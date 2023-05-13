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  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
СПАЛ
0:1
Конец матча
Парма
0'
2' Желтая карточка
Далле Мура Кристиан
0:1
75' Пенальти
Васкес Франко
90' Желтая карточка
Камара Дрисса
90' Желтая карточка
Дзанимачча Лука
90'+8

Ход матча

2'
Далле Мура Кристиан
 
17'
 
Кулибали Войо
Ансальди Кристиан
46'
 
Камара Дрисса
Бернабе Адриан
58'
 
Дзанимачча Лука
Ман Деннис
59'
 
Михэйлэ Валентин
Бенедычак Адриан
59'
Росси Джузеппе
Тунёв Георгий
 
71'
Селия Раффаэле
Далле Мура Кристиан
 
71'
Фетфатцидис Иоаннис
Раути Никола
 
75'
0:1
Васкес Франко
80'
 
Бонни Анж-Йоан
Васкес Франко
83'
Fabio Parravicini
Nicolo Contiliano
 
83'
Фьордализо Алессандро
Дикманн Лоренцо
 
90'
 
Камара Дрисса
90'
 
Дзанимачча Лука

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 6
  • 4 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 445 Количество передач 463
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
17
Помини
Альберто
24
Дикманн
Лоренцо
13
Варньер
Марко
6
Меккарьелло
Бьяджо
4
Далле
Мура
Кристиан
40
Тунёв
Георгий
5
Nicolo
Contiliano
20
Matteo
Prati
37
Майстро
Фабио
9
Мончини
Габриэле
32
Раути
Никола
22
Чичисола
Леандро
15
Дель
Прато
Энрико
3
Осорио
Йордан
25
Коббо
Элиас
14
Ансальди
Кристиан
16
Бернабе
Адриан
8
Эстевес
Науэль
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
7
Бенедычак
Адриан
10
Васкес
Франко
СПАЛ
4-4-2
Парма
4-2-3-1

История личных встреч

СПАЛ
Парма

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

СB
0:1
СB
4:0
СB
2:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
1:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.25

Среднее время на гол

67
72

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мончини Габриэле 8 (2) 0.22
Ла Мантия Андреа 5 0.14
Майстро Фабио 5 0.14
Дикманн Лоренцо 3 0.08
Селия Раффаэле 3 0.08
Эспозито Сальваторе 2 0.05
Matteo Prati 2 0.05
Меккарьелло Бьяджо 2 0.05
Рабби Симоне 2 0.05
Наингголан Раджа 1 0.03
Фетфатцидис Иоаннис 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Варньер Марко 1 0.03
Педа Патрик 1 0.03
Вальцания Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Трипальделли Алессандро 0 0
Далле Мура Кристиан 0 0
Тунёв Георгий 0 0
Nicolo Contiliano 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 10 (5) 0.27
Бенедычак Адриан 8 0.22
Ман Деннис 6 (1) 0.16
Инглезе Роберто 4 0.11
Камара Дрисса 3 0.08
Дель Прато Энрико 3 0.08
Михэйлэ Валентин 2 0.05
Тутино Дженнаро 2 (1) 0.05
Бернабе Адриан 1 0.03
Валенти Лаутаро 1 0.03
Ансальди Кристиан 1 0.03
Эстевес Науэль 1 0.03
Дзанимачча Лука 1 0.03
Кулибали Войо 1 0.03
Остерволде Джейден 1 0.03
Бонни Анж-Йоан 1 0.03
Зом Симон 0 0
Коббо Элиас 0 0

Карточки

СПАЛ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Меккарьелло Бьяджо 10 1
Мурджа Алессандро 9 1
Ла Мантия Андреа 7 0
Дикманн Лоренцо 7 0
Далле Мура Кристиан 7 0
Matteo Arena 5 1
Педа Патрик 3 2
Дзанеллато Никколо 5 0
Эспозито Сальваторе 5 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Альфонсо Энрико 4 0
Вальцания Лука 4 0
Селия Раффаэле 4 0
Matteo Prati 4 0
Майстро Фабио 2 1
Наингголан Раджа 3 0
Рабби Симоне 3 0
Мончини Габриэле 2 0
Варньер Марко 2 0
Раути Никола 2 0
Тунёв Георгий 2 0
Nicolo Contiliano 2 0
Сукулини Франко 1 0
Фетфатцидис Иоаннис 1 0
Вивиани Федерико 1 0
Помини Альберто 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Финотто Маттиа 1 0
Проя Федерико 1 0
Фьордализо Алессандро 1 0
Filippo Puletto 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстевес Науэль 7 1
Валенти Лаутаро 6 1
Васкес Франко 7 0
Юрич Станко 7 0
Остерволде Джейден 5 1
Дель Прато Энрико 6 0
Кулибали Войо 6 0
Камара Дрисса 4 1
Зом Симон 5 0
Эно Антони 3 1
Бернабе Адриан 4 0
Болог Ботонд 4 0
Бонни Анж-Йоан 4 0
Чиркати Алессандро 2 1
Ансальди Кристиан 3 0
Осорио Йордан 3 0
Загаритис Василиос 3 0
Коббо Элиас 1 1
Чичисола Леандро 2 0
Дзанимачча Лука 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Бенедычак Адриан 2 0
Инглезе Роберто 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Ман Деннис 1 0

