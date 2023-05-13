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  4. Премьер-лига 2022-2023

Украина: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 26. Стадион: .
Ингулец
0:2
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
0:1
51' Гол
Конопля Ефим
78' Красная карточка
Oleksiy Palamarchuk
0:2
85' Гол в свои ворота
Павлов Виталий
90' Желтая карточка
Бондаренко Артём
90'+7
12
Oleksiy
Palamarchuk
23
Кучеренко
Александр
28
Павлов
Виталий
29
Artem
Smolyakov
26
Сидоренко
Владислав
7
Oleg
Osypenko
24
Головкин
Иван
15
Коробенко
Андрей
5
Запорожец
Евгений
27
Козыренко
Юрий
17
Ситало
Артём
81
Трубин
Анатолий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
44
Ракицкий
Ярослав
22
Матвиенко
Николай
6
Степаненко
Тарас
11
Зубков
Александр
8
Судаков
Георгий
21
Бондаренко
Артём
16
Крыськив
Дмитрий
18
Келси
Кевин
Ингулец
Шахтёр Донецк

История личных встреч

Ингулец
Шахтёр Донецк

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
К
4:0

Голы

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
2

Среднее время на гол

36
45

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Ингулец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Козак Александр 3 0.12
Одарюк Владимир 3 0.12
Artem Smolyakov 2 0.08
Ситало Артём 2 0.08
Марусич Максим 2 0.08
Ковалёв Максим 2 (2) 0.08
Клименко Владислав 1 0.04
Запорожец Евгений 1 0.04
Кучеренко Александр 1 0.04
Головкин Иван 1 0.04
Кравчук Даниил 1 0.04
Сакив Тарас 0 0
Нагиев Дмитрий 0 0
Козыренко Юрий 0 0
Viktor Bliznichenko 0 0
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сикан Даниил 8 (1) 0.31
Мудрик Михаил 7 (2) 0.27
Бондаренко Артём 6 (1) 0.23
Крыськив Дмитрий 5 0.19
Судаков Георгий 4 (1) 0.15
Траоре Лассина 4 0.15
Зубков Александр 4 0.15
Келси Кевин 4 0.15
Степаненко Тарас 2 0.08
Михайличенко Богдан 2 0.08
Швед Марьян 2 0.08
Конопля Ефим 2 0.08
Матвиенко Николай 1 0.04
Ракицкий Ярослав 1 0.04
Петряк Иван 1 0.04
Лукас Тэйлор 1 0.04
Джурасек Невен 1 0.04
Бондарь Валерий 1 0.04
Очеретько Олег 1 0.04
Гочолеишвили Гиорги 1 0.04

Карточки

Ингулец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Козак Александр 5 0
Artem Smolyakov 3 1
Марусич Максим 4 0
Ченбай Сергей 4 0
Кучеренко Александр 4 0
Запорожец Евгений 4 0
Клименко Владислав 4 0
Oleksiy Palamarchuk 2 1
Ковалёв Максим 3 0
Одарюк Владимир 3 0
Сакив Тарас 3 0
Кухарук Андрей 3 0
Головкин Иван 1 1
Мельничук Максим 2 0
Viktor Bliznichenko 2 0
Бартулович Младен 1 0
Близниченко Андрей 1 0
Коробенко Андрей 1 0
Кучер Даниил 1 0
Ситало Артём 1 0
Сидоренко Владислав 1 0
Козыренко Юрий 1 0
Поспелов Дмитрий 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Траоре Лассина 5 0
Мудрик Михаил 3 1
Степаненко Тарас 4 0
Бондарь Валерий 4 0
Ракицкий Ярослав 3 0
Михайличенко Богдан 3 0
Конопля Ефим 3 0
Бондаренко Артём 3 0
Келси Кевин 3 0
Лукас Тэйлор 1 1
Назарина Егор 2 0
Сикан Даниил 2 0
Петряк Иван 1 0
Тотовицкий Андрей 1 0
Матвиенко Николай 1 0
Трубин Анатолий 1 0
Джурасек Невен 1 0
Очеретько Олег 1 0
Судаков Георгий 1 0
Гочолеишвили Гиорги 1 0

