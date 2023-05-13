Тур: 37. Стадион: Бенито Стирпе.
0'
0:1
14' ГолБадель Милан
27' Красная карточкаБани Маттиа
1:1
29' ГолМаццители Лука
2:1
45' ГолБолока Даниэль
56' Желтая карточкаХефти Сильван
72' Желтая карточкаБоррелли Дженнаро
3:1
77' ГолБоррелли Дженнаро
87' Желтая карточкаЯлчын Гювен
3:2
90' ГолГудмундссон Альберт
90'+5
Ход матча
14'
0:1
27'
29'
1:1
45'
2:1
56'
77'
87'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 1
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
503 Количество передач 419
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
23
Калай
Сержио
32
Баэс
Хайме
13
Бани
Маттиа
47
Бадель
Милан
10
Араму
Маттиа
18
Экубан
Калеб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Калай СержиоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Баэс ХаймеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Экубан КалебНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Ялчын ГювенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
68 Brayan Boci
-
-
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
История личных встреч
Фрозиноне
Дженоа
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
2
Среднее время на гол
54
45
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
1.6
0.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
56
112
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мулаттьери Самуэле
|12
|0.32
|Касо Джузеппе
|9
|0.24
|Инсинье Роберто
|8 (1)
|0.22
|Боррелли Дженнаро
|6 (1)
|0.16
|Моро Лука
|6
|0.16
|Роден Маркус
|3
|0.08
|Маццители Лука
|3
|0.08
|Лучиони Фабио
|3
|0.08
|Гарритано Лука
|2
|0.05
|Болока Даниэль
|2
|0.05
|Баэс Хайме
|1
|0.03
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0.03
|Коне Бенджамин
|1
|0.03
|Монтеризи Иларио
|1
|0.03
|Лулич Карло
|0
|0
|Фработта Джанлука
|0
|0
|Коттали Маттео
|0
|0
|Ойоно Энтони
|0
|0
|Francesco Gelli
|0
|0
|Бошич Милош
|0
|0
|Калай Сержио
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|10 (4)
|0.27
|Гудмундссон Альберт
|9
|0.24
|Ягелло Филип
|4
|0.11
|Пушкаш Георге
|4
|0.11
|Дрэгушин Раду
|4
|0.11
|Бадель Милан
|3
|0.08
|Бани Маттиа
|2
|0.05
|Араму Маттиа
|2
|0.05
|Стротман Кевин
|2
|0.05
|Сальседо Эдди
|2
|0.05
|Morten Frendrup
|2
|0.05
|Экубан Калеб
|1
|0.03
|Йебоа Келвин
|1
|0.03
|Портанова Маноло
|1
|0.03
|Хефти Сильван
|1
|0.03
|Сабелли Стефано
|0
|0
|Стураро Стефано
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Ялчын Гювен
|0
|0
|Липани Лука
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Болока Даниэль
|11
|0
|Роден Маркус
|8
|0
|Маццители Лука
|8
|0
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Коттали Маттео
|7
|0
|Боррелли Дженнаро
|6
|0
|Фработта Джанлука
|5
|0
|Касо Джузеппе
|5
|0
|Гарритано Лука
|4
|0
|Раванелли Лука
|4
|0
|Коне Бенджамин
|4
|0
|Инсинье Роберто
|3
|0
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0
|Калай Сержио
|3
|0
|Сампиризи Марио
|2
|0
|Лулич Карло
|2
|0
|Моро Лука
|2
|0
|Турати Стефано
|2
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|1
|0
|Бошич Милош
|1
|0
|Монтеризи Иларио
|1
|0
|Киерво Риккардо
|1
|0
|Ойоно Энтони
|1
|0
|Оливери Андреа
|1
|0
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|7
|2
|Сабелли Стефано
|9
|0
|Фольякко Алессандро
|7
|0
|Бадель Милан
|5
|1
|Гудмундссон Альберт
|5
|1
|Хефти Сильван
|6
|0
|Стураро Стефано
|4
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Араму Маттиа
|4
|0
|Кода Массимо
|3
|0
|Паяч Марко
|3
|0
|Мартинес Хосеп
|3
|0
|Morten Frendrup
|3
|0
|Дрэгушин Раду
|3
|0
|Ильзанкер Штефан
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Сальседо Эдди
|2
|0
|Ялчын Гювен
|2
|0
|Портанова Маноло
|2
|0
|Гальдамес Пабло
|1
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Драгус Денис
|1
|0
|Йебоа Келвин
|1
|0
Результаты матчей
Фрозиноне
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (9)
44% (8)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
61% (11)
33% (6)
6% (1)
Дженоа
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (8)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
50% (9)
33% (6)
Сухие победы
11
1
Сухие поражения
1
10
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
5
6
Фрозиноне
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