Результаты матчей

СПАЛ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Парма
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

16
11
СПАЛ
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Парма
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
9

Волевые поражения

10
21
СПАЛ
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
49% (18)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
Парма
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
46% (17)
38% (14)

Сухие победы

8
8

Сухие поражения

6
11

Волевые победы

17
13

Волевые поражения

26
32

Голы по времени матча

Забито

25
23
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 10
22 Не забивали 24
7
28%
4
17%
1-15
3
12%
6
26%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
5
20%
2
9%
76-90

Пропущено

27
22
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
2
7%
5
23%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
5
19%
6
27%
46-60
6
22%
2
9%
61-75
6
22%
4
18%
76-90

Забито

14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
29 Не забивали 24
1
7%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
2
14%
6
25%
31-45
3
21%
5
21%
46-60
4
29%
5
21%
61-75
1
7%
2
8%
76-90

Пропущено

23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
22%
1
7%
1-15
2
9%
4
27%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
5
22%
3
20%
76-90

Забито

39
47
19 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 21
14 Не забивали 11
8
21%
7
15%
1-15
6
15%
9
19%
16-30
5
13%
12
26%
31-45
5
13%
6
13%
46-60
9
23%
9
19%
61-75
6
15%
4
9%
76-90

Пропущено

50
37
22 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 24
7
14%
6
16%
1-15
6
12%
7
19%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
10
20%
5
14%
61-75
11
22%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Палермо - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Перуджа 1:1 Модена - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Брешия 2:2
Беневенто - СПАЛ 1:3 СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1
Парма
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1
Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1

Результаты матчей

СПАЛ
Парма

Точный счет

1:1
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
9 раз 50%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
0
12 раз 32%
2
12 раз 32%
1
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

СПАЛ
Парма

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
13
5
6
13
1.5
10
8
2
17
2.5
1
17
1
18
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
9
0.5
Больше Меньше
12
7
3
15
1.5
6
13
2
16
2.5
3
16

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
13
0.5
Больше Меньше
25
12
9
28
1.5
16
21
4
33
2.5
4
33
1
36
3.5
1
36
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 37 23 8 6 60 - 24 77
2.
Дженоа
 37 20 11 6 49 - 25 70
3.
Бари
 37 17 14 6 55 - 33 65
4.
Зюйдтироль
 37 14 16 7 37 - 32 58
5.
Парма
 37 16 10 11 46 - 38 58
6.
Кальяри
 37 14 15 8 49 - 34 57
7.
Реджина
 37 16 4 17 48 - 45 49
8.
Венеция
 37 13 10 14 50 - 48 49
9.
Палермо
 37 11 15 11 46 - 47 48
10.
Пиза
 37 11 14 12 47 - 40 47
11.
Асколи
 37 12 11 14 40 - 46 47
12.
Комо
 37 10 16 11 47 - 48 46
13.
Модена
 37 12 9 16 45 - 52 45
14.
Тернана
 37 11 10 16 35 - 49 43
15.
Читтаделла
 37 9 15 13 34 - 45 42
16.
Козенца
 37 9 13 15 30 - 52 40
17.
Брешия
 37 9 12 16 34 - 55 39
18.
Перуджа
 37 9 9 19 37 - 50 36
19.
СПАЛ
 37 7 14 16 39 - 50 35
20.
Беневенто
 37 7 14 16 31 - 46 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Кальяри
 19 11 6 2 28 - 17 39
3.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
4.
Парма
 18 10 2 6 24 - 15 32
5.
Палермо
 18 8 7 3 23 - 15 31
6.
Комо
 19 8 7 4 28 - 20 31
7.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
8.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
9.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
10.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
11.
Зюйдтироль
 19 6 10 3 21 - 18 28
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Венеция
 19 7 5 7 29 - 27 26
14.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
15.
Асколи
 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Брешия
 19 6 6 7 17 - 22 24
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Реджина
 19 7 2 10 21 - 23 20
10.
Читтаделла
 19 4 8 7 15 - 23 20
11.
Модена
 19 6 1 12 21 - 35 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 19 3 8 8 23 - 32 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 18 3 7 8 14 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 19 4 3 12 18 - 26 15
18.
Брешия
 18 3 6 9 17 - 33 15
19.
Тернана
 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 20 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (7)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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