Тур: 26. Стадион: Арена Львов.
0:2
Конец матча
0'
0:1
51' ГолКонопля Ефим
78' Красная карточкаOleksiy Palamarchuk
0:2
85' Гол в свои воротаПавлов Виталий
90' Желтая карточкаБондаренко Артём
90'+7
Ход матча
51'
85'
0:2
90'
17
Ситало
Артём
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ситало АртёмНападающий
- Запасные игроки
-
31 Билык ОлегВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Sergiy Kovalets
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Келси КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Пятов АндрейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Сикан ДаниилПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Йовичевич Игор
История личных встреч
Ингулец
Шахтёр Донецк
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
2
Среднее время на гол
36
45
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
1.67
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
108
Бомбардиры внутри турнира
Ингулец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Козак Александр
|3
|0.12
|Одарюк Владимир
|3
|0.12
|Artem Smolyakov
|2
|0.08
|Ситало Артём
|2
|0.08
|Марусич Максим
|2
|0.08
|Ковалёв Максим
|2 (2)
|0.08
|Клименко Владислав
|1
|0.04
|Запорожец Евгений
|1
|0.04
|Кучеренко Александр
|1
|0.04
|Головкин Иван
|1
|0.04
|Кравчук Даниил
|1
|0.04
|Сакив Тарас
|0
|0
|Нагиев Дмитрий
|0
|0
|Козыренко Юрий
|0
|0
|Viktor Bliznichenko
|0
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сикан Даниил
|8 (1)
|0.31
|Мудрик Михаил
|7 (2)
|0.27
|Бондаренко Артём
|6 (1)
|0.23
|Крыськив Дмитрий
|5
|0.19
|Судаков Георгий
|4 (1)
|0.15
|Траоре Лассина
|4
|0.15
|Зубков Александр
|4
|0.15
|Келси Кевин
|4
|0.15
|Степаненко Тарас
|2
|0.08
|Михайличенко Богдан
|2
|0.08
|Швед Марьян
|2
|0.08
|Конопля Ефим
|2
|0.08
|Матвиенко Николай
|1
|0.04
|Ракицкий Ярослав
|1
|0.04
|Петряк Иван
|1
|0.04
|Лукас Тэйлор
|1
|0.04
|Джурасек Невен
|1
|0.04
|Бондарь Валерий
|1
|0.04
|Очеретько Олег
|1
|0.04
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0.04
Карточки
Ингулец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козак Александр
|5
|0
|Artem Smolyakov
|3
|1
|Марусич Максим
|4
|0
|Ченбай Сергей
|4
|0
|Кучеренко Александр
|4
|0
|Запорожец Евгений
|4
|0
|Клименко Владислав
|4
|0
|Oleksiy Palamarchuk
|2
|1
|Ковалёв Максим
|3
|0
|Одарюк Владимир
|3
|0
|Сакив Тарас
|3
|0
|Кухарук Андрей
|3
|0
|Головкин Иван
|1
|1
|Мельничук Максим
|2
|0
|Viktor Bliznichenko
|2
|0
|Бартулович Младен
|1
|0
|Близниченко Андрей
|1
|0
|Коробенко Андрей
|1
|0
|Кучер Даниил
|1
|0
|Ситало Артём
|1
|0
|Сидоренко Владислав
|1
|0
|Козыренко Юрий
|1
|0
|Поспелов Дмитрий
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Траоре Лассина
|5
|0
|Мудрик Михаил
|3
|1
|Степаненко Тарас
|4
|0
|Бондарь Валерий
|4
|0
|Ракицкий Ярослав
|3
|0
|Михайличенко Богдан
|3
|0
|Конопля Ефим
|3
|0
|Бондаренко Артём
|3
|0
|Келси Кевин
|3
|0
|Лукас Тэйлор
|1
|1
|Назарина Егор
|2
|0
|Сикан Даниил
|2
|0
|Петряк Иван
|1
|0
|Тотовицкий Андрей
|1
|0
|Матвиенко Николай
|1
|0
|Трубин Анатолий
|1
|0
|Джурасек Невен
|1
|0
|Очеретько Олег
|1
|0
|Судаков Георгий
|1
|0
|Гочолеишвили Гиорги
|1
|0
Результаты матчей
Ингулец
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
4
5
Ингулец
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Шахтёр Донецк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
0
Волевые поражения
7
25
Ингулец
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Шахтёр Донецк
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
12
4
Волевые поражения
11
30
Голы по времени матча
Забито
10
33
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
20%
6
18%
1-15
1
10%
5
15%
16-30
2
20%
5
15%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
3
30%
6
18%
76-90
Пропущено
13
10
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
8%
3
30%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
9
25
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
1
11%
4
16%
1-15
1
11%
4
16%
16-30
2
22%
2
8%
31-45
2
22%
4
16%
46-60
1
11%
6
24%
61-75
2
22%
5
20%
76-90
Пропущено
17
8
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
12%
2
25%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
5
29%
29%
2
25%
61-75
4
24%
1
13%
76-90
Забито
19
58
9 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 20
9 Не забивали 1
3
16%
10
17%
1-15
2
11%
9
16%
16-30
4
21%
7
12%
31-45
2
11%
10
17%
46-60
3
16%
11
19%
61-75
5
26%
11
19%
76-90
Пропущено
30
18
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 13
3
10%
5
28%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
7
23%
3
17%
31-45
5
17%
4
22%
46-60
7
23%
2
11%
61-75
4
13%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ингулец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рух Львов - Ингулец 3:0 Ингулец - Кривбасс 0:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0
Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2
Результаты матчей
Ингулец
Шахтёр Донецк
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 20%
1:2
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 48%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
6 раз 24%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ингулец
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
121
112
94
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
39
84
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
169
Больше Меньше
241
421
178
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|Днепр-1
|Довбик Артём
|22 (5)
|Динамо Киев
|Буяльский Виталий
|12 (3)
|Динамо Киев
|Ванат Владислав
|11 (3)
|Ворскла
|Сулейманов Таулан
|11
|Металлист
|Прядун Максим
|9 (3)
|Верес
|Пасич Геннадий
|1 10
|Минай
|Горин Олег
|10
|Металлист-1925
|Мартынюк Ярослав
|1 8
|Рух Львов
|Климчук Юрий
|1 7
|Кривбасс
|Татарков Никита
|2 5