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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Венеция
3:2
Конец матча
Перуджа
0'
1:0
26' Гол
Пьерини Николас
2:0
42' Гол
Карбони Андреа
45' Желтая карточка
Курадо Маркос
3:0
60' Гол
Эллертссон Микаэль-Эгиль
3:1
64' Гол
Луперини Грегорио
75' Желтая карточка
Христов Петко
3:2
78' Пенальти
Касасола Тиаго
80' Желтая карточка
Санторо Симоне
90' Красная карточка
Касасола Тиаго
90' Желтая карточка
Куан Кристиан
90'+8
66
Йоронен
Йессе
55
Христов
Петко
30
Свобода
Михаэль
44
Карбони
Андреа
27
Кандела
Антонио
38
Андерсен
Магнус
II
8
Тессманн
Таннер
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
7
Дзампано
Франческо
20
Похьянпало
Йоэль
25
Пьерини
Николас
81
Абиби
Алессио
97
Сгарби
Филиппо
21
Курадо
Маркос
90
Струна
Альяж
24
Касасола
Тиаго
82
Капецци
Леонардо
16
Бартоломей
Паоло
25
Санторо
Симоне
23
Лизи
Франческо
20
Ди
Серио
Джузеппе
18
Ди
Кармине
Самуэль
Венеция
3-5-2
Перуджа
3-5-1-1

История личных встреч

Венеция
Перуджа

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

8 матчей

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

СB
2:1
СB
3:1
СB
0:1
СB
2:3
СB
1:0
СB
3:0
СB
1:1
СB
1:0

Голы

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

2.25
0.75

Среднее время на гол

40
120

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
102

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 18 (3) 0.49
Черышев Денис 4 0.11
Пьерини Николас 4 0.11
Йонсен Деннис 3 0.08
Тессманн Таннер 3 0.08
Чрнигой Домен 3 0.08
Карбони Андреа 3 0.08
Кандела Антонио 2 0.05
Кюизанс Микаэль 2 0.05
Эллертссон Микаэль-Эгиль 2 0.05
Дзампано Франческо 1 0.03
Новакович Андрия 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Чеккарони Пьетро 1 0.03
Миланезе Томмазо 1 0.03
Андерсен Магнус II 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Ульманн Максимилиан 0 0
Перуджа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касасола Тиаго 9 (6) 0.24
Ди Серио Джузеппе 5 0.14
Луперини Грегорио 5 0.14
Лизи Франческо 3 0.08
Ди Кармине Самуэль 3 0.08
Мелькьорри Федерико 3 (1) 0.08
Стриццоло Лука 3 0.08
Оливьери Марко 2 0.05
Санторо Симоне 2 0.05
Анджелла Габриэле 1 0.03
Куан Кристиан 1 0.03
Бартоломей Паоло 0 0
Рози Алеандро 0 0
Сгарби Филиппо 0 0
Матос Ридер 0 0
Дель Орко Кристиан 0 0
Курадо Маркос 0 0
Эконг Эммануэль 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хапс Ридгесиано 7 1
Тессманн Таннер 6 1
Христов Петко 5 1
Дзампано Франческо 6 0
Чеккарони Пьетро 4 1
Висневски Пшемыслав 5 0
Свобода Михаэль 5 0
Йоронен Йессе 3 1
Чеппители Лука 4 0
Новакович Андрия 4 0
Йонсен Деннис 4 0
Кандела Антонио 4 0
Карбони Андреа 4 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 3 0
Похьянпало Йоэль 2 0
Чрнигой Домен 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Яяло Мато 1 0
Коннолли Аарон 1 0
Черышев Денис 1 0
Модоло Марко 1 0
Пьерини Николас 1 0
Сверко Марин 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Перуджа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Курадо Маркос 12 0
Санторо Симоне 10 1
Лизи Франческо 9 1
Касасола Тиаго 7 1
Пас Йеферсон 7 1
Куан Кристиан 7 0
Рози Алеандро 5 1
Сгарби Филиппо 5 1
Ианнони Эдоардо 5 1
Бартоломей Паоло 6 0
Дель Орко Кристиан 5 0
Оливьери Марко 5 0
Ди Серио Джузеппе 5 0
Мелькьорри Федерико 4 0
Струна Альяж 3 0
Ди Кармине Самуэль 2 0
Анджелла Габриэле 2 0
Матос Ридер 1 0
Капецци Леонардо 1 0
Стриццоло Лука 1 0
Луперини Грегорио 1 0
Вулич Милош 1 0
Damiano Cancellieri 1 0

