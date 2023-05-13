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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Асколи
1:1
Второй тайм: 69'
Козенца
0'
0:1
2' Гол
Д'Орацио Томмазо
22' Желтая карточка
Насти Марко
30' Желтая карточка
Вяйсянен Саули
33' Желтая карточка
Вока Идриз
1:1
36' Гол
Бюхель Марсель
45' Желтая карточка
Боттегин Эрик

Ход матча

2'
0:1
Д'Орацио Томмазо
(Д'Урсо Кристиан)
22'
 
Насти Марко
30'
 
Вяйсянен Саули
33'
 
Вока Идриз
36'
Бюхель Марсель
1:1
45'
Боттегин Эрик
 
61'
 
Флоренци Альдо
Д'Урсо Кристиан
61'
 
Делич Иван
Финотто Маттиа
62'
Джоване Самуэль
Бюхель Марсель
 
62'
Гондо Седрик
Форте Франческо
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Асколи
Ничья
Козенца
3.40
3.44
5.40
Все Коэффициенты
1
Леали
Никола
17
Адьяпонг
Клод
33
Боттегин
Эрик
4
Шимич
Лоренцо
21
Simone
Giordano
28
Проя
Федерико
77
Бюхель
Марсель
8
Калигара
Фабрицио
90
Мендеш
Педру
11
Форте
Франческо
9
Дионизи
Федерико
1
Микай
Алессандро
27
Pietro
Martino
13
Мерони
Андреа
15
Вяйсянен
Саули
32
Маррас
Мануэль
11
Д'Орацио
Томмазо
42
Вока
Идриз
4
Брешанини
Марко
10
Д'Урсо
Кристиан
16
Финотто
Маттиа
20
Насти
Марко
Асколи
4-3-1-2
Козенца
3-4-2-1

История личных встреч

Асколи
Козенца

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:3
СB
1:3
СB
1:0
СB
2:1
СB
0:3
СB
0:1
СB
3:2
СB
0:0
СB
1:1
К
1:2

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.2
1.6

Среднее время на гол

75
56

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Среднее время на гол

112
56

Всего голов

10
16

Голов в среднем за матч

1
1.6

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

90
56

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гондо Седрик 7 (3) 0.19
Дионизи Федерико 5 (2) 0.14
Коллоколо Микеле 4 0.11
Мендеш Педру 4 0.11
Боттегин Эрик 3 0.08
Форте Франческо 3 0.08
Марсура Давиде 3 0.08
Калигара Фабрицио 2 (1) 0.05
Чичиретти Амато 2 0.05
Шимич Лоренцо 2 0.05
Бюхель Марсель 1 0.03
Лунгой Кристофер 1 0.03
Адьяпонг Клод 1 0.03
Донати Франческо 1 0.03
Фаласко Никола 0 0
Бидуи Софьян 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Д'Урсо Кристиан 4 0.11
Насти Марко 4 0.11
Брешанини Марко 3 0.08
Ларривей Хоакин 3 0.08
Флоренци Альдо 3 0.08
Риджионе Микеле 2 0.05
Д'Орацио Томмазо 2 0.05
Бриньола Энрико 2 0.05
Маррас Мануэль 1 0.03
Рисполи Андреа 1 0.03
Мерола Давиде 1 0.03
Вяйсянен Саули 1 0.03
Мерони Андреа 1 0.03
Корнвиг Эмиль 1 0.03
Бутич Карло 1 (1) 0.03
Делич Иван 0 0
Massimo Zilli 0 0
Финотто Маттиа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Вентури Майкл 0 0
Кортиновис Алессандро 0 0
Pietro Martino 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 10 2
Гондо Седрик 8 2
Беллучи Джузеппе 8 1
Шимич Лоренцо 7 1
Бюхель Марсель 8 0
Калигара Фабрицио 6 1
Джоване Самуэль 6 1
Боттегин Эрик 6 0
Коллоколо Микеле 4 1
Дионизи Федерико 4 0
Эрамо Мирко 4 0
Кваранта Данило 4 0
Леали Никола 3 0
Сальви Алессандро 3 0
Марсура Давиде 3 0
Чичиретти Амато 3 0
Проя Федерико 3 0
Адьяпонг Клод 3 0
Лунгой Кристофер 3 0
Донати Франческо 3 0
Форте Франческо 1 0
Фальцерано Марчелло 1 0
Тавчар Аляж 1 0
Alessio Re 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Насти Марко 10 0
Вока Идриз 9 0
Маррас Мануэль 6 1
Флоренци Альдо 6 1
Вяйсянен Саули 7 0
Брешанини Марко 6 0
Pietro Martino 4 1
Рисполи Андреа 5 0
Риджионе Микеле 5 0
Кало Джакомо 5 0
Вентури Майкл 5 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Мерони Андреа 4 0
Ла Вардера Сальваторе Дарио 4 0
Кортиновис Алессандро 2 1
Massimo Zilli 3 0
Ларривей Хоакин 2 0
Микай Алессандро 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Бриньола Энрико 2 0
Валлоккия Андреа 0 1
Финотто Маттиа 1 0
Камильяно Агостино 1 0
Бутич Карло 1 0
Мерола Давиде 1 0
Панико Чиро 1 0
Сидибе Алассан 1 0

Результаты матчей

Асколи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

6
0

Волевые поражения

6
9
Асколи
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Козенца
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

