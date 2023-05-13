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  4. Премьер-лига 2022-2023

РОССИЯ: Премьер-лига
2022-2023

Тур: 27. Стадион: .
Урал
1:0
Второй тайм: 71'
Оренбург
0'
22' Желтая карточка
Гогличидзе Лео
31' Желтая карточка
Мамин Артём
1:0
62' Гол
Юшин Александр
1:0. Гол Александра Юшина (видео...
Удар Капленко в перекладину (вид...
Интервью Николая Титкова в перер...
Интервью Рая Влута в перерыве ма...
Интервью Марцела Лички перед мат...
Интервью Виктора Ганчаренко пере...

Ход матча

22'
Гогличидзе Лео
 
31'
Мамин Артём
 
57'
 
Обухов Владимир
Воробьёв Дмитрий
59'
Железнов Юрий
Ранджелович Лазар
 
59'
Бевеев Мингиян
Гогличидзе Лео
 
62'
Юшин Александр
1:0
Прогнозы 161
Урал 53.4% (86)
X 31.1% (50)
Оренбург 15.5% (25)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Оренбург
3.75
3.84
4.10
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1
Помазун
Илья
15
Кулаков
Денис
46
Мамин
Артём
2
Бегич
Сильвие
3
Гогличидзе
Лео
19
Мишкич
Даниэль
6
Сиссе
Ибраима
9
Ранджелович
Лазар
20
Влут
Рай
7
Юшин
Александр
10
Бикфалви
Эрик
99
Сысуев
Николай
2
Полуяхтов
Владимир
22
Перес
Матиас
15
Гойкович
Ренато
25
Печенин
Кирилл
38
Титков
Николай
55
Капленко
Кирилл
23
Вера
Лукас
Габриэль
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
7
Оганесян
Степан
9
Мансилья
Брайан
Эсекиэль
Урал
4-2-3-1
Оренбург
4-3-1-2

История личных встреч

Урал
Оренбург

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
5 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

9 матчей

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.4

Среднее время на гол

60
64

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.22
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
73

Бомбардиры внутри турнира

Урал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каштанов Алексей 5 (2) 0.19
Бикфалви Эрик 4 0.15
Влут Рай 4 (2) 0.15
Ранджелович Лазар 3 0.11
Газинский Юрий 3 0.11
Юшин Александр 3 0.11
Мишкич Даниэль 2 0.07
Филипенко Егор 1 0.04
Иллой-Айет Эммерсон 1 0.04
Егорычев Андрей 1 0.04
Быковский Илья 1 0.04
Кулаков Денис 0 0
Подберёзкин Вячеслав 0 0
Бевеев Мингиян 0 0
Оренбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Писарский Владимир 14 (2) 0.52
Марин Джимми 6 (1) 0.22
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 6 (1) 0.22
Аюпов Тимур 4 0.15
Мансилья Брайан Эсекиэль 3 (2) 0.11
Эктов Александр 2 0.07
Ковалёв Юрий 2 0.07
Оганесян Степан 2 0.07
Флорентин Сесар Габриэль 2 0.07
Башич Иван 2 0.07
Капленко Кирилл 2 0.07
Вера Лукас Габриэль 1 0.04
Перес Матиас 1 0.04
Обухов Владимир 1 0.04
Гурциев Батраз 0 0
Гойкович Ренато 0 0
Малых Андрей 0 0
Печенин Кирилл 0 0

