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  3. Италия
  4. Серия B 2022-2023

Италия: Серия B
2022-2023

Тур: 37. Стадион: .
Комо
3:1
Конец матча
Тернана
0'
0:1
32' Пенальти
Фавилли Андреа
44' Желтая карточка
Ди Таккио Франческо
49' Желтая карточка
Агацци Давиде
1:1
62' Гол
Виньяли Лука
68' Вторая желтая карточка
Агацци Давиде
2:1
70' Гол
Да Кунья Лукас
73' Желтая карточка
Иоанну Николас
3:1
77' Гол
Чаджиа Мутир
90' Желтая карточка
Фараго Паоло
90'+8
32
Гомис
Альфред
26
Одентал
Кас
23
Скалья
Филиппо
2
Бинкс
Луис
11
Париджини
Витторио
4
Фабрегас
Сеск
14
Беллемо
Алессандро
6
Иовин
Алессио
44
Иоанну
Николас
63
Кутроне
Патрик
27
Черри
Альберто
1
Яннарилли
Энтони
24
Гирингелли
Лука
26
Богдан
Лука
19
Капуано
Марко
25
Дефенди
Марино
34
Агацци
Давиде
14
Ди
Таккио
Франческо
2
Кулибали
Мамаду
91
Коррадо
Никколо
10
Фалетти
Сесар
17
Фавилли
Андреа
Комо
3-5-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Комо
Тернана

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 5 побед

7 матчей

28.6%
14.3%
57.1%
2 победы 1 ничья 4 победы

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
14.3%
71.4%
1 победа 1 ничья 5 побед

История матчей

СB
0:3
СB
1:1
СB
1:2
СCС
0:3
СB
1:2
СB
4:0
СCA
2:1

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.67
1.5

Среднее время на гол

135
60

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

1.75
2

Среднее время на гол

51
45

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1.29
1.71

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
52

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 9 (4) 0.24
Кутроне Патрик 9 (1) 0.24
Манкузо Леонардо 6 0.16
Габриеллони Алессандро 4 0.11
Иоанну Николас 3 0.08
Арригони Томмазо 3 0.08
Бланко Алехандро 2 0.05
Да Кунья Лукас 2 0.05
Виньяли Лука 2 0.05
Беллемо Алессандро 1 0.03
Чаджиа Мутир 1 0.03
Базелли Даниэле 1 0.03
Liam Kerrigan2 1 0.03
Да Рива Якопо 1 0.03
Амброзино Джузеппе 1 0.03
Фабрегас Сеск 0 0
Париджини Витторио 0 0
Канестрелли Симоне 0 0
Каньяно Андреа 0 0
Одентал Кас 0 0
Бинкс Луис 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фавилли Андреа 8 (2) 0.22
Партипило Антони 6 0.16
Палумбо Антонио 4 0.11
Кулибали Мамаду 3 0.08
Фалетти Сесар 3 (2) 0.08
Петтинари Стефано 2 0.05
Доннарумма Альфредо 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Коррадо Никколо 1 0.03
Ди Таккио Франческо 1 0.03
Соренсен Фредерик 1 0.03
Гирингелли Лука 1 0.03
Моро Рауль 1 0.03
Капанни Габриэле 1 0.03
Диаките Салим 1 0.03
Агацци Давиде 0 0
Кассата Франческо 0 0
Дефенди Марино 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллемо Алессандро 9 0
Виньяли Лука 9 0
Черри Альберто 7 0
Одентал Кас 7 0
Арригони Томмазо 5 1
Бинкс Луис 5 1
Иоанну Николас 6 0
Фабрегас Сеск 5 0
Париджини Витторио 5 0
Скалья Филиппо 3 1
Манкузо Леонардо 4 0
Базелли Даниэле 4 0
Фараго Паоло 4 0
Каньяно Андреа 4 0
Да Рива Якопо 2 1
Иовин Алессио 3 0
Бланко Алехандро 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Кутроне Патрик 2 0
Чаджиа Мутир 2 0
Солини Маттео 1 0
Гидотти Симоне 1 0
Целехин Энрико 1 0
Да Кунья Лукас 1 0
Пьероцци Эдоардо 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Таккио Франческо 11 0
Кассата Франческо 9 0
Диаките Салим 6 1
Палумбо Антонио 7 0
Соренсен Фредерик 5 1
Партипило Антони 6 0
Фавилли Андреа 6 0
Агацци Давиде 4 1
Мантовани Валерио 5 0
Дефенди Марино 3 0
Яннарилли Энтони 3 0
Пагера Фабрицио 3 0
Гирингелли Лука 3 0
Челли Алессандро III 3 0
Кулибали Мамаду 3 0
Коррадо Никколо 3 0
Пройетти Маттиа 1 1
Капуано Марко 2 0
Богдан Лука 2 0
Петтинари Стефано 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Мартелла Бруно 1 0
Моро Рауль 1 0
Samuele Spalluto 1 0
Капанни Габриэле 1 0

Результаты матчей

Комо
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
42% (8)
21% (4)
Тернана
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
22% (4)
28% (5)
50% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
61% (11)
11% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

