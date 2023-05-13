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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Брешия
1:0
Второй тайм: 69'
Пиза
0'
49' Желтая карточка
Херманнссон Хьёртур
1:0
53' Гол
Бизоли Димитри
58' Желтая карточка
Родригес Пабло
60' Желтая карточка
Мазуччи Гаэтано

Ход матча

49'
 
Херманнссон Хьёртур
53'
Бизоли Димитри
(Родригес Пабло)
1:0
58'
Родригес Пабло
 
59'
 
Сибилли Джузеппе
Торрегросса Эрнесто
59'
 
Мазуччи Гаэтано
Цуэлли Эмануэле
60'
 
Мазуччи Гаэтано
63'
Бьянки Флавио
Родригес Пабло
 
63'
Ндой Эмануэле
Кистана Андреа
 
67'
 
Моруцан Олимпиу
Трамони Маттео
67'
 
Гарджуло Марио
Мастину Джузеппе

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 4
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Пиза
2.52
5.00
3.16
Все Коэффициенты
1
Андреаччи
Лоренцо
2
Карачич
Фран
15
Кистана
Андреа
14
Мангравити
Массимилиано
3
Уар
Матье
25
Бизоли
Димитри
21
Лабойко
Якуб
23
Бьёркенгрен
Йон
16
Оливейра
Адриан
11
Айе
Флориан
9
Родригес
Пабло
1
Николас
Андраде
6
Херманнссон
Хьёртур
4
Караччоло
Антонио
93
Барба
Федерико
20
Беруатто
Пьетро
8
Марин
Мариус
21
Цуэлли
Эмануэле
18
Мастину
Джузеппе
27
Трамони
Маттео
9
Глиоцци
Этторе
10
Торрегросса
Эрнесто
Брешия
4-3-1-2
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
Пиза

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

12 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
3:0
К
1:4
СB
0:0
СB
0:1
СB
4:3
СB
1:0
СB
1:1
СB
1:0
К
0:2
СB
0:1
СB
4:0
СB
1:0

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Среднее время на гол

54
108

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
1.17

Среднее время на гол

90
77

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.33
1

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

67
90

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айе Флориан 7 (1) 0.19
Морео Стефано 4 0.11
Бьянки Флавио 4 (1) 0.11
Бизоли Димитри 3 0.08
Олзер Джакомо 3 0.08
Галацци Николас 2 0.05
Ндой Эмануэле 2 0.05
Родригес Пабло 2 0.05
Кистана Андреа 2 0.05
Мангравити Массимилиано 2 0.05
Бертаньоли Массимо 1 0.03
Оливейра Адриан 1 0.03
Листковски Марчин 1 0.03
Яллоу Александр 1 0.03
Ван Де Лои Томми 1 0.03
Карачич Фран 0 0
Лабойко Якуб 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глиоцци Этторе 10 (4) 0.27
Моруцан Олимпиу 6 (1) 0.16
Торрегросса Эрнесто 6 (4) 0.16
Мазуччи Гаэтано 5 0.14
Туре Идрисса 3 0.08
Трамони Маттео 3 0.08
Сибилли Джузеппе 3 0.08
Канестрелли Симоне 2 0.05
Ионице Артур 1 0.03
Марин Мариус 1 0.03
Барба Федерико 1 0.03
Гарджуло Марио 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Трамони Лисандру 1 0.03
Калабрези Артуро 0 0
Надь Адам 0 0
Де Витис Алессандро 0 0
Эштевеш Томаш 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ндой Эмануэле 8 1
Карачич Фран 8 1
Адорни Давиде 7 1
Мангравити Массимилиано 6 1
Папетти Андреа 6 1
Бенали Ахмед 5 0
Ван Де Лои Томми 5 0
Уар Матье 5 0
Бизоли Димитри 4 0
Морео Стефано 3 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Лабойко Якуб 3 0
Олзер Джакомо 3 0
Родригес Пабло 1 1
Вивиани Федерико 2 0
Кистана Андреа 2 0
Листковски Марчин 2 0
Нимейер Рёвен 2 0
Яллоу Александр 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Бьянки Флавио 2 0
Галацци Николас 2 0
Леццерини Лука 0 1
Андреаччи Лоренцо 1 0
Гарофало Винченцо 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 13 1
Беруатто Пьетро 12 0
Калабрези Артуро 8 1
Надь Адам 7 1
Барба Федерико 6 0
Мастину Джузеппе 6 0
Херманнссон Хьёртур 4 1
Сибилли Джузеппе 5 0
Рус Адриан 3 1
Мазуччи Гаэтано 4 0
Моруцан Олимпиу 4 0
Ионице Артур 2 1
Николас Андраде 3 0
Туре Идрисса 3 0
Караччоло Антонио 2 0
Канестрелли Симоне 2 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Глиоцци Этторе 1 0
Гарджуло Марио 1 0
Ливьери Алессандро 1 0
Трамони Маттео 1 0
Эштевеш Томаш 1 0

Результаты матчей

Брешия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
39% (7)
44% (8)
Пиза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

6
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

6
14
Брешия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Пиза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
72% (13)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

26
9

Волевые поражения

11
23
Брешия
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (14)
42% (15)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (9)
44% (16)
31% (11)
Пиза
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
25% (9)
53% (19)
22% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)

Сухие победы

10
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

28
10

Волевые поражения

17
37

Голы по времени матча

Забито

16
21
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
4
25%
2
10%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
3
19%
2
10%
31-45
4
25%
2
10%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
2
13%
8
38%
76-90