Карточки

Урал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мишкич Даниэль 8 0
Бевеев Мингиян 6 1
Егорычев Андрей 5 1
Гогличидзе Лео 4 1
Каштанов Алексей 4 0
Гаджимурадов Рамазан 4 0
Сунгатулин Фаниль 2 1
Кулаков Денис 3 0
Помазун Илья 3 0
Ранджелович Лазар 3 0
Коновалов Игорь Олегович 3 0
Бикфалви Эрик 2 0
Филипенко Егор 2 0
Сиссе Ибраима 2 0
Герасимов Алексей 2 0
Юшин Александр 2 0
Мамин Артём 2 0
Иллой-Айет Эммерсон 2 0
Железнов Юрий 2 0
Газинский Юрий 1 0
Подберёзкин Вячеслав 1 0
Влут Рай 1 0
Бегич Сильвие 1 0
Татаринов Евгений 1 0
Оренбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиваков Михаил 7 1
Аюпов Тимур 8 0
Мансилья Брайан Эсекиэль 5 1
Хотулёв Данила 5 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 4 0
Гойкович Ренато 4 0
Стаматов Матео 4 0
Флорентин Сесар Габриэль 4 0
Перес Матиас 4 0
Малых Андрей 3 0
Эктов Александр 3 0
Вера Лукас Габриэль 3 0
Писарский Владимир 3 0
Обухов Владимир 2 0
Полуяхтов Владимир 2 0
Павловец Александр 2 0
Капленко Кирилл 2 0
Сысуев Николай 2 0
Гошев Евгений 1 0
Марин Джимми 1 0
Титков Николай 1 0
Оганесян Степан 1 0
Башич Иван 1 0

Результаты матчей

Урал
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Оренбург
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

7
9
Урал
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Оренбург
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
9

Волевые поражения

12
30
Урал
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
19% (5)
54% (14)
27% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
42% (11)
27% (7)
Оренбург
21.7%
78.3%
5 побед 18 поражений
Первый тайм
23% (6)
19% (5)
58% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
27% (7)
50% (13)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

13
10

Волевые поражения

19
39

Голы по времени матча

Забито

15
18
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
17 Не забивали 15
1
7%
1
6%
1-15
1
7%
3
17%
16-30
1
7%
4
22%
31-45
1
7%
4
22%
46-60
5
33%
5
28%
61-75
6
40%
1
6%
76-90

Пропущено

21
32
7 В 1-м тайме 19
14 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 11
1
5%
9
28%
1-15
4
19%
5
16%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
6
29%
4
13%
46-60
2
10%
4
13%
61-75
6
29%
5
16%
76-90

Забито

13
32
7 В 1-м тайме 18
6 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
19 Не забивали 13
1
8%
3
9%
1-15
2
15%
8
25%
16-30
4
31%
7
22%
31-45
0
0%
6
19%
46-60
6
46%
4
13%
61-75
0
0%
4
13%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
4
24%
16-30
3
16%
2
12%
31-45
3
16%
3
18%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
5
26%
4
24%
76-90

Забито

28
50
10 В 1-м тайме 26
18 Во 2-м тайме 24
8 Забивали первыми 11
10 Не забивали 2
2
7%
4
8%
1-15
3
11%
11
22%
16-30
5
18%
11
22%
31-45
1
4%
10
20%
46-60
11
39%
9
18%
61-75
6
21%
5
10%
76-90

Пропущено

40
49
14 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 20
3
8%
11
22%
1-15
6
15%
9
18%
16-30
5
13%
7
14%
31-45
9
23%
7
14%
46-60
6
15%
6
12%
61-75
11
28%
9
18%
76-90

Результаты последних матчей

Урал
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Пари НН - Урал 0:0 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Краснодар - Урал 1:1 Урал - Ростов 1:3
ЦСКА Москва - Урал 1:1 Урал - ЦСКА Москва 1:2 Ахмат - Урал 2:0 Урал - Спартак Москва 2:1 Зенит - Урал 2:0 Урал - Динамо Москва 0:1 Спартак Москва - Урал 1:1 Торпедо Москва - Урал 0:1 Спартак Москва - Урал 2:2 Урал - Ростов 2:1 Ростов - Урал 1:1 Урал - Арарат-Армения 2:0 Зенит - Урал 1:1 Локомотив Москва - Урал 2:1 Урал - Зенит 1:1 Урал - Арарат-Армения 1:1
Оренбург
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ЦСКА Москва - Оренбург 2:1 Оренбург - Пари НН 1:0 Факел - Оренбург 1:3 Оренбург - Локомотив Москва 1:4
Оренбург - Ростов 2:2 Крылья Советов - Оренбург 1:1 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Сочи - Оренбург 0:4 Ахмат - Оренбург 3:1 Химки - Оренбург 2:5 Торпедо Москва - Оренбург 3:4 Оренбург - Пари НН 2:1 Пюник - Оренбург 1:0 Оренбург - ЦСКА Москва 1:1 Крылья Советов - Оренбург 3:3 Славия София - Оренбург 2:1 Динамо Москва - Оренбург 3:3 Оренбург - ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва - Оренбург 1:0 Оренбург - Ростов 4:2

