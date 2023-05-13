Тур: 26. Стадион: Динамо им. Валерия Лобановского.
2:3
Конец матча
0'
0:1
3' ГолЕрмаков Виталий
0:2
11' ГолДемченко Александр
22' Желтая карточкаБенито
1:2
53' ГолВанат Владислав
2:2
55' ГолБуяльский Виталий
56' Желтая карточкаMaksym Dyachuk
2:3
71' ГолДемченко Александр
72' Желтая карточкаДубинчак Владислав
76' Желтая карточкаСалюк Владимир
90'+5
Ход матча
3'
0:1
11'
22'
53'
1:2
55'
56'
71'
76'
77
Бенито
44
Паст
Евгений
10
Guy
Hadida
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 БенитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Гармаш ДенисПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Рамирес ЭрикНападающий
-
23 Navin Malysh
-
Главный тренер: Александр Шовковски
- Основной состав
-
44 Паст ЕвгенийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Guy HadidaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
29 Белый МаксимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Illia Ukhan
-
Главный тренер: Григорчук Роман
История личных встреч
Динамо Киев
Черноморец Од
21 матч
100%
21 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81%
4.8%
14.2%
17 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
26 матчей
80.8%
11.5%
7.7%
21 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
61.5%
30.8%
7.7%
16 побед 8 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
2.69
2.23
Среднее время на гол
33
40
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.62
0.77
Среднее время на гол
146
117
Всего голов
43
39
Голов в среднем за матч
1.65
1.5
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
54
60
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Киев
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буяльский Виталий
|12
|0.46
|Ванат Владислав
|11 (1)
|0.42
|Цыганков Виктор
|6 (2)
|0.23
|Андриевский Александр
|1
|0.04
|Шепелев Владимир
|1
|0.04
|Бенито
|1
|0.04
|Лонвейк Джастин
|1
|0.04
|Тымчик Александр
|1
|0.04
|Рамирес Эрик
|1
|0.04
|Попов Денис II
|1
|0.04
|Сирота Александр
|1
|0.04
|Вивчаренко Константин
|1
|0.04
|Царенко Антон
|1
|0.04
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Гармаш Денис
|0
|0
|Караваев Александр
|0
|0
|Кедзёра Томаш
|0
|0
|Кабаев Владислав
|0
|0
|Беседин Артём
|0
|0
|Дубинчак Владислав
|0
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алефиренко Даниил
|8
|0.31
|Демченко Александр
|3
|0.12
|Ермаков Виталий
|3
|0.12
|Бадибанга Зигей
|2
|0.08
|Путря Илья
|2 (2)
|0.08
|Юсов Дмитрий
|2
|0.08
|Брагару Максим
|2
|0.08
|Кузык Орест
|1
|0.04
|Салюк Владимир
|1
|0.04
|Guy Hadida
|1 (1)
|0.04
|Селин Евгений
|1
|0.04
|Бобко Иван
|1
|0.04
|Манджрекар Джеймс
|1
|0.04
|Войтиховский Максим
|1
|0.04
|Гладкий Александр
|1 (1)
|0.04
|Кравченко Сергей
|0
|0
|Политыло Сергей
|0
|0
|Авагимян Артур
|0
|0
|Наумец Владислав
|0
|0
|Luka Gucek
|0
|0
Карточки
Динамо Киев
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|7
|0
|Попов Денис II
|5
|1
|Ванат Владислав
|5
|0
|Караваев Александр
|4
|0
|Тымчик Александр
|4
|0
|Дубинчак Владислав
|4
|0
|Сирота Александр
|4
|0
|Буяльский Виталий
|2
|1
|Лонвейк Джастин
|3
|0
|Шепелев Владимир
|3
|0
|Бенито
|3
|0
|Вивчаренко Константин
|3
|0
|Maksym Dyachuk
|3
|0
|Забарный Илья
|1
|1
|Андриевский Александр
|2
|0
|Кабаев Владислав
|2
|0
|Гармаш Денис
|1
|0
|Бущан Георгий
|1
|0
|Цыганков Виктор
|1
|0
|Беседин Артём
|1
|0
|Шапаренко Николай
|1
|0
|Рамирес Эрик
|1
|0
|Энтони Пэррис Кахим
|1
|0
|Яцык Александр
|1
|0
Черноморец Од
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салюк Владимир
|8
|0
|Манджрекар Джеймс
|4
|2
|Непогодов Дмитрий
|5
|1
|Путря Илья
|5
|0
|Брагару Максим
|4
|0
|Кравченко Сергей
|2
|1
|Демченко Александр
|2
|1
|Бадибанга Зигей
|3
|0
|Гладкий Александр
|2
|0
|Юсов Дмитрий
|2
|0
|Авагимян Артур
|2
|0
|Кузык Орест
|2
|0
|Фили Реалдо
|2
|0
|Селин Евгений
|1
|0
|Кубемба Кевин
|1
|0
|Белый Максим
|1
|0
|Guy Hadida
|1
|0
|Наумец Владислав
|1
|0
|Luka Gucek
|1
|0
|Войтиховский Максим
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Киев
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Черноморец Од
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
5
Волевые поражения
4
7
Динамо Киев
