Увидели мы сотый гол в матчах с участием "Оренбурга" в этом чемпионате, правда, баланс для южноуральцев слегка ухудшается.

Бевеев выбивает мяч из вратарской после подачи Оганесяна, к тому же Степан оказался в положении "вне игры" в момент передачи с фланга.

Михаил Сиваков и Джимми Марин появляются на поле вместо Николая Титкова и Степана Оганесяна.

После навеса Полуяхтова с правого фланга мяч доходит до дальнего края штрафной, Печенин простреливает во вратарскую, мяч после рикошета попадает в грудь Помазуну!

Довольно длительной получилась атака "Оренбурга", завершилась она ударом Печенина из пределов штрафной, но мяч проходит мимо ворот.

Ответная атака "Урала" завершается дальним ударом Бевеева в направлении ближнего угла - мяч прошел рядом со штангой.

Вера катит на правый край штрафной на Марина, тот простреливает во вратарскую, однако Обухову не удалось пробить по воротам, снова Помазун на выходе справляется.

Капленко протащил мяч по центру, обыграл соперника и пробил с 23 метров - снаряд скользнул по перекладине и прошел выше ворот!

Алексей Каштанов, Мингиян Бевеев и Юрий Железнов появляются на поле вместо Рая Влута, Лео Гогличидзе и Лазара Ранджеловича.

Юшин со штрафного с левого фланга исполнил подачу в гущу игроков, сам же через несколько секунд подобрал мяч и пробил в дальнюю "девятку" - Сысуев впервые по-настоящему спасает свои ворота!

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АЛЕКСАНДР ЮШИН! Бегич подает с левого фланга, Каштанов до мяча не дотягивается, а Юшин головой после отскока от газона отправляет снаряд в сетку!

Есть какие-то сомнения у видеоассистентов, проверяют этот голевой эпизод в ВАР-центре, но в итоге гол засчитан.

Идет на кураже "Урал" в атаку, свежий Каштанов врывается в штрафную с левого края, но защитник выбивает мяч на очередной угловой.

После навеса Юшина с углового мяч отскочил к Бегичу, который попытался пробить с разворота - снаряд прошел над перекладиной.

Гойкович прерывает прострел Гогличидзе с левого фланга, уже восьмой угловой зарабатывает сегодня "Урал".

Юшин с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, мяч перелетел через Бегича и попал в ногу Ранджеловичу, покинув пределы поля.

Теперь угловой на правом фланге зарабатывают хозяева поля, Печенин помешал Ранджеловичу навесить в штрафную.

Ранджелович навесил с углового к 11-метровой отметке, Бикфалви добрался до верхового мяча, но пробил головой выше перекладины.

Подачу с правого фланга исполняет Кулаков, Ранджелович еле дотянулся до верхового мяча, акцентированного удара у серба не вышло.

Ранджелович приближается к штрафной и исполняет заброс внутрь - мяч на выходе спокойно забирает Сысуев.

Бикфалви после проникающей передачи из глубины имел шанс выскочить на рандеву с Сысуевым, однако голкипер выскочил из ворот своевременно и был первым на мяче.

Удар Титкова с 15 метров едва не завершился курьезом, Помазун не смог поймать мяч, но всё же со второй попытки накрыл его на линии ворот!

Готовят первые замены тренеры, причем у "Урала" будет несколько изменений сразу. Всё-таки впереди у "шмелей" важнейший кубковый матч против "Краснодара".

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв!

45' "Оренбург" разыграл штрафной в центральном круге, после чего мяч доставили на фланге Печенина, но подача Кирилла была прервана.

45' 2 минуты компенсирует Павел Шадыханов к основному времени первого тайма.

44' Всё-таки перед перерывом случился у нас удар в створ ворот - Вера пробил издали с отскоком от газона, но проблем у Помазуна не возникло.

44' На левом фланге комбинируют гости, Печенин после проникающего паса Воробьёва навесил во вратарскую, но Помазун справился.

42' В продолжение атаки "Урала" Ранджелович получил мяч от партнера, но с правого угла штрафной навесил чересчур неудачно.

41' Привезли гости сами себе угловой, с подачей Ранджеловича оборона справилась, мяч слева подобрал Гогличидзе, но и его навес оренбуржцы прервали.

40' Попытку удара из-за пределов штрафной предпринял Вера, однако мяч уже не в первый раз заблокировал Бегич.

39' Бикфалви с левого фланга исполняет прострел в штрафную, мяч после небольшого касания защитника стал легкой добычей Сысуева.

38' Приближается у нас перерыв, по-прежнему ударов в этой встрече совсем мало, а попаданий в створ нет совсем.

37' Воробьёв входит в штрафную с левого края, однако в попытке обыграть Мамина потерял мяч, хорошая работа от Артёма.

36' Мишкич из центральной зоны исполняет подачу к правой штанге, однако мяч получается чересчур высоким для Ранджеловича.

