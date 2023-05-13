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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Фрозиноне
3:2
Конец матча
Дженоа
0'
0:1
14' Гол
Бадель Милан
27' Красная карточка
Бани Маттиа
1:1
29' Гол
Маццители Лука
2:1
45' Гол
Болока Даниэль
56' Желтая карточка
Хефти Сильван
72' Желтая карточка
Боррелли Дженнаро
3:1
77' Гол
Боррелли Дженнаро
87' Желтая карточка
Ялчын Гювен
3:2
90' Гол
Гудмундссон Альберт
90'+5

Ход матча

14'
0:1
Бадель Милан
27'
 
Бани Маттиа
29'
Маццители Лука
1:1
45'
Болока Даниэль
(Коттали Маттео)
2:1
56'
 
Хефти Сильван
60'
Касо Джузеппе
Инсинье Роберто
 
60'
Роден Маркус
Баэс Хайме
 
65'
 
Пушкаш Георге
Сальседо Эдди
71'
Монтеризи Иларио
Калай Сержио
 
72'
Боррелли Дженнаро
 
74'
 
Гудмундссон Альберт
Араму Маттиа
74'
 
Ягелло Филип
Morten Frendrup
77'
Боррелли Дженнаро
(Роден Маркус)
3:1
78'
 
Ялчын Гювен
Экубан Калеб
87'
 
Ялчын Гювен
87'
Моро Лука
Боррелли Дженнаро
 
88'
Гарритано Лука
Маццители Лука
 
90'
3:2
Гудмундссон Альберт

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 503 Количество передач 419
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
22
Турати
Стефано
31
Сампиризи
Марио
5
Лучиони
Фабио
23
Калай
Сержио
29
Коттали
Маттео
14
Francesco
Gelli
36
Маццители
Лука
11
Болока
Даниэль
94
Инсинье
Роберто
90
Боррелли
Дженнаро
32
Баэс
Хайме
22
Мартинес
Хосеп
13
Бани
Маттиа
14
Фольякко
Алессандро
5
Дрэгушин
Раду
32
Morten
Frendrup
36
Хефти
Сильван
47
Бадель
Милан
10
Араму
Маттиа
2
Сабелли
Стефано
17
Сальседо
Эдди
18
Экубан
Калеб
Фрозиноне
4-3-3
Дженоа
3-5-2

История личных встреч

Фрозиноне
Дженоа

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

СB
1:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
4:0
СA
2:2

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
2

Среднее время на гол

54
45

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

1.6
0.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

56
112

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мулаттьери Самуэле 12 0.32
Касо Джузеппе 9 0.24
Инсинье Роберто 8 (1) 0.22
Боррелли Дженнаро 6 (1) 0.16
Моро Лука 6 0.16
Роден Маркус 3 0.08
Маццители Лука 3 0.08
Лучиони Фабио 3 0.08
Гарритано Лука 2 0.05
Болока Даниэль 2 0.05
Баэс Хайме 1 0.03
Шиминьски Пшемыслав 1 0.03
Коне Бенджамин 1 0.03
Монтеризи Иларио 1 0.03
Лулич Карло 0 0
Фработта Джанлука 0 0
Коттали Маттео 0 0
Ойоно Энтони 0 0
Francesco Gelli 0 0
Бошич Милош 0 0
Калай Сержио 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 10 (4) 0.27
Гудмундссон Альберт 9 0.24
Ягелло Филип 4 0.11
Пушкаш Георге 4 0.11
Дрэгушин Раду 4 0.11
Бадель Милан 3 0.08
Бани Маттиа 2 0.05
Араму Маттиа 2 0.05
Стротман Кевин 2 0.05
Сальседо Эдди 2 0.05
Morten Frendrup 2 0.05
Экубан Калеб 1 0.03
Йебоа Келвин 1 0.03
Портанова Маноло 1 0.03
Хефти Сильван 1 0.03
Сабелли Стефано 0 0
Стураро Стефано 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Ялчын Гювен 0 0
Липани Лука 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Болока Даниэль 11 0
Роден Маркус 8 0
Маццители Лука 8 0
Лучиони Фабио 7 0
Коттали Маттео 7 0
Боррелли Дженнаро 6 0
Фработта Джанлука 5 0
Касо Джузеппе 5 0
Гарритано Лука 4 0
Раванелли Лука 4 0
Коне Бенджамин 4 0
Инсинье Роберто 3 0
Мулаттьери Самуэле 3 0
Калай Сержио 3 0
Сампиризи Марио 2 0
Лулич Карло 2 0
Моро Лука 2 0
Турати Стефано 2 0
Шиминьски Пшемыслав 1 0
Бошич Милош 1 0
Монтеризи Иларио 1 0
Киерво Риккардо 1 0
Ойоно Энтони 1 0
Оливери Андреа 1 0
Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 7 2
Сабелли Стефано 9 0
Фольякко Алессандро 7 0
Бадель Милан 5 1
Гудмундссон Альберт 5 1
Хефти Сильван 6 0
Стураро Стефано 4 1
Стротман Кевин 4 0
Араму Маттиа 4 0
Кода Массимо 3 0
Паяч Марко 3 0
Мартинес Хосеп 3 0
Morten Frendrup 3 0
Дрэгушин Раду 3 0
Ильзанкер Штефан 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Сальседо Эдди 2 0
Ялчын Гювен 2 0
Портанова Маноло 2 0
Гальдамес Пабло 1 0
Ягелло Филип 1 0
Драгус Денис 1 0
Йебоа Келвин 1 0