Результаты матчей

Венеция
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
37% (7)
53% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
32% (6)
42% (8)
Перуджа
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
39% (7)
17% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

9
9
Венеция
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
17% (3)
44% (8)
Перуджа
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
21% (4)
32% (6)
47% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

10
18

Волевые поражения

19
15
Венеция
51.9%
48.1%
14 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (14)
49% (18)
14% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
24% (9)
43% (16)
Перуджа
39.3%
60.7%
11 побед 17 поражений
Первый тайм
24% (9)
41% (15)
35% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (12)
41% (15)
27% (10)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

5
11

Волевые победы

18
20

Волевые поражения

28
24

Голы по времени матча

Забито

29
18
14 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 7
22 Не забивали 26
3
10%
1
6%
1-15
4
14%
2
11%
16-30
7
24%
5
28%
31-45
5
17%
3
17%
46-60
7
24%
4
22%
61-75
3
10%
3
17%
76-90

Пропущено

27
26
7 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 11
16 Не пропускали 15
2
7%
3
12%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
5
19%
6
23%
31-45
5
19%
4
15%
46-60
4
15%
5
19%
61-75
11
41%
3
12%
76-90

Забито

21
20
7 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
24 Не забивали 26
2
10%
4
20%
1-15
2
10%
1
5%
16-30
3
14%
3
15%
31-45
2
10%
6
30%
46-60
5
24%
3
15%
61-75
7
33%
3
15%
76-90

Пропущено

21
23
8 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 10
3
14%
5
22%
1-15
1
5%
2
9%
16-30
4
19%
2
9%
31-45
4
19%
4
17%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
5
24%
9
39%
76-90

Забито

50
38
21 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 22
17 Забивали первыми 15
9 Не забивали 15
5
10%
5
13%
1-15
6
12%
3
8%
16-30
10
20%
8
21%
31-45
7
14%
9
24%
46-60
12
24%
7
18%
61-75
10
20%
6
16%
76-90

Пропущено

48
49
15 В 1-м тайме 23
33 Во 2-м тайме 26
19 Пропускали первыми 17
31 Не пропускали 25
5
10%
8
16%
1-15
1
2%
7
14%
16-30
9
19%
8
16%
31-45
9
19%
8
16%
46-60
8
17%
6
12%
61-75
16
33%
12
24%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Козенца - Венеция 1:1 Венеция - Модена 5:0 Тернана - Венеция 1:4 Венеция - Палермо 3:2
Реджина - Венеция 1:0 Венеция - Комо 3:2 Венеция - Эсте 4:1 Асколи - Венеция 0:1 Венеция - Брешия 1:1 Фрозиноне - Венеция 3:0 Бари - Венеция 1:0 Венеция - Кальяри 0:0 Пиза - Венеция 1:1 Венеция - СПАЛ 2:1 Беневенто - Венеция 1:2 Венеция - Читтаделла 1:1 Венеция - Зюйдтироль 0:1 Дженоа - Венеция 1:0 Байер Л - Венеция 2:1 Венеция - Парма 2:2
Перуджа
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Перуджа - Кальяри 0:5 СПАЛ - Перуджа 1:1 Перуджа - Козенца 0:0 Дженоа - Перуджа 2:0
Перуджа - Модена 0:1 Перуджа - Реджина 1:3 Перуджа - Фрозиноне 1:1 Читтаделла - Перуджа 0:2 Зюйдтироль - Перуджа 2:1 Перуджа - Комо 0:0 Пиза - Перуджа 2:1 Перуджа - Тернана 3:0 Асколи - Перуджа 1:0 Перуджа - Брешия 4:0 Бари - Перуджа 0:2 Парма - Перуджа 2:0 Перуджа - Палермо 3:3 Беневенто - Перуджа 0:2 Перуджа - Венеция 2:1 Кальяри - Перуджа 3:2

