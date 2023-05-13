Тур: 37. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
49' Желтая карточкаХерманнссон Хьёртур
1:0
53' ГолБизоли Димитри
58' Желтая карточкаРодригес Пабло
60' Желтая карточкаМазуччи Гаэтано
73' Желтая карточкаСибилли Джузеппе
77' Желтая карточкаМарин Мариус
77' Желтая карточкаБьянки Флавио
1:1
79' ГолМазуччи Гаэтано
87' Желтая карточкаКарачич Фран
90' Желтая карточкаМоруцан Олимпиу
90'+6
Ход матча
53'
1:0
58'
60'
73'
77'
77'
79'
87'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 3
-
3 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
333 Количество передач 344
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
21
Лабойко
Якуб
11
Айе
Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Лабойко ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Айе ФлорианНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
33 Zylyf Muca
-
Главный тренер: Daniele Gastaldello
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Рус АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Брешия
Пиза
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
12 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
5 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Среднее время на гол
54
108
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
1.17
Среднее время на гол
90
77
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.33
1
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
67
90
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айе Флориан
|7 (1)
|0.19
|Морео Стефано
|4
|0.11
|Бьянки Флавио
|4 (1)
|0.11
|Бизоли Димитри
|3
|0.08
|Олзер Джакомо
|3
|0.08
|Галацци Николас
|2
|0.05
|Ндой Эмануэле
|2
|0.05
|Родригес Пабло
|2
|0.05
|Кистана Андреа
|2
|0.05
|Мангравити Массимилиано
|2
|0.05
|Бертаньоли Массимо
|1
|0.03
|Оливейра Адриан
|1
|0.03
|Листковски Марчин
|1
|0.03
|Яллоу Александр
|1
|0.03
|Ван Де Лои Томми
|1
|0.03
|Карачич Фран
|0
|0
|Лабойко Якуб
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глиоцци Этторе
|10 (4)
|0.27
|Моруцан Олимпиу
|6 (1)
|0.16
|Торрегросса Эрнесто
|6 (4)
|0.16
|Мазуччи Гаэтано
|6
|0.16
|Туре Идрисса
|3
|0.08
|Трамони Маттео
|3
|0.08
|Сибилли Джузеппе
|3
|0.08
|Канестрелли Симоне
|2
|0.05
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Марин Мариус
|1
|0.03
|Барба Федерико
|1
|0.03
|Гарджуло Марио
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Трамони Лисандру
|1
|0.03
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Де Витис Алессандро
|0
|0
|Эштевеш Томаш
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карачич Фран
|9
|1
|Ндой Эмануэле
|8
|1
|Адорни Давиде
|7
|1
|Мангравити Массимилиано
|6
|1
|Папетти Андреа
|6
|1
|Бенали Ахмед
|5
|0
|Ван Де Лои Томми
|5
|0
|Уар Матье
|5
|0
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Родригес Пабло
|2
|1
|Морео Стефано
|3
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Лабойко Якуб
|3
|0
|Бьянки Флавио
|3
|0
|Олзер Джакомо
|3
|0
|Вивиани Федерико
|2
|0
|Кистана Андреа
|2
|0
|Листковски Марчин
|2
|0
|Нимейер Рёвен
|2
|0
|Яллоу Александр
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Галацци Николас
|2
|0
|Леццерини Лука
|0
|1
|Андреаччи Лоренцо
|1
|0
|Гарофало Винченцо
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|14
|1
|Беруатто Пьетро
|12
|0
|Калабрези Артуро
|8
|1
|Надь Адам
|7
|1
|Барба Федерико
|6
|0
|Мастину Джузеппе
|6
|0
|Сибилли Джузеппе
|6
|0
|Херманнссон Хьёртур
|4
|1
|Мазуччи Гаэтано
|5
|0
|Моруцан Олимпиу
|5
|0
|Рус Адриан
|3
|1
|Ионице Артур
|2
|1
|Николас Андраде
|3
|0
|Туре Идрисса
|3
|0
|Караччоло Антонио
|2
|0
|Канестрелли Симоне
|2
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Глиоцци Этторе
|1
|0
|Гарджуло Марио
|1
|0
|Ливьери Алессандро
|1
|0
|Трамони Маттео
|1
|0
|Эштевеш Томаш
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
32% (6)
42% (8)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
42% (8)
42% (8)
Пиза
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
39% (7)
33% (6)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (2)
44% (8)
44% (8)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
7
15
Брешия
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (8)