Результаты матчей

Фрозиноне
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Дженоа
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)

Сухие победы

11
1

Сухие поражения

1
10

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

5
6
Фрозиноне
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Дженоа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

22
25
Фрозиноне
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Дженоа
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
47% (17)
31% (11)

Сухие победы

13
5

Сухие поражения

6
13

Волевые победы

9
6

Волевые поражения

27
31

Голы по времени матча

Забито

31
23
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 10
22 Не забивали 24
2
6%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
6
19%
5
22%
31-45
9
29%
29%
3
13%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
5
16%
7
30%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
3
30%
1
7%
76-90

Забито

24
25
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 14
22 Не забивали 22
1
4%
1
4%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
6
25%
3
12%
61-75
7
29%
29%
7
28%
76-90

Пропущено

14
7
10 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
5
36%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
1
7%
2
29%
76-90

Забито

55
48
19 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 24
8 Не забивали 10
3
5%
4
8%
1-15
6
11%
8
17%
16-30
10
18%
11
23%
31-45
12
22%
6
13%
46-60
12
22%
5
10%
61-75
12
22%
14
29%
29%
76-90

Пропущено

24
21
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 16
3
13%
1
5%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
7
29%
29%
6
29%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
3
13%
6
29%
61-75
4
17%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0
Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0
Дженоа
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0
Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0

Результаты матчей

Фрозиноне
Дженоа

Точный счет

3:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
2
8 раз 44%
0
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 31%
3
10 раз 28%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
2
12 раз 33%
0
10 раз 28%
1
10 раз 28%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Фрозиноне
Дженоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
3
0.5
Больше Меньше
14
4
11
7
1.5
7
11
6
12
2.5
3
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
4
0.5
Больше Меньше
12
6
7
11
1.5
9
9
4
14
2.5
1
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
29
7
0.5
Больше Меньше
26
10
18
18
1.5
16
20
10
26
2.5
4
32
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 37 23 8 6 60 - 24 77
2.
Дженоа
 37 20 11 6 49 - 25 70
3.
Бари
 37 17 14 6 55 - 33 65
4.
Зюйдтироль
 37 14 16 7 37 - 32 58
5.
Парма
 37 16 10 11 46 - 38 58
6.
Кальяри
 37 14 15 8 49 - 34 57
7.
Реджина
 37 16 4 17 48 - 45 49
8.
Венеция
 37 13 10 14 50 - 48 49
9.
Палермо
 37 11 15 11 46 - 47 48
10.
Пиза
 37 11 14 12 47 - 40 47
11.
Асколи
 37 12 11 14 40 - 46 47
12.
Комо
 37 10 16 11 47 - 48 46
13.
Модена
 37 12 9 16 45 - 52 45
14.
Тернана
 37 11 10 16 35 - 49 43
15.
Читтаделла
 37 9 15 13 34 - 45 42
16.
Козенца
 37 9 13 15 30 - 52 40
17.
Брешия
 37 9 12 16 34 - 55 39
18.
Перуджа
 37 9 9 19 37 - 50 36
19.
СПАЛ
 37 7 14 16 39 - 50 35
20.
Беневенто
 37 7 14 16 31 - 46 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Кальяри
 19 11 6 2 28 - 17 39
3.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
4.
Парма
 18 10 2 6 24 - 15 32
5.
Палермо
 18 8 7 3 23 - 15 31
6.
Комо
 19 8 7 4 28 - 20 31
7.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
8.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
9.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
10.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
11.
Зюйдтироль
 19 6 10 3 21 - 18 28
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Венеция
 19 7 5 7 29 - 27 26
14.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
15.
Асколи
 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Брешия
 19 6 6 7 17 - 22 24
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Реджина
 19 7 2 10 21 - 23 20
10.
Читтаделла
 19 4 8 7 15 - 23 20
11.
Модена
 19 6 1 12 21 - 35 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 19 3 8 8 23 - 32 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 18 3 7 8 14 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 19 4 3 12 18 - 26 15
18.
Брешия
 18 3 6 9 17 - 33 15
19.
Тернана
 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 20 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (7)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Желтая карточка
      56'
      Хефти Сильван получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Коттали Маттео сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      46'
      Г О О О О Л - Болока Даниэль бьет в цель!
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Маццители Лука бьет в цель!
    • 27'
      УДАЛЕНИЕ! - Бани Маттиа увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Описание гола
      14'
      Г О О О О Л - Бадель Милан бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Фрозиноне 3:2 Дженоа онлайн

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