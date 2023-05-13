Тур: 37. Стадион: Stadio G. Sinigaglia.
0'
0:1
32' ПенальтиФавилли Андреа
44' Желтая карточкаДи Таккио Франческо
50' Желтая карточкаАгацци Давиде
1:1
62' ГолВиньяли Лука
Ход матча
32'
0:1
50'
62'
1:1
69'
69'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
51 Владение мячом, % 49
Прогноз на матч от Liveresult
26
Одентал
Кас
26
Богдан
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Комо
Тернана
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед
7 матчей
28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.67
1.5
Среднее время на гол
135
60
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
1.75
2
Среднее время на гол
51
45
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1.29
1.71
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
52
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|9 (4)
|0.24
|Кутроне Патрик
|9 (1)
|0.24
|Манкузо Леонардо
|6
|0.16
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.11
|Иоанну Николас
|3
|0.08
|Арригони Томмазо
|3
|0.08
|Бланко Алехандро
|2
|0.05
|Виньяли Лука
|2
|0.05
|Беллемо Алессандро
|1
|0.03
|Да Кунья Лукас
|1
|0.03
|Базелли Даниэле
|1
|0.03
|Liam Kerrigan2
|1
|0.03
|Да Рива Якопо
|1
|0.03
|Амброзино Джузеппе
|1
|0.03
|Фабрегас Сеск
|0
|0
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Париджини Витторио
|0
|0
|Канестрелли Симоне
|0
|0
|Каньяно Андреа
|0
|0
|Одентал Кас
|0
|0
|Бинкс Луис
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фавилли Андреа
|8 (2)
|0.22
|Партипило Антони
|6
|0.16
|Палумбо Антонио
|4
|0.11
|Кулибали Мамаду
|3
|0.08
|Фалетти Сесар
|3 (2)
|0.08
|Петтинари Стефано
|2
|0.05
|Доннарумма Альфредо
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Коррадо Никколо
|1
|0.03
|Ди Таккио Франческо
|1
|0.03
|Соренсен Фредерик
|1
|0.03
|Гирингелли Лука
|1
|0.03
|Моро Рауль
|1
|0.03
|Капанни Габриэле
|1
|0.03
|Диаките Салим
|1
|0.03
|Агацци Давиде
|0
|0
|Кассата Франческо
|0
|0
|Дефенди Марино
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллемо Алессандро
|9
|0
|Виньяли Лука
|9
|0
|Черри Альберто
|7
|0
|Одентал Кас
|7
|0
|Арригони Томмазо
|5
|1
|Бинкс Луис
|5
|1
|Фабрегас Сеск
|5
|0
|Париджини Витторио
|5
|0
|Иоанну Николас
|5
|0
|Скалья Филиппо
|3
|1
|Манкузо Леонардо
|4
|0
|Базелли Даниэле
|4
|0
|Каньяно Андреа
|4
|0
|Да Рива Якопо
|2
|1
|Фараго Паоло
|3
|0
|Иовин Алессио
|3
|0
|Бланко Алехандро
|3
|0
|Габриеллони Алессандро
|3
|0
|Кутроне Патрик
|2
|0
|Чаджиа Мутир
|2
|0
|Солини Маттео
|1
|0
|Гидотти Симоне
|1
|0
|Целехин Энрико
|1
|0
|Да Кунья Лукас
|1
|0
|Пьероцци Эдоардо
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Таккио Франческо
|11
|0
|Кассата Франческо
|9
|0
|Диаките Салим
|6
|1
|Палумбо Антонио
|7
|0
|Соренсен Фредерик
|5
|1
|Партипило Антони
|6
|0
|Фавилли Андреа
|6
|0
|Мантовани Валерио
|5
|0
|Агацци Давиде
|4
|0
|Дефенди Марино
|3
|0
|Яннарилли Энтони
|3
|0
|Пагера Фабрицио
|3
|0
|Гирингелли Лука
|3
|0
|Челли Алессандро III
|3
|0
|Кулибали Мамаду
|3
|0
|Коррадо Никколо
|3
|0
|Пройетти Маттиа
|1
|1
|Капуано Марко
|2
|0
|Богдан Лука
|2
|0
|Петтинари Стефано
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Мартелла Бруно
|1
|0
|Моро Рауль
|1
|0
|Samuele Spalluto
|1
|0
|Капанни Габриэле
|1
|0
Результаты матчей
Комо
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Тернана
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
11
8
Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Тернана
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
6% (1)