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Черноморец Од
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
6
14
Волевые поражения
17
9
Динамо Киев
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
31% (8)
38% (10)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (9)
31% (8)
35% (9)
Черноморец Од
66.7%
33.3%
12 побед 6 поражений
Первый тайм
54% (14)
35% (9)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
9
3
Волевые победы
8
19
Волевые поражения
21
16
Голы по времени матча
Забито
19
20
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 15
1
5%
6
30%
1-15
4
21%
2
10%
16-30
4
21%
5
25%
31-45
4
21%
2
10%
46-60
2
11%
2
10%
61-75
4
21%
3
15%
76-90
Пропущено
13
17
8 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 11
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
4
31%
1
6%
31-45
1
8%
4
24%
46-60
1
8%
5
29%
29%
61-75
3
23%
5
29%
29%
76-90
Забито
20
11
7 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 4
14 Не забивали 19
0
0%
3
27%
1-15
4
20%
0
0%
16-30
3
15%
1
9%
31-45
7
35%
2
18%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
4
20%
2
18%
76-90
Пропущено
10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
20%
1
6%
1-15
1
10%
6
33%
16-30
2
20%
3
17%
31-45
1
10%
2
11%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
1
10%
5
28%
76-90
Забито
39
31
16 В 1-м тайме 17
23 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 13
5 Не забивали 8
1
3%
9
29%
29%
1-15
8
21%
2
6%
16-30
7
18%
6
19%
31-45
11
28%
4
13%
46-60
4
10%
5
16%
61-75
8
21%
5
16%
76-90
Пропущено
23
35
13 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 21
6
26%
1
3%
1-15
1
4%
8
23%
16-30
6
26%
4
11%
31-45
2
9%
6
17%
46-60
4
17%
6
17%
61-75
4
17%
10
29%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Киев
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кривбасс - Динамо Киев 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:2 Металлист - Динамо Киев 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Рух Львов - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Минай 2:0 Львов - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Заря 0:1 Днепр-1 - Динамо Киев 0:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Динамо Киев - ФК Валмиера 1:1 Ауда - Динамо Киев 0:3 Динамо Киев - Рига 1:1 Динамо Киев - Адана Демирспор 0:0 Лиепая - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Пахтакор 0:1 Поли Яссы - Динамо Киев 0:2 Динамо Киев - Силекс 4:0 Шкендия - Динамо Киев 0:1 Вайле - Динамо Киев 0:2
Черноморец Од
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Черноморец Од - Днепр-1 1:2 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 3:0 Заря - Черноморец Од 3:1 Кривбасс - Черноморец Од 2:3
Черноморец Од - Ворскла 0:1 Александрия - Черноморец Од 1:1 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Черноморец Од - Металлист-1925 1:1 Верес - Черноморец Од 1:3 Черноморец Од - Нива Винница 4:2 Черноморец Од - Турон 4:2 Черноморец Од - Шахтёр Караганда 2:1 Черноморец Од - Малишева 0:1 Черноморец Од - Локомотив Ташкент 1:3 Черноморец Од - Нови Пазар 0:2 Черноморец Од - Спартак Варна 1:1 Рух Львов - Черноморец Од 2:2 Черноморец Од - Кривбасс 0:1 Черноморец Од - Металлист 0:0
Результаты матчей
Динамо Киев
Черноморец Од
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
3
4 раза 29%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
4 раза 33%
3
2 раза 17%
1
6 раз 46%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
2
2 раза 15%
Точный счет
0:1
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
0:1
4 раза 15%
1:1
4 раза 15%
1:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
2:3
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
2
6 раз 23%
3
6 раз 23%
0
5 раз 19%
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
4 раза 15%
Тоталы голов в матче
Динамо Киев
Черноморец Од
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
76
68
310
410
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
58
210
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
188
1214
818
620
422
- — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|22 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Металлист
|Прядун Максим
|9 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5