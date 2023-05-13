Тур: 37. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо.
0'
1:0
26' ГолПьерини Николас
2:0
42' ГолКарбони Андреа
45' Желтая карточкаКурадо Маркос
3:0
60' ГолЭллертссон Микаэль-Эгиль
3:1
64' ГолЛуперини Грегорио
75' Желтая карточкаХристов Петко
3:2
78' ПенальтиКасасола Тиаго
80' Желтая карточкаСанторо Симоне
90' Красная карточкаКасасола Тиаго
90' Желтая карточкаКуан Кристиан
90'+8
Ход матча
26'
42'
45'
60'
64'
75'
78'
3:2
80'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
3 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
452 Количество передач 324
-
58 Владение мячом, % 42
90
Струна
Альяж
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Нери ФилиппоВратарь
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Модоло МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ваноли Паоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
90 Струна АльяжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
49 Бальди ЛеонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пас ЙеферсонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Матос РидерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Венеция
Перуджа
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
8 матчей
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
2.25
0.75
Среднее время на гол
40
120
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
102
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|18 (3)
|0.49
|Черышев Денис
|4
|0.11
|Пьерини Николас
|4
|0.11
|Йонсен Деннис
|3
|0.08
|Тессманн Таннер
|3
|0.08
|Чрнигой Домен
|3
|0.08
|Карбони Андреа
|3
|0.08
|Кандела Антонио
|2
|0.05
|Кюизанс Микаэль
|2
|0.05
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|2
|0.05
|Дзампано Франческо
|1
|0.03
|Новакович Андрия
|1
|0.03
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.03
|Чеккарони Пьетро
|1
|0.03
|Миланезе Томмазо
|1
|0.03
|Андерсен Магнус II
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Ульманн Максимилиан
|0
|0
Перуджа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касасола Тиаго
|9 (6)
|0.24
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0.14
|Луперини Грегорио
|5
|0.14
|Лизи Франческо
|3
|0.08
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.08
|Мелькьорри Федерико
|3 (1)
|0.08
|Стриццоло Лука
|3
|0.08
|Оливьери Марко
|2
|0.05
|Санторо Симоне
|2
|0.05
|Анджелла Габриэле
|1
|0.03
|Куан Кристиан
|1
|0.03
|Бартоломей Паоло
|0
|0
|Рози Алеандро
|0
|0
|Сгарби Филиппо
|0
|0
|Матос Ридер
|0
|0
|Дель Орко Кристиан
|0
|0
|Курадо Маркос
|0
|0
|Эконг Эммануэль
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хапс Ридгесиано
|7
|1
|Тессманн Таннер
|6
|1
|Христов Петко
|5
|1
|Дзампано Франческо
|6
|0
|Чеккарони Пьетро
|4
|1
|Висневски Пшемыслав
|5
|0
|Свобода Михаэль
|5
|0
|Йоронен Йессе
|3
|1
|Чеппители Лука
|4
|0
|Новакович Андрия
|4
|0
|Йонсен Деннис
|4
|0
|Кандела Антонио
|4
|0
|Карбони Андреа
|4
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|3
|0
|Похьянпало Йоэль
|2
|0
|Чрнигой Домен
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Коннолли Аарон
|1
|0
|Черышев Денис
|1
|0
|Модоло Марко
|1
|0
|Пьерини Николас
|1
|0
|Сверко Марин
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
Перуджа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Курадо Маркос
|12
|0
|Санторо Симоне
|10
|1
|Лизи Франческо
|9
|1
|Касасола Тиаго
|7
|1
|Пас Йеферсон
|7
|1
|Куан Кристиан
|7
|0
|Рози Алеандро
|5
|1
|Сгарби Филиппо
|5
|1
|Ианнони Эдоардо
|5
|1
|Бартоломей Паоло
|6
|0
|Дель Орко Кристиан
|5
|0
|Оливьери Марко
|5
|0
|Ди Серио Джузеппе
|5
|0
|Мелькьорри Федерико
|4
|0
|Струна Альяж
|3
|0
|Ди Кармине Самуэль
|2
|0
|Анджелла Габриэле
|2
|0
|Матос Ридер
|1
|0
|Капецци Леонардо
|1
|0
|Стриццоло Лука
|1
|0
|Луперини Грегорио
|1
|0
|Вулич Милош
|1
|0
|Damiano Cancellieri
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Перуджа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
9
9
Венеция
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Перуджа
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
10
18
Волевые поражения
19
15
Венеция
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
49% (18)
14% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
24% (9)
43% (16)
Перуджа
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
5
11
Волевые победы
18
20
Волевые поражения
28
24
Голы по времени матча
Забито
29
18
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 26
3
10%
1
6%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
7
24%
5
28%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
7
24%
4
22%
61-75
3
10%
3
17%
76-90
Пропущено
27
26
7 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
2
7%
3
12%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
5
19%
6
23%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
11
41%
3
12%
76-90
Забито
21
20
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 26
2
10%
4
20%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
2
10%
6
30%
46-60
5
24%
3
15%
61-75
7
33%
3
15%
76-90
Пропущено
21
23
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
14%
5
22%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
5
24%
9
39%
76-90
Забито
50
38
21 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 15
9 Не забивали 15
5
10%
5
13%
1-15
6
12%
3
8%
16-30
10
20%
8
21%
31-45
7
14%
9
24%
46-60
12
24%
7
18%
61-75
10
20%
6
16%
76-90
Пропущено
48
49
15 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 25
5
10%
8
16%
1-15
1
2%
7
14%
16-30
9
19%
8
16%
31-45
9
19%
8
16%
46-60
8
17%
6
12%
61-75
16
33%
12
24%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2
Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2
Перуджа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Перуджа - Кальяри 0:5 СПАЛ - Перуджа 1:1 Перуджа - Козенца 0:0 Дженоа - Перуджа 2:0
Перуджа - Модена 0:1 Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2
Результаты матчей
Венеция
Перуджа
Точный счет
1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Венеция
Перуджа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
154
Больше Меньше
117
811
414
415
315
118
117
118
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
118
513
613
216
118
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2710
Больше Меньше
2215
1324
1027
631
433
334
136
136
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|20 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (7)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 14
|Бари
|Майта Маттиа
|14
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|13