Результаты матчей

Урал
Оренбург

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
2 раза 15%
5
1 раз 8%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
8:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:0
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
4:1
3 раза 12%
1:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
5:1
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
8:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 38%
2
8 раз 31%
1
7 раз 27%
4
1 раз 4%
1
9 раз 35%
2
7 раз 27%
0
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Урал
Оренбург

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
5
8
1.5
10
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
9
1.5
4
9
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
10
0.5
Больше Меньше
23
3
9
17
1.5
14
12
1
25
2.5
7
19
1
25
3.5
4
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 26 20 4 2 68 - 15 64
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 26 15 6 5 48 - 24 51
3.
Ростов
 Заявка 26 14 8 4 44 - 34 50
4.
Спартак Москва
 Заявка 26 14 7 5 57 - 35 49
5.
Ахмат
 Заявка 26 13 4 9 41 - 34 43
6.
Краснодар
 Заявка 26 12 6 8 55 - 42 42
7.
Динамо Москва
 Заявка 26 12 6 8 44 - 35 42
8.
Оренбург
 0:1 Заявка 27 12 3 12 49 - 51 39
9.
Локомотив Москва
 Заявка 26 10 5 11 45 - 42 35
10.
Сочи
 Заявка 26 10 4 12 35 - 48 34
11.
Урал
 1:0 Заявка 27 8 6 13 28 - 41 30
12.
Крылья Советов
 Заявка 26 6 7 13 26 - 42 25
13.
Факел
 Заявка 26 4 12 10 33 - 45 24
14.
Пари НН
 Заявка 26 6 5 15 27 - 49 23
15.
Химки
 Заявка 26 4 5 17 24 - 58 17
16.
Торпедо Москва
 Заявка 26 3 4 19 20 - 49 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 12 0 1 45 - 9 36
2.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 9 3 1 31 - 10 30
3.
Оренбург
 0:1 Заявка 13 9 2 2 32 - 17 29
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 8 4 1 33 - 16 28
5.
Ростов
 Заявка 14 8 3 3 22 - 18 27
6.
Динамо Москва
 Заявка 13 8 2 3 23 - 13 26
7.
Краснодар
 Заявка 13 7 3 3 26 - 18 24
8.
Сочи
 Заявка 13 7 3 3 24 - 17 24
9.
Ахмат
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
10.
Урал
 1:0 Заявка 14 5 1 8 15 - 22 16
11.
Локомотив Москва
 Заявка 13 4 3 6 26 - 22 15
12.
Факел
 Заявка 13 2 8 3 19 - 21 14
13.
Химки
 Заявка 13 3 3 7 12 - 21 12
14.
Пари НН
 Заявка 13 3 3 7 16 - 28 12
15.
Крылья Советов
 Заявка 12 2 5 5 9 - 16 11
16.
Торпедо Москва
 Заявка 13 2 1 10 8 - 24 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 13 8 4 1 23 - 6 28
2.
Ростов
 Заявка 12 6 5 1 22 - 16 23
3.
Ахмат
 Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4.
Спартак Москва
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
5.
ЦСКА Москва
 Заявка 13 6 3 4 17 - 14 21
6.
Локомотив Москва
 Заявка 13 6 2 5 19 - 20 20
7.
Краснодар
 Заявка 13 5 3 5 29 - 24 18
8.
Динамо Москва
 Заявка 13 4 4 5 21 - 22 16
9.
Урал
 1:0 Заявка 13 3 5 5 13 - 19 14
10.
Крылья Советов
 Заявка 14 4 2 8 17 - 26 14
11.
Пари НН
 Заявка 13 3 2 8 11 - 21 11
12.
Оренбург
 0:1 Заявка 14 3 1 10 17 - 34 10
13.
Факел
 Заявка 13 2 4 7 14 - 24 10
14.
Сочи
 Заявка 13 3 1 9 11 - 31 10
15.
Торпедо Москва
 Заявка 13 1 3 9 12 - 25 6
16.
Химки
 Заявка 13 1 2 10 12 - 37 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Премьер-лиге
  • — Вылет в Первую лигу России

