Тур: 37. Стадион: Паоло Мацца.
0'
2' Желтая карточкаДалле Мура Кристиан
0:1
75' ПенальтиВаскес Франко
90' Желтая карточкаКамара Дрисса
90' Желтая карточкаДзанимачча Лука
90'+8
Ход матча
75'
0:1
90'
90'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 7
-
5 Удары в створ 4
-
5 Угловые 6
-
4 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
445 Количество передач 463
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
20
Matteo
Prati
32
Раути
Никола
25
Коббо
Элиас
98
Ман
Деннис
19
Зом
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Matteo PratiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
32 Раути НиколаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
27 Педа ПатрикЗащитник
-
99 Рабби СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
18 Matteo Arena
-
Главный тренер: Оддо Массимо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Юрич СтанкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
История личных встреч
СПАЛ
Парма
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.25
Среднее время на гол
67
72
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мончини Габриэле
|8 (2)
|0.22
|Ла Мантия Андреа
|5
|0.14
|Майстро Фабио
|5
|0.14
|Дикманн Лоренцо
|3
|0.08
|Селия Раффаэле
|3
|0.08
|Эспозито Сальваторе
|2
|0.05
|Matteo Prati
|2
|0.05
|Меккарьелло Бьяджо
|2
|0.05
|Рабби Симоне
|2
|0.05
|Наингголан Раджа
|1
|0.03
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Варньер Марко
|1
|0.03
|Педа Патрик
|1
|0.03
|Вальцания Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Трипальделли Алессандро
|0
|0
|Далле Мура Кристиан
|0
|0
|Тунёв Георгий
|0
|0
|Nicolo Contiliano
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|10 (5)
|0.27
|Бенедычак Адриан
|8
|0.22
|Ман Деннис
|6 (1)
|0.16
|Инглезе Роберто
|4
|0.11
|Камара Дрисса
|3
|0.08
|Дель Прато Энрико
|3
|0.08
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.05
|Тутино Дженнаро
|2 (1)
|0.05
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
|Валенти Лаутаро
|1
|0.03
|Ансальди Кристиан
|1
|0.03
|Эстевес Науэль
|1
|0.03
|Дзанимачча Лука
|1
|0.03
|Кулибали Войо
|1
|0.03
|Остерволде Джейден
|1
|0.03
|Бонни Анж-Йоан
|1
|0.03
|Зом Симон
|0
|0
|Коббо Элиас
|0
|0
Карточки
СПАЛ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Меккарьелло Бьяджо
|10
|1
|Мурджа Алессандро
|9
|1
|Ла Мантия Андреа
|7
|0
|Дикманн Лоренцо
|7
|0
|Далле Мура Кристиан
|7
|0
|Matteo Arena
|5
|1
|Педа Патрик
|3
|2
|Дзанеллато Никколо
|5
|0
|Эспозито Сальваторе
|5
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Альфонсо Энрико
|4
|0
|Вальцания Лука
|4
|0
|Селия Раффаэле
|4
|0
|Matteo Prati
|4
|0
|Майстро Фабио
|2
|1
|Наингголан Раджа
|3
|0
|Рабби Симоне
|3
|0
|Мончини Габриэле
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Раути Никола
|2
|0
|Тунёв Георгий
|2
|0
|Nicolo Contiliano
|2
|0
|Сукулини Франко
|1
|0
|Фетфатцидис Иоаннис
|1
|0
|Вивиани Федерико
|1
|0
|Помини Альберто
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Финотто Маттиа
|1
|0
|Проя Федерико
|1
|0
|Фьордализо Алессандро
|1
|0
|Filippo Puletto
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстевес Науэль
|7
|1
|Валенти Лаутаро
|6
|1
|Васкес Франко
|7
|0
|Юрич Станко
|7
|0
|Остерволде Джейден
|5
|1
|Дель Прато Энрико
|6
|0
|Кулибали Войо
|6
|0
|Камара Дрисса
|4
|1
|Зом Симон
|5
|0
|Эно Антони
|3
|1
|Бернабе Адриан
|4
|0
|Болог Ботонд
|4
|0
|Бонни Анж-Йоан
|4
|0
|Чиркати Алессандро
|2
|1
|Ансальди Кристиан
|3
|0
|Осорио Йордан
|3
|0
|Загаритис Василиос
|3
|0
|Коббо Элиас
|1
|1
|Чичисола Леандро
|2
|0
|Дзанимачча Лука
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Бенедычак Адриан
|2
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Ман Деннис
|1
|0
Результаты матчей
СПАЛ
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
37% (7)
42% (8)
Парма
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
22% (4)
33% (6)
44% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
44% (8)
39% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
16
11
СПАЛ
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
28% (5)
67% (12)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Парма
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (3)
47% (9)
37% (7)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
