Тур: 37. Стадион: Чино э Лилло Дель Дука.
0'
0:1
2' ГолД'Орацио Томмазо
22' Желтая карточкаНасти Марко
30' Желтая карточкаВяйсянен Саули
33' Желтая карточкаВока Идриз
1:1
36' ГолБюхель Марсель
45' Желтая карточкаБоттегин Эрик
80' Желтая карточкаМаррас Мануэль
90' Вторая желтая карточкаВяйсянен Саули
90'+5
Ход матча
2'
22'
30'
33'
36'
1:1
45'
80'
90'
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 1
-
7 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
19 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 1
-
445 Количество передач 337
-
57 Владение мячом, % 43
90
Мендеш
Педру
42
Вока
Идриз
20
Насти
Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Мендеш ПедруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Гондо СедрикНападающий
-
Главный тренер: Бреда Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Насти МаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Делич ИванНападающий
-
-
-
Главный тренер: William Viali
История личных встреч
Асколи
Козенца
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.2
1.6
Среднее время на гол
75
56
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
1.6
Среднее время на гол
112
56
Всего голов
10
16
Голов в среднем за матч
1
1.6
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
90
56
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гондо Седрик
|7 (3)
|0.19
|Дионизи Федерико
|5 (2)
|0.14
|Коллоколо Микеле
|4
|0.11
|Мендеш Педру
|4
|0.11
|Боттегин Эрик
|3
|0.08
|Форте Франческо
|3
|0.08
|Марсура Давиде
|3
|0.08
|Калигара Фабрицио
|2 (1)
|0.05
|Чичиретти Амато
|2
|0.05
|Шимич Лоренцо
|2
|0.05
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Лунгой Кристофер
|1
|0.03
|Адьяпонг Клод
|1
|0.03
|Донати Франческо
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Бидуи Софьян
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Д'Урсо Кристиан
|4
|0.11
|Насти Марко
|4
|0.11
|Брешанини Марко
|3
|0.08
|Ларривей Хоакин
|3
|0.08
|Флоренци Альдо
|3
|0.08
|Риджионе Микеле
|2
|0.05
|Д'Орацио Томмазо
|2
|0.05
|Бриньола Энрико
|2
|0.05
|Маррас Мануэль
|1
|0.03
|Рисполи Андреа
|1
|0.03
|Мерола Давиде
|1
|0.03
|Вяйсянен Саули
|1
|0.03
|Мерони Андреа
|1
|0.03
|Корнвиг Эмиль
|1
|0.03
|Бутич Карло
|1 (1)
|0.03
|Делич Иван
|0
|0
|Massimo Zilli
|0
|0
|Финотто Маттиа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Вентури Майкл
|0
|0
|Кортиновис Алессандро
|0
|0
|Pietro Martino
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|10
|2
|Гондо Седрик
|8
|2
|Беллучи Джузеппе
|8
|1
|Шимич Лоренцо
|7
|1
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|1
|Джоване Самуэль
|6
|1
|Боттегин Эрик
|6
|0
|Коллоколо Микеле
|4
|1
|Дионизи Федерико
|4
|0
|Эрамо Мирко
|4
|0
|Кваранта Данило
|4
|0
|Леали Никола
|3
|0
|Сальви Алессандро
|3
|0
|Марсура Давиде
|3
|0
|Чичиретти Амато
|3
|0
|Проя Федерико
|3
|0
|Адьяпонг Клод
|3
|0
|Лунгой Кристофер
|3
|0
|Донати Франческо
|3
|0
|Форте Франческо
|1
|0
|Фальцерано Марчелло
|1
|0
|Тавчар Аляж
|1
|0
|Alessio Re
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Насти Марко
|10
|0
|Вока Идриз
|9
|0
|Вяйсянен Саули
|7
|1
|Маррас Мануэль
|7
|1
|Флоренци Альдо
|6
|1
|Брешанини Марко
|6
|0
|Pietro Martino
|4
|1
|Рисполи Андреа
|5
|0
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Кало Джакомо
|5
|0
|Вентури Майкл
|5
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Мерони Андреа
|4
|0
|Ла Вардера Сальваторе Дарио
|4
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|1
|Massimo Zilli
|3
|0
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Микай Алессандро
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Бриньола Энрико
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|1
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Камильяно Агостино
|1
|0
|Бутич Карло
|1
|0
|Мерола Давиде
|1
|0
|Панико Чиро
|1
|0
|Сидибе Алассан
|1
|0
Результаты матчей
Асколи
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
16% (3)
63% (12)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
47% (9)
26% (5)
Козенца
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
50% (9)
39% (7)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
6
0
Волевые поражения
7
10
Асколи
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Козенца
15.4%
84.6%
2 победы 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