39% (7)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
6% (1)
44% (8)
50% (9)
Дженоа
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
50% (9)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
22
25
Фрозиноне
60.7%
39.3%
17 побед 11 поражений
Первый тайм
42% (15)
42% (15)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (12)
39% (14)
28% (10)
Дженоа
40%
60%
10 побед 15 поражений
Первый тайм
19% (7)
47% (17)
33% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (8)
47% (17)
31% (11)
Сухие победы
13
5
Сухие поражения
6
13
Волевые победы
9
6
Волевые поражения
27
31
Голы по времени матча
Забито
31
23
11 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 10
22 Не забивали 24
2
6%
3
13%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
6
19%
5
22%
31-45
9
29%
29%
3
13%
46-60
6
19%
2
9%
61-75
5
16%
7
30%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 11
2
20%
1
7%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
1
10%
4
29%
46-60
1
10%
3
21%
61-75
3
30%
1
7%
76-90
Забито
24
25
8 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 14
22 Не забивали 22
1
4%
1
4%
1-15
3
13%
5
20%
16-30
4
17%
6
24%
31-45
3
13%
3
12%
46-60
6
25%
3
12%
61-75
7
29%
29%
7
28%
76-90
Пропущено
14
7
10 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
11 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 5
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
1
14%
16-30
5
36%
1
14%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
3
43%
61-75
1
7%
2
29%
76-90
Забито
55
48
19 В 1-м тайме 23
36 Во 2-м тайме 25
17 Забивали первыми 24
8 Не забивали 10
3
5%
4
8%
1-15
6
11%
8
17%
16-30
10
18%
11
23%
31-45
12
22%
6
13%
46-60
12
22%
5
10%
61-75
12
22%
14
29%
29%
76-90
Пропущено
24
21
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 13
15 Пропускали первыми 6
17 Не пропускали 16
3
13%
1
5%
1-15
5
21%
1
5%
16-30
7
29%
29%
6
29%
31-45
2
8%
4
19%
46-60
3
13%
6
29%
61-75
4
17%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Реджина 3:1 Фрозиноне - Зюйдтироль 0:0 Кальяри - Фрозиноне 0:0
Фрозиноне - Асколи 2:0 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 0:1 Бари - Фрозиноне 0:0 Фрозиноне - Венеция 3:0 СПАЛ - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Парма 3:4 Палермо - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Читтаделла 3:0 Комо - Фрозиноне 0:2 Фрозиноне - Беневенто 1:0 Брешия - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - Модена 2:1 Фрозиноне - Тернана 3:0 Дженоа - Фрозиноне 1:0 Фрозиноне - Пиза 0:0
Дженоа
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0 Читтаделла - Дженоа 0:1 Дженоа - Перуджа 2:0
Комо - Дженоа 2:2 Дженоа - Реджина 1:0 Брешия - Дженоа 0:3 Дженоа - Тернана 1:0 Дженоа - Козенца 4:0 Кальяри - Дженоа 0:0 Дженоа - СПАЛ 3:0 Модена - Дженоа 2:2 Дженоа - Палермо 2:0 Парма - Дженоа 2:0 Дженоа - Пиза 0:0 Беневенто - Дженоа 1:2 Дженоа - Венеция 1:0 Рома - Дженоа 1:0 Бари - Дженоа 1:2 Дженоа - Фрозиноне 1:0
Результаты матчей
Фрозиноне
Дженоа
Точный счет
3:0
4 раза 22%
1:0
4 раза 22%
2:0
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
2:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
3
6 раз 33%
2
5 раз 28%
1
4 раза 22%
0
3 раза 17%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
4 раза 22%
3
2 раза 11%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:1
3 раза 17%
1:3
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:2
5 раз 28%
0:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
3 раза 17%
2
8 раз 44%
0
6 раз 33%
1
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
1:0
6 раз 17%
0:0
4 раза 11%
3:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
1:2
5 раз 14%
2:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
1:1
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 31%
3
10 раз 28%
2
8 раз 22%
0
7 раз 19%
2
12 раз 33%
0
10 раз 28%
1
10 раз 28%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Фрозиноне
Дженоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
153
Больше Меньше
144
117
711
612
315
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
126
711
99
414
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
297
Больше Меньше
2610
1818
1620
1026
432
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|20 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13