4
3

Волевые поражения

11
9
Комо
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (7)
44% (8)
17% (3)
Тернана
21.4%
78.6%
3 победы 11 поражений
Первый тайм
11% (2)
37% (7)
53% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (5)
42% (8)
32% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

15
16
Комо
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (14)
43% (16)
19% (7)
Тернана
29.6%
70.4%
8 побед 19 поражений
Первый тайм
16% (6)
32% (12)
51% (19)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (10)
51% (19)
22% (8)

Сухие победы

8
3

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

22
15

Волевые поражения

26
25

Голы по времени матча

Забито

27
18
12 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 10
10 Забивали первыми 4
22 Не забивали 26
6
22%
1
6%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
4
15%
5
28%
31-45
3
11%
3
17%
46-60
7
26%
2
11%
61-75
5
19%
5
28%
76-90

Пропущено

21
29
10 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 14
3
14%
6
21%
1-15
4
19%
2
7%
16-30
3
14%
8
28%
31-45
3
14%
4
14%
46-60
1
5%
5
17%
61-75
7
33%
4
14%
76-90

Забито

20
19
10 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 12
25 Не забивали 23
4
20%
4
21%
1-15
4
20%
5
26%
16-30
2
10%
4
21%
31-45
1
5%
1
5%
46-60
1
5%
2
11%
61-75
8
40%
3
16%
76-90

Пропущено

27
18
13 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 10
2
7%
2
11%
1-15
6
22%
2
11%
16-30
5
19%
5
28%
31-45
6
22%
2
11%
46-60
4
15%
2
11%
61-75
4
15%
5
28%
76-90

Забито

47
37
22 В 1-м тайме 21
25 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 16
10 Не забивали 12
10
21%
5
14%
1-15
6
13%
7
19%
16-30
6
13%
9
24%
31-45
4
9%
4
11%
46-60
8
17%
4
11%
61-75
13
28%
8
22%
76-90

Пропущено

48
47
23 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 22
18 Пропускали первыми 15
27 Не пропускали 24
5
10%
8
17%
1-15
10
21%
4
9%
16-30
8
17%
13
28%
31-45
9
19%
6
13%
46-60
5
10%
7
15%
61-75
11
23%
9
19%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
30%
50%
20%
6 побед 10 ничьих 4 поражения
Реджина - Комо 2:1 Комо - Палермо 1:1 Комо - Асколи 1:1 Бари - Комо 2:2
Комо - Дженоа 2:2 Венеция - Комо 3:2 Комо - Лугано 2:2 Комо - Парма 2:0 Беневенто - Комо 0:0 Комо - Модена 1:0 Перуджа - Комо 0:0 Комо - Козенца 5:1 СПАЛ - Комо 1:1 Зюйдтироль - Комо 1:1 Комо - Фрозиноне 0:2 Брешия - Комо 0:1 Комо - Пиза 2:2 Кальяри - Комо 2:0 Комо - Tritium 4:0 Комо - Читтаделла 2:0
Тернана
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Тернана - Зюйдтироль 0:1 Кальяри - Тернана 2:1 Тернана - Венеция 1:4 Тернана - Пиза 2:1
Брешия - Тернана 1:0 СПАЛ - Тернана 1:1 Тернана - Бари 1:0 Дженоа - Тернана 1:0 Тернана - Беневенто 2:2 Палермо - Тернана 0:0 Тернана - Читтаделла 1:2 Перуджа - Тернана 3:0 Тернана - Парма 1:1 Козенца - Тернана 0:0 Тернана - Модена 2:1 Реджина - Тернана 2:1 Тернана - Асколи 1:0 Фрозиноне - Тернана 3:0 Тернана - Комо 0:3 Зюйдтироль - Тернана 0:0

Результаты матчей

Комо
Тернана

Точный счет

1:1
4 раза 21%
1:0
3 раза 16%
0:1
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
5 раз 28%
0:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
2
5 раз 26%
0
4 раза 21%
3
2 раза 11%
5
1 раз 5%
1
10 раз 56%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
3 раза 17%
2:0
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
0:0
4 раза 21%
2:1
4 раза 21%
1:0
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
0
6 раз 33%
2
3 раза 17%
3
2 раза 11%
0
8 раз 42%
1
8 раз 42%
3
2 раза 11%
2
1 раз 5%

Точный счет

1:1
7 раз 19%
1:0
4 раза 11%
2:0
4 раза 11%
2:2
4 раза 11%
0:0
3 раза 8%
0:1
3 раза 8%
0:2
2 раза 5%
2:1
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
3:3
2 раза 5%
5:1
2 раза 5%
0:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
1:0
7 раз 19%
0:0
6 раз 16%
2:1
6 раз 16%
1:1
3 раза 8%
3:0
3 раза 8%
1:2
2 раза 5%
2:3
2 раза 5%
3:1
2 раза 5%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 38%
0
10 раз 27%
2
8 раз 22%
3
4 раза 11%
5
1 раз 3%
1
18 раз 49%
0
12 раз 32%
2
4 раза 11%
3
3 раза 8%