Топ бомбардиров
Зенит Малком Филипе 22 (7)
Спартак Москва Промес Квинси 18 (7)
ЦСКА Москва Чалов Фёдор 15 (3)
Оренбург Писарский Владимир 14 (2)
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 12 (7)
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Швец Антон 10
Спартак Москва Соболев Александр Сергеевич 10
Сочи Мелкадзе Георгий 1 8
Пари НН Майга Мамаду 1 8
Динамо Москва Фернандес Роберто 2 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    Вера катит на правый край штрафной на Марина, тот простреливает во вратарскую, однако Обухову не удалось пробить по воротам, снова Помазун на выходе справляется.
  • 72'
    Ответная атака "Урала" завершается дальним ударом Бевеева в направлении ближнего угла - мяч прошел рядом со штангой.
  • 71'
    Довольно длительной получилась атака "Оренбурга", завершилась она ударом Печенина из пределов штрафной, но мяч проходит мимо ворот.
  • Опасный момент
    70'
    После навеса Полуяхтова с правого фланга мяч доходит до дальнего края штрафной, Печенин простреливает во вратарскую, мяч после рикошета попадает в грудь Помазуну!
  • Замена
    69'
    Михаил Сиваков и Джимми Марин появляются на поле вместо Николая Титкова и Степана Оганесяна.
  • Офсайд
    67'
    Бевеев выбивает мяч из вратарской после подачи Оганесяна, к тому же Степан оказался в положении "вне игры" в момент передачи с фланга.
  • 66'
    Увидели мы сотый гол в матчах с участием "Оренбурга" в этом чемпионате, правда, баланс для южноуральцев слегка ухудшается.
  • Угловой
    65'
    После навеса Юшина с углового мяч отскочил к Бегичу, который попытался пробить с разворота - снаряд прошел над перекладиной.
  • 64'
    Идет на кураже "Урал" в атаку, свежий Каштанов врывается в штрафную с левого края, но защитник выбивает мяч на очередной угловой.
  • Видеоповтор
    63'
    Есть какие-то сомнения у видеоассистентов, проверяют этот голевой эпизод в ВАР-центре, но в итоге гол засчитан.
  • Описание гола
    62'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! АЛЕКСАНДР ЮШИН!
    Бегич подает с левого фланга, Каштанов до мяча не дотягивается, а Юшин головой после отскока от газона отправляет снаряд в сетку!
  • Опасный момент
    61'
    Юшин со штрафного с левого фланга исполнил подачу в гущу игроков, сам же через несколько секунд подобрал мяч и пробил в дальнюю "девятку" - Сысуев впервые по-настоящему спасает свои ворота!
  • Замена
    59'
    Алексей Каштанов, Мингиян Бевеев и Юрий Железнов появляются на поле вместо Рая Влута, Лео Гогличидзе и Лазара Ранджеловича.
  • Штанга
    59'
    Капленко протащил мяч по центру, обыграл соперника и пробил с 23 метров - снаряд скользнул по перекладине и прошел выше ворот!
  • Замена
    58'
    Владимир Обухов появляется на поле вместо Дмитрия Воробьёва.
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    • 56'
      Готовят первые замены тренеры, причем у "Урала" будет несколько изменений сразу. Всё-таки впереди у "шмелей" важнейший кубковый матч против "Краснодара".
    • Опасный момент
      55'
      Удар Титкова с 15 метров едва не завершился курьезом, Помазун не смог поймать мяч, но всё же со второй попытки накрыл его на линии ворот!
    • 54'
      Бикфалви после проникающей передачи из глубины имел шанс выскочить на рандеву с Сысуевым, однако голкипер выскочил из ворот своевременно и был первым на мяче.
    • 53'
      Поактивнее начинает вторую половину "Урал", всё-таки турнирная ситуация вынуждает команду Виктора Гончаренко играть на победу.
    • 52'
      Ранджелович приближается к штрафной и исполняет заброс внутрь - мяч на выходе спокойно забирает Сысуев.
    • 51'
      Подачу с правого фланга исполняет Кулаков, Ранджелович еле дотянулся до верхового мяча, акцентированного удара у серба не вышло.
    • Угловой
      50'
      Ранджелович навесил с углового к 11-метровой отметке, Бикфалви добрался до верхового мяча, но пробил головой выше перекладины.
    • 49'