Результаты матчей

Ингулец
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Шахтёр Донецк
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

1
4

Волевые поражения

4
5
Ингулец
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Шахтёр Донецк
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (9)
8% (1)
17% (2)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
0

Волевые поражения

7
25
Ингулец
52.6%
47.4%
10 побед 9 поражений
Первый тайм
40% (10)
28% (7)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
52% (13)
16% (4)
Шахтёр Донецк
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
40% (10)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
28% (7)
36% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

12
4

Волевые поражения

11
30

Голы по времени матча

Забито

10
33
5 В 1-м тайме 16
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 10
16 Не забивали 13
2
20%
6
18%
1-15
1
10%
5
15%
16-30
2
20%
5
15%
31-45
0
0%
6
18%
46-60
2
20%
5
15%
61-75
3
30%
6
18%
76-90

Пропущено

13
10
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 8
1
8%
3
30%
1-15
2
15%
1
10%
16-30
5
38%
2
20%
31-45
3
23%
2
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

9
25
4 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 10
18 Не забивали 13
1
11%
4
16%
1-15
1
11%
4
16%
16-30
2
22%
2
8%
31-45
2
22%
4
16%
46-60
1
11%
6
24%
61-75
2
22%
5
20%
76-90

Пропущено

17
8
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 5
2
12%
2
25%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
1
13%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
5
29%
29%
2
25%
61-75
4
24%
1
13%
76-90

Забито

19
58
9 В 1-м тайме 26
10 Во 2-м тайме 32
8 Забивали первыми 20
9 Не забивали 1
3
16%
10
17%
1-15
2
11%
9
16%
16-30
4
21%
7
12%
31-45
2
11%
10
17%
46-60
3
16%
11
19%
61-75
5
26%
11
19%
76-90

Пропущено

30
18
14 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
14 Пропускали первыми 4
17 Не пропускали 13
3
10%
5
28%
1-15
4
13%
1
6%
16-30
7
23%
3
17%
31-45
5
17%
4
22%
46-60
7
23%
2
11%
61-75
4
13%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Ингулец
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Рух Львов - Ингулец 3:0 Ингулец - Кривбасс 0:0 Ингулец - Днепр-1 0:2 Александрия - Ингулец 0:0
Ингулец - Рух Львов 1:0 Ингулец - Колос Ковалёвка 0:1 Ворскла - Ингулец 1:0 Минай - Ингулец 1:2 Ингулец - Черноморец Од 1:2 Ингулец - Металлист 2:1 Динамо Киев - Ингулец 0:2 Ингулец - Вишиста Краков 1:2 Аксу - Ингулец 2:2 Ингулец - Петрокуб 2:3 Ингулец - Македония Джёрче Петров 1:0 Подбескидзе - Ингулец 0:1 Берое - Ингулец 1:1 Ингулец - Верес 1:0 Ингулец - Львов 1:0 Ингулец - Динамо Киев 1:2
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
55%
40%
5%
11 побед 8 ничьих 1 поражение
Александрия - Шахтёр Донецк 1:1 Шахтёр Донецк - Минай 1:0 Колос Ковалёвка - Шахтёр Донецк 1:3 Динамо Киев - Шахтёр Донецк 1:1
Шахтёр Донецк - Львов 2:0 Львов - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Металлист 1:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 2:2 Шахтёр Донецк - Рух Львов 2:0 Фейеноорд - Шахтёр Донецк 7:1 Кривбасс - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Фейеноорд 1:1 Металлист-1925 - Шахтёр Донецк 0:7 Минай - Шахтёр Донецк 1:4 Ренн - Шахтёр Донецк 2:1 Шахтёр Донецк - Ренн 2:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:0 Шахтёр Донецк - Марибор 4:4 Шахтёр Донецк - Лудогорец 2:2 Шахтёр Донецк - Копер 2:2