34' Вера оказывается на газоне после неигрового контакта с Кулаковым, получил аргентинец от капитана "Урала" по горлу.

33' К слову, сегодня может случиться сотый гол в матчах с участием "Оренбурга", у самой веселой команды РПЛ сейчас 49 забитых и 50 пропущенных мячей.

32' Медицинская пауза в нашем матче, помощь врачей требуется Мансилье, который остался лежать на газоне после единоборства с Маминым.

31' Отложенную желтую карточку за грубый подкат в центре поля получает Мамин, свалил Артём Мансилью.

30' Юшин врывается в штрафную с правого края и простреливает вдоль линии вратарской, Влут после касания защитника пытался пробить из неудобного положения, но соперники были на месте!

29' Снова пару минут у нас на поле ничего интересного не происходит, "Оренбург" владеет мячом в центре поля.

27' Угловой на правом фланге гости разыграли, после чего последовала подача на дальнюю штангу, но для Мансильи этот мяч получился слишком высоким.

26' Титков получает мяч от Воробьёва, первый удар Николая заблокировал Бегич, со второй попытки Титков пробил в ближний угол - мч зацепил Мамина и прошел рядом со штангой.

25' Владеет "Оренбург" мячом довольно долго, но без особого продвижения вперед, в итоге Сысуев сильно стреляет вперед, но Оганесяну в борьбе с Гогличидзе до мяча добраться не удается.

23' Экватор первого тайма соперники миновали, пока отсутствуют у нас опасные моменты, постепенно "Оренбург" перехватывает инициативу.

22' Гогличидзе на фланге ловит на бедро Мансилью и получает первое предупреждение в сегодняшнем матче.

21' Пятый свой угловой исполнили "шмели", в этот раз подача Ранджеловича получается чересчур высокой, уходит мяч за лицевую линию.

20' Очередное включение Гогличидзе по левому флангу завершается подачей, которую удается заблокировать Полуяхтову - снова угловой.

19' Воробьёв оказывается на газоне после единоборства с Влутом, но поднимается на ноги самостоятельно. Обходится Дмитрий без помощи врачей.

18' Оганесян получает мяч перед штрафной соперника от Полуяхтова и с разворота пробивает в направлении дальнего угла, но снаряд проходит сильно левее.

17' Гости выбрались в атаку через правый фланг, однако Мансилья исполнил неудачный диагональный перевод.

16' Повторная подача Ранджеловича получилась ближе к центру, мяч после верхового единоборства отскочил к Гогличидзе, который вторым касанием попытался пробить, но попал в защитника.

15' Ранджелович исполняет подачу на ближнюю штангу, куда стремился Мишкич, но его опередил соперник - еще раз угловой.

14' Влут со штрафного попытался обвести "стенку" и направить мяч в ближний угол, однако снаряд зацепил Титкова и ушел на угловой.

13' Опасный штрафной в паре метров от угла штрафной площади зарабатывает Влут, пока рефери обходится без предупреждений.

12' Воробьёв с левого фланга исполняет острую передачу к линии вратарской, однако Оганесян, обрабатывая мяч грудью, упустил его за лицевую.

11' Сиссе столкнулся головами в верховой борьбе с Печениным, некоторое время игрок "Урала" провел на газоне, но всё же поднимается без вмешательства врачей.

10' Прострел Оганесяна привел к первому угловому "Оренбурга", который гости без особого успеха разыграли.

9' Напомним, что команды встречались во втором туре, "Оренбург" дома победил 3:0, явив широкой общественности Владимира Сычевого/Писарского, который оформил хет-трик.

8' Теперь Юшин возвращается налево, дожидается забегания Гогличидзе и снабжает Лео мячом, однако защитники снова справляются.

7' Юшин ворвался в штрафную с правого края и прострелил в Помазуна, но при этом Александр упустил мяч за лицевую, поэтому удар от ворот вместо углового.

6' Ранджелович попытался прострелить с правого фланга в штрафную, однако Перес уверенно прервал передачу серба.

5' А вот "Оренбург" занимает восьмое место и о возможных стыковых матчах может не беспокоиться. В прошлом туре команда Марцела Лички уступила на выезде ЦСКА со счётом 1:2.

4' Видим мы, что "Урал" начинает достаточно активно, сильный контраст с тем, что происходило в матче прошлого тура в Нижнем Новгороде. Команда Виктора Гончаренко не побеждает в семи матчах во всех турнирах, всего 3 очка отрыва от зоны стыковых матчей и напряженный график.

3' Два угловых кряду с разных флангов исполнили "шмели", однако ничего опасного создать не удалось, Гогличидзе сфолил в верховой борьбе с Печениным.

2' Юшин после навеса Гогличидзе и неразберихи в штрафной гостей попытался пробить, но под мяч бросился Титков.