39% (7)
56% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
15
16
Комо
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
39% (14)
44% (16)
17% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (13)
44% (16)
19% (7)
Тернана
30.8%
69.2%
8 побед 18 поражений
Первый тайм
14% (5)
33% (12)
53% (19)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (10)
53% (19)
19% (7)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
21
15
Волевые поражения
26
24
Голы по времени матча
Забито
24
17
12 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 3
22 Не забивали 26
6
25%
1
6%
1-15
2
8%
2
12%
16-30
4
17%
4
24%
31-45
3
13%
3
18%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
4
17%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
20
26
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
15%
6
23%
1-15
4
20%
2
8%
16-30
2
10%
8
31%
31-45
3
15%
4
15%
46-60
1
5%
3
12%
61-75
7
35%
3
12%
76-90
Забито
20
19
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 12
24 Не забивали 22
4
20%
4
21%
1-15
4
20%
5
26%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
8
40%
3
16%
76-90
Пропущено
27
18
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
7%
2
11%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
4
15%
5
28%
76-90
Забито
44
36
22 В 1-м тайме 20
22 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 15
10 Не забивали 12
10
23%
5
14%
1-15
6
14%
7
19%
16-30
6
14%
8
22%
31-45
4
9%
4
11%
46-60
6
14%
4
11%
61-75
12
27%
8
22%
76-90
Пропущено
47
44
22 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 19
17 Пропускали первыми 15
26 Не пропускали 23
5
11%
8
18%
1-15
10
21%
4
9%
16-30
7
15%
13
30%
30%
31-45
9
19%
6
14%
46-60
5
11%
5
11%
61-75
11
23%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2
Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0
Тернана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1
Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0
Результаты матчей
Комо
Тернана
Точный счет
1:1
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
2
5 раз 28%
0
4 раза 22%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 22%
2:1
4 раза 22%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
8 раз 44%
1
7 раз 39%
3
2 раза 11%
2
1 раз 6%
Точный счет
1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:3
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
0:3
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 17%
2:1
6 раз 17%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 6%
2:3
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
14 раз 39%
0
10 раз 28%
2
8 раз 22%
3
3 раза 8%
5
1 раз 3%
1
17 раз 47%
0
12 раз 33%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%
Тоталы голов в матче
Комо
Тернана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
144
Больше Меньше
144
711
414
216
117
117
117
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
108
513
315
216
216
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2610
Больше Меньше
2412
1224
729
432
333
135
135
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|36
|22
|8
|6
|57 - 22
|74
|2.
|36
|20
|11
|5
|47 - 22
|70
|3.
|1:0
|37
|17
|14
|6
|55 - 33
|65
|4.
|2:1
|37
|14
|15
|8
|49 - 34
|57
|5.
|0:1
|37
|14
|15
|8
|36 - 32
|57
|6.
|0:0
|37
|15
|11
|11
|45 - 38
|56
|7.
|0:1
|37
|16
|4
|17
|48 - 45
|49
|8.
|3:1
|37
|13
|10
|14
|50 - 47
|49
|9.
|1:2
|37
|11
|15
|11
|46 - 47
|48
|10.
|1:1
|37
|12
|11
|14
|40 - 46
|47
|11.
|0:1
|37
|11
|13
|13
|46 - 40
|46
|12.
|1:2
|37
|12
|9
|16
|45 - 52
|45
|13.
|1:1
|37
|9
|17
|11
|45 - 48
|44
|14.
|1:1
|37
|11
|11
|15
|35 - 47
|44
|15.
