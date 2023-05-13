Тур: 37. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
0:1
2' ГолД'Орацио Томмазо
22' Желтая карточкаНасти Марко
30' Желтая карточкаВяйсянен Саули
33' Желтая карточкаВока Идриз
1:1
36' ГолБюхель Марсель
45' Желтая карточкаБоттегин Эрик
Ход матча
2'
22'
30'
33'
36'
1:1
45'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 1
-
6 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
90
Мендеш
Педру
42
Вока
Идриз
20
Насти
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Делич ИванНападающий
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Асколи
Козенца
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Среднее время на гол
75
56
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Среднее время на гол
112
56
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|7 (3)
|0.19
|Дионизи Федерико
|5 (2)
|0.14
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Мендеш Педру
|4
|0.11
|Боттегин Эрик
|3
|0.08
|Форте Франческо
|3
|0.08
|Марсура Давиде
|3
|0.08
|Калигара Фабрицио
|2 (1)
|0.05
|Чичиретти Амато
|2
|0.05
|Шимич Лоренцо
|2
|0.05
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Адьяпонг Клод
|1
|0.03
|Донати Франческо
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|4
|0.11
|Насти Марко
|4
|0.11
|Брешанини Марко
|3
|0.08
|Ларривей Хоакин
|3
|0.08
|Флоренци Альдо
|3
|0.08
|Риджионе Микеле
|2
|0.05
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.05
|Бриньола Энрико
|2
|0.05
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Рисполи Андреа
|1
|0.03
|Мерола Давиде
|1
|0.03
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|Мерони Андреа
|1
|0.03
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.03
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.03
|Делич Иван
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
|Финотто Маттиа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Вентури Майкл
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|10
|2
|Гондо Седрик
|8
|2
|Беллучи Джузеппе
|8
|1
|Шимич Лоренцо
|7
|1
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|1
|Боттегин Эрик
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|1
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Кваранта Данило
|4
|0
|Леали Никола
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Марсура Давиде
|3
|0
|Чичиретти Амато
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Донати Франческо
|3
|0
|Форте Франческо
|1
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насти Марко
|10
|0
|Вока Идриз
|9
|0
|Маррас Мануэль
|6
|1
|Флоренци Альдо
|6
|1
|Вяйсянен Саули
|7
|0
|Брешанини Марко
|6
|0
|Pietro Martino
|4
|1
|Рисполи Андреа
|5
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Кало Джакомо
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Мерони Андреа
|4
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|4
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|1
|Massimo Zilli
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Микай Алессандро
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Бриньола Энрико
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
6
9
Асколи
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Козенца
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
18
17
Асколи
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
50% (18)
25% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (11)
42% (15)
28% (10)
Козенца
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (7)
44% (16)
36% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
36% (13)
44% (16)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
24
26
Голы по времени матча
Забито
18
11
6 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 2
25 Не забивали 26
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
3
17%
0
0%
31-45
3
17%
4
36%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
6
33%
5
45%
76-90
Пропущено
22
32
9 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 18
8 Пропускали первыми 14
13 Не пропускали 14
3
14%
5
16%
1-15
5
23%
6
19%
16-30
1
5%
3
9%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
4
18%
7
22%
61-75
8
36%
5
16%
76-90
Забито
20
20
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
23 Не забивали 22
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
30%
4
20%
61-75
6
30%
7
35%
76-90
Пропущено
24
17
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
4
17%
9
53%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
8
33%
3
18%
76-90
Забито
38
31
13 В 1-м тайме 10
25 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 9
12 Не забивали 12
3
8%
2
6%
1-15
5
13%
3
10%
16-30
5
13%
5
16%
31-45
4
11%
5
16%
46-60
9
24%
4
13%
61-75
12
32%
12
39%
76-90
Пропущено
46
49
17 В 1-м тайме 26
29 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 22
27 Не пропускали 26
3
7%
5
10%
1-15
9
20%
9
18%
16-30
5
11%
12
24%
31-45
6
13%
7
14%
46-60
7
15%
8
16%
61-75
16
35%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0
Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0
Козенца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1
Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0
Результаты матчей
Асколи
Козенца
Точный счет
0:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 39%
1
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
9 раз 50%
1
9 раз 50%
Точный счет
0:1
6 раз 17%
1:1
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
7 раз 19%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
0
12 раз 33%
2
6 раз 17%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
19 раз 53%
0
13 раз 36%
2
2 раза 6%
3
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Асколи
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
117
Больше Меньше
144
513
414
216
216
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
99
513
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2412
Больше Меньше
2313
1026
432
432
234
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|8
|6
|57 - 22
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|47 - 22
|70
|3.
|1:0
|37
|17
|14
|6
|55 - 33
|65
|4.
|2:1
|37
|14
|15
|8
|49 - 34
|57
|5.
|0:1
|37
|14
|15
|8
|36 - 32
|57
|6.
|0:0
|37
|15
|11
|11
|45 - 38
|56
|7.
|0:1
|37
|16
|4
|17
|48 - 45
|49
|8.
|3:1
|37
|13
|10
|14
|50 - 47
|49
|9.
|1:2
|37
|11
|15
|11
|46 - 47
|48
|10.
|1:1
|37
|12
|11
|14
|40 - 46
|47
|11.
|0:1
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|12.
|1:2
|37
|12
|9
|16
|45 - 52
|45
|13.
|1:1
|37
|9
|17
|11
|45 - 48
|44
|14.
|1:1
|37
|11
|11
|15
|35 - 47
|44
|15.
|1:0
|37
|10
|14
|13
|34 - 44
|44
|16.
|1:0
|37
|10
|11
|16
|34 - 54
|41
|17.
|1:1
|37
|9
|13
|15
|30 - 52
|40
|18.
|1:3
|37
|9
|9
|19
|36 - 50
|36
|19.
|0:0
|37
|7
|15
|15
|39 - 49
|36
|20.
|2:1
|37
|7
|14
|16
|31 - 46
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|2:1
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|3.
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|4.
|0:0
|18
|10
|2
|6
|24 - 15
|32
|5.
|1:2
|18
|8
|7
|3
|23 - 15
|31
|6.
|1:0
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|7.
|1:1
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|8.
|0:1
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|9.
|1:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 20
|29
|10.
|1:1
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|11.
|0:1
|19
|6
|9
|4
|20 - 18
|27
|12.
|0:1
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|3:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|14.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|15.
|1:2
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|16.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|17.
|1:0
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|1:3
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|20.
|2:1
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|0:1
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|0:0
|19
|5
|9
|5
|21 - 23
|24
|6.
|1:1
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|3:1
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|15 - 22
|22
|9.
|0:1
|19
|4
|8
|7
|20 - 21
|20
|10.
|0:1
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|1:2
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|12.
|2:1
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|14.
|2:1
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|0:0
|18
|3
|7
|8
|14 - 23
|16
|16.
|1:1
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|1:3
|19
|4
|3
|12
|17 - 26
|15
|18.
|1:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 33
|15
|19.
|1:1
|19
|3
|6
|10
|16 - 29
|15
|20.
|1:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11