44% (8)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
50% (9)
17% (3)
Пиза
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
11% (2)
74% (14)
16% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
53% (10)
21% (4)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
26
9
Волевые поражения
11
23
Брешия
60%
40%
15 побед 10 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
46% (17)
30% (11)
Пиза
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
24% (9)
54% (20)
22% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (7)
49% (18)
32% (12)
Сухие победы
10
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
28
10
Волевые поражения
18
38
Голы по времени матча
Забито
17
22
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 8
24 Не забивали 24
4
24%
2
9%
1-15
2
12%
3
14%
16-30
3
18%
2
9%
31-45
5
29%
29%
2
9%
46-60
1
6%
4
18%
61-75
2
12%
9
41%
76-90
Пропущено
22
20
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 12
2
9%
3
15%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
4
18%
5
25%
31-45
2
9%
4
20%
46-60
3
14%
6
30%
61-75
9
41%
2
10%
76-90
Забито
17
27
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 7
27 Не забивали 24
2
12%
3
11%
1-15
2
12%
4
15%
16-30
1
6%
7
26%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
4
24%
3
11%
61-75
8
47%
7
26%
76-90
Пропущено
33
18
16 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 6
13 Пропускали первыми 9
15 Не пропускали 13
6
18%
3
17%
1-15
5
15%
4
22%
16-30
5
15%
5
28%
31-45
7
21%
1
6%
46-60
4
12%
0
0%
61-75
6
18%
5
28%
76-90
Забито
34
49
14 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 28
15 Забивали первыми 15
14 Не забивали 11
6
18%
5
10%
1-15
4
12%
7
14%
16-30
4
12%
9
18%
31-45
5
15%
5
10%
46-60
5
15%
7
14%
61-75
10
29%
29%
16
33%
76-90
Пропущено
55
38
24 В 1-м тайме 20
31 Во 2-м тайме 18
20 Пропускали первыми 16
30 Не пропускали 25
8
15%
6
16%
1-15
7
13%
4
11%
16-30
9
16%
10
26%
31-45
9
16%
5
13%
46-60
7
13%
6
16%
61-75
15
27%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Парма - Брешия 2:0 Брешия - Козенца 2:1 Реджина - Брешия 1:2 СПАЛ - Брешия 2:2
Брешия - Тернана 1:0 Асколи - Брешия 4:3 Брешия - Дженоа 0:3 Венеция - Брешия 1:1 Брешия - Кальяри 1:1 Читтаделла - Брешия 0:0 Брешия - Бари 0:2 Беневенто - Брешия 1:0 Брешия - Модена 0:1 Перуджа - Брешия 4:0 Брешия - Комо 0:1 Брешия - Фрозиноне 1:3 Зюйдтироль - Брешия 1:0 Брешия - Палермо 1:1 Пиза - Брешия 3:0 Брешия - Парма 0:2
Пиза
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Пиза - Фрозиноне 1:3 Асколи - Пиза 2:1 Пиза - Бари 1:2 Тернана - Пиза 2:1
Пиза - Кальяри 0:0 Козенца - Пиза 1:0 Пиза - Беневенто 2:0 Модена - Пиза 1:0 Пиза - Палермо 1:1 Парма - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 2:1 Пиза - Венеция 1:1 Реджина - Пиза 0:2 Пиза - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Пиза 0:0 Комо - Пиза 2:2 Пиза - Читтаделла 1:2 СПАЛ - Пиза 0:1 Пиза - Брешия 3:0 Фрозиноне - Пиза 0:0
Результаты матчей
Брешия
Пиза
Точный счет
1:1
6 раз 32%
0:2
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
0:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
6 раз 32%
2
4 раза 21%
0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
1:1
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 44%
1
5 раз 28%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
6 раз 32%
3
3 раза 16%
2
2 раза 11%
Точный счет
1:1
9 раз 24%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
0:2
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
3:0
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
0:0
6 раз 16%
0:1
5 раз 14%
1:1
5 раз 14%
2:1
4 раза 11%
1:0
2 раза 5%
1:2
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:2
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
Точное количество голов
0
14 раз 38%
1
14 раз 38%
2
7 раз 19%
3
2 раза 5%
1
13 раз 35%
0
11 раз 30%
2
6 раз 16%
3
6 раз 16%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Брешия
Пиза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
135
415
810
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
108
Больше Меньше
136
513
514
216
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2314
Больше Меньше
2611
928
1324
235
730
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|20 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13