9
Волевые поражения
10
21
СПАЛ
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
32% (12)
49% (18)
19% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
Парма
44.4%
55.6%
12 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (11)
38% (14)
32% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (6)
46% (17)
38% (14)
Сухие победы
8
8
Сухие поражения
6
11
Волевые победы
17
13
Волевые поражения
26
32
Голы по времени матча
Забито
25
23
13 В 1-м тайме 16
12 Во 2-м тайме 7
12 Забивали первыми 10
22 Не забивали 24
7
28%
4
17%
1-15
3
12%
6
26%
16-30
3
12%
6
26%
31-45
2
8%
1
4%
46-60
5
20%
4
17%
61-75
5
20%
2
9%
76-90
Пропущено
27
22
10 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 7
17 Не пропускали 13
2
7%
5
23%
1-15
4
15%
3
14%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
5
19%
6
27%
46-60
6
22%
2
9%
61-75
6
22%
4
18%
76-90
Забито
14
24
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 11
29 Не забивали 24
1
7%
3
13%
1-15
3
21%
3
13%
16-30
2
14%
6
25%
31-45
3
21%
5
21%
46-60
4
29%
5
21%
61-75
1
7%
2
8%
76-90
Пропущено
23
15
12 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
22%
1
7%
1-15
2
9%
4
27%
16-30
5
22%
3
20%
31-45
2
9%
1
7%
46-60
4
17%
3
20%
61-75
5
22%
3
20%
76-90
Забито
39
47
19 В 1-м тайме 28
20 Во 2-м тайме 19
16 Забивали первыми 21
14 Не забивали 11
8
21%
7
15%
1-15
6
15%
9
19%
16-30
5
13%
12
26%
31-45
5
13%
6
13%
46-60
9
23%
9
19%
61-75
6
15%
4
9%
76-90
Пропущено
50
37
22 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 13
30 Не пропускали 24
7
14%
6
16%
1-15
6
12%
7
19%
16-30
9
18%
5
14%
31-45
7
14%
7
19%
46-60
10
20%
5
14%
61-75
11
22%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Палермо - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Перуджа 1:1 Модена - СПАЛ 0:0 СПАЛ - Брешия 2:2
Беневенто - СПАЛ 1:3 СПАЛ - Тернана 1:1 Кремонезе - СПАЛ 2:2 Зюйдтироль - СПАЛ 2:0 Козенца - СПАЛ 1:0 СПАЛ - Читтаделла 2:1 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Дженоа - СПАЛ 3:0 СПАЛ - Комо 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Бари 3:4 Кальяри - СПАЛ 2:1 СПАЛ - Асколи 1:1 Реджина - СПАЛ 0:1 СПАЛ - Пиза 0:1 Парма - СПАЛ 0:1
Парма
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Парма - Брешия 2:0 Беневенто - Парма 2:2 Парма - Кальяри 2:1 Модена - Парма 1:1
Читтаделла - Парма 0:1 Парма - Палермо 2:1 Комо - Парма 2:0 Парма - Зюйдтироль 0:0 Реджина - Парма 0:1 Парма - Пиза 0:1 Фрозиноне - Парма 3:4 Парма - Асколи 0:1 Тернана - Парма 1:1 Парма - Дженоа 2:0 Козенца - Парма 1:0 Парма - Перуджа 2:0 Бари - Парма 4:0 Интер Милан - Парма 2:1 Венеция - Парма 2:2 Парма - СПАЛ 0:1
Результаты матчей
СПАЛ
Парма
Точный счет
1:1
6 раз 32%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:1
4 раза 22%
2:0
4 раза 22%
2:1
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
9 раз 47%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
2
9 раз 50%
0
5 раз 28%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
2:1
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
0:1
3 раза 16%
1:0
3 раза 16%
1:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 50%
1
6 раз 33%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
0
7 раз 37%
1
6 раз 32%
2
3 раза 16%
3
2 раза 11%
4
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
0:0
4 раза 11%
0:1
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
0:2
2 раза 5%
1:0
2 раза 5%
1:3
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
0:1
7 раз 19%
1:0
5 раз 14%
2:0
5 раз 14%
0:0
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
2:2
3 раза 8%
0:2
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
15 раз 41%
0
13 раз 35%
2
5 раз 14%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
0
12 раз 32%
2
12 раз 32%
1
9 раз 24%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
СПАЛ
Парма
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
135
613
108
217
117
118
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
99
Больше Меньше
127
315
613
216
316
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2413
Больше Меньше
2512
928
1621
433
433
136
136
136
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- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|20 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13