Результаты матчей

Венеция
Перуджа

Точный счет

1:1
3 раза 16%
1:2
3 раза 16%
3:2
3 раза 16%
0:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
4 раза 22%
1:3
3 раза 17%
1:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
4 раза 21%
2
4 раза 21%
3
3 раза 16%
5
1 раз 5%
0
7 раз 39%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
4 раза 22%
1:1
4 раза 22%
0:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 21%
0:2
3 раза 16%
2:0
3 раза 16%
2:1
3 раза 16%
1:1
2 раза 11%
3:2
2 раза 11%
0:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
4
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
5 раз 26%
2
5 раз 26%
3
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:2
5 раз 14%
1:0
4 раза 11%
0:1
3 раза 8%
2:1
3 раза 8%
3:2
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
1:4
2 раза 5%
2:0
2 раза 5%
2:2
2 раза 5%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
1:0
6 раз 16%
0:0
5 раз 14%
0:2
4 раза 11%
2:1
4 раза 11%
1:1
3 раза 8%
1:3
3 раза 8%
2:0
3 раза 8%
3:2
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:5
1 раз 3%
1:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
7 раз 19%
3
3 раза 8%
4
2 раза 5%
5
1 раз 3%
0
15 раз 41%
1
12 раз 32%
2
6 раз 16%
3
3 раза 8%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Венеция
Перуджа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
11
7
8
11
1.5
4
14
4
15
2.5
3
15
1
18
3.5
1
17
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
8
5
13
1.5
6
13
2
16
2.5
1
18
2
16
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
22
15
13
24
1.5
10
27
6
31
2.5
4
33
3
34
3.5
1
36
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 37 23 8 6 60 - 24 77
2.
Дженоа
 37 20 11 6 49 - 25 70
3.
Бари
 37 17 14 6 55 - 33 65
4.
Зюйдтироль
 37 14 16 7 37 - 32 58
5.
Парма
 37 16 10 11 46 - 38 58
6.
Кальяри
 37 14 15 8 49 - 34 57
7.
Реджина
 37 16 4 17 48 - 45 49
8.
Венеция
 37 13 10 14 50 - 48 49
9.
Палермо
 37 11 15 11 46 - 47 48
10.
Пиза
 37 11 14 12 47 - 40 47
11.
Асколи
 37 12 11 14 40 - 46 47
12.
Комо
 37 10 16 11 47 - 48 46
13.
Модена
 37 12 9 16 45 - 52 45
14.
Тернана
 37 11 10 16 35 - 49 43
15.
Читтаделла
 37 9 15 13 34 - 45 42
16.
Козенца
 37 9 13 15 30 - 52 40
17.
Брешия
 37 9 12 16 34 - 55 39
18.
Перуджа
 37 9 9 19 37 - 50 36
19.
СПАЛ
 37 7 14 16 39 - 50 35
20.
Беневенто
 37 7 14 16 31 - 46 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Кальяри
 19 11 6 2 28 - 17 39
3.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
4.
Парма
 18 10 2 6 24 - 15 32
5.
Палермо
 18 8 7 3 23 - 15 31
6.
Комо
 19 8 7 4 28 - 20 31
7.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
8.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
9.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
10.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
11.
Зюйдтироль
 19 6 10 3 21 - 18 28
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Венеция
 19 7 5 7 29 - 27 26
14.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
15.
Асколи
 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Брешия
 19 6 6 7 17 - 22 24
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Реджина
 19 7 2 10 21 - 23 20
10.
Читтаделла
 19 4 8 7 15 - 23 20
11.
Модена
 19 6 1 12 21 - 35 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 19 3 8 8 23 - 32 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 18 3 7 8 14 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 19 4 3 12 18 - 26 15
18.
Брешия
 18 3 6 9 17 - 33 15
19.
Тернана
 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 20 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (7)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
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