15
8

Волевые поражения

18
17
Асколи
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Козенца
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
36% (13)
44% (16)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

8
10

Волевые победы

21
8

Волевые поражения

24
26

Голы по времени матча

Забито

18
11
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
25 Не забивали 26
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
4
36%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
5
45%
76-90

Пропущено

22
32
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 14
3
14%
5
16%
1-15
5
23%
6
19%
16-30
1
5%
3
9%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
4
18%
7
22%
61-75
8
36%
5
16%
76-90

Забито

20
20
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
30%
4
20%
61-75
6
30%
7
35%
76-90

Пропущено

24
17
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
4
17%
9
53%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
8
33%
3
18%
76-90

Забито

38
31
13 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
8%
2
6%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
5
13%
5
16%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
9
24%
4
13%
61-75
12
32%
12
39%
76-90

Пропущено

46
49
17 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 26
3
7%
5
10%
1-15
9
20%
9
18%
16-30
5
11%
12
24%
31-45
6
13%
7
14%
46-60
7
15%
8
16%
61-75
16
35%
8
16%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0
Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0
Козенца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1
Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0

Результаты матчей

Асколи
Козенца

Точный счет

0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%

Точное количество голов

0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%

Точный счет

1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
9 раз 50%

Точный счет

0:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 39%
0
12 раз 33%
2
6 раз 17%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
19 раз 53%
0
13 раз 36%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Асколи
Козенца

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
7
0.5
Больше Меньше
14
4
5
13
1.5
4
14
2
16
2.5
2
16
1
17
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
9
9
5
13
1.5
2
16
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
12
0.5
Больше Меньше
23
13
10
26
1.5
4
32
4
32
2.5
2
34
1
35
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 36 22 8 6 57 - 22 74
2.
Дженоа
 36 20 11 5 47 - 22 70
3.
Бари
 1:0 37 17 14 6 55 - 33 65
4.
Кальяри
 2:1 37 14 15 8 49 - 34 57
5.
Зюйдтироль
 0:1 37 14 15 8 36 - 32 57
6.
Парма
 0:0 37 15 11 11 45 - 38 56
7.
Реджина
 0:1 37 16 4 17 48 - 45 49
8.
Венеция
 3:1 37 13 10 14 50 - 47 49
9.
Палермо
 1:2 37 11 15 11 46 - 47 48
10.
Асколи
 1:1 37 12 11 14 40 - 46 47
11.
Пиза
 0:1 37 11 13 13 46 - 40 46
12.
Модена
 1:2 37 12 9 16 45 - 52 45
13.
Комо
 1:1 37 9 17 11 45 - 48 44
14.
Тернана
 1:1 37 11 11 15 35 - 47 44
15.
Читтаделла
 1:0 37 10 14 13 34 - 44 44
16.
Брешия
 1:0 37 10 11 16 34 - 54 41
17.
Козенца
 1:1 37 9 13 15 30 - 52 40
18.
Перуджа
 1:3 37 9 9 19 36 - 50 36
19.
СПАЛ
 0:0 37 7 15 15 39 - 49 36
20.
Беневенто
 2:1 37 7 14 16 31 - 46 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Кальяри
 2:1 19 11 6 2 28 - 17 39
3.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
4.
Парма
 0:0 18 10 2 6 24 - 15 32
5.
Палермо
 1:2 18 8 7 3 23 - 15 31
6.
Бари
 1:0 19 7 9 3 30 - 19 30
7.
Тернана
 1:1 18 8 5 5 19 - 18 29
8.
Реджина
 0:1 18 9 2 7 27 - 22 29
9.
Комо
 1:1 19 7 8 4 26 - 20 29
10.
Козенца
 1:1 18 7 7 4 20 - 17 28
11.
Зюйдтироль
 0:1 19 6 9 4 20 - 18 27
12.
Пиза
 0:1 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Венеция
 3:1 19 7 5 7 29 - 26 26
14.
Брешия
 1:0 19 7 5 7 17 - 21 26
15.
Модена
 1:2 18 6 8 4 24 - 17 26
16.
Асколи
 1:1 19 6 6 7 20 - 22 24
17.
Читтаделла
 1:0 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 1:3 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 0:0 19 4 8 7 25 - 26 20
20.
Беневенто
 2:1 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:0 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 0:1 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 0:0 19 5 9 5 21 - 23 24
6.
Асколи
 1:1 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 3:1 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Читтаделла
 1:0 19 5 7 7 15 - 22 22
9.
Пиза
 0:1 19 4 8 7 20 - 21 20
10.
Реджина
 0:1 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Модена
 1:2 19 6 1 12 21 - 35 19
12.
Кальяри
 2:1 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 1:2 19 3 8 8 23 - 32 17
14.
Беневенто
 2:1 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 0:0 18 3 7 8 14 - 23 16
16.
Комо
 1:1 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 1:3 19 4 3 12 17 - 26 15
18.
Брешия
 1:0 18 3 6 9 17 - 33 15
19.
Тернана
 1:1 19 3 6 10 16 - 29 15
20.
Козенца
 1:1 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Реджина Майер Жан 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    46'
    Боттегин Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Бюхель Марсель бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Вяйсянен Саули получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Marco Nasti получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Д'Урсо Кристиан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Д'Орацио Томмазо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 49% завершится ничьей.
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    Асколи
    Ничья
    Козенца
    3.40
    3.44
    5.40
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    Где смотреть матч Асколи 1:1 Козенца онлайн

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