Тоталы голов в матче

Комо
Тернана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
4
0.5
Больше Меньше
14
4
8
11
1.5
4
14
3
16
2.5
1
17
1
18
3.5
1
18
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
11
8
5
13
1.5
3
16
2
16
2.5
2
17

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
10
0.5
Больше Меньше
25
12
13
24
1.5
7
30
5
32
2.5
3
34
1
36
3.5
1
36
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 37 23 8 6 60 - 24 77
2.
Дженоа
 37 20 11 6 49 - 25 70
3.
Бари
 37 17 14 6 55 - 33 65
4.
Зюйдтироль
 37 14 16 7 37 - 32 58
5.
Парма
 37 16 10 11 46 - 38 58
6.
Кальяри
 37 14 15 8 49 - 34 57
7.
Реджина
 37 16 4 17 48 - 45 49
8.
Венеция
 37 13 10 14 50 - 48 49
9.
Палермо
 37 11 15 11 46 - 47 48
10.
Пиза
 37 11 14 12 47 - 40 47
11.
Асколи
 37 12 11 14 40 - 46 47
12.
Комо
 37 10 16 11 47 - 48 46
13.
Модена
 37 12 9 16 45 - 52 45
14.
Тернана
 37 11 10 16 35 - 49 43
15.
Читтаделла
 37 9 15 13 34 - 45 42
16.
Козенца
 37 9 13 15 30 - 52 40
17.
Брешия
 37 9 12 16 34 - 55 39
18.
Перуджа
 37 9 9 19 37 - 50 36
19.
СПАЛ
 37 7 14 16 39 - 50 35
20.
Беневенто
 37 7 14 16 31 - 46 35
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фрозиноне
 19 14 3 2 35 - 11 45
2.
Кальяри
 19 11 6 2 28 - 17 39
3.
Дженоа
 18 11 6 1 25 - 7 38
4.
Парма
 18 10 2 6 24 - 15 32
5.
Палермо
 18 8 7 3 23 - 15 31
6.
Комо
 19 8 7 4 28 - 20 31
7.
Бари
 19 7 9 3 30 - 19 30
8.
Тернана
 18 8 5 5 19 - 18 29
9.
Реджина
 18 9 2 7 27 - 22 29
10.
Козенца
 18 7 7 4 20 - 17 28
11.
Зюйдтироль
 19 6 10 3 21 - 18 28
12.
Пиза
 18 7 5 6 26 - 19 26
13.
Венеция
 19 7 5 7 29 - 27 26
14.
Модена
 18 6 8 4 24 - 17 26
15.
Асколи
 19 6 6 7 20 - 22 24
16.
Брешия
 19 6 6 7 17 - 22 24
17.
Читтаделла
 18 5 7 6 19 - 22 22
18.
Перуджа
 18 5 6 7 19 - 24 21
19.
СПАЛ
 19 4 7 8 25 - 27 19
20.
Беневенто
 19 4 6 9 16 - 25 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бари
 18 10 5 3 25 - 14 35
2.
Дженоа
 19 9 5 5 24 - 18 32
3.
Фрозиноне
 18 9 5 4 25 - 13 32
4.
Зюйдтироль
 18 8 6 4 16 - 14 30
5.
Парма
 19 6 8 5 22 - 23 26
6.
Асколи
 18 6 5 7 20 - 24 23
7.
Венеция
 18 6 5 7 21 - 21 23
8.
Пиза
 19 4 9 6 21 - 21 21
9.
Реджина
 19 7 2 10 21 - 23 20
10.
Читтаделла
 19 4 8 7 15 - 23 20
11.
Модена
 19 6 1 12 21 - 35 19
12.
Кальяри
 18 3 9 6 21 - 17 18
13.
Палермо
 19 3 8 8 23 - 32 17
14.
Беневенто
 18 3 8 7 15 - 21 17
15.
СПАЛ
 18 3 7 8 14 - 23 16
16.
Комо
 18 2 9 7 19 - 28 15
17.
Перуджа
 19 4 3 12 18 - 26 15
18.
Брешия
 18 3 6 9 17 - 33 15
19.
Тернана
 19 3 5 11 16 - 31 14
20.
Козенца
 19 2 6 11 10 - 35 12
  • — Выход в Серию A
  • — Выход в полуфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в четвертьфинал стыковых матчей за право попасть в Серию A
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Серии B
  • — Вылет в Серию C

Топ бомбардиров
Кальяри Лападула Джанлука 20 (4)
Венеция Похьянпало Йоэль 18 (7)
Бари Хеддира Валид 16 (5)
Палермо Брунори Маттео 16 (3)
Фрозиноне Мулаттьери Самуэле 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пиза Марин Мариус 1 14
Бари Майта Маттиа 14
Читтаделла Бранка Симоне 2 10
Асколи Фаласко Никола 2 10
Бари Ди Чезаре Валерио 13
Весь список
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    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      44'
      Ди Таккио Франческо получил желтую карточку от судьи
    • Описание гола
      32'
      Г О О О О Л - Фавилли Андреа из команды Тернана забивает с точки!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Комо 3:1 Тернана онлайн

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