бари 0:0 Бари - Модена 4:1
Реджина
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Реджина - Комо 2:1 Фрозиноне - Реджина 3:1 Реджина - Брешия 1:2 Беневенто - Реджина 1:1
Реджина - Венеция 1:0 Перуджа - Реджина 1:3 Дженоа - Реджина 1:0 Реджина - Кальяри 0:4 Реджина - Парма 0:1 Козенца - Реджина 2:1 Реджина - Модена 2:1 Читтаделла - Реджина 3:2 Реджина - Пиза 0:2 Палермо - Реджина 2:1 Зюйдтироль - Реджина 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Реджина - СПАЛ 0:1 Асколи - Реджина 0:1 Реджина - Интер Милан 0:2 Реджина - Бари 0:0
Результаты матчей
Бари
Реджина
Точный счет
0:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
2:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
6:2
1 раз 5%
2:1
4 раза 22%
3:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 32%
0
5 раз 26%
2
5 раз 26%
4
2 раза 11%
6
1 раз 5%
0
6 раз 33%
2
6 раз 33%
3
3 раза 17%
1
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
1:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
1
9 раз 47%
0
5 раз 26%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
6 раз 16%
1:0
5 раз 14%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:2
3 раза 8%
1:2
3 раза 8%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
2:1
7 раз 19%
0:1
5 раз 14%
1:0
5 раз 14%
3:0
3 раза 8%
1:3
2 раза 5%
0:2
2 раза 5%
1:1
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
0:0
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 35%
0
9 раз 24%
2
9 раз 24%
4
3 раза 8%
3
2 раза 5%
6
1 раз 3%
0
11 раз 30%
1
11 раз 30%
2
9 раз 24%
3
5 раз 14%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Бари
Реджина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
145
Больше Меньше
126
811
108
316
414
316
117
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
145
711
514
315
217
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
289
Больше Меньше
2611
1522
1522
631
631
433
136
136
136
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|20 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13