Результаты матчей

Ингулец
Шахтёр Донецк

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:2
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
8 раз 62%
0
4 раза 31%
2
1 раз 8%
2
5 раз 38%
3
4 раза 31%
1
3 раза 23%
0
1 раз 8%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:7
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 20%
1:2
5 раз 20%
0:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
2:2
1 раз 4%
2:2
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
3:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
0:7
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 48%
0
9 раз 36%
2
4 раза 16%
2
8 раз 32%
1
7 раз 28%
3
6 раз 24%
0
1 раз 4%
4
1 раз 4%
6
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ингулец
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
1
1
12
1.5
9
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
3
9
1.5
8
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
9
0.5
Больше Меньше
24
1
4
21
1.5
17
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 26 19 6 1 60 - 18 63
2.
Днепр-1
 26 18 5 3 57 - 22 59
3.
Заря
 25 17 4 4 52 - 28 55
4.
Динамо Киев
 26 15 5 6 39 - 23 50
5.
Александрия
 26 9 13 4 38 - 31 40
6.
Колос Ковалёвка
 25 9 6 10 21 - 27 33
7.
Кривбасс
 25 9 5 11 21 - 28 32
8.
Ворскла
 25 8 6 11 29 - 35 30
9.
Черноморец Од
 26 7 8 11 30 - 36 29
10.
Металлист-1925
 25 5 12 8 20 - 38 27
11.
Ингулец
 26 7 6 13 20 - 31 27
12.
Минай
 25 6 8 11 19 - 28 26
13.
Рух Львов
 25 5 9 11 26 - 35 24
14.
Верес
 25 6 6 13 30 - 38 24
15.
Металлист
 25 5 7 13 26 - 44 22
16.
Львов
 25 3 4 18 18 - 44 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 13 10 3 0 33 - 14 33
2.
Шахтёр Донецк
 13 10 3 0 25 - 8 33
3.
Днепр-1
 13 9 3 1 31 - 11 30
4.
Александрия
 13 6 6 1 25 - 15 24
5.
Динамо Киев
 14 6 4 4 19 - 13 22
6.
Кривбасс
 13 6 2 5 11 - 13 20
7.
Ворскла
 12 5 3 4 14 - 12 18
8.
Колос Ковалёвка
 12 5 2 5 13 - 11 17
9.
Ингулец
 14 5 1 8 10 - 15 16
10.
Рух Львов
 13 3 6 4 17 - 15 15
11.
Минай
 12 3 4 5 10 - 13 13
12.
Металлист-1925
 12 3 4 5 10 - 23 13
13.
Металлист
 12 2 5 5 13 - 21 11
14.
Черноморец Од
 13 2 4 7 11 - 18 10
15.
Львов
 12 2 2 8 10 - 21 8
16.
Верес
 12 1 3 8 11 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 13 9 3 1 35 - 10 30
2.
Днепр-1
 13 9 2 2 26 - 11 29
3.
Динамо Киев
 12 9 1 2 20 - 10 28
4.
Заря
 12 7 1 4 19 - 14 22
5.
Черноморец Од
 13 5 4 4 19 - 18 19
6.
Верес
 13 5 3 5 19 - 18 18
7.
Александрия
 13 3 7 3 13 - 16 16
8.
Колос Ковалёвка
 13 4 4 5 8 - 16 16
9.
Металлист-1925
 13 2 8 3 10 - 15 14
10.
Минай
 13 3 4 6 9 - 15 13
11.
Кривбасс
 12 3 3 6 10 - 15 12
12.
Ворскла
 13 3 3 7 15 - 23 12
13.
Ингулец
 12 2 5 5 10 - 16 11
14.
Металлист
 13 3 2 8 13 - 23 11
15.
Рух Львов
 12 2 3 7 9 - 20 9
16.
Львов
 13 1 2 10 8 - 23 5
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги Лиги Европы
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Днепр-1 Довбик Артём 22 (5)
Динамо Киев Буяльский Виталий 12 (3)
Динамо Киев Ванат Владислав 11 (3)
Ворскла Сулейманов Таулан 11
Металлист Прядун Максим 9 (3)
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Топ нарушителей
Верес Пасич Геннадий 1 10
Минай Горин Олег 10
Металлист-1925 Мартынюк Ярослав 1 8
Рух Львов Климчук Юрий 1 7
Кривбасс Татарков Никита 2 5
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    • 46'
      Oleg Osypenko уходит с поля. Maksym Melnychuk выходит вместо него
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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