|1:0
|37
|10
|14
|13
|34 - 44
|44
|16.
|1:0
|37
|10
|11
|16
|34 - 54
|41
|17.
|1:1
|37
|9
|13
|15
|30 - 52
|40
|18.
|1:3
|37
|9
|9
|19
|36 - 50
|36
|19.
|0:0
|37
|7
|15
|15
|39 - 49
|36
|20.
|2:1
|37
|7
|14
|16
|31 - 46
|35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|18
|13
|3
|2
|32 - 9
|42
|2.
|2:1
|19
|11
|6
|2
|28 - 17
|39
|3.
|18
|11
|6
|1
|25 - 7
|38
|4.
|0:0
|18
|10
|2
|6
|24 - 15
|32
|5.
|1:2
|18
|8
|7
|3
|23 - 15
|31
|6.
|1:0
|19
|7
|9
|3
|30 - 19
|30
|7.
|1:1
|18
|8
|5
|5
|19 - 18
|29
|8.
|0:1
|18
|9
|2
|7
|27 - 22
|29
|9.
|1:1
|19
|7
|8
|4
|26 - 20
|29
|10.
|1:1
|18
|7
|7
|4
|20 - 17
|28
|11.
|0:1
|19
|6
|9
|4
|20 - 18
|27
|12.
|0:1
|18
|7
|5
|6
|26 - 19
|26
|13.
|3:1
|19
|7
|5
|7
|29 - 26
|26
|14.
|1:0
|19
|7
|5
|7
|17 - 21
|26
|15.
|1:2
|18
|6
|8
|4
|24 - 17
|26
|16.
|1:1
|19
|6
|6
|7
|20 - 22
|24
|17.
|1:0
|18
|5
|7
|6
|19 - 22
|22
|18.
|1:3
|18
|5
|6
|7
|19 - 24
|21
|19.
|0:0
|19
|4
|8
|7
|25 - 26
|20
|20.
|2:1
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|18
|10
|5
|3
|25 - 14
|35
|2.
|18
|9
|5
|4
|22 - 15
|32
|3.
|18
|9
|5
|4
|25 - 13
|32
|4.
|0:1
|18
|8
|6
|4
|16 - 14
|30
|5.
|0:0
|19
|5
|9
|5
|21 - 23
|24
|6.
|1:1
|18
|6
|5
|7
|20 - 24
|23
|7.
|3:1
|18
|6
|5
|7
|21 - 21
|23
|8.
|1:0
|19
|5
|7
|7
|15 - 22
|22
|9.
|0:1
|19
|4
|8
|7
|20 - 21
|20
|10.
|0:1
|19
|7
|2
|10
|21 - 23
|20
|11.
|1:2
|19
|6
|1
|12
|21 - 35
|19
|12.
|2:1
|18
|3
|9
|6
|21 - 17
|18
|13.
|1:2
|19
|3
|8
|8
|23 - 32
|17
|14.
|2:1
|18
|3
|8
|7
|15 - 21
|17
|15.
|0:0
|18
|3
|7
|8
|14 - 23
|16
|16.
|1:1
|18
|2
|9
|7
|19 - 28
|15
|17.
|1:3
|19
|4
|3
|12
|17 - 26
|15
|18.
|1:0
|18
|3
|6
|9
|17 - 33
|15
|19.
|1:1
|19
|3
|6
|10
|16 - 29
|15
|20.
|1:1
|19
|2
|6
|11
|10 - 35
|12
- — Выход в Серию A
- — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
- — Вылет в Серию C
|Кальяри
|Лападула Джанлука
|19 (4)
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|18 (6)
|Бари
|Хеддира Валид
|16 (5)
|Палермо
|Брунори Маттео
|16 (3)
|Фрозиноне
|Мулаттьери Самуэле
|12 (4)
|Пиза
|Марин Мариус
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|2 10
|Асколи
|Фаласко Никола
|2 10
|Бари
|Майта Маттиа
|13
|Реджина
|Майер Жан
|1 11