47% (9)
53% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
26% (5)
47% (9)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
15
8
Волевые поражения
18
17
Асколи
50%
50%
13 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
51% (19)
24% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (11)
43% (16)
27% (10)
Козенца
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
19% (7)
46% (17)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
38% (14)
43% (16)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
8
10
Волевые победы
21
8
Волевые поражения
25
27
Голы по времени матча
Забито
19
12
7 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 3
25 Не забивали 26
1
5%
1
8%
1-15
2
11%
2
17%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
3
16%
4
33%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
6
32%
5
42%
76-90
Пропущено
23
33
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 18
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 15
4
17%
5
15%
1-15
5
22%
6
18%
16-30
1
4%
4
12%
31-45
1
4%
6
18%
46-60
4
17%
7
21%
61-75
8
35%
5
15%
76-90
Забито
20
20
7 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 7
24 Не забивали 23
2
10%
2
10%
1-15
3
15%
1
5%
16-30
2
10%
5
25%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
6
30%
4
20%
61-75
6
30%
7
35%
76-90
Пропущено
24
17
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 5
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 12
0
0%
0
0%
1-15
4
17%
3
18%
16-30
4
17%
9
53%
31-45
5
21%
1
6%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
8
33%
3
18%
76-90
Забито
39
32
14 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 10
12 Не забивали 12
3
8%
3
9%
1-15
5
13%
3
9%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
4
10%
5
16%
46-60
9
23%
4
13%
61-75
12
31%
12
38%
76-90
Пропущено
47
50
18 В 1-м тайме 27
29 Во 2-м тайме 23
17 Пропускали первыми 22
28 Не пропускали 27
4
9%
5
10%
1-15
9
19%
9
18%
16-30
5
11%
13
26%
31-45
6
13%
7
14%
46-60
7
15%
8
16%
61-75
16
34%
8
16%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Дженоа - Асколи 2:1 Асколи - Пиза 2:1 Комо - Асколи 1:1 Асколи - Зюйдтироль 1:0
Фрозиноне - Асколи 2:0 Асколи - Брешия 4:3 Асколи - Венеция 0:1 Кальяри - Асколи 4:1 Асколи - Бари 0:1 Модена - Асколи 0:1 Асколи - Беневенто 0:0 Парма - Асколи 0:1 Асколи - Перуджа 1:0 Читтаделла - Асколи 3:0 Асколи - Палермо 1:2 СПАЛ - Асколи 1:1 Тернана - Асколи 1:0 Асколи - Реджина 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Асколи - Дженоа 0:0
Козенца
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Козенца - Венеция 1:1 Брешия - Козенца 2:1 Перуджа - Козенца 0:0 Козенца - Читтаделла 1:1
Палермо - Козенца 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Фрозиноне - Козенца 0:1 Козенца - СПАЛ 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Козенца - Реджина 2:1 Комо - Козенца 5:1 Козенца - Зюйдтироль 0:0 Бари - Козенца 2:1 Козенца - Тернана 0:0 Козенца - Парма 1:0 Модена - Козенца 2:0 Козенца - Беневенто 1:1 Кальяри - Козенца 2:0 Козенца - Асколи 1:3 Венеция - Козенца 2:0
Результаты матчей
Асколи
Козенца
Точный счет
0:1
4 раза 21%
0:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:3
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
1:1
4 раза 22%
0:0
3 раза 17%
1:0
3 раза 17%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 37%
1
7 раз 37%
2
3 раза 16%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
2 раза 11%
3
2 раза 11%
Точный счет
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
4 раза 21%
2:0
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
10 раз 53%
0
9 раз 47%
Точный счет
0:1
6 раз 16%
1:1
6 раз 16%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
1:1
8 раз 22%
0:0
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
1
20 раз 54%
0
13 раз 35%
2
2 раза 5%
3
2 раза 5%
Тоталы голов в матче
Асколи
Козенца
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
127
Больше Меньше
144
514
414
217
216
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
135
Больше Меньше
109
513
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2512
Больше Меньше
2413
1027
433
433
235
136
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|20 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13