      Теперь угловой на правом фланге зарабатывают хозяева поля, Печенин помешал Ранджеловичу навесить в штрафную.
    • Угловой
      48'
      Юшин с углового исполняет подачу на дальнюю штангу, мяч перелетел через Бегича и попал в ногу Ранджеловичу, покинув пределы поля.
    • 47'
      Гойкович прерывает прострел Гогличидзе с левого фланга, уже восьмой угловой зарабатывает сегодня "Урал".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв!
    • 45'
      "Оренбург" разыграл штрафной в центральном круге, после чего мяч доставили на фланге Печенина, но подача Кирилла была прервана.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты компенсирует Павел Шадыханов к основному времени первого тайма.
    • 44'
      Всё-таки перед перерывом случился у нас удар в створ ворот - Вера пробил издали с отскоком от газона, но проблем у Помазуна не возникло.
    • 44'
      На левом фланге комбинируют гости, Печенин после проникающего паса Воробьёва навесил во вратарскую, но Помазун справился.
    • 42'
      В продолжение атаки "Урала" Ранджелович получил мяч от партнера, но с правого угла штрафной навесил чересчур неудачно.
    • Угловой
      41'
      Привезли гости сами себе угловой, с подачей Ранджеловича оборона справилась, мяч слева подобрал Гогличидзе, но и его навес оренбуржцы прервали.
    • 40'
      Попытку удара из-за пределов штрафной предпринял Вера, однако мяч уже не в первый раз заблокировал Бегич.
    • 39'
      Бикфалви с левого фланга исполняет прострел в штрафную, мяч после небольшого касания защитника стал легкой добычей Сысуева.
    • 38'
      Приближается у нас перерыв, по-прежнему ударов в этой встрече совсем мало, а попаданий в створ нет совсем.
    • 37'
      Воробьёв входит в штрафную с левого края, однако в попытке обыграть Мамина потерял мяч, хорошая работа от Артёма.
    • 36'
      Мишкич из центральной зоны исполняет подачу к правой штанге, однако мяч получается чересчур высоким для Ранджеловича.
    • Травма, повреждение
      34'
      Вера оказывается на газоне после неигрового контакта с Кулаковым, получил аргентинец от капитана "Урала" по горлу.
    • 33'
      К слову, сегодня может случиться сотый гол в матчах с участием "Оренбурга", у самой веселой команды РПЛ сейчас 49 забитых и 50 пропущенных мячей.
    • Травма, повреждение
      32'
      Медицинская пауза в нашем матче, помощь врачей требуется Мансилье, который остался лежать на газоне после единоборства с Маминым.
    • Желтая карточка
      31'
      Отложенную желтую карточку за грубый подкат в центре поля получает Мамин, свалил Артём Мансилью.
    • Опасный момент
      30'
      Юшин врывается в штрафную с правого края и простреливает вдоль линии вратарской, Влут после касания защитника пытался пробить из неудобного положения, но соперники были на месте!
    • 29'
      Снова пару минут у нас на поле ничего интересного не происходит, "Оренбург" владеет мячом в центре поля.
    • Угловой
      27'
      Угловой на правом фланге гости разыграли, после чего последовала подача на дальнюю штангу, но для Мансильи этот мяч получился слишком высоким.
    • 26'
      Титков получает мяч от Воробьёва, первый удар Николая заблокировал Бегич, со второй попытки Титков пробил в ближний угол - мч зацепил Мамина и прошел рядом со штангой.
    • 25'
      Владеет "Оренбург" мячом довольно долго, но без особого продвижения вперед, в итоге Сысуев сильно стреляет вперед, но Оганесяну в борьбе с Гогличидзе до мяча добраться не удается.
    • 23'
      Экватор первого тайма соперники миновали, пока отсутствуют у нас опасные моменты, постепенно "Оренбург" перехватывает инициативу.
    • Желтая карточка
      22'
      Гогличидзе на фланге ловит на бедро Мансилью и получает первое предупреждение в сегодняшнем матче.
    • Угловой
      21'
      Пятый свой угловой исполнили "шмели", в этот раз подача Ранджеловича получается чересчур высокой, уходит мяч за лицевую линию.
    • 20'