Пропущено

21
19
8 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
2
10%
3
16%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
4
19%
5
26%
31-45
2
10%
3
16%
46-60
3
14%
6
32%
61-75
8
38%
2
11%
76-90

Забито

17
27
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
26 Не забивали 23
2
12%
3
11%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
1
6%
7
26%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
4
24%
3
11%
61-75
8
47%
7
26%
76-90

Пропущено

33
18
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
6
18%
3
17%
1-15
5
15%
4
22%
16-30
5
15%
5
28%
31-45
7
21%
1
6%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
6
18%
5
28%
76-90

Забито

33
48
14 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 15
14 Не забивали 11
6
18%
5
10%
1-15
4
12%
7
15%
16-30
4
12%
9
19%
31-45
4
12%
5
10%
46-60
5
15%
7
15%
61-75
10
30%
15
31%
76-90

Пропущено

54
37
24 В 1-м тайме 20
30 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 15
29 Не пропускали 24
8
15%
6
16%
1-15
7
13%
4
11%
16-30
9
17%
10
27%
31-45
9
17%
4
11%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
14
26%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2
Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1
Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0

Результаты матчей

Брешия
Пиза

Точный счет

1:1
5 раз 28%
0:2
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 44%
0
6 раз 33%
2
4 раза 22%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
3
3 раза 17%
2
2 раза 11%

Точный счет

1:1
8 раз 22%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 17%
0:1
5 раз 14%
1:1
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%

Точное количество голов

0
14 раз 39%
1
13 раз 36%
2
7 раз 19%
3
2 раза 6%
1
12 раз 33%
0
11 раз 31%
2
6 раз 17%
3
6 раз 17%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брешия
Пиза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
4
14
1.5
8
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
8
0.5
Больше Меньше
12
6
5
13
1.5
5
13
2
16
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
14
0.5
Больше Меньше
25
11
9
27
1.5
13
23
2
34
2.5
7
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 36 22 8 6 57 - 22 74
2.
Дженоа
 36 20 11 5 47 - 22 70
3.
Бари
 1:0 37 17 14 6 55 - 33 65
4.
Кальяри
 2:1 37 14 15 8 49 - 34 57
5.
Зюйдтироль
 0:1 37 14 15 8 36 - 32 57
6.
Парма
 0:0 37 15 11 11 45 - 38 56
7.
Реджина
 0:1 37 16 4 17 48 - 45 49
8.
Венеция
 3:1 37 13 10 14 50 - 47 49
9.
Палермо
 1:2 37 11 15 11 46 - 47 48
10.
Асколи
 1:1 37 12 11 14 40 - 46 47
11.
Пиза
 0:1 37 11 13 13 46 - 40 46
12.
Модена
 1:2 37 12 9 16 45 - 52 45
13.
Комо
 1:1 37 9 17 11 45 - 48 44
14.
Тернана
 1:1 37 11 11 15 35 - 47 44
15.
Читтаделла
 1:0 37 10 14 13 34 - 44 44
16.
Брешия
 1:0 37 10 11 16 34 - 54 41
17.
Козенца
 1:1 37 9 13 15 30 - 52 40
18.
Перуджа
 1:3 37 9 9 19 36 - 50 36
19.
СПАЛ
 0:0 37 7 15 15 39 - 49 36
20.
Беневенто
 2:1 37 7 14 16 31 - 46 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 18 13 3 2 32 - 9 42
2.
Кальяри
 2:1 19 11 6 2 28 - 17 39
3.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
4.
Парма
 0:0 18 10 2 6 24 - 15 32
5.
Палермо
 1:2 18 8 7 3 23 - 15 31
6.
Бари
 1:0 19 7 9 3 30 - 19 30
7.
Тернана
 1:1 18 8 5 5 19 - 18 29
8.
Реджина
 0:1 18 9 2 7 27 - 22 29
9.
Комо
 1:1 19 7 8 4 26 - 20 29
10.
Козенца
 1:1 18 7 7 4 20 - 17 28
11.
Зюйдтироль
 0:1 19 6 9 4 20 - 18 27
12.
Пиза
 0:1 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Венеция
 3:1 19 7 5 7 29 - 26 26
14.
Брешия
 1:0 19 7 5 7 17 - 21 26
15.
Модена
 1:2 18 6 8 4 24 - 17 26
16.
Асколи
 1:1 19 6 6 7 20 - 22 24
17.
Читтаделла
 1:0 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 1:3 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 0:0 19 4 8 7 25 - 26 20
20.
Беневенто
 2:1 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 1:0 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 18 9 5 4 22 - 15 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 0:1 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 0:0 19 5 9 5 21 - 23 24
6.
Асколи
 1:1 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 3:1 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Читтаделла
 1:0 19 5 7 7 15 - 22 22
9.
Пиза
 0:1 19 4 8 7 20 - 21 20
10.
Реджина
 0:1 19 7 2 10 21 - 23 20
11.
Модена
 1:2 19 6 1 12 21 - 35 19
12.
Кальяри
 2:1 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 1:2 19 3 8 8 23 - 32 17
14.
Беневенто
 2:1 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 0:0 18 3 7 8 14 - 23 16
16.
Комо
 1:1 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 1:3 19 4 3 12 17 - 26 15
18.
Брешия
 1:0 18 3 6 9 17 - 33 15
19.
Тернана
 1:1 19 3 6 10 16 - 29 15
20.
Козенца
 1:1 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 19 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (6)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Майта Маттиа 13
Реджина Майер Жан 1 11
Весь список
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Пиза
2.52
5.00
3.16
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Брешия 1:0 Пиза онлайн

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