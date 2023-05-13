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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Динамо Киев
2:3
Конец матча
Черноморец Од
0'
0:1
3' Гол
Ермаков Виталий
0:2
11' Гол
Демченко Александр
22' Желтая карточка
Бенито
1:2
53' Гол
Ванат Владислав
2:2
55' Гол
Буяльский Виталий
56' Желтая карточка
Maksym Dyachuk
2:3
71' Гол
Демченко Александр
72' Желтая карточка
Дубинчак Владислав
76' Желтая карточка
Салюк Владимир
90'+5
35
Нещерет
Руслан
20
Караваев
Александр
25
Maksym
Dyachuk
34
Сирота
Александр
2
Вивчаренко
Константин
5
Сидорчук
Сергей
18
Андриевский
Александр
77
Бенито
29
Буяльский
Виталий
91
Волошин
Назар
11
Ванат
Владислав
44
Паст
Евгений
9
Путря
Илья
5
Luka
Gucek
79
Салюк
Владимир
3
Ермаков
Виталий
89
Политыло
Сергей
18
Демченко
Александр
39
Бадибанга
Зигей
10
Guy
Hadida
7
Кузык
Орест
19
Алефиренко
Даниил
Динамо Киев
Черноморец Од

История личных встреч

Динамо Киев
Черноморец Од

21 матч

100%
21 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

26 матчей

80.8%
11.5%
7.7%
21 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 2 победы

История матчей

ПЛ
0:3
ПЛ
1:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
К
4:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
ПЛ
5:2

Голы

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

2.69
2.23

Среднее время на гол

33
40

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.62
0.77

Среднее время на гол

146
117

Всего голов

43
39

Голов в среднем за матч

1.65
1.5

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

54
60

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Киев
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буяльский Виталий 12 0.46
Ванат Владислав 11 (1) 0.42
Цыганков Виктор 6 (2) 0.23
Андриевский Александр 1 0.04
Шепелев Владимир 1 0.04
Бенито 1 0.04
Лонвейк Джастин 1 0.04
Тымчик Александр 1 0.04
Рамирес Эрик 1 0.04
Попов Денис II 1 0.04
Сирота Александр 1 0.04
Вивчаренко Константин 1 0.04
Царенко Антон 1 0.04
Сидорчук Сергей 0 0
Гармаш Денис 0 0
Караваев Александр 0 0
Кедзёра Томаш 0 0
Кабаев Владислав 0 0
Беседин Артём 0 0
Дубинчак Владислав 0 0
Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алефиренко Даниил 8 0.31
Демченко Александр 3 0.12
Ермаков Виталий 3 0.12
Бадибанга Зигей 2 0.08
Путря Илья 2 (2) 0.08
Юсов Дмитрий 2 0.08
Брагару Максим 2 0.08
Кузык Орест 1 0.04
Салюк Владимир 1 0.04
Guy Hadida 1 (1) 0.04
Селин Евгений 1 0.04
Бобко Иван 1 0.04
Манджрекар Джеймс 1 0.04
Войтиховский Максим 1 0.04
Гладкий Александр 1 (1) 0.04
Кравченко Сергей 0 0
Политыло Сергей 0 0
Авагимян Артур 0 0
Наумец Владислав 0 0
Luka Gucek 0 0

Карточки

Динамо Киев
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 7 0
Попов Денис II 5 1
Ванат Владислав 5 0
Караваев Александр 4 0
Тымчик Александр 4 0
Дубинчак Владислав 4 0
Сирота Александр 4 0
Буяльский Виталий 2 1
Лонвейк Джастин 3 0
Шепелев Владимир 3 0
Бенито 3 0
Вивчаренко Константин 3 0
Maksym Dyachuk 3 0
Забарный Илья 1 1
Андриевский Александр 2 0
Кабаев Владислав 2 0
Гармаш Денис 1 0
Бущан Георгий 1 0
Цыганков Виктор 1 0
Беседин Артём 1 0
Шапаренко Николай 1 0
Рамирес Эрик 1 0
Энтони Пэррис Кахим 1 0
Яцык Александр 1 0
Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салюк Владимир 8 0
Манджрекар Джеймс 4 2
Непогодов Дмитрий 5 1
Путря Илья 5 0
Брагару Максим 4 0
Кравченко Сергей 2 1
Демченко Александр 2 1
Бадибанга Зигей 3 0
Гладкий Александр 2 0
Юсов Дмитрий 2 0
Авагимян Артур 2 0
Кузык Орест 2 0
Фили Реалдо 2 0
Селин Евгений 1 0
Кубемба Кевин 1 0
Белый Максим 1 0
Guy Hadida 1 0
Наумец Владислав 1 0
Luka Gucek 1 0
Войтиховский Максим 1 0

Результаты матчей

Динамо Киев
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Черноморец Од
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
5

Волевые поражения

4
7
Динамо Киев
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Черноморец Од
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
1

Волевые победы

6
14

Волевые поражения

17
9
Динамо Киев
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Черноморец Од
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (14)
35% (9)
12% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

9
3

Волевые победы

8
19

Волевые поражения

21
16

Голы по времени матча

Забито

19
20
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
5%
6
30%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
4
21%
5
25%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
4
21%
3
15%
76-90

Пропущено

13
17
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 11
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90

Забито

20
11
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
0
0%
3
27%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
1
9%
31-45
7
35%
2
18%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
4
20%
2
18%
76-90

Пропущено

10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
1
10%
5
28%
76-90

Забито

39
31
16 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
1
3%
9
29%
29%
1-15
8
21%
2
6%
16-30
7
18%
6
19%
31-45
11
28%
4
13%
46-60
4
10%
5
16%
61-75
8
21%
5
16%
76-90

Пропущено

23
35
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 21
6
26%
1
3%
1-15
1
4%
8
23%
16-30
6
26%
4
11%
31-45
2
9%
6
17%
46-60
4
17%
6
17%
61-75
4
17%
10
29%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0

Результаты матчей

Динамо Киев
Черноморец Од

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%

Точный счет

0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
6 раз 23%
0
5 раз 19%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%

Тоталы голов в матче

Динамо Киев
Черноморец Од

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
7
6
6
8
1.5
3
10
4
10
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
1.5
Больше Меньше
5
8
2
10
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
18
8
12
14
1.5
8
18
6
20
2.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 25 18 6 1 58 - 18 60
2.
Днепр-1
 26 18 5 3 57 - 22 59
3.
Заря
 25 17 4 4 52 - 28 55
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 26 9 13 4 38 - 31 40
6.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
7.
Кривбасс
 25 9 5 11 21 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 29 - 35 30
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Металлист-1925
 25 5 12 8 20 - 38 27
11.
Ингулец
 25 7 6 12 20 - 29 27
12.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Рух Львов
 25 5 9 11 26 - 35 24
14.
Верес
 25 6 6 13 30 - 38 24
15.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 13 9 3 1 31 - 11 30
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
6.
Кривбасс
 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 13 5 1 7 10 - 13 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 12 1 3 8 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
2.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
3.
Шахтёр Донецк
 12 8 3 1 33 - 10 27
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
6.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
7.
Александрия
 13 3 7 3 13 - 16 16
8.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
9.
Металлист-1925
 13 2 8 3 10 - 15 14
10.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 13 3 3 7 15 - 23 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 22 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Металлист Прядун Максим 9 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Рух Львов Климчук Юрий 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 5
Весь список
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