      Очередное включение Гогличидзе по левому флангу завершается подачей, которую удается заблокировать Полуяхтову - снова угловой.
    • Травма, повреждение
      19'
      Воробьёв оказывается на газоне после единоборства с Влутом, но поднимается на ноги самостоятельно. Обходится Дмитрий без помощи врачей.
    • 18'
      Оганесян получает мяч перед штрафной соперника от Полуяхтова и с разворота пробивает в направлении дальнего угла, но снаряд проходит сильно левее.
    • 17'
      Гости выбрались в атаку через правый фланг, однако Мансилья исполнил неудачный диагональный перевод.
    • Угловой
      16'
      Повторная подача Ранджеловича получилась ближе к центру, мяч после верхового единоборства отскочил к Гогличидзе, который вторым касанием попытался пробить, но попал в защитника.
    • Угловой
      15'
      Ранджелович исполняет подачу на ближнюю штангу, куда стремился Мишкич, но его опередил соперник - еще раз угловой.
    • 14'
      Влут со штрафного попытался обвести "стенку" и направить мяч в ближний угол, однако снаряд зацепил Титкова и ушел на угловой.
    • Фол, нарушение
      13'
      Опасный штрафной в паре метров от угла штрафной площади зарабатывает Влут, пока рефери обходится без предупреждений.
    • 12'
      Воробьёв с левого фланга исполняет острую передачу к линии вратарской, однако Оганесян, обрабатывая мяч грудью, упустил его за лицевую.
    • Травма, повреждение
      11'
      Сиссе столкнулся головами в верховой борьбе с Печениным, некоторое время игрок "Урала" провел на газоне, но всё же поднимается без вмешательства врачей.
    • Угловой
      10'
      Прострел Оганесяна привел к первому угловому "Оренбурга", который гости без особого успеха разыграли.
    • 9'
      Напомним, что команды встречались во втором туре, "Оренбург" дома победил 3:0, явив широкой общественности Владимира Сычевого/Писарского, который оформил хет-трик.
    • 8'
      Теперь Юшин возвращается налево, дожидается забегания Гогличидзе и снабжает Лео мячом, однако защитники снова справляются.
    • 7'
      Юшин ворвался в штрафную с правого края и прострелил в Помазуна, но при этом Александр упустил мяч за лицевую, поэтому удар от ворот вместо углового.
    • 6'
      Ранджелович попытался прострелить с правого фланга в штрафную, однако Перес уверенно прервал передачу серба.
    • 5'
      А вот "Оренбург" занимает восьмое место и о возможных стыковых матчах может не беспокоиться. В прошлом туре команда Марцела Лички уступила на выезде ЦСКА со счётом 1:2.
    • 4'
      Видим мы, что "Урал" начинает достаточно активно, сильный контраст с тем, что происходило в матче прошлого тура в Нижнем Новгороде. Команда Виктора Гончаренко не побеждает в семи матчах во всех турнирах, всего 3 очка отрыва от зоны стыковых матчей и напряженный график.
    • Угловой
      3'
      Два угловых кряду с разных флангов исполнили "шмели", однако ничего опасного создать не удалось, Гогличидзе сфолил в верховой борьбе с Печениным.
    • 2'
      Юшин после навеса Гогличидзе и неразберихи в штрафной гостей попытался пробить, но под мяч бросился Титков.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      31'
      Мамин Артём получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      22'
      Гогличидзе Лео получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Урал 1:0 Оренбург

    Исход игры
    Урал
    53.4% (86)
    Ничья
    31.1% (50)
    Оренбург
    15.5% (25)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.11% (60)
    Меньше
    54.89% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    78.95% (105)
    Нет
    21.05% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Урал
    29.2% (47)
    1:1 Ничья
    28.6% (46)
    1:0 Урал
    13.7% (22)
    1:2 Оренбург
    6.2% (10)
    2:0 Урал
    1.2% (2)
    0:1 Оренбург
    1.2% (2)
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    Урал
    Оренбург
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