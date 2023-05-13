Тур: 37. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
49' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
1:0
53' ГолБизоли Димитри
58' Желтая карточкаРодригес Пабло
60' Желтая карточкаМазуччи Гаэтано
Ход матча
53'
1:0
58'
60'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
21
Лабойко
Якуб
11
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Zylyf Muca
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Брешия
Пиза
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Среднее время на гол
54
108
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|7 (1)
|0.19
|Морео Стефано
|4
|0.11
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.11
|Бизоли Димитри
|3
|0.08
|Олзер Джакомо
|3
|0.08
|Галацци Николас
|2
|0.05
|Ндой Эмануэле
|2
|0.05
|Родригес Пабло
|2
|0.05
|Кистана Андреа
|2
|0.05
|Мангравити Массимилиано
|2
|0.05
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Оливейра Адриан
|1
|0.03
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|10 (4)
|0.27
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.16
|Торрегросса Эрнесто
|6 (4)
|0.16
|Мазуччи Гаэтано
|5
|0.14
|Туре Идрисса
|3
|0.08
|Трамони Маттео
|3
|0.08
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.08
|Канестрелли Симоне
|2
|0.05
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ндой Эмануэле
|8
|1
|Карачич Фран
|8
|1
|Адорни Давиде
|7
|1
|Мангравити Массимилиано
|6
|1
|Папетти Андреа
|6
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Уар Матье
|5
|0
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Родригес Пабло
|1
|1
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Листковски Марчин
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Бьянки Флавио
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|13
|1
|Беруатто Пьетро
|12
|0
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Надь Адам
|7
|1
|Барба Федерико
|6
|0
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|4
|1
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Рус Адриан
|3
|1
|Мазуччи Гаэтано
|4
|0
|Моруцан Олимпиу
|4
|0
|Ионице Артур
|2
|1
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Трамони Маттео
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Пиза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
6
14
Брешия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Пиза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
72% (13)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
26
9
Волевые поражения
11
23
Брешия
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (14)
42% (15)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
Пиза
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
53% (19)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
28
10
Волевые поражения
17
37
Голы по времени матча
Забито
16
21
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
2
13%
8
38%
76-90
Пропущено
21
19
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
8
38%
2
11%
76-90
Забито
17
27
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
26 Не забивали 23
2
12%
3
11%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
1
6%
7
26%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
4
24%
3
11%
61-75
8
47%
7
26%
76-90
Пропущено
33
18
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
6
18%
3
17%
1-15
5
15%
4
22%
16-30
5
15%
5
28%
31-45
7
21%
1
6%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
6
18%
5
28%
76-90
Забито
33
48
14 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 15
14 Не забивали 11
6
18%
5
10%
1-15
4
12%
7
15%
16-30
4
12%
9
19%
31-45
4
12%
5
10%
46-60
5
15%
7
15%
61-75
10
30%
15
31%
76-90
Пропущено
54
37
24 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 24
8
15%
6
16%
1-15
7
13%
4
11%
16-30
9
17%
10
27%
31-45
9
17%
4
11%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
14
26%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2
Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1
Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0
Результаты матчей
Брешия
Пиза
Точный счет
1:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
8 раз 22%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 39%
1
13 раз 36%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
1
12 раз 33%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брешия
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
414
810
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
126
513
513
216
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2214
Больше Меньше
2511
927
1323
234
729
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|8
|6
|57 - 22
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|47 - 22
|70
|3.
|1:0
|37
|17
|14
|6
|55 - 33
|65
|4.
|2:1
|37
|14
|15
|8
|49 - 34
|57
|5.
|0:1
|37
|14
|15
|8
|36 - 32
|57
|6.
|0:0
|37
|15
|11
|11
|45 - 38
|56
|7.
|0:1
|37
|16
|4
|17
|48 - 45
|49
|8.
|3:1
|37
|13
|10
|14
|50 - 47
|49
|9.
|1:2
|37
|11
|15
|11
|46 - 47
|48
|10.
|1:1
|37
|12
|11
|14
|40 - 46
|47
|11.
|0:1
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|12.
|1:2
|37
|12
|9
|16
|45 - 52
|45
|13.
|1:1
|37
|9
|17
|11
|45 - 48
|44
|14.
|1:1
|37
|11
|11
|15
|35 - 47
|44
|15.
|1:0
|37
|10
|14
|13
|34 - 44
|44
|16.
|1:0
|37
|10
|11
|16
|34 - 54
|41
|17.
|1:1
|37
|9
|13
|15
|30 - 52
|40
|18.
|1:3
|37
|9
|9
|19
|36 - 50
|36
|19.
|0:0
|37
|7
|15
|15
|39 - 49
|36
|20.
|2:1
|37
|7
|14
|16
|31 - 46
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|2:1
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|3.
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|4.
|0:0
|18
|10
|2
|6
|24 - 15
|32
|5.
|1:2
|18
|8
|7
|3
|23 - 15
|31
|6.
|1:0
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|7.
|1:1
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|8.
|0:1
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|9.
|1:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 20
|29
|10.
|1:1
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|11.
|0:1
|19
|6
|9
|4
|20 - 18
|27
|12.
|0:1
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|3:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|14.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|15.
|1:2
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|16.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|17.
|1:0
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|1:3
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|20.
|2:1
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|0:1
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|0:0
|19
|5
|9
|5
|21 - 23
|24
|6.
|1:1
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|3:1
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|15 - 22
|22
|9.
|0:1
|19
|4
|8
|7
|20 - 21
|20
|10.
|0:1
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|1:2
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|12.
|2:1
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|14.
|2:1
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|0:0
|18
|3
|7
|8
|14 - 23
|16
|16.
|1:1
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|1:3
|19
|4
|3
|12
|17 - 26
|15
|18.
|1:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 33
|15
|19.
|1:1
|19
|3
|6
|10
|16 - 29